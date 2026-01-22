Sfat pentru Bîrligea Adrian Ilie a văzut ce se întâmplă cu atacantul de la FCSB și a reacționat: „Cred că dacă ar fi așa, ar da gol”
Golazo.ro, 22 ianuarie 2026 18:20
Un fost internațional a identificat problema din cauza căreia Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, nu marchează.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
18:20
Sfat pentru Bîrligea Adrian Ilie a văzut ce se întâmplă cu atacantul de la FCSB și a reacționat: „Cred că dacă ar fi așa, ar da gol” # Golazo.ro
Un fost internațional a identificat problema din cauza căreia Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, nu marchează.
Acum o oră
18:10
„Nu va fi sfârșitul lumii” Directorul sportiv al lui Dinamo, despre negocierile cu Boateng: „Nu avem cum să oferim 25.000 lunar acum, la Dinamo” # Golazo.ro
Kennedy Boateng a intrat în ultimele 6 luni de contract și a primit o ofertă de prelungire de la Dinamo, care-l poate face cel mai bine plătit jucător din lot.
18:00
Unde mută statuile Motivul pentru care statuia lui Patzaichin nu a fost atinsă de buldozere: ce se întâmplă cu monumentele de la Dinamo # Golazo.ro
Demolarea Stadionului Dinamo a început din ronda dinspre Bulevardul „Ștefan cel Mare”, însă reperele simbolice ale complexului sportiv sunt ferite de utilaje.
Acum 2 ore
17:40
Ceahlăul, soluție disperată Aflat în prag de desființare, clubul și-a publicat conturile bancare pe Facebook: „O inițiativă deschisă tuturor” # Golazo.ro
Ceahlăul Piatra-Neamț, club cu tradiție în fotbalul românesc, și-a publicat conturile bancare în care pot fi direcționate contribuții financiare. Clubul din Liga 2 se află în pragul unei noi desființări, după cea din mai 2016.
17:30
„Nu vreau să discut!” Sorana Cîrstea, despre discuția aprinsă cu Naomi Osaka: „20 de ani cântăresc mai mult decât acele 5 secunde” # Golazo.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani, #35 WTA) a vorbit despre discuția cu Naomi Osaka (28 de ani, #15 WTA) de la finalul meciului din turul 2 de la Australian Open.
17:10
„Au fost multe cluburi interesate” Victor Angelescu îi răspunde lui Ioan Becali: „Îi vom prelungi contractul lui Borza, dar am zis să așteptăm” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre prelungirea contractului lui Andrei Borza (20 de ani).
17:00
„Suntem încă departe” Gică Popescu, despre șansele ca o echipă din Liga 1 să ajungă în grupele Ligii Campionilor: „Să nu rămânem cu speranța” # Golazo.ro
Gică Popescu, fost jucător al clubului Galatasaray și component al „Generației de Aur”, a vorbit despre nivelul de joc din Liga 1, în comparație cu cel din Liga Campionilor.
17:00
„Groapa”, pusă la pământ VIDEO. A început demolarea stadionului Dinamo: intrarea faimoasă dinspre „Ștefan cel Mare”, distrusă complet! Imagini din dronă # Golazo.ro
La două zile de la startul lucrărilor, la stadionul Dinamo se văd deja primele elemente demolate. Vechea intrare în complex a fost rasă complet.
Acum 4 ore
16:30
Lovitură grea pentru FCSB Vedeta campioanei nu e în primul „11”! Becali a anunțat echipa de start pentru meciul cu Dinamo Zagreb # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a anunțat că Florin Tănase (31 de ani) nu va fi titular la partida cu Dinamo Zagreb.
16:10
„N-am mai trecut prin așa ceva” Naomi Osaka a reacționat după conflictul cu Sorana Cîrstea de la Australian Open: „Nu reacționez bine la lipsa de respect” # Golazo.ro
Naomi Osaka a vorbit despre conflictul cu Sorana Cîrstea din finalul partidei din turul 2 de la Australian Open.
15:30
Încă un scandal la Australian Open FOTO. Antrenorul a plecat în timpul meciului după ce a fost atacat de propria elevă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!” # Golazo.ro
Elsa Jacquemot s-a întâlnit în turul 2 la Australian Open cu Yulia Putintseva, partidă care a fost plină de nervi pentru jucătoarea franceză.
Acum 6 ore
14:40
De ce nu se impun românii în străinătate Legenda Universității Craiova oferă o explicație: „Părinții îi terorizează” # Golazo.ro
Aurel Țicleanu, fostul mare jucător al Universității Craiova, a explicat de ce jucătorii români nu reușesc să se impună în campionatele din afara țării.
14:10
Moment șocant FOTO. Luciano Spalletti și-a pălmuit jucătorul în timpul meciului Juventus - Benfica! # Golazo.ro
Luciano Spaletti (66 de ani), antrenorul lui Juventus, a fost protagonistul unui moment șocant petrecut în timpul meciului cu Benfica, scor 2-0, din Liga Campionilor.
14:00
„Avem nevoie de asta” Radunovic știe ce trebuie să facă FCSB pentru a o învinge pe Dinamo Zagreb # Golazo.ro
Risto Radunovic, fundașul stânga al celor de la FCSB, a prefațat duelul de astăzi cu Dinamo Zagreb din etapa #7 din Europa League.
13:40
Miza de azi e și Champions League Duelul Dinamo Zagreb - FCSB poate decide și cine dintre România și Croația are de câștigat pentru UCL # Golazo.ro
FCSB are nevoie să nu piardă meciul de azi pentru a rămâne cu șanse reale de calificare, însă dacă va câștiga o poate scoate în decor chiar pe Dinamo Zagreb
13:20
Cîrstea, scandal la Australian Open! FOTO. Tensiuni și replici dure la finalul meciului cu Naomi Osaka » Sorana: „Nu ai idee ce e fair-play-ul!” # Golazo.ro
Finalul de meci dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka, din turul 2 de la Australian Open, a fost plin de tensiuni.
13:00
Cine transmite Dinamo Zagreb - FCSB Unde va putea fi urmărit la TV meciul decisiv din Europa League # Golazo.ro
Dinamo Zagreb și FCSB se întâlnesc joi, 22 ianuarie, de la ora 22:00, în etapa #7 din Europa League.
Acum 8 ore
12:40
Sorana Cîrstea, eliminată Românca a fost învinsă de Naomi Osaka la ultimul Australian Open din carieră # Golazo.ro
Sorana Cîrstea a fost învinsă de Naomi Osaka, scor 3-6, 6-4, 2-6, în turul al doilea de la Australian Open.
12:30
Mai vin jucători la FCSB? Mihai Stoica, anunț despre transferuri. Are 6 milioane de euro la dispoziție # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre eventualele mutări care ar mai putea avea loc în lotul campioanei.
12:10
Dinamo Zagreb - FCSB LIVE de la 22:00. Victoria, singura variantă pentru campioana României # Golazo.ro
Dinamo Zagreb și FCSB se întâlnesc astăzi, de la ora 22:00, în runda #7 din grupa principală din Europa League.
12:00
Moruțan ajunge la București! Internaționalul român va semna astăzi cu Rapid » De ce a întârziat transferul # Golazo.ro
Olimpiu Moruțan (26 de ani) va ajunge astăzi la București pentru a semna cu Rapid.
11:50
Cristi Chivu, ședință la Inter Care a fost concluzia discuției dintre român și conducerea clubului italian # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a avut o întâlnire cu conducerea clubului, la o zi după înfrângerea din Liga Campionilor, 1-3 cu Arsenal.
11:10
„Mi-au zis că nu voi mai juca fotbal” Fundașul Universității Craiova, dezvăluiri despre cel mai greu moment al carierei: „Am plâns în spital” # Golazo.ro
Vasile Mogoș (33 de ani), fundașul Universității Craiova, a povestit un moment de cumpănă prin care a trecut pe când avea doar 20 de ani.
11:00
„Românii nu inspiră frică” Ce spun croații despre duelul Dinamo Zagreb - FCSB: „E considerat unul dintre cele mai ușoare meciuri” » Cum e văzută Liga 1 # Golazo.ro
Damir Dobrinic, jurnalist croat, a vorbit despre duelul dintre Dinamo Zagreb și FCSB, din etapa #7 a Europa League.
Acum 12 ore
10:30
Șoc la Australian Open Semifinalista din 2025, eliminată în turul doi! A fost #2 WTA, dar acum a ieșit din TOP 60: „Mi-e greu să mă simt eu însămi” # Golazo.ro
Paula Badosa, fostă număr 2 mondial, a fost eliminată în turul al doilea de la Australian Open.
10:30
„Am clacat emoțional” Moment sensibil, rememorat de un personaj important din fotbal: „Am început să plâng în hohote” # Golazo.ro
Fostul arbitru FIFA Marius Avram (46 de ani) a vorbit la „Lumini și Umbre” despre un moment delicat din viața personală.
10:20
„Așa se întâmplă la Real Madrid” Toni Kroos, despre furia fanilor la adresa lui Vinicius și Bellingham: „Un jucător care nu e huiduit pe Bernabeu nu e bun” # Golazo.ro
Toni Kroos (36 de ani), fostul mare mijlocaș de la Real Madrid, a vorbit despre situația de la clubul din capitala Spaniei.
09:50
Becker o critică pe Osaka Fostul tenismen nu e impresionat de ținuta japonezei de la Australian Open: „Nicio altă jucătoare nu a îndrăznit asta” # Golazo.ro
Fostul mare jucător de tenis Boris Becker (58 de ani) a vorbit despre ținuta purtată de sportiva Naomi Osaka (28 de ani, #15 WTA) înainte de meciul din primul tur de la Australian Open.
09:10
Plafon salarial pentru străini Propunerea patronului revelației din Liga 1 pentru echipele finanțate din bani publici: „Să nu poată primi mai mult de atât” # Golazo.ro
Invitat la podcastul TOP LEVEL, Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul clubului FC Botoșani și președintele Consiliului Județean Botoșani, a vorbit despre sumele alocate de instituțiile publice către echipele de fotbal.
Acum 24 ore
00:50
Întâmplare incredibilă Tehnicianul englez care a vrut să antreneze în Arabia a fost răpit și amenințat: nora lui a găsit modul inedit prin care să-l salveze! # Golazo.ro
Adrian Heath (65 de ani), un antrenor englez de fotbal, a povestit cum a ajuns să fie răpit în Maroc, după ce s-ar fi înțeles pentru un post în Arabia Saudită.
21 ianuarie 2026
23:20
Kovacs, cursă spre Mondial Arbitrul, control total la Galatasaray - Atletico, meci de intensitate maximă în Ligă. Ținta: CM 2026 # Golazo.ro
Istvan Kovacs a arbitrat miercuri seară al 4-lea meci în acest sezon al Ligii Campionilor, Galatasaray - Atletico Madrid 1-1, la Istanbul
22:50
Luptăm cu Turcia pe toate fronturile România va înfrunta aceeași națională și la în barajul pentru Mondialul de handbal masculin: „Îi batem 100%” # Golazo.ro
George Buricea (46 de ani) a vorbit despre viitorul naționalei de handbal masculin.
22:50
Kyrgios sau Kim Jong Un? Răspunsul amuzant dat de Jannik Sinner, atunci când a fost întrebat pe cine ar alege pentru un meci de dublu # Golazo.ro
Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP), deținătorul trofeului de la Australian Open, a primit una dintre cele mai bizare întrebări ale carierei.
22:50
Qarabag merge mai departe! Formația din Azerbaidjan a obținut o calificare istorică în Liga Campionilor » Va juca în play-off # Golazo.ro
Qarabag - Eintracht Frankfurt 3-2. Formația din Azerbaidjan a obținut o calificare istorică în play-off-ul Ligii Campionilor, cu o etapă înainte de încheierea grupei principale.
22:30
Dan Șucu, lăudat în Italia Fostul antrenor al rivalei din Liga 1 îl descrie la superlativ pe patronul de la Rapid și Genoa # Golazo.ro
Italianul Andrea Mandorlini (65 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, a analizat situația de la Genoa și a vorbit la superlativ de Dan Șucu (62 de ani), patronul formației din Serie A.
22:30
Moment amuzant la Australian Open VIDEO+FOTO: Gabriela Ruse a lovit, din greșeală, o femeie aflată în tribune. Reacția acesteia # Golazo.ro
Gabriela Ruse (28 de ani, 79 WTA) a oferit un moment amuzant la finalul ultimului meci de la Australian Open.
21:40
„Patru bețivi ignoranți” Davidovich Fokina, în conflict cu fanii de la Australian Open: „O adevărată pacoste ” # Golazo.ro
Alejandro Davidovich Fokina (26 de ani, #14 ATP) a intrat în conflict cu fanii lui Reilly Opelka (28 de ani, #63 ATP), în timpul partidei din turul al doilea de la Australian Open.
21:40
Scandal uriaș în Franța Campionul mondial de la PSG, acuzat de trafic de persoane şi muncă la negru # Golazo.ro
Lucas Hernandez (29 de ani), fundașul echipei PSG, și logodnica sa, Victoria Triay, sunt anchetați pentru trafic de persoane și exploatare prin muncă.
21:40
Arda Guler a stârnit panică FOTO: Jucătorul lui Real Madrid a purtat un glucometru la meciul cu Monaco, iar fanii au crezut că ar putea suferi de diabet. Care ar fi de fapt motivul # Golazo.ro
Real Madrid - Monaco 6-1. „Galacticii” au făcut scor în partida de marți din Liga Campionilor.
21:00
„Vă spun sincer” Charalambous despre duelul cu Dinamo Zagreb și detaliile lui Kopic pentru croați: „Eu nu iau informații de la alți antrenori” » Ce spune Graovac # Golazo.ro
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, și Daniel Graovac (32 de ani), fundașul echipei, au prefațat partida cu Dinamo Zagreb, din Europa League.
20:30
Victorie ratată la limită VIDEO Șumudică pierde 2 puncte din cauza unui gol fabulos! Cum se clasează Al-Okhdood # Golazo.ro
Al-Okhdood - Al Riyadh 2-2. Formația lui Marius Șumudică a obținut doar un punct în partida din etapa #17 a campionatului din Arabia Saudită.
20:30
„Sunt surprins când văd asta” Jose Mourinho , atac la adresa tinerilor antrenori + Spune că ar prelua Juventus # Golazo.ro
Jose Mourinho (62 de ani), antrenorul echipei Benfica, a vorbit despre numirea antrenorilor fără experiență pe banca echipelor importante din Europa.
20:00
Nu victoria neapărat e miezul poveștii. Deși e enormă, să-i dai trei boabe lui City trebuie să te numești Real, Arsenal sau PSG și chiar și așa să-i prinzi pe cetățeni în cea mai proastă pasă din istoria ultimilor mulți ani.
19:50
Fostul căpitan al Rapidului, prins băut la volan A fost încătușat după ce a provocat un accident rutier în Capitală # Golazo.ro
Nae Stanciu (52 de ani), legendarul fundaș al celor de la Rapid din perioada 1990-2002, a fost încătușat după ce provocat un accident rutier în această după-amiază.
19:40
Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile” # Golazo.ro
Gareth Bale (36 de ani), fost mare jucător al celor de la Real Madrid, a vorbit despre scurtul mandat al lui Xabi Alonso pe banca „galacticilor”.
19:10
„Ciprian e supărat” Iuliu Mureșan , noi detalii despre situația lui Deac: „Poate are dreptate” # Golazo.ro
Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a vorbit despre situația lui Ciprian Deac (39 de ani).
19:10
„Știm cum este Steaua” Antrenorul lui Dinamo Zagreb s-a sfătuit cu Zeljko Kopic, înainte de meciul cu FCSB » Pe cine a remarcat # Golazo.ro
Mario Kovacevic (50 de ani), antrenorul celor de la Dinamo Zagreb, a prefațat partida cu FCSB, din etapa #7 din grupa XXL din Europa League.
18:50
Ce transferuri pregătește Atletico Un fost jucător de la Dinamo e pe lista formației lui Diego Simeone, alături de alte două nume importante # Golazo.ro
Aleix Garcia (28 de ani), fostul jucător al celor de la Dinamo, ar putea ajunge la Atletico Madrid în această iarnă.
Ieri
18:40
A șaptea plecare de la Rapid Fotbalistul va evolua sub formă de împrumut la o altă echipă din Liga 1 # Golazo.ro
Robert Bădescu (20 de ani) a fost cedat de Rapid la Metaloglobus, sub formă de împrumut, până la finalul sezonului.
18:40
Amenzi după FCSB - Rapid Ce sancțiuni a a aplicat Comisia de Disciplină, în urma evenimentelor de la derby. Dinamo, taxată și ea după ultimul meci # Golazo.ro
Comisia de Disciplină din cadrul FRF a stabilit sancțiunile, după acțiunile suporterilor celor două echipe de la derby-ul FCSB - Rapid 2-1.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.