Beatles au ripostat FOTO. Scenografia afișată de fanii lui Marseille la meciul cu Liverpool s-a întors împotriva acestora

Golazo.ro, 22 ianuarie 2026 18:50

Marseille - Liverpool 0-3. Suporterii formației franceze au afișat o scenografie impresionantă, în care a apărut celebra trupă britanică The Beatles. Tentativa fanilor OM de a-i intimida pe „cormorani” nu a avut rezultatul dorit.

Acum 5 minute
19:10
Business Drops #87 Campionatul Turciei va fi televizat în România, averea lui Max Verstappen și salariul președintelui FIFA Golazo.ro
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 87.
19:10
CFR Cluj are portar Mihai Popa a revenit în Gruia » Pe ce perioadă a semnat înlocuitorul lui Hindrich Golazo.ro
Mihai Popa (25 de ani), fostul portar al lui Torino, a semnat cu CFR Cluj. Goalkeeperul a mai evoluat în Gruia, în sezonul trecut, sub formă de împrumut.
Acum 15 minute
19:00
Sumă fabuloasă  Sorana Cîrstea a luat 150.000$ la Australian Open 2026 și a ajuns la o avere câștigată din tenis Golazo.ro
Sorana Cîrstea, 35 de ani, #35 WTA, a fost eliminată de la Australian Open 2026 de Naomi Osaka,  3-6, 6-4, 2-6
19:00
Europa League, etapa #7  Dueluri importante programate astăzi » Ionuț Radu și Răzvan Lucescu, meciuri tari pe teren propriu Golazo.ro
Etapa #7 din Europa League debutează în această seară, de la 19:45, oră la care se vor disputa nu mai puțin de nouă partide.
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:20
Sfat pentru Bîrligea Adrian Ilie a văzut ce se întâmplă cu atacantul de la FCSB și a reacționat: „Cred că dacă ar fi așa, ar da gol” Golazo.ro
Un fost internațional a identificat problema din cauza căreia Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, nu marchează.
Acum 2 ore
18:10
„Nu va fi sfârșitul lumii” Directorul sportiv al lui Dinamo, despre negocierile cu Boateng: „Nu avem cum să oferim  25.000 lunar acum, la Dinamo” Golazo.ro
Kennedy Boateng a intrat în ultimele 6 luni de contract și a primit o ofertă de prelungire de la Dinamo, care-l poate face cel mai bine plătit jucător din lot.
18:00
Unde mută statuile Motivul pentru care statuia lui Patzaichin nu a fost atinsă de buldozere: ce se întâmplă cu monumentele de la Dinamo Golazo.ro
Demolarea Stadionului Dinamo a început din ronda dinspre Bulevardul „Ștefan cel Mare”, însă reperele simbolice ale complexului sportiv sunt ferite de utilaje.
17:40
Ceahlăul, soluție disperată Aflat în prag de desființare, clubul și-a publicat conturile bancare pe Facebook: „O inițiativă deschisă tuturor” Golazo.ro
Ceahlăul Piatra-Neamț, club cu tradiție în fotbalul românesc, și-a publicat conturile bancare în care pot fi direcționate contribuții financiare. Clubul din Liga 2 se află în pragul unei noi desființări, după cea din mai 2016.
17:30
„Nu vreau să discut!”  Sorana Cîrstea, despre discuția aprinsă cu Naomi Osaka: „20 de ani cântăresc mai mult decât acele 5 secunde” Golazo.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani, #35 WTA) a vorbit despre discuția cu Naomi Osaka (28 de ani, #15 WTA) de la finalul meciului din turul 2 de la Australian Open.
Acum 4 ore
17:10
„Au fost multe cluburi interesate” Victor Angelescu îi răspunde lui Ioan Becali: „Îi vom prelungi contractul lui Borza, dar am zis să așteptăm” Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre prelungirea contractului lui Andrei Borza (20 de ani).
17:00
„Suntem încă departe” Gică Popescu, despre șansele ca o echipă din Liga 1 să ajungă în grupele Ligii Campionilor: „Să nu rămânem cu speranța” Golazo.ro
Gică Popescu, fost jucător al clubului Galatasaray și component al „Generației de Aur”, a vorbit despre nivelul de joc din Liga 1, în comparație cu cel din Liga Campionilor.
17:00
„Groapa”, pusă la pământ VIDEO. A început demolarea stadionului Dinamo: intrarea faimoasă dinspre „Ștefan cel Mare”, distrusă complet! Imagini din dronă Golazo.ro
La două zile de la startul lucrărilor, la stadionul Dinamo se văd deja primele elemente demolate. Vechea intrare în complex a fost rasă complet.
16:30
Lovitură grea pentru FCSB Vedeta campioanei nu e în primul „11”! Becali a anunțat echipa de start pentru meciul cu Dinamo Zagreb Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a anunțat că Florin Tănase (31 de ani) nu va fi titular la partida cu Dinamo Zagreb.
16:10
„N-am mai trecut prin așa ceva” Naomi Osaka a reacționat după conflictul cu Sorana Cîrstea de la Australian Open: „Nu reacționez bine la lipsa de respect” Golazo.ro
Naomi Osaka a vorbit despre conflictul cu Sorana Cîrstea din finalul partidei din turul 2 de la Australian Open.
15:30
Încă un scandal la Australian Open  FOTO. Antrenorul a plecat în timpul meciului după ce a fost atacat de propria elevă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!” Golazo.ro
Elsa Jacquemot s-a întâlnit în turul 2 la Australian Open cu Yulia Putintseva, partidă care a fost plină de nervi pentru jucătoarea franceză.
Acum 6 ore
14:40
De ce nu se impun românii în străinătate Legenda Universității Craiova oferă o explicație: „Părinții îi terorizează” Golazo.ro
Aurel Țicleanu, fostul mare jucător al Universității Craiova, a explicat de ce jucătorii români nu reușesc să se impună în campionatele din afara țării.
14:10
Moment șocant FOTO. Luciano Spalletti și-a pălmuit jucătorul în timpul meciului Juventus - Benfica! Golazo.ro
Luciano Spaletti (66 de ani), antrenorul lui Juventus, a fost protagonistul unui moment șocant petrecut în timpul meciului cu Benfica, scor 2-0, din Liga Campionilor.
14:00
„Avem nevoie de asta” Radunovic știe ce trebuie să facă FCSB pentru a o învinge pe Dinamo Zagreb Golazo.ro
Risto Radunovic, fundașul stânga al celor de la FCSB, a prefațat duelul de astăzi cu Dinamo Zagreb din etapa #7 din Europa League.
13:40
Miza de azi e și Champions League Duelul Dinamo Zagreb - FCSB poate decide și cine dintre România și Croația are de câștigat pentru UCL Golazo.ro
FCSB are nevoie să nu piardă meciul de azi pentru a rămâne cu șanse reale de calificare, însă dacă va câștiga o poate scoate în decor chiar pe Dinamo Zagreb
13:20
Cîrstea, scandal la Australian Open!  FOTO. Tensiuni și replici dure la finalul meciului cu Naomi Osaka » Sorana: „Nu ai idee ce e fair-play-ul!” Golazo.ro
Finalul de meci dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka, din turul 2 de la Australian Open, a fost plin de tensiuni.
Acum 8 ore
13:00
Cine transmite Dinamo Zagreb - FCSB Unde va putea fi urmărit la TV meciul decisiv din Europa League Golazo.ro
Dinamo Zagreb și FCSB se întâlnesc joi, 22 ianuarie, de la ora 22:00, în etapa #7 din Europa League.
12:40
Sorana Cîrstea, eliminată Românca a fost învinsă de Naomi Osaka la ultimul Australian Open din carieră Golazo.ro
Sorana Cîrstea a fost învinsă de Naomi Osaka, scor 3-6, 6-4, 2-6, în turul al doilea de la Australian Open.
12:30
Mai vin jucători la FCSB? Mihai Stoica,  anunț despre transferuri. Are 6 milioane de euro la dispoziție Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre eventualele mutări care ar mai putea avea loc în lotul campioanei.
12:10
Dinamo Zagreb - FCSB LIVE de la 22:00. Victoria, singura variantă pentru campioana României Golazo.ro
Dinamo Zagreb și FCSB se întâlnesc astăzi, de la ora 22:00, în runda #7 din grupa principală din Europa League.
12:00
Moruțan ajunge la București! Internaționalul român va semna astăzi cu Rapid » De ce a întârziat transferul Golazo.ro
Olimpiu Moruțan (26 de ani) va ajunge astăzi la București pentru a semna cu Rapid.
11:50
Cristi Chivu, ședință la Inter Care a fost concluzia discuției dintre român și conducerea clubului italian Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a avut o întâlnire cu conducerea clubului, la o zi după înfrângerea din Liga Campionilor, 1-3 cu Arsenal.
Acum 12 ore
11:10
„Mi-au zis că nu voi mai juca fotbal” Fundașul Universității Craiova, dezvăluiri despre cel mai greu moment al carierei: „Am plâns în spital” Golazo.ro
Vasile Mogoș (33 de ani), fundașul Universității Craiova, a povestit un moment de cumpănă prin care a trecut pe când avea doar 20 de ani.
11:00
„Românii nu inspiră frică”  Ce spun croații despre duelul Dinamo Zagreb - FCSB: „E considerat unul dintre cele mai ușoare meciuri” » Cum e văzută Liga 1 Golazo.ro
Damir Dobrinic, jurnalist croat, a vorbit despre duelul dintre Dinamo Zagreb și FCSB, din etapa #7 a Europa League.
10:30
Șoc la Australian Open Semifinalista din 2025, eliminată în turul doi! A fost #2 WTA, dar acum a ieșit din TOP 60: „Mi-e greu să mă simt eu însămi” Golazo.ro
Paula Badosa, fostă număr 2 mondial, a fost eliminată în turul al doilea de la Australian Open.
10:30
„Am clacat emoțional” Moment sensibil, rememorat de un personaj important din fotbal: „Am început să plâng în hohote” Golazo.ro
Fostul arbitru FIFA Marius Avram (46 de ani) a vorbit la „Lumini și Umbre” despre un moment delicat din viața personală.
10:20
„Așa se întâmplă la Real Madrid” Toni Kroos, despre furia fanilor la adresa lui Vinicius și Bellingham: „Un jucător care nu e huiduit pe Bernabeu nu e bun” Golazo.ro
Toni Kroos (36 de ani), fostul mare mijlocaș de la Real Madrid, a vorbit despre situația de la clubul din capitala Spaniei.
09:50
Becker o critică pe Osaka Fostul tenismen nu e impresionat de ținuta japonezei de la Australian Open: „Nicio altă jucătoare nu a îndrăznit asta” Golazo.ro
Fostul mare jucător de tenis Boris Becker (58 de ani) a vorbit despre ținuta purtată de sportiva Naomi Osaka (28 de ani, #15 WTA) înainte de meciul din primul tur de la Australian Open.
09:10
Plafon salarial pentru străini Propunerea patronului revelației din Liga 1 pentru echipele finanțate din bani publici: „Să nu poată primi mai mult de atât” Golazo.ro
Invitat la podcastul TOP LEVEL, Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul clubului FC Botoșani și președintele Consiliului Județean Botoșani, a vorbit despre sumele alocate de instituțiile publice către echipele de fotbal.
Acum 24 ore
00:50
Întâmplare incredibilă Tehnicianul englez care a vrut să antreneze în Arabia a fost răpit și amenințat: nora lui a găsit modul inedit prin care să-l salveze! Golazo.ro
Adrian Heath (65 de ani), un antrenor englez de fotbal, a povestit cum a ajuns să fie răpit în Maroc, după ce s-ar fi înțeles pentru un post în Arabia Saudită.
21 ianuarie 2026
23:20
Kovacs, cursă spre Mondial Arbitrul, control total la Galatasaray - Atletico, meci de intensitate maximă în Ligă. Ținta: CM 2026 Golazo.ro
Istvan Kovacs a arbitrat miercuri seară al 4-lea meci în acest sezon al Ligii Campionilor, Galatasaray - Atletico Madrid 1-1, la Istanbul
22:50
Luptăm cu Turcia pe toate fronturile România va înfrunta aceeași națională și la în barajul pentru Mondialul de handbal masculin: „Îi batem 100%” Golazo.ro
George Buricea (46 de ani) a vorbit despre viitorul naționalei de handbal masculin.
22:50
Kyrgios sau Kim Jong Un?  Răspunsul amuzant dat de Jannik Sinner, atunci când a fost întrebat pe cine ar alege pentru un meci de dublu Golazo.ro
Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP), deținătorul trofeului de la Australian Open, a primit una dintre cele mai bizare întrebări ale carierei.
22:50
Qarabag merge mai departe!  Formația din Azerbaidjan a obținut o calificare istorică în Liga Campionilor » Va juca în play-off Golazo.ro
Qarabag - Eintracht Frankfurt 3-2. Formația din Azerbaidjan a obținut o calificare istorică în play-off-ul Ligii Campionilor, cu o etapă înainte de încheierea grupei principale.
22:30
Dan Șucu, lăudat în Italia Fostul antrenor al rivalei din Liga 1 îl descrie la superlativ pe patronul de la Rapid și Genoa Golazo.ro
Italianul Andrea Mandorlini (65 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, a analizat situația de la Genoa și a vorbit la superlativ de Dan Șucu (62 de ani), patronul formației din Serie A.
22:30
Moment amuzant la Australian Open VIDEO+FOTO: Gabriela Ruse a lovit, din greșeală, o femeie aflată în tribune. Reacția acesteia Golazo.ro
Gabriela Ruse (28 de ani, 79 WTA) a oferit un moment amuzant la finalul ultimului meci de la Australian Open.
21:40
„Patru bețivi ignoranți”  Davidovich Fokina, în conflict cu fanii de la Australian Open: „O adevărată pacoste ” Golazo.ro
Alejandro Davidovich Fokina (26 de ani, #14 ATP) a intrat în conflict cu fanii lui Reilly Opelka (28 de ani, #63 ATP), în timpul partidei din turul al doilea de la Australian Open.
21:40
Scandal uriaș în Franța Campionul mondial de la PSG, acuzat de  trafic de persoane şi muncă la negru Golazo.ro
Lucas Hernandez (29 de ani), fundașul echipei PSG, și logodnica sa, Victoria Triay, sunt anchetați pentru trafic de persoane și exploatare prin muncă.
21:40
Arda Guler a stârnit panică FOTO: Jucătorul lui Real Madrid a purtat un glucometru la meciul cu Monaco, iar fanii au crezut că ar putea suferi de diabet. Care ar fi de fapt motivul Golazo.ro
Real Madrid - Monaco 6-1. „Galacticii” au făcut scor în partida de marți din Liga Campionilor.
21:00
„Vă spun sincer” Charalambous despre duelul cu  Dinamo Zagreb și detaliile lui Kopic pentru croați: „Eu nu iau informații de la alți antrenori” » Ce spune Graovac Golazo.ro
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, și Daniel Graovac (32 de ani), fundașul echipei, au prefațat partida cu Dinamo Zagreb, din Europa League.
20:30
Victorie ratată la limită VIDEO Șumudică pierde 2 puncte din cauza unui gol fabulos! Cum se clasează Al-Okhdood Golazo.ro
Al-Okhdood - Al Riyadh 2-2. Formația lui Marius Șumudică a obținut doar un punct în partida din etapa #17 a campionatului din Arabia Saudită.
20:30
„Sunt surprins când văd asta”   Jose Mourinho , atac la adresa tinerilor antrenori + Spune că ar prelua Juventus Golazo.ro
Jose Mourinho (62 de ani), antrenorul echipei Benfica, a vorbit despre numirea antrenorilor fără experiență pe banca echipelor importante din Europa.
20:00
Radu Naum Furnicile galbene Golazo.ro
Nu victoria neapărat e miezul poveștii. Deși e enormă, să-i dai trei boabe lui City trebuie să te numești Real, Arsenal sau PSG și chiar și așa să-i prinzi pe cetățeni în cea mai proastă pasă din istoria ultimilor mulți ani.
19:50
Fostul căpitan al Rapidului, prins băut la volan A fost încătușat după ce a provocat un accident rutier în Capitală Golazo.ro
Nae Stanciu (52 de ani), legendarul fundaș al celor de la Rapid din perioada 1990-2002, a fost încătușat după ce provocat un accident rutier în această după-amiază.
19:40
Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu  Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile” Golazo.ro
Gareth Bale (36 de ani), fost mare jucător al celor de la Real Madrid, a vorbit despre scurtul mandat al lui Xabi Alonso pe banca „galacticilor”.
