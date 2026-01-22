Trump la Davos: Mesaj clar pentru Putin – Războiul trebuie să înceteze

10:00

Olimpiu Moruțan revine în Liga 1 la Rapid după o experiență de patru ani în străinătate. Aurel Țicleanu atrage atenția asupra dificultăților cu care se confruntă fotbaliștii români la cluburile externe, susținând că lipsa oportunităților și educația prematură joacă un rol crucial în acest proces. Olimpiu Moruțan se întoarce în Liga 1 la Rapid după … Articolul Verdict dur pentru transferul lui Moruțan la Rapid: „Bariera asta e dificilă” apare prima dată în Main News.