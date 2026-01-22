PNL Sector 3, obligat să evacueze sediul pentru neplata chiriei către Primărie

11:00

Un băiețel de cinci ani din Minnesota, pe nume Liam Ramos, a fost reținut de agenții ICE în timp ce se întorcea de la școală, împreună cu tatăl său. Incidentul a stârnit controverse, caracterizându-se ca o utilizare abuzivă a unui copil ca momeală în timpul unei operațiuni de imigrație. Familia are un dosar de azil … Articolul Băiețel de 5 ani, ridicat de ICE în Minnesota și dus la centru de detenție apare prima dată în Main News.