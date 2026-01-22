Franța a sechestrat în Mediterana un petrolier din flota fantomă a Rusiei

11:20

Mesajul de anul acesta de la Davos este cât se poate de clar: nu traversăm o simplă tranziţie, ci o ruptură istorică a ordinii mondiale, iar o ţară fără putere economică, independenţă energetică şi tehnologie avansată este astăzi o ţară vulnerabilă, consideră directorul executiv al Confederaţiei Patronale Concordia, Paul Aparaschivei.