Război în Ucraina, ziua 1428: Trump se pregătește pentru o întâlnire decisivă

Donald Trump a anunțat un posibil acord privind Groenlanda, dar groenlandezii au reacționat cu scepticism și dezamăgire. Locuitorii și autoritățile din Nuuk resping ideea unei negocieri fără implicarea lor, evidențiind că insula aparține groenlandezilor. Opiniile sunt clare: anexarea este necorespunzătoare. Anunțul lui Trump despre un acord pentru Groenlanda a fost primit cu scepticism de către … Articolul Reacția groenlandezilor la propunerea lui Trump despre Groenlanda apare prima dată în Main News.