Război în Ucraina, ziua 1428: Trump se pregătește pentru o întâlnire decisivă
MainNews.ro, 22 ianuarie 2026 10:50
Războiul din Ucraina a intrat în a 1.428-a zi, cu Donald Trump întâlnindu-se cu Volodimir Zelenski la Davos. În condiții de impas, Rusia continuă bombardamentele asupra infrastructurii energetice, iar tensiunile persistă. Detalii despre negocierile de pace și provocările actuale în articolul nostru. Războiul din Ucraina a ajuns în a 1.428-a zi pe 22 ianuarie 2026
Acum 5 minute
11:00
Sorana Cîrstea se confruntă cu Naomi Osaka în turul doi al Australian Open 2026. Partida, vizibilă pe Eurosport 2, aduce în prim-plan talentul româncei care, la 35 de ani, vrea să își lase amprenta în ultimul sezon al carierei. Osaka, fost lider WTA, impresionează atât prin joc, cât și prin stil. Sorana Cîrstea joacă împotriva … Articolul Sorana Cîrstea înfruntă meduza Naomi Osaka la Australian Open, turul doi apare prima dată în Main News.
11:00
Un băiețel de cinci ani din Minnesota, pe nume Liam Ramos, a fost reținut de agenții ICE în timp ce se întorcea de la școală, împreună cu tatăl său. Incidentul a stârnit controverse, caracterizându-se ca o utilizare abuzivă a unui copil ca momeală în timpul unei operațiuni de imigrație. Familia are un dosar de azil
Acum 15 minute
10:50
10:50
Tensiuni în Comitetul pentru modificarea legilor Justiției și legături cu comunitatea LGBTQ
Tensiuni și controverse în jurul Comitetului pentru modificarea legilor Justiției. Critici din partea clasei politice și a mediului judiciar față de numirile din comisie și legăturile cu ONG-uri LGBTQ. Propunerile incluse stârnesc îngrijorări, iar expertiza necesară este pusă sub semnul întrebării. Fii la curent cu ultimele evoluții. Comitetul guvernamental pentru revizuirea legilor Justiției, înființat de
Acum 30 minute
10:40
Apple a semnat un contract de achiziție a energiei dintr-un parc eolian în Galați, România, ca parte a strategiei de a deveni neutră în emisii de carbon până în 2030. Compania investește în energie verde, fără a primi efectiv curent electric, contribuind astfel la tranziția către surse regenerabile. Apple a semnat un contract de achiziție
Acum o oră
10:20
Statele Unite se retrag din Organizația Mondială a Sănătății joi, afectând sănătatea globală și națională. Retragerea a fost anunțată de Donald Trump, generând critici în rândul experților. SUA au restanțe financiare și acest pas va slăbi sistemele de sănătate globale. Consecințele pentru OMS și lume sunt alarmante. Statele Unite ieș la OMS joi, în ciuda
10:10
Președintele Nicușor Dan participă pe 22 ianuarie la reuniunea extraordinară a Consiliului European de la Bruxelles, unde se va discuta despre răspunsul UE la încercările americane de a prelua controlul asupra Groenlandei, împreună cu măsuri de represalii, inclusiv tarife vamale. Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea extraordinară a Consiliului European pe 22 ianuarie la Bruxelles
Acum 2 ore
10:00
Olimpiu Moruțan revine în Liga 1 la Rapid după o experiență de patru ani în străinătate. Aurel Țicleanu atrage atenția asupra dificultăților cu care se confruntă fotbaliștii români la cluburile externe, susținând că lipsa oportunităților și educația prematură joacă un rol crucial în acest proces. Olimpiu Moruțan se întoarce în Liga 1 la Rapid după
10:00
Ordinea economică mondială se transformă rapid, cu o creștere semnificativă a ponderii Asiei în PIB-ul global. China devine al doilea pol economic, iar India avansează în topul economiilor mondiale. Află cum aceste schimbări îți pot influența viitorul și de ce este esențial să fii la curent. Ponderea Asiei în PIB-ul mondial a crescut semnificativ în
09:50
Un adolescent de 16 ani a murit la Iakuțk, după ce a intrat într-un tanc T-72 expus la o expoziție de tehnică militară. Incidentul tragic a fost provocat de eliberarea accidentală a unei piese metalice. Tancul, prezentat ca trofeu în Ucraina, era de fapt un model rusesc, conform presei. Un adolescent de 16 ani a
09:50
NASA a anunțat prima evacuare medicală de pe ISS, după o problemă survenită pe 7 ianuarie 2026. Astronautul Mike Fincke subliniază importanța echipamentelor medicale portabile, iar comandoa Zena Cardman afirmă că sănătatea echipajului este prioritară. Incidentul evidențiază provocările medicale în spațiu pentru misiuni viitoare. NASA a efectuat prima evacuare medicală în 65 de ani de
09:50
DNA efectuează percheziții ample la foste angajate ale Ministerului Afacerilor Externe, vizând o fraudă de peste 8 milioane de lei. Ancheta investighează fapte de delapidare și implicații ale unor foști militari. Verificările se extind la documente contabile și tranzacții bancare pentru a stabili vinovățiile. DNA desfășoară percheziții la locuințele unei foste contabile a MAE și
09:40
România întârzie bugetul pe 2026 în plină criză economică, afectând deficitul record și planurile de reformă administrativă. Premierul Ilie Bolojan promită finalizarea în februarie, dar analiștii economici avertizează că întârzierea ar putea oferi oportunități fiscale. Aflați detalii despre impactul acestei situații. România nu are încă buget de stat pe 2026, în contrast cu alte țări
09:20
Acordul Trump-Rutte privind Groenlanda permite SUA să controleze zone strategice și să desfășoare operațiuni militare, facilitând exploatarea mineralelor rare. Inspirat de modelul Cipru-Marea Britanie, acest plan va atenua temerile Danemarcei privind posibila anexare, asigurându-se astfel o securitate sporită în regiunea arctică. SUA vor controla anumite părți din Groenlanda printr-un acord propus de Trump și Rutte
09:10
Sondaj INSCOP arată că AUR se bucură de o popularitate crescută în rândul alegătorilor români, atingând peste 40% din intențiile de vot. PSD și PNL continuă să rămână sub 20%. Această stabilitate politică se menține în ciuda provocărilor economice și sociale. Detalii complete despre preferințele de vot. AUR este preferatul românilor, obținând peste 40% în
Acum 4 ore
09:00
Rocada între Mircea Lucescu și Gică Hagi la naționala României este aproape oficială. Jurnalistul Decebal Rădulescu anunță că Hagi va prelua echipa națională după mandatul lui Lucescu. România se pregătește pentru semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială, programată pe 26 martie. Mircea Lucescu este dispus să se retragă de la națională dacă Gică Hagi
09:00
Fosta avocată Marta Achim a fost condamnată la 3 ani și 2 luni de închisoare după ce a plănuit un triplu asasinat în răzbunarea morții fiului ei, care s-a sinucis. Instanța a evidențiat gravitatea infracțiunilor sale, inclusiv amenințări și coordonare a activităților infracționale. Marta Achim, fosta avocată, a fost condamnată la 3 ani și două
08:50
Iohannis și Nicușor Dan nu mi-au cerut să opresc anchetele, dar înregistrările necesită dovada
Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a infirmat acuzațiile lui Crin Bologa, explicând că nici Klaus Iohannis, nici Nicușor Dan nu i-au cerut să oprească anchete. Voineag a subliniat lipsa sesizărilor suficiente din partea instituțiilor de control și a evidențiat numărul crescut de cazuri înregistrate la DNA. Marius Voineag, șeful DNA, neagă acuzațiile lui Crin Bologa
08:40
ANAF a efectuat peste 15.000 de controale pe TVA între ianuarie și noiembrie 2025, rezultând în cereri suplimentare de plată de 1,75 miliarde lei de la contribuabili. Măsurile de anulare sau suspendare a codului de înregistrare în scopuri de TVA au influențat semnificativ aceste rezultate. Află mai multe detalii! ANAF a efectuat peste 15.000 de
08:20
Amanda Wixon, o britanică de 56 de ani, a fost acuzată că a ținut o tânără captivă timp de 25 de ani, supunând-o la abuzuri fizice și psihologice. Victima, descoperită în 2021, a fost forțată să muncească ca servitoare și a trăit în condiții de neimaginat. Sentința pentru Wixon va fi pronunțată pe 12 martie.
08:10
Oana Țoiu, Ministrul Afacerilor Externe, a clarificat la Davos că informațiile despre legea cetățeniei ucrainene pentru românii din Ucraina sunt false. Legea permite solicitarea cetățeniei ucrainene fără a renunța la cea română, protejând drepturile comunităților românești. Afirmă că România are un rol strategic în NATO și securitate internațională. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a discutat
08:00
Liga Campionilor evidențiază dominația echipelor engleze, cu cinci formații din Premier League în optimile de finală. Arsenal, Liverpool, Tottenham, Newcastle și Chelsea se afirmă în competiția europeană, în timp ce reprezentantele Italiei se află în dificultate. Descoperă scorurile și rezultatele etapei a șaptea. Echipele britanice domină faza grupelor Ligii Campionilor, având 5 reprezentante în optimile
08:00
Primul autoturism românesc, Dacia 1100, a revoluționat viața clasei muncitoare în România socialistă din anii '60. Fabrica de la Mioveni, realizată în colaborare cu Renault, a marcat debutul unei industrii auto locale. Dacia 1100 era eficientă, accesibilă și a pregătit calea pentru popularul model Dacia 1300. Primul model românesc Dacia 1100 a fost lansat în
07:50
Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a contrazis afirmațiile fostului șef Crin Bologa privind o încetinire a luptei anticorupție. Voineag a evidențiat o creștere a numărului de persoane trimise în judecată și a abordat nemulțumirile exprimate de tineri pensionari speciali, subliniind importanța rămânerii în sistem. Marius Voineag, șeful DNA, contestă afirmațiile lui Crin Bologa despre încetinirea
07:20
Preot implicat într-un scandal amoros devastator în Polonia, soția lui Marek și-a înșelat partenerul cu un preot din parohie. Detalii despre relația clandestină, procesul de divorț, controverse legate de custodii și acuzații de interceptare legală au ieșit la iveală. Află întreaga poveste șocantă. Un bărbat din Polonia, Marek, a descoperit că soția sa l-a înșelat
07:10
Diana Șoșoacă critică vehement gestul lui George Simion de a tăia un tort cu Groenlanda sub drapel american, catalogându-l drept rușinos și iresponsabil. Partidul S.O.S. România subliniază că acțiunea afectează imaginea României internațional și cere delimitarea de astfel de comportamente, evidențiind importanța suveranității naționale. Diana Șoșoacă critică dur gestul lui George Simion de a tăia
Acum 6 ore
07:00
Istoria tristă a participării Irakului la Mondialul din 1986 evidențiază teroarea regimului lui Saddam Hussein asupra jucătorilor. Cu moralul la pământ și echipamente ciudate, echipa a suferit trei înfrângeri, iar la întoarcerea acasă, fotbaliștii au fost supuși abuzurilor fizice și umilințelor de către Uday Hussein. Irakul a participat la Mondialul din 1986 cu moralul scăzut
07:00
Kievul se confruntă cu bombardamente rusești, iar disputa transatlantică privind Groenlanda distrage atenția de la agresiunea din Ucraina. Expertul Oleksandr Kraiev subliniază că diviziunile dintre aliații occidentali pot submina garanțiile de securitate necesare U
06:20
Donald Trump a suspendat tarifele impuse statelor europene după discuții constructive cu liderul NATO. Anterior, tarifele de până la 25% pentru importurile din Franța, Germania și alte țări europene fuseseră anunțate, dar acum se intenționează un acord benefic pentru Groenlanda, esențial pentru securitatea națională a SUA. Donald Trump a suspendat tarifele de 10-25% impuse importurilor … Articolul Donald Trump a suspendat tarifele pentru Europa după discuția cu NATO apare prima dată în Main News.
06:00
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat un proiect de reglementare a telemedicinei, definind clar serviciile medicale oferite la distanță. Telemedicina este utilă, dar nu poate înlocui complet consultațiile față în față, fiind necesar un cadru legal adaptat pentru siguranța pacienților și eficiența sistemului de sănătate. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat un proiect de ordonanță … Articolul Dezbatere publică pe tema reglementării telemedicinei: nu e soluție universală apare prima dată în Main News.
06:00
CNA s-a autosesizat rapid după lansarea Rizea TV de către fostul deputat PSD Cristian Rizea. Televiziunea a fost acuzată de utilizarea unei sigle similare cu România TV, generând confuzie. Rizea, condamnat pentru mită, a atras atenția cu acest proiect controversat, afectând imaginea altor posturi de știri. Consiliul Naţional al Audiovizualului s-a autosesizat pentru a analiza … Articolul Cristian Rizea, fost deputat PSD, lansează un post TV cu marca România TV apare prima dată în Main News.
05:50
Apple transformă Siri într-un chatbot AI, inspirat de modele precum ChatGPT. Această schimbare, parte a strategiei de inteligență artificială, va fi integrată în iOS 27 și prezentată la WWDC 2026. Proiectul, cunoscut ca „Campos”, va oferi interacțiuni atât vocale, cât și textuale, îmbunătățind experiența utilizatorilor. Apple transformă Siri într-un chatbot AI similar cu ChatGPT Noul … Articolul Apple transformă Siri într-un chatbot AI: o revoluție în inteligența artificială apare prima dată în Main News.
05:50
Daniel Graovac, fost jucător la juniorii lui Dinamo Zagreb, se pregătește pentru un meci crucial cu actuala sa echipă, FCSB. El subliniază importanța victoriei, dorind să evite greșelile și să aducă cele trei puncte. Încrederea dobândită după meciul cu Feyenoord joacă un rol esențial în abordarea acestui meci decisiv. Daniel Graovac, fost jucător al juniorilor … Articolul Daniel Graovac, fost la Dinamo Zagreb, vrea victorie: „Finala ne așteaptă” apare prima dată în Main News.
05:20
Donald Trump va călători săptămânal prin SUA pentru a susține republicanii înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie. Prima oprire va fi în Iowa, unde va aborda teme economice și energetice. Alegerile sunt esențiale pentru menținerea majorității republicane în Congres. Donald Trump va călători săptămânal prin SUA pentru a susține campania republicană … Articolul Trump își va desfășura campania săptămânală în SUA înainte de alegeri apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
05:00
Președintele Donald Trump a anunțat un acord pe termen lung pentru Groenlanda, subliniind că oferă SUA tot ceea ce își doresc. De asemenea, a discutat cu lideri europeni despre detașarea militarilor și a exclus folosirea forței. Detalii despre acest cadru au fost prezentate la Forumul Economic Mondial de la Davos. Donald Trump a anunțat un … Articolul Detalii despre acordul istoric privind Groenlanda, anunțat de Trump la Davos apare prima dată în Main News.
05:00
Sorin Grindeanu, liderul PSD, susține că România trebuie să participe la Consiliul de Pace al lui Trump, subliniind importanța securității și disponibilitatea de finanțare. El avertizează că inacțiunea nu este o opțiune și că România nu poate rămâne „într-o zonă mioritică” în timp ce alții se organizează. Sorin Grindeanu susține participarea României la Consiliul de … Articolul Grindeanu: DA pentru Consiliul de Pace Trump! Banii există în România apare prima dată în Main News.
04:50
Mihai Neșu va plăti în 2026 taxe de 36.000 de euro pentru fundația sa, după ce scutirile de impozit pentru persoanele cu dizabilități au fost eliminate. Fostul fotbalist susține că aceasta este o situație temporară și că își va continua eforturile de ajutor pentru copiii cu dizabilități. Mihai Neșu va plăti 36.000 euro anual ca … Articolul Taxele lui Mihai Neșu în 2026 pentru fundația sa: detalii esențiale apare prima dată în Main News.
04:20
Donald Trump a anunțat că Vladimir Putin a acceptat invitația de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, o alternativă la ONU, în timp ce Putin a declarat că va studia invitația. Rusia ar putea folosi fondurile înghețate în SUA pentru a intra în acest consiliu și pentru reconstrucția teritoriilor afectate de conflict. Donald Trump afirmă … Articolul Trump contrazice pe Putin: A acceptat să intre în „Consiliul pentru Pace” apare prima dată în Main News.
04:00
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, anunță că evaluarea internă a partidului se va încheia după adoptarea bugetului. Participarea PSD la guvernare depinde de măsurile de stânga, recalibrarea pensiilor și un pachet de relansare economică. Grindeanu subliniază că nu pot rămâne pasivi în fața măsurilor de dreapta. Sorin Grindeanu anunță că deciziile despre participarea PSD la guvernare … Articolul Grindeanu: Evaluarea internă PSD după buget, fără pasivitate în coaliție apare prima dată în Main News.
03:50
Cristiano Ronaldo a marcat un nou gol pentru Al-Nassr, apropiindu-se de borna de 1000 de reușite în carieră. La aproape 41 de ani, starul portughez a înscris în meciul cu Damac, consolidând forma sa excelentă în Arabia Saudită. Al-Nassr rămâne în lupta pentru titlu, cu distanța față de liderul Al-Hilal de patru puncte. Cristiano Ronaldo … Articolul Cristiano Ronaldo marchează din nou la Al-Nassr, aproape de golul 1000 apare prima dată în Main News.
03:50
Oana Țoiu oferă clarificări despre noua lege a dublei cetățenii în Ucraina, subliniind că aceasta nu afectează dreptul românilor la cetățenie. Legea vizează obținerea cetățeniei ucrainene pentru cetățenii străini, iar informațiile false despre discriminarea comunităților românești sunt demontate de ministru. Oana Țoiu a clarificat că legea privind dubla cetățenie în Ucraina nu limitează drepturile românilor … Articolul Oana Țoiu explică legea dublei cetățenii în Ucraina apare prima dată în Main News.
03:20
Agenții ICE au fost desfășurați în Maine pentru a combate imigrarea ilegală, conform unei operațiuni lansate de administrația Trump. Guvernatoarea Janet Mills și comunitățile de refugiați se pregătesc pentru impactul acestei acțiuni, în contextul tensiunilor crescute în Minnesota, unde s-au raportat incidente violente. Administrația Trump a desfășurat agenți ICE în statul Maine, unde sunt comunități … Articolul ICE trimis în Maine, după Minnesota, sub un guvernator democrat apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
03:00
Comunicarea Guvernului Bolojan este afectată de lipsa culturii comunicaționale și a coaliției, potrivit experților. Trei membri au demisionat, iar strategia de comunicare este reactivă, nu anticipativă. Tensiunile și scandalurile subliniază nevoia de transparență și de o politică de comunicare eficientă. Comunicarea Guvernului Bolojan este afectată de lipsa culturii comunicaționale și culturii de coaliție Trei membri … Articolul Gestionarea crizelor de către Guvernul Bolojan: lipsa unei culturi comunicaționale apare prima dată în Main News.
02:50
Qarabag a realizat o calificare istorică în play-off-ul Ligii Campionilor, după o victorie dramatică cu Eintracht Frankfurt, scor 3-2, în care a marcat golul decisiv în minutul 90+4. Cu 10 puncte acumulate, echipa din Azerbaidjan își asigură un loc în primăvara europeană. Sărbătoare pentru Qarabag! Qarabag a învins Eintracht Frankfurt cu 3-2 Victoria asigură calificarea … Articolul Qarabag face istorie cu calificarea în play-off-ul Ligii Campionilor apare prima dată în Main News.
02:50
Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, denunță ingerința Casei Albe la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde a fost împiedicat să vorbească. Newsom acuză administrația Trump de interferență, afirmând că acesta a fost invitat de Fortune, dar a fost refuzat de USA House. Conflictul dintre Trump și Newsom continuă să se intensifice. Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, … Articolul Politician american acuză ingerențe la Davos, interzis să vorbească. apare prima dată în Main News.
02:20
Premierul Ilie Bolojan anunță o scădere a deficitului bugetar sub 8,4%, cu o țintă pentru 2026 de peste 6%. Bugetul se va concentra pe investiții și relansare economică, cu fonduri europene de peste 15 miliarde de euro. Inflația este așteptată să scadă spre 4%, iar măsurile adoptate vor viza eficientizarea cheltuielilor statului. Deficitul bugetar al … Articolul Deficitul României scade sub 8,4%; ținta pentru 2026 anunțată de Ilie Bolojan apare prima dată în Main News.
02:20
Donald Trump a anunțat un posibil acord privind Groenlanda, dar groenlandezii au reacționat cu scepticism și dezamăgire. Locuitorii și autoritățile din Nuuk resping ideea unei negocieri fără implicarea lor, evidențiind că insula aparține groenlandezilor. Opiniile sunt clare: anexarea este necorespunzătoare. Anunțul lui Trump despre un acord pentru Groenlanda a fost primit cu scepticism de către … Articolul Reacția groenlandezilor la propunerea lui Trump despre Groenlanda apare prima dată în Main News.
01:50
Comuna Lapoș din Prahova se confruntă cu o criză administrativă fără precedent, după ce primarul Viorel Barbu și mai mulți funcționari publici au fost trimiși în judecată pentru corupție. Activitatea primăriei este paralizată din cauza suspendării angajaților implicați, generând un blocaj total în livrarea serviciilor publice. Primăria Lapoș din Prahova se confruntă cu un blocaj … Articolul Funcționarii dintr-o comună din Prahova, judecați pentru corupție, lipsesc la lucru apare prima dată în Main News.
01:40
Jeff Bezos lansează rețeaua TeraWave, cu 5.408 sateliți, intrând pe piața comunicațiilor satelitare. Programată pentru 2027, oferă viteze de 6 Tb/s și se concentrează pe clienți business și guvernamentali. Comparația cu Starlink subliniază competiția în industria datelor și AI. Racheta New Glenn va sprijini lansările. Blue Origin, compania lui Jeff Bezos, lansează rețeaua de sateliți … Articolul Jeff Bezos lansează o rețea de 5.408 sateliți pentru comunicații spațiale apare prima dată în Main News.
01:40
Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a afirmat că nu crede în coincidențe, referindu-se la atacurile recente asupra justiției și la documentarul Recorder. El subliniază necesitatea de a îmbunătăți sistemul judiciar prin dezbateri solide și nu prin scandaluri mediatice. CSM a votat pentru verificarea acuzațiilor aduse lui Voineag. Marius Voineag, procuror-șef al DNA, exprimă scepticism față … Articolul Atacuri în cascadă: Coincidențele nu există, ci o strategie bine pusă la punct apare prima dată în Main News.
