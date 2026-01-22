VIDEO. Încă un accident feroviar în Spania: Un tren s-a izbit de o macara. Sunt persoane rănite

09:30

Președintele SUA, Donald Trump, afirmă că relațiile sale cu aliații europeni sunt bune. Îi tratează însă cu distanță pe unii dintre ei. Liderul de la Casa Albă încearcă să-l evite cât mai mult pe Emmanuel Macron, președintele francez, al cărui protejat este chiar Nicușor Dan. Prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, și președintele francez Emmanuel Macron