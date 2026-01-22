APIA cere schimbarea urgentă a formula de calcul a impozitului auto
MainNews.ro, 22 ianuarie 2026 15:50
APIA solicită modificarea urgentă a formulei de calcul a impozitului auto, acuzând erori care nu țin cont de vechimea mașinilor și emisiile de CO2. Impozitele au crescut semnificativ, în special pentru mașinile hibride, și se propune o abordare care respectă principiul „poluatorul plătește”. APIA solicită modificarea urgentă a formulei de calcul a impozitului auto din … Articolul APIA cere schimbarea urgentă a formula de calcul a impozitului auto apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 10 minute
16:00
Orbita Pământului se confruntă cu un risc crescut, conform unui studiu recent, care avertizează că o furtună solară ar putea provoca coliziuni fatale în doar trei zile. Infrastructura satelitară actuală este într-o stare precară, iar necesitatea unor măsuri urgentes devine esențială pentru a preveni pericolele din spațiul cosmic. Orbita Pământului este amenințată de coliziuni între … Articolul Orbita Pământului ar putea colapsa în doar 3 zile apare prima dată în Main News.
16:00
Fostul senator Marius Ovidiu Isăilă susține că nu știe cum arată un milion de euro, într-o discuție cu Marian Ceaușescu la tribunal. Acesta este acuzat de cumpărare de influență în dosarul legat de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Detalii despre arestul său și reacțiile implicate în acest caz. Fostul senator PSD Marius Ovidiu Isăilă a fost … Articolul Isăilă: „Nu știu cum arată un milion de euro” – Discuție cu Ceaușescu la tribunal apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
15:50
APIA solicită modificarea urgentă a formulei de calcul a impozitului auto, acuzând erori care nu țin cont de vechimea mașinilor și emisiile de CO2. Impozitele au crescut semnificativ, în special pentru mașinile hibride, și se propune o abordare care respectă principiul „poluatorul plătește”. APIA solicită modificarea urgentă a formulei de calcul a impozitului auto din … Articolul APIA cere schimbarea urgentă a formula de calcul a impozitului auto apare prima dată în Main News.
Acum o oră
15:30
Atac armat în Lake Cargelligo, Australia, soldat cu trei morți, inclusiv fosta parteneră însărcinată a autorului, care este căutat de poliție. Două femei și un bărbat au fost uciși, iar un alt bărbat se află în stare gravă, dar stabilă. Autoritățile au demarat o anchetă și solicită informații de la martori. Trei persoane au fost … Articolul Atac armat în Australia: trei morți, inclusiv fosta parteneră a suspectului apare prima dată în Main News.
15:10
Stan Wawrinka, campionul elvețian, a devenit primul jucător de peste 40 de ani care ajunge în turul 3 la un Grand Slam după Ken Rosewall. A învins francezul Arthur Gea în meci-maraton, stabilind un record în era open. Wawrinka, cu 49 de meciuri de cinci seturi la Slam, continuă să impresioneze la Melbourne. Stan Wawrinka, … Articolul Stan Wawrinka, primul jucător de 40+ ani în turul 3 la un Mare Șlem din 2000 apare prima dată în Main News.
15:10
Află ce acte sunt necesare pentru a depune dosarul de pensionare pentru limită de vârstă în România. Pregătește-ți cererea, carnetul de muncă, actele de stare civilă și documentele privind vechimea în muncă. Informarea corectă te ajută să îți obții pensia cu succes. Detalii complete în articol! Pensia pentru limită de vârstă este acordată celor care … Articolul Actele Necesare Pentru Depunerea Dosarului De Pensionare La Limită De Vârstă apare prima dată în Main News.
15:10
Președinta Maia Sandu afirmă că nu există o majoritate a cetățenilor care să susțină unirea cu România, în schimb sprijinul pentru aderarea la Uniunea Europeană este mai puternic. Prioritățile Moldovei sunt pacea și siguranța, dar și dorința de a adera cu drepturi depline la UE rămâne esențială. Maia Sandu afirmă că nu există o majoritate … Articolul Maia Sandu: Aderarea parțială la UE, fără majoritate pentru unirea cu România apare prima dată în Main News.
15:10
Guvernul României, prin purtătoarea de cuvânt Ioana Dogioiu, respinge acuzațiile PSD, afirmând că premierul Ilie Bolojan nu minte. Criticile din partea PSD, referitoare la „scamatorii cu deficitul”, sunt abordate prin reafirmarea stabilizării fondurilor europene și a încrederii piețelor. Detalii în articol. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, apără premierul Bolojan împotriva acuzațiilor de minciună … Articolul Răspunsul Guvernului la acuzațiile PSD privind premierul Bolojan și deficitul apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
15:00
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a reținut un cetățean rus, identificat ca agent al serviciilor moldovenești, acuzat de o misiune împotriva securității statului rus. Autoritățile din Moldova resping acuzațiile, considerându-le o manipulare. Persoana reținută ar avea legături cu Igor Dodon și Ilan Șor. Un cetățean rus a fost reținut la Moscova sub suspiciunea de … Articolul Agent moldovean reținut la Moscova, legături cu Dodon și Șor apare prima dată în Main News.
14:40
Descoperă noul Iveco Daily 4×4 al poliției olandeze, un vehicul off-road specializat, dezvoltat timp de cinci ani. Dotat cu tracțiune integrală și echipamente pentru intervenții dificile, acesta este pregătit pentru misiuni variate, inclusiv în teren accidentat, incendii sau inundații. Poliția te poate prinde oriunde! Noul vehicul Iveco Daily 4×4 al poliției din Olanda a fost … Articolul Noua mașină de poliție: tehnologie inovatoare pentru siguranța străzilor din Olanda apare prima dată în Main News.
14:40
Ubisoft, gigantul industriei de jocuri video, anunță închiderea a două studiouri și anularea a șase titluri, provocând o scădere de 30% a acțiunilor. Compania, cu peste 1.000 de angajați în România, se reorganizează și se confruntă cu pierderi operaționale estimate de un miliard de euro pentru anul fiscal curent. Ubisoft anunță închiderea a două studiouri … Articolul Gigantul jocurilor video închide studii și renunță la șase titluri în România apare prima dată în Main News.
14:10
Vicecancelarul german Lars Klingbeil a propus discuții despre includerea Germaniei sub „scutul nuclear” al Franței, subliniind importanța colaborării europene în securitate. El a afirmat că, deși Germania se bazează pe NATO, oferta Franței merită un dialog strategic în contextul actual al tensiunilor internaționale. Vicecancelarul german Lars Klingbeil propune discuții despre includerea Germaniei sub scutul nuclear … Articolul Oficial din Berlin propune discuții pentru protecție nucleară franceză apare prima dată în Main News.
14:10
Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, anunță demersuri legale împotriva liderului AUR, George Simion, după ce acesta a fost filmat tăind un tort în forma Groenlandei decorat cu drapelul SUA. Muraru acuză acțiuni de sabotaj la adresa imaginii României și solicită analiza implicațiilor constituționale ale gestului. Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru anunță sesizarea Comisiei juridice împotriva lui George … Articolul Vicepreședinte PNL atacă pe George Simion după tortul Groenlandei apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
14:00
Zeci de persoane au fost ridicate în Botoșani pentru obținerea ilegală a cetățeniei române, prin acte false. Polițiștii de frontieră și procurorii DNA au descins în multiple locații, descoperind metode complexe de falsificare a documentelor. Anchetatorii continuă perchezițiile în această rețea de fraudă. Polițiștii de frontieră și procurorii DNA investighează o rețea care facilita obținerea … Articolul Zeci de persoane cercetate pentru falsificarea actelor românești apare prima dată în Main News.
14:00
Jannik Sinner s-a calificat în turul 3 de la Australian Open, învinsându-l pe australianul James Duckworth în trei seturi. Iga Swiatek a obținut, de asemenea, o victorie împotriva cehoaicei Marie Bouzkova. Sinner va juca împotriva americanului Eliot Spizzirri, iar Swiatek se va confrunta cu Anna Kalinskaya. Jannik Sinner a învins-l pe James Duckworth în turul … Articolul Jannik Sinner și Iga Swiatek avansează în turul 3 la Australian Open apare prima dată în Main News.
13:30
Donald Trump apare pe coperta revistei The Economist, călare pe un urs polar, stârnind comparații cu imaginea lui Vladimir Putin. Articolul analizează pericolele reprezentate de politicile externe ale lui Trump și posibilele tensiuni internaționale, avertizând asupra manevrelor liderilor precum Putin și Xi Jinping. Donald Trump apare pe coperta revistei The Economist călare pe un urs … Articolul Donald Trump, asemănător lui Vladimir Putin, reprezintă adevăratul pericol apare prima dată în Main News.
13:10
Marcel Ciolacu, fost premier PSD, îl acuză pe Ilie Bolojan de manipulări contabile și minciuni în gestionarea economiei. Ciolacu susține că măsurile fiscale au dus la tăieri de buget pentru gravide și pensionari, fără reduceri reale ale deficitului. Atacurile PSD continuă în contextul tensiunilor din guvern. Marcel Ciolacu lansează un atac dur la adresa premierului … Articolul Marcel Ciolacu acuză: „Bolojan a mințit și a sacrificat oameni” apare prima dată în Main News.
13:00
Poliția de frontieră a efectuat 73 de percheziții în Botoșani, vizând o rețea suspectată de obținerea frauduloasă a actelor de identitate pentru cetățeni din Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă. Ancheta include verificarea a 104 locații folosite fictiv pentru documentele ilegale. Peste 70 de percheziții în Botoșani, coordonate de Parchetul ICCJ, pentru documente de identitate … Articolul Percheziții în Botoșani: zeci de acte de identitate false descoperite apare prima dată în Main News.
13:00
Naomi Osaka a învins-o pe Sorana Cîrstea în turul 3 de la Australian Open, într-un meci tensionat. Sorana s-a plâns de comportamentul japonezei, iar Osaka, afectată, a subliniat că românca este o jucătoare grozavă. Incidentul a stârnit controverse, iar Osaka și-a cerut scuze pentru neînțelegeri. Naomi Osaka s-a calificat în turul 3 la Australian Open … Articolul Naomi Osaka șochează: „Sorana Cîrstea la ultimul Australian Open” apare prima dată în Main News.
13:00
Recorder reacționează la afirmațiile șefului DNA, Marius Voineag, care a declarat că documentarul „Justiție capturată” a fost realizat cu un an înainte de publicare. Jurnaliștii contestă această afirmatie, explicând că documentarul a fost creat între februarie 2024 și decembrie 2025, cu interviuri și cercetări ample. Șeful DNA, Marius Voineag, a declarat că documentarul Recorder „Justiție … Articolul Reacția Recorder la afirmația șefului DNA despre „Justiție capturată” apare prima dată în Main News.
12:50
Încărcarea rapidă a telefonului tău depinde de utilizarea accesoriilor corecte și de condițiile optime. Află cele trei greșeli care încetinesc acest proces: adaptoare inadecvate, cabluri nepotrivite și condiții de mediu nefavorabile. Optimizează încărcarea pentru a beneficia la maximum de tehnologia disponibilă. Utilizarea unui adaptor de alimentare inadecvat încetinește încărcarea; Alegerea cablului potrivit este esențială pentru … Articolul Încărcarea rapidă a telefonului: 3 greșeli care o încetinesc apare prima dată în Main News.
12:40
Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței din România, a fost ales președinte al Consiliului de Administrație al Agenției Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare în Domeniul Energiei (ACER). Mandatul său de doi ani vizează consolidarea pieței energetice europene și colaborarea între autoritățile naționale. Bogdan Chirițoiu a fost ales președinte al Consiliului de Administrație al ACER, una … Articolul Românul care conduce Agenția Europeană de Reglementare a Energiei apare prima dată în Main News.
12:30
Trei persoane au fost împușcate mortal într-un atac armat în Lake Cargelligo, Australia. Atacatorul este încă în libertate, iar poliția a plasat orașul în lockdown. Incidentul se suspectează a fi de violență domestică, iar un alt bărbat este în stare gravă. Australia întărește legislația privind armele. Trei persoane au fost ucise într-un atac armat în … Articolul Atac armat în Australia: trei morți, atacator liber, oraș în lockdown apare prima dată în Main News.
12:10
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a susținut o conferință de presă pentru a discuta prioritățile instituției. Întrebată despre salariul său, a evidențiat necesitatea revizuirii legislației salariale. De asemenea, a subliniat impactul conflictului din Ucraina asupra securității naționale și prioritățile pentru acest an. Maia Sandu susține o conferință de presă pentru a discuta prioritățile Președinției Republicii … Articolul Maia Sandu: Conferință de presă despre prioritățile Președinției Chișinău apare prima dată în Main News.
12:10
Nicușor Dan, ezitant în privința invitației lui Trump pentru România la Consiliul pentru Pace # MainNews.ro
Nicușor Dan ar putea refuza invitația lui Trump pentru ca România să adere la Consiliul pentru Pace, care implică o taxă de un miliard de dolari. Președintele a inițiat o analiză detaliată a implicațiilor acestei oferte, pe fondul refuzurilor altor state europene precum Franța și Germania. O decizie finală va fi luată după consultări în … Articolul Nicușor Dan, ezitant în privința invitației lui Trump pentru România la Consiliul pentru Pace apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
12:00
Avocata Silvia Uscov a formulat recurs împotriva hotărârii Curții de Apel București, care a respins cererea de suspendare a deciziei premierului Ilie Bolojan privind Comitetul pentru analiza legilor Justiției. Dosarul va fi soluționat de Înalta Curte de Casație și Justiție, criticile asupra independenței comitetului fiind evidente. Avocata Silvia Uscov a contestat decizia Curții de Apel … Articolul Recurs la Înalta Curte privind decizia Curții de Apel pe legile Justiției apare prima dată în Main News.
12:00
FCSB se confruntă cu Dinamo Zagreb în Liga Europa, joi la 22:00, având nevoie de victorie pentru a spera la calificare. Echipa română, cu 6 puncte, se află pe locul 27 din 36, în timp ce adversarii au 7 puncte. Meciul va fi transmis digital pe Digi și Prima. Detalii despre echipe și modificări în … Articolul LIVETEXT: FCSB înfruntă Dinamo Zagreb, miza crucială în Liga Europa apare prima dată în Main News.
12:00
Află tot ce trebuie să știi despre actele necesare pentru cadastru și intabulare în 2026. Indiferent dacă cumperi, vinzi sau moștenești un imobil, acest ghid detaliază documentele esențiale pentru tranzacții imobiliare, garanții și proceduri legale. Informații complete pentru o tranzacție sigură. Cadastrul și intabularea sunt esențiale pentru tranzacțiile imobiliare precum vânzarea, cumpărarea și ipotecarea Documentația … Articolul Cadastru și intabulare 2026: acte necesare pentru procesare eficientă apare prima dată în Main News.
11:20
Zelenski se îndreaptă spre Davos pentru o întâlnire crucială cu Trump, în timp ce trimișii acestuia discută la Moscova cu Putin despre securitate și reconstrucția Ucrainei. Avertizările despre o posibilă „ambuscadă diplomatică” amplifică tensiunile, iar soarta alianțelor externe rămâne incertă. Zelenski se îndreaptă spre Davos pentru o întâlnire cu Trump, după zile de incertitudine Întâlnirea … Articolul Zelenski merge la Davos pentru discuții cu Biden; Trump trimite trimiși la Putin apare prima dată în Main News.
11:10
O dronă a aterizat forțat în grădina unei case din Crocmaz, Republica Moldova, având o lungime de 2,5 metri. Poliția desfășoară investigații, iar cetățenii sunt sfătuiți să nu se apropie de dronele descoperite. Ministerul Afacerilor Externe subliniază amenințările la adresa securității naționale. Dronă prăbușită în grădina unei case nelocuite din satul Crocmaz, sudul Republicii Moldova … Articolul Dronă prăbușită în grădina unei case din Republica Moldova apare prima dată în Main News.
11:10
Marcel Ciolacu îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de minciună și manipulare a bugetului, susținând că tăierile de fonduri pentru gravide și pensionari au fost inutile. El critică creșterea taxelor și promite că deficitele false nu reflectă o eficiență reală în gestionarea economiei României. Marcel Ciolacu îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de tăierea nejustificată … Articolul Ciolacu acuză minciuni ale premierului: Banii pentru gravide și pensionari lipsesc apare prima dată în Main News.
11:00
Sorana Cîrstea se confruntă cu Naomi Osaka în turul doi al Australian Open 2026. Partida, vizibilă pe Eurosport 2, aduce în prim-plan talentul româncei care, la 35 de ani, vrea să își lase amprenta în ultimul sezon al carierei. Osaka, fost lider WTA, impresionează atât prin joc, cât și prin stil. Sorana Cîrstea joacă împotriva … Articolul Sorana Cîrstea înfruntă meduza Naomi Osaka la Australian Open, turul doi apare prima dată în Main News.
11:00
Un băiețel de cinci ani din Minnesota, pe nume Liam Ramos, a fost reținut de agenții ICE în timp ce se întorcea de la școală, împreună cu tatăl său. Incidentul a stârnit controverse, caracterizându-se ca o utilizare abuzivă a unui copil ca momeală în timpul unei operațiuni de imigrație. Familia are un dosar de azil … Articolul Băiețel de 5 ani, ridicat de ICE în Minnesota și dus la centru de detenție apare prima dată în Main News.
10:50
Războiul din Ucraina a intrat în a 1.428-a zi, cu Donald Trump întâlnindu-se cu Volodimir Zelenski la Davos. În condiții de impas, Rusia continuă bombardamentele asupra infrastructurii energetice, iar tensiunile persistă. Detalii despre negocierile de pace și provocările actuale în articolul nostru. Războiul din Ucraina a ajuns în a 1.428-a zi pe 22 ianuarie 2026 … Articolul Război în Ucraina, ziua 1428: Trump se pregătește pentru o întâlnire decisivă apare prima dată în Main News.
10:50
Tensiuni în Comitetul pentru modificarea legilor Justiției și legături cu comunitatea LGBTQ # MainNews.ro
Tensiuni și controverse în jurul Comitetului pentru modificarea legilor Justiției. Critici din partea clasei politice și a mediului judiciar față de numirile din comisie și legăturile cu ONG-uri LGBTQ. Propunerile incluse stârnesc îngrijorări, iar expertiza necesară este pusă sub semnul întrebării. Fii la curent cu ultimele evoluții. Comitetul guvernamental pentru revizuirea legilor Justiției, înființat de … Articolul Tensiuni în Comitetul pentru modificarea legilor Justiției și legături cu comunitatea LGBTQ apare prima dată în Main News.
10:40
Apple a semnat un contract de achiziție a energiei dintr-un parc eolian în Galați, România, ca parte a strategiei de a deveni neutră în emisii de carbon până în 2030. Compania investește în energie verde, fără a primi efectiv curent electric, contribuind astfel la tranziția către surse regenerabile. Apple a semnat un contract de achiziție … Articolul Apple investește în parc eolian în România: energia și impactul său apare prima dată în Main News.
10:20
Statele Unite se retrag din Organizația Mondială a Sănătății joi, afectând sănătatea globală și națională. Retragerea a fost anunțată de Donald Trump, generând critici în rândul experților. SUA au restanțe financiare și acest pas va slăbi sistemele de sănătate globale. Consecințele pentru OMS și lume sunt alarmante. Statele Unite ieș la OMS joi, în ciuda … Articolul Statele Unite părăsesc OMS: Poporul american a plătit prea mult apare prima dată în Main News.
10:10
Președintele Nicușor Dan participă pe 22 ianuarie la reuniunea extraordinară a Consiliului European de la Bruxelles, unde se va discuta despre răspunsul UE la încercările americane de a prelua controlul asupra Groenlandei, împreună cu măsuri de represalii, inclusiv tarife vamale. Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea extraordinară a Consiliului European pe 22 ianuarie la Bruxelles … Articolul Nicuşor Dan la Consiliul European: Groenlanda, tema summit-ului de joi apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
10:00
Olimpiu Moruțan revine în Liga 1 la Rapid după o experiență de patru ani în străinătate. Aurel Țicleanu atrage atenția asupra dificultăților cu care se confruntă fotbaliștii români la cluburile externe, susținând că lipsa oportunităților și educația prematură joacă un rol crucial în acest proces. Olimpiu Moruțan se întoarce în Liga 1 la Rapid după … Articolul Verdict dur pentru transferul lui Moruțan la Rapid: „Bariera asta e dificilă” apare prima dată în Main News.
10:00
Ordinea economică mondială se transformă rapid, cu o creștere semnificativă a ponderii Asiei în PIB-ul global. China devine al doilea pol economic, iar India avansează în topul economiilor mondiale. Află cum aceste schimbări îți pot influența viitorul și de ce este esențial să fii la curent. Ponderea Asiei în PIB-ul mondial a crescut semnificativ în … Articolul Ordinea economică mondială se schimbă: nu rata impactul asupra ta! apare prima dată în Main News.
09:50
Un adolescent de 16 ani a murit la Iakuțk, după ce a intrat într-un tanc T-72 expus la o expoziție de tehnică militară. Incidentul tragic a fost provocat de eliberarea accidentală a unei piese metalice. Tancul, prezentat ca trofeu în Ucraina, era de fapt un model rusesc, conform presei. Un adolescent de 16 ani a … Articolul Adolescent rus strivit într-un tanc trofeu expus la Iakuțk apare prima dată în Main News.
09:50
NASA a anunțat prima evacuare medicală de pe ISS, după o problemă survenită pe 7 ianuarie 2026. Astronautul Mike Fincke subliniază importanța echipamentelor medicale portabile, iar comandoa Zena Cardman afirmă că sănătatea echipajului este prioritară. Incidentul evidențiază provocările medicale în spațiu pentru misiuni viitoare. NASA a efectuat prima evacuare medicală în 65 de ani de … Articolul NASA dezvăluie detalii despre criza medicală de pe ISS apare prima dată în Main News.
09:50
DNA efectuează percheziții ample la foste angajate ale Ministerului Afacerilor Externe, vizând o fraudă de peste 8 milioane de lei. Ancheta investighează fapte de delapidare și implicații ale unor foști militari. Verificările se extind la documente contabile și tranzacții bancare pentru a stabili vinovățiile. DNA desfășoară percheziții la locuințele unei foste contabile a MAE și … Articolul DNA desfășoară percheziții de amploare în lupte anticorupție apare prima dată în Main News.
09:40
România întârzie bugetul pe 2026 în plină criză economică, afectând deficitul record și planurile de reformă administrativă. Premierul Ilie Bolojan promită finalizarea în februarie, dar analiștii economici avertizează că întârzierea ar putea oferi oportunități fiscale. Aflați detalii despre impactul acestei situații. România nu are încă buget de stat pe 2026, în contrast cu alte țări … Articolul De ce bugetul pe 2026 întârzie: cauze și soluții explicate apare prima dată în Main News.
09:20
Acordul Trump-Rutte privind Groenlanda permite SUA să controleze zone strategice și să desfășoare operațiuni militare, facilitând exploatarea mineralelor rare. Inspirat de modelul Cipru-Marea Britanie, acest plan va atenua temerile Danemarcei privind posibila anexare, asigurându-se astfel o securitate sporită în regiunea arctică. SUA vor controla anumite părți din Groenlanda printr-un acord propus de Trump și Rutte … Articolul Acordul Trump-Rutte: Operațiuni militare ale SUA în Groenlanda apare prima dată în Main News.
09:10
Sondaj INSCOP arată că AUR se bucură de o popularitate crescută în rândul alegătorilor români, atingând peste 40% din intențiile de vot. PSD și PNL continuă să rămână sub 20%. Această stabilitate politică se menține în ciuda provocărilor economice și sociale. Detalii complete despre preferințele de vot. AUR este preferatul românilor, obținând peste 40% în … Articolul AUR, favorit în preferințele românilor; PSD și PNL sub 20% în sondajul INSCOP apare prima dată în Main News.
09:00
Rocada între Mircea Lucescu și Gică Hagi la naționala României este aproape oficială. Jurnalistul Decebal Rădulescu anunță că Hagi va prelua echipa națională după mandatul lui Lucescu. România se pregătește pentru semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială, programată pe 26 martie. Mircea Lucescu este dispus să se retragă de la națională dacă Gică Hagi … Articolul Mircea Lucescu și Gică Hagi aproape confirmați la naționala României apare prima dată în Main News.
09:00
Fosta avocată Marta Achim a fost condamnată la 3 ani și 2 luni de închisoare după ce a plănuit un triplu asasinat în răzbunarea morții fiului ei, care s-a sinucis. Instanța a evidențiat gravitatea infracțiunilor sale, inclusiv amenințări și coordonare a activităților infracționale. Marta Achim, fosta avocată, a fost condamnată la 3 ani și două … Articolul Avocata condamnată după ce a plănuit răzbunarea pentru moartea fiului ei apare prima dată în Main News.
08:50
Iohannis și Nicușor Dan nu mi-au cerut să opresc anchetele, dar înregistrările necesită dovada # MainNews.ro
Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a infirmat acuzațiile lui Crin Bologa, explicând că nici Klaus Iohannis, nici Nicușor Dan nu i-au cerut să oprească anchete. Voineag a subliniat lipsa sesizărilor suficiente din partea instituțiilor de control și a evidențiat numărul crescut de cazuri înregistrate la DNA. Marius Voineag, șeful DNA, neagă acuzațiile lui Crin Bologa … Articolul Iohannis și Nicușor Dan nu mi-au cerut să opresc anchetele, dar înregistrările necesită dovada apare prima dată în Main News.
08:40
ANAF a efectuat peste 15.000 de controale pe TVA între ianuarie și noiembrie 2025, rezultând în cereri suplimentare de plată de 1,75 miliarde lei de la contribuabili. Măsurile de anulare sau suspendare a codului de înregistrare în scopuri de TVA au influențat semnificativ aceste rezultate. Află mai multe detalii! ANAF a efectuat peste 15.000 de … Articolul ANAF: 15.000 de controale TVA și 1,7 miliarde lei cerute de la firme în 1 an apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.