Killian Mbappe bagă mâna adânc în buzunar pentru avionul privat
National.ro, 22 ianuarie 2026 17:20
Kylian Mbappe își tratează deplasările la nivelul statutului său. Atacantul lui Real Madrid călătorește cu un avion privat de tip Bombardier Challenger 350 capabil să atingă 840 km pe oră, potrivit publicației Defensa Central. La un salariu de aproximativ 16 milioane de euro net pe sezon, francezul nu face compromisuri când vine vorba de confort […] The post Killian Mbappe bagă mâna adânc în buzunar pentru avionul privat first appeared on Ziarul National.
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum 5 minute
17:40
Guvernele europene reduc vânzările de obligațiuni suverane pe termen lung, orientându-se către finanțarea pe termen scurt pentru a limita efectele negative ale creșterii costurilor de împrumut. Scadența medie a datoriilor vândute pe piețele mari din zona euro, inclusiv Germania, Franța și Italia, se așteaptă să scadă sub 10 ani pentru prima dată din 2015, potrivit […] The post Ce fac guvernele europene când cresc costurile de împrumut first appeared on Ziarul National.
Acum 30 minute
17:20
Kylian Mbappe își tratează deplasările la nivelul statutului său. Atacantul lui Real Madrid călătorește cu un avion privat de tip Bombardier Challenger 350 capabil să atingă 840 km pe oră, potrivit publicației Defensa Central. La un salariu de aproximativ 16 milioane de euro net pe sezon, francezul nu face compromisuri când vine vorba de confort […] The post Killian Mbappe bagă mâna adânc în buzunar pentru avionul privat first appeared on Ziarul National.
Acum o oră
17:10
Ministrul Mediului pune în pericol populația. A oprit lucrări la baraje care pot ceda în orice moment # National.ro
Asociația constructorilor a avertizat că decizia Ministerului Mediului de a sista lucrările la 11 baraje aflate în pericol de a ceda în orice moment afectează grav aceste obiective. Mai mult, ministerul contribuie la expunerea directă populația la decese și răniri, a obiectivelor socio-economice, prin distrugeri sau scoateri din funcțiune, a rețelelor de utilități, prin întreruperi […] The post Ministrul Mediului pune în pericol populația. A oprit lucrări la baraje care pot ceda în orice moment first appeared on Ziarul National.
Acum 2 ore
16:40
Davos 2026 marchează sfârșitul diplomației de salon și începutul unei ere a realismului brutal, unde marile puteri folosesc tarifele și resursele ca arme, forțând restul lumii să aleagă între subordonare și o autonomie strategică construită cu prețul unor tensiuni fără precedent. Donald Trump a câștigat la Davos. El a reușit să impună o viziune pragmatică […] The post Davos 2026 – anul în care lumea a negociat cu cuțitul pe masă! first appeared on Ziarul National.
16:10
Indiferent de evoluția situației din Groenlanda, Uniunea Europeană nu se mai poate baza pe garanțiile de securitate ale SUA în aceeași măsură ca până acum. Pentru a-și apăra interesele, țările blocului comunitar trebuie să-și intensifice urgent cooperarea militară și financiară. Liderii europeni vorbesc de parcă ar recunoaște noua realitate, însă acțiunile lor sunt departe de […] The post UE trebuie să-și rezolve problema apărării! first appeared on Ziarul National.
16:00
În ultimii ani, tot mai mulți adulți se întreabă dacă nu cumva au ADHD. Dificultățile de concentrare, procrastinarea, oboseala mentală sau senzația de minte „împrăștiată” sunt adesea interpretate ca semne ale unei tulburări de neurodezvoltare descoperite târziu. Din perspectivă clinică și de cercetare, această întrebare este legitimă, dar necesită o delimitare atentă între simptomele generate […] The post ADHD la adult: unde se termină stresul și unde începe diagnosticul first appeared on Ziarul National.
Acum 4 ore
15:40
Administrația Trump a lansat o nouă campanie decisivă pentru recâștigarea influenței în America Latină și crearea sferelor de negare militară și economică față de China și Rusia. Statele Unite par hotărâte să recurgă la acțiuni militare discrete, restricționând în același timp accesul rivalilor la regiuni, resurse, tehnologii și mecanisme de guvernanță cheie. Strategia arată reevaluarea […] The post Adevărata Doctrină Trump: dominație strategică și negare first appeared on Ziarul National.
15:30
În discursul său de la Davos, președintele Donald Trump și-a moderat retorica agresivă, declarând că nu are intenția de a folosi armata americană pentru a cuceri Groenlanda și a o transforma în teritoriu american. Dar nu a dat niciun semn că ar renunța la obiectivul său de a exercita presiuni asupra Danemarcei să accepte achiziționarea […] The post Europenii condamnă imperialismul american, dar apără colonia Danemarcei first appeared on Ziarul National.
15:20
VIDEO. Încă un accident feroviar în Spania: Un tren s-a izbit de o macara. Sunt persoane rănite # National.ro
Încă un accident feroviar în Spania. Din informațiile disponibile până la acest moment, mai multe persoane au fost rănite, însă numărul exact al celor care au avut de suferit de pe urma acestui incident ce s-a produs joi, 22 ianuarie, nu e deocamdată cunoscut. Un tren de navetiști s-a izbit de o macara în sud-estul […] The post VIDEO. Încă un accident feroviar în Spania: Un tren s-a izbit de o macara. Sunt persoane rănite first appeared on Ziarul National.
15:00
1. Este evident că Trump atacă, atacă, atacă. Dacă ar fi fost în locul lui Putin, Trump ar fi condus acum Europa de la Paris. Iar U.E., din păcate, a ajuns unde țările din Est au mai fost. Singurul argument al U.E. este ”Proletari din toate țările, uniți-vă!” La nivel mic, România are aceeași problemă. […] The post Singura șansă e să-l trădeze trotinetarii pe Bolojan. La asta se pricep first appeared on Ziarul National.
14:10
1. Este evident că Trump atacă, atacă, atacă. Dacă ar fi fost în locul lui Putin, Trump ar fi condus acum Europa de la Paris. Iar U.E., din păcate, a ajuns unde țările din Est au mai fost. Singurul argument al U.E. este ”Proletari din toate țările, uniți-vă!” La nivel mic, România are aceeași problemă. […] The post Singura șansă e să-l trădeze trădeze trotinetarii pe Bolojan. La asta se pricep first appeared on Ziarul National.
14:10
Cine sunt tinerii cu potențial de elită și cum pot fi descoperiți: studiul care deschide o nouă etapă în educația românească # National.ro
În fiecare generație apar câțiva copii care gândesc mai repede decât alții sau pur și simplu gândesc altfel. Îi recunoști după curiozitatea care nu se epuizează, după felul în care observă detalii pe care ceilalți le trec cu vederea sau după întrebările care depășesc vârsta lor. Uneori sunt remarcați, alteori sunt etichetați ca fiind „prea […] The post Cine sunt tinerii cu potențial de elită și cum pot fi descoperiți: studiul care deschide o nouă etapă în educația românească first appeared on Ziarul National.
13:50
Ciolacu, atac extrem de dur la Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești propria legendă/Ești doar un zapciu al austerității” # National.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu, actualmente președinte al Consiliului Județean (CJ) Buzău, a ieșit public cu un mesaj deosebit de dur la adresa succesorului său în fotoliul de șef al Guvernului, Ilie Bolojan. Ciolacu – fost număr 1 nu doar la Palatul Victoria, ci și la PSD – a lansat un șir de acuze și critici […] The post Ciolacu, atac extrem de dur la Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești propria legendă/Ești doar un zapciu al austerității” first appeared on Ziarul National.
Acum 6 ore
13:10
Trump vine cu un nou plan. Ofertă de 1 milion de dolari pentru fiecare locuitor din Groenlanda/„Acordul suprem pe termen lung” # National.ro
Donald Trump ar avea în vedere o propunere de-a dreptul uriașă și fără precedent privind viitorul Groenlandei, care ar presupune acordarea a câte 1 milion de dolari fiecărui locuitor al insulei, în schimbul unui vot favorabil alipirii la Statele Unite, la un potențial referendum. Președintele SUA, Donald Trump, analizează o propunere fără precedent: fiecare locuitor […] The post Trump vine cu un nou plan. Ofertă de 1 milion de dolari pentru fiecare locuitor din Groenlanda/„Acordul suprem pe termen lung” first appeared on Ziarul National.
12:00
Președintele american Donald Trump urmează să discute din nou cu liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, de această dată în cadrul unei întâlniri pe care cei doi o vor avea joi, 22 ianuarie, la Davos, unde se desfășoară Forumul Economic Mondial. Președintele Donald Trump a declarat că se va întâlni joi cu președintele ucrainean Volodimir […] The post Trump se întâlnește cu Zelenski, joi, la Davos first appeared on Ziarul National.
Acum 8 ore
11:30
Ce țări au acceptat să facă parte din Consiliul Păcii propus de Trump și cine „se mai gândește”. Statul din UE care a refuzat invitația # National.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a invitat zeci de lideri mondiali să se alăture inițiativei sale „Board of Peace” (Consiliul pentru Pace/Consiliul Păcii). Șapte state, printre care Arabia Saudită, Turcia și Egipt, au anunțat, în cadrul unei declarații comune, că vor face parte din așa-numitul „Consiliu pentru Pace” inițiat de Donald Trump, informează BBC. Israelul a […] The post Ce țări au acceptat să facă parte din Consiliul Păcii propus de Trump și cine „se mai gândește”. Statul din UE care a refuzat invitația first appeared on Ziarul National.
10:40
Acordul lui Trump referitor la Groenlanda s-ar putea face după modelul bazelor britanice din Cipru (NYT) # National.ro
În contextul în care președintele american Donald Trump a anunțat miercuri seară, după întrevederea avută la Davos, în Elveția, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, că a stabilit cu acesta cadrul unui viitor acord privind Groenlanda, s-au aflat câteva prime detalii despre ce anume ar putea presupune acest acord. Acordul avut în vedere de […] The post Acordul lui Trump referitor la Groenlanda s-ar putea face după modelul bazelor britanice din Cipru (NYT) first appeared on Ziarul National.
10:10
Grindeanu acuză: românii, victimele unei „scamatorii elaborate” privind deficitul. „Se dovedește a nu fi fost” – VIDEO # National.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că deficitul bugetar anunțat în urmă cu șase luni nu reflectă realitatea și că românii ar fi fost, de fapt, victime ale unei „scamatorii mai elaborate”. Potrivit liderului PSD, deficitul se situează în jur de 8%, iar în afară de majorarea TVA de la 19% la 21%, nu s-au înregistrat […] The post Grindeanu acuză: românii, victimele unei „scamatorii elaborate” privind deficitul. „Se dovedește a nu fi fost” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
10:00
Dacă ar exista un ghid practic despre cum să strici o relație sub pretextul iubirii, Power Couple ar fi capitolul principal. Formatul se ambalează frumos, cu sloganuri despre încredere, unitate și „puterea cuplului”, dar ce oferă, episod după episod, e un circ emoțional în care dragostea e doar recuzită. 24 de metri în aer, zero […] The post Power Couple, circ emoțional în care dragostea e doar recuzită first appeared on Ziarul National.
Acum 12 ore
07:20
05:40
BERBEC Chiar dacă nu poți practica sport, ai încredere că vei găsi alte ocupații în aer liber care te vor satisface. Se așteaptă ca ziua să fie calmă și plăcută și vă va permite să vă bucurați de mici surprize. TAUR Concentrați-vă eforturile să profitați la maximum de timpul liber și acordați o atenție […] The post Horoscop 22 ianuarie 2026 – Noaptea viața ta socială va fi intensă first appeared on Ziarul National.
Acum 24 ore
21:50
Andreea Bostanica, produsul perfect al marketing-ului fără conținut. Cine e, de fapt, tânăra omniprezentă în tabloide # National.ro
Andreea Bostanica este numele care apare obsesiv în presa tabloidă și pe rețelele sociale. Întorci capul în online și dai peste ea. A devenit model pentru copilele de azi și este validată drept vedeta care a „reușit” în viață. Mașini de lux, vacanțe exotice, buchete imense de flori, genți de zeci de mii de euro… […] The post Andreea Bostanica, produsul perfect al marketing-ului fără conținut. Cine e, de fapt, tânăra omniprezentă în tabloide first appeared on Ziarul National.
21:00
20:10
VIX (acronim pentru Volatility index), numit și „indicele fricii”, a fost creat în 1993 de Chicago Board Options Exchange. Pe o piață bursieră, dacă prețul unui titlu variază în mod semnificativ, fie în sens ascendent, fie în sens descendent, este considerat volatil. VIX permite evaluarea acestei volatilități prin măsurarea fluctuațiilor valorii acțiunilor, cu alte cuvinte, […] The post Indicele fricii: impactul VIX asupra piețelor financiare first appeared on Ziarul National.
19:40
România își (cam) merită soarta pe care o trăiește astăzi. Nu mai este băgată în seamă pe nicăieri și nu mai contează în marile ecuații, iar asta nu ține de ghinion sau de „context internațional complicat”, cum se scuză consilierii lui Nicușor Dan. Ține de felul în care arătăm și, mai ales, de felul în […] The post România, sub domnia fanariotă a lui Nicușor Dan first appeared on Ziarul National.
19:10
Eșec lamentabil în UE. Celebra rețea transeuropeană de transport are întârzieri de 17 ani # National.ro
Rețeaua centrală TEN-T a UE nu va fi în niciun caz finalizată până în 2030 și nici nu se poate avansa cu certitudine o dată, a concluzionat Curtea de Conturi Europeană. Per total, proiectele au o întârziere medie de 17 ani. În același timp, costurile acestora au crescut cu 82% față de estimările inițiale și […] The post Eșec lamentabil în UE. Celebra rețea transeuropeană de transport are întârzieri de 17 ani first appeared on Ziarul National.
18:40
Tensiunile comerciale dintre Washington și Bruxelles cu privire la oferta lui Donald Trump de a cumpăra Groenlanda au lăsat din nou blocul comunitar extrem de vulnerabil într-o luptă geopolitică, din cauza dependenței sale de un singur furnizor pentru nevoile energetice critice: Statele Unite. Cu mai puțin de patru ani în urmă, economiile europene au suferit […] The post Criza din Groenlanda și slăbiciunea energetică a Europei first appeared on Ziarul National.
18:10
Statul român sabotează invenția secolului. Încălzirea orașelor s-ar face cu prețuri infime # National.ro
Când orașele sunt lăsate în frig, unul câte unul, pe motiv de incapacitate de funcționare a centralelor, când deficitul de energie ne împinge spre un blackout iminent, statul român își permite să blocheze și să refuze invenția secolului, care aparține unui inginer român genial. Este vorba despre instalația de gazeificare a deșeurilor, care poate produce, […] The post Statul român sabotează invenția secolului. Încălzirea orașelor s-ar face cu prețuri infime first appeared on Ziarul National.
17:50
Fotbalul de la Campionatul Mondial 2026 va arăta diferit. International Board (IFAB) a decis modificări importante de regulament, care vizează extinderea atribuțiilor VAR și combaterea tragerilor de timp. Schimbările vor fi aplicate începând cu CM 2026 (11 iunie – 19 iulie), urmând să fie ratificate oficial pe 28 februarie, la reuniunea anuală IFAB de la […] The post IFAB schimbă regulile fotbalului. TOTAL! first appeared on Ziarul National.
Ieri
17:30
Tarifele pe care Trump vrea să le impună asupra a șase țări din UE pot crea probleme pentru SUA # National.ro
Autoritățile vamale americane se vor confrunta cu o adevărată provocare dacă președintele Donald Trump își va pune în aplicare amenințarea de a impune tarife asupra a șase țări din UE, având în vedere ușurința cu care circulă mărfurile între națiunile blocului comunitar. Trump a promis să impună tarife vamale tot mai mari asupra produselor provenite […] The post Tarifele pe care Trump vrea să le impună asupra a șase țări din UE pot crea probleme pentru SUA first appeared on Ziarul National.
17:10
Conducerea Forumului Economic Mondial (WEF) analizează necesitatea schimbării locației reuniunii anuale, temându-se că evenimentul a depășit capacitatea stațiunii Davos. Larry Fink, șeful BlackRock și copreședinte interimar al consiliului de administrație al WEF, a discutat în privat opțiuni, printre care mutarea definitivă a summitului din Davos sau utilizarea unor locații pe bază de rotație, cum ar […] The post Forumul Economic Mondial se mută din Davos? first appeared on Ziarul National.
17:00
VIDEO. Trump motivează, la Davos, de ce vrea să cumpere Groenlanda: Fără noi, cu toții ați fi vorbit germană și un pic de japoneză # National.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a susținut miercuri, 21 ianuarie, un discurs la Davos, atingând și un subiect sensibil, după ce a declarat recent că lumea „va afla” cât de departe va merge în privința Groenlandei. Începând prin a spune că are un mare respect pentru oamenii din Groenlanda și din Danemarca, Trump a subliniat că […] The post VIDEO. Trump motivează, la Davos, de ce vrea să cumpere Groenlanda: Fără noi, cu toții ați fi vorbit germană și un pic de japoneză first appeared on Ziarul National.
16:40
UEFA ia în calcul o măsură extremă la Campionatul Mondial din 2026, în cazul în care Statele Unite vor ataca și anexa Groenlanda, teritoriu autonom aparținând Regatului Danemarcei. Subiectul a fost discutat la cel mai înalt nivel în fotbalul internațional, pe fondul declarațiilor repetate ale lui Donald Trump privind preluarea controlului asupra insulei. După ce […] The post „Nucleara” UEFA: „naționalele” din Europa boicotează Cupa Mondială din America! first appeared on Ziarul National.
16:30
Lovitură cruntă pentru prosumatori. Guvernul îi pune să plătească taxe de rețea și costuri pentru dezechilibre # National.ro
După ce a ”subtilizat” fondurile destinate achiziției bateriilor de stocare, care ar fi atenuat dezechilibrele provocate de injectările în rețea de la panourile solare, Guvernul a decis să le mai dea o lovitură prosumatorilor. Astfel, transpunând în stil mioritic o directivă europeană, partajarea energiei de către prosumatori, prin așa-zisele comunități de energie, va fi ”pedepsită” […] The post Lovitură cruntă pentru prosumatori. Guvernul îi pune să plătească taxe de rețea și costuri pentru dezechilibre first appeared on Ziarul National.
16:10
În 1969, Charles de Gaulle i-a spus scriitorului Andre Malraux că „dorința Americii este să abandoneze Europa”. După ani de eforturi diplomatice pentru a-i îmbuna pe președinții americani succesivi – și pe Donald Trump în special – liderii europeni ajung la o sumbră constatare: SUA sunt, în cel mai bun caz, indiferente față de interesele […] The post Momentul Suez al NATO first appeared on Ziarul National.
16:10
Trump, la Davos: SUA sunt motorul economic al planetei/EUROPA ESTE DE NERECUNOSCUT – VIDEO # National.ro
Toate privirile sunt îndreptate miercuri spre Davos, odată cu sosirea lui Donald Trump în orașul elvețian. Președintele american a susținut un discurs la Forumul Economic Mondial. Președintele SUA, Donald Trump, a susținut miercuri, 21 ianuarie, un discurs la Davos. „SUA sunt motorul economic al planetei, iar când America înflorește, întreaga lume înflorește. Istoria arată că […] The post Trump, la Davos: SUA sunt motorul economic al planetei/EUROPA ESTE DE NERECUNOSCUT – VIDEO first appeared on Ziarul National.
15:40
Mii de locuitori din Sectorul 1, fără gaze naturale în urma unui „incident”. Care sunt străzile afectate și când se va relua alimentarea # National.ro
Peste 3.000 de clienți casnici și non-casnici de pe mai multe străzi din Sectorul 1 din București sunt afectați miercuri, 21 ianuarie, de o întrerupere temporară a furnizării gazelor naturale, decizia fiind luată de Distrigaz Sud Rețele în urma unui „incident” produs la rețeaua de distribuție, pe strada Câineni. Alimentarea ar urma să fie reluată […] The post Mii de locuitori din Sectorul 1, fără gaze naturale în urma unui „incident”. Care sunt străzile afectate și când se va relua alimentarea first appeared on Ziarul National.
15:20
S-a aflat pe surse! SUA ar urma să retragă personal din centre de comandă cheie ale NATO. Care ar fi țările afectate de măsură # National.ro
Statele Unite vor să reducă personalul staționat în centrele-cheie de comandă NATO, potrivit unor surse. Statele Unite intenţionează să reducă numărul personalului staţionat în mai multe centre de comandă cheie ale NATO, o măsură ce ar putea intensifica îngrijorările din Europa cu privire la angajamentul Washingtonului faţă de alianţă, au declarat săptămâna aceasta pentru Reuters […] The post S-a aflat pe surse! SUA ar urma să retragă personal din centre de comandă cheie ale NATO. Care ar fi țările afectate de măsură first appeared on Ziarul National.
15:10
Deși un război real face ravagii la marginea estică a Europei, liderii continentului sunt distrași de un război fals pe flancul vestic. În timp ce oficialii UE încearcă la Davos să-l convingă pe Donald Trump să renunțe la ambiția sa de a achiziționa Groenlanda, Ucraina este împinsă pe plan secund. Intenționau să obțină sprijinul personal […] The post Groenlanda domină Davos. Mai contează Ucraina? first appeared on Ziarul National.
14:30
Sondaj de ultim moment! Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Cum arată top trei partide și care conduce detașat # National.ro
S-au aflat rezultatele celui mai recent sondaj de opinie. Cum ar vota românii, dacp duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare? Cum arată top trei partide, conform datelor ce rezultă în urma sondajului? Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 40,9% dintre românii care și-ar exprima votul ar alege AUR, 18,2% PSD, 13,5% PNL și […] The post Sondaj de ultim moment! Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Cum arată top trei partide și care conduce detașat first appeared on Ziarul National.
14:00
Crapă de invidie ochelarii de soare ai lui Macron. Nicusor si Maia vor face Unirea mică # National.ro
1. Ceaușescu, numărul unu, clar, numărul unu. De la revoluție încoace am avut cinci președinți. Unii cu două mandate. Iliescu, trei spre patru. Două pline și seci (1992 – 1996 și 2000 – 2004) și încă două șprițate (decembrie 1989 – mai 1990 și mai 1990 – 1992). Dar în zilele astea geroase, când crapă […] The post Crapă de invidie ochelarii de soare ai lui Macron. Nicusor si Maia vor face Unirea mică first appeared on Ziarul National.
13:30
Pauza care nu mai odihnește: ce se întâmplă cu creierul atunci când nu mai știe să se oprească # National.ro
Tot mai mulți oameni descriu aceeași experiență: iau pauză, dar nu se simt mai odihniți. Timpul liber nu mai aduce claritate, iar momentele în care „nu fac nimic” sunt populate de gânduri, neliniște sau o oboseală difuză care nu dispare. Din perspectivă neuropsihologică, această experiență nu este paradoxală. Pauza nu mai funcționează atunci când creierul […] The post Pauza care nu mai odihnește: ce se întâmplă cu creierul atunci când nu mai știe să se oprească first appeared on Ziarul National.
12:50
VIDEO. Călin Georgescu, la Curtea de Apel pentru dosarul în care este judecat alături de gruparea mercenarului Potra # National.ro
Călin Georgescu a ajuns din nou în fața magistraților, de această dată, miercuri, 21 ianuarie. La sosirea la sediul instanței, a fost întâmpinat de mai mulți susținători, care i-au scandat numele. Georgescu a salutat oamenii care-l așteptau în fața sediului Curții de Apel București, dar nu a făcut declarații în fața presei. Fostul candidat la […] The post VIDEO. Călin Georgescu, la Curtea de Apel pentru dosarul în care este judecat alături de gruparea mercenarului Potra first appeared on Ziarul National.
12:00
O destinaţie de vacanţă preferată de români tocmai a devenit mai ieftin de vizitat. Leul a prins putere acolo, moneda locală s-a depreciat # National.ro
Românii care plănuiesc să plece într-o vacanţă şi-ar putea stabili ca destinaţie una dintre cele mai populare ţări printre turiştii de la noi. Moneda lor locală s-a depreciat, leul nostru a prins puteri, astfel că o călătorie acolo s-a ieftinit. Lira turcească a înregistrat al doisprezecelea an consecutiv de declin sub preşedinţia lui Erdogan. Pierderea […] The post O destinaţie de vacanţă preferată de români tocmai a devenit mai ieftin de vizitat. Leul a prins putere acolo, moneda locală s-a depreciat first appeared on Ziarul National.
11:50
Meteorologii au prelungit avertizarea de ger. Temperaturi de -19 grade, precipitații mixte, polei și vânt/Cum va fi vremea în București # National.ro
Vin noi informații de la meteorologi, care anunță, miercuri, că perioada cu vreme deosebit de rece și chiar geroasă se prelungește, în unele zone din țară. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri dimineață o informare meteo de vreme deosebit de rece, precipitații mixte, polei și vânt, precum și o atenționare Cod galben de […] The post Meteorologii au prelungit avertizarea de ger. Temperaturi de -19 grade, precipitații mixte, polei și vânt/Cum va fi vremea în București first appeared on Ziarul National.
11:40
Proprietarii au profitat că a devenit foarte greu să-ţi mai cumperi un apartament şi au scumpit chiriile cu aproape 10% în două sectoare din Bucureşti # National.ro
Prețurile proprietăților imobiliare din România au înregistrat în ultimii ani creșteri constante, ajungând în unele cazuri să se dubleze față de nivelul din 2019. Acest lucru se reflectă direct și în prețurile chiriilor solicitate de proprietari, se arată într-o analiză de piață. Bucureştenii și brașovenii alocă aproximativ 40% din salariul mediu net pentru a plăti […] The post Proprietarii au profitat că a devenit foarte greu să-ţi mai cumperi un apartament şi au scumpit chiriile cu aproape 10% în două sectoare din Bucureşti first appeared on Ziarul National.
11:10
Lider sindical din Educație, critici dure la adresa premierului Bolojan: „Nu are empatie față de nicio clasă socială” # National.ro
Un lider sindical din Educație l-a criticat fățiș pe șeful Guvernului, Ilie Bolojan, premierul fiind acuzat de lipsă de empatie și că refuză dialogul. În contextul nemulțumirilor iscate, în ultima perioadă, de tăierile anunțate în sistemul bugetar, nemaivorbind despre alte măsuri de austeritate propuse de Guvern, un lider sindical nu s-a ferit să-l critice direct […] The post Lider sindical din Educație, critici dure la adresa premierului Bolojan: „Nu are empatie față de nicio clasă socială” first appeared on Ziarul National.
11:10
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat în cadrul celei de-a 56-a ediții a Forumului Economic Mondial de la Davos că independența europeană este o necesitate. Aceasta a transmis la Davos un mesaj ferm privind viitorul Uniunii Europene, pledând pentru autonomie strategică, comerț liber și parteneriate globale, în contextul tensiunilor uriașe geopolitice și […] The post Ursula von der Leyen anunță Europa independentă la Davos. Urmează o ruptură de SUA? first appeared on Ziarul National.
10:40
Caz înfiorător în Timiș: Adolescent de 15 ani, găsit îngropat într-o curte, după ce fusese dat dispărut/ Cine l-ar fi omorât # National.ro
Un caz șocant este investigat de către oamenii legii din Timiș. Conform primelor informații, ce s-au aflat miercuri dimineață, 21 ianuarie, un băiat de 15 ani a fost găsit decedat, iar suspecții de crimă ar fi alți doi minori. Cumplita descoperire a fost făcută în localitatea Cenei, din județul Timiș. Un copil de 15 ani […] The post Caz înfiorător în Timiș: Adolescent de 15 ani, găsit îngropat într-o curte, după ce fusese dat dispărut/ Cine l-ar fi omorât first appeared on Ziarul National.
10:30
Se deschide un nou front de război? Cuba antrenează „întregul popor”, iar ministrul rus de Interne vizitează Havana # National.ro
O nouă situaţie tensionată în plan geopolitic. Cuba va intra în „stare de război” în încercarea de a face față amenințărilor lui Donald Trump de la intervenția SUA în Venezuela. Consiliul de Apărare Națională al Cubei a declarat că a aprobat „planuri și măsuri” pentru a declara „starea de război” în țară, a transmis presa […] The post Se deschide un nou front de război? Cuba antrenează „întregul popor”, iar ministrul rus de Interne vizitează Havana first appeared on Ziarul National.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.