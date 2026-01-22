Franța. O magistrată, șefă a Comisiei pentru Drepturile Omului (organism independent ce consiliază guvernul francez), susține că a fost contactată de doi consilieri ai Administrației Trump, care au încercat s-o convingă că procesul de corupție împotriva lui Marine Le Pen, lidera extremei drepte, ar fi unul “motivat exclusiv politic”, iar interdicția acesteia de a candida este nedreaptă.
Biziday.ro, 22 ianuarie 2026 20:00
Magali Lafourcade, secretar general al Comisiei Naționale Consultative pentru Drepturile Omului (CNCDH) – un organism independent care consiliază guvernul francez în probleme de drepturi și libertăți fundamentale – a declarat pentru AFP că a fost abordată, în luna mai a anului trecut, de doi emisari ai administrației Trump. Aceștia ar fi încercat să o convingă […]
• • •
Alte ştiri de Biziday.ro
Acum 30 minute
20:00
Franța. O magistrată, șefă a Comisiei pentru Drepturile Omului (organism independent ce consiliază guvernul francez), susține că a fost contactată de doi consilieri ai Administrației Trump, care au încercat s-o convingă că procesul de corupție împotriva lui Marine Le Pen, lidera extremei drepte, ar fi unul “motivat exclusiv politic”, iar interdicția acesteia de a candida este nedreaptă. # Biziday.ro
Magali Lafourcade, secretar general al Comisiei Naționale Consultative pentru Drepturile Omului (CNCDH) – un organism independent care consiliază guvernul francez în probleme de drepturi și libertăți fundamentale – a declarat pentru AFP că a fost abordată, în luna mai a anului trecut, de doi emisari ai administrației Trump. Aceștia ar fi încercat să o convingă […]
Acum 2 ore
18:40
Germania a expulzat un diplomat rus acuzat de spionaj în favoarea Rusiei. Ambasadorul rus la Berlin a fost convocat pentru explicații. # Biziday.ro
Ministerul german de Externe a transmis că măsura reflectă politica de “toleranță zero” față de activitățile de spionaj desfășurate pe teritoriul său, mai ales atunci când acesta “are loc sub acoperire diplomatică”. Persoana expulzată a acționat în numele Rusiei și are legătură cu arestarea anterioară a unei femei suspectate că a furnizat informații sensibile referitoare […]
Acum 4 ore
17:50
Thriller-ul supranatural “Sinners” a primit 16 nominalizări la Premiile Oscar, inclusiv la categoria “cel mai bun film”, și a stabilit, astfel, un nou record. Până acum, cele mai multe nominalizări le primiseră “Titanic”, “La La Land” și “All About Eve”, toate câte 14. # Biziday.ro
“Sinners”, regizat de Ryan Coogler și cu Michael B. Jordan în rol principal, a devenit primul lungmetraj care obține 16 nominalizări, stabilind un nou record pentru Academia Americană de Film. Producția a depășit astfel filme celebre precum “All About Eve” (1950), “Titanic” (1997) și “La La Land” (2016). Pe lângă “cel mai bun film”, “Sinners” […]
17:00
Forțele Navale Franceze au confiscat un petrolier în Marea Mediterană, care venea din Rusia și era supus sancțiunilor internaționale. Președintele Macron anunță că misiunea a fost desfășurată “cu sprijinul mai multor aliați”. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut de președintele Emmanuel Macron, care a declarat că operațiunea a avut loc în largul mării, cu sprijinul mai multor aliați: “Misiunea a fost efectuată în strictă conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării. A fost deschisă o anchetă judiciară. Suntem hotărâți să respectăm dreptul internațional și să asigurăm aplicarea eficientă […]
16:50
Forumul Economic de la Davos. Volodimir Zelenski anunță că o întâlnire trilaterală, între delegațiile Ucrainei, Rusiei și SUA, va avea loc în weekend, în Emiratele Arabe. Zelenski a criticat Europa pentru inacțiune și certurile interne și i-a cerut să se mobilizeze, pentru a deveni o forță globală. # Biziday.ro
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, și-a început discursul din cadrul Forumului Economic de la Davos după ora 16 (ora României). Zelenski a declarat că “toată lumea și-a îndreptat atenția către Groenlanda și este clar că majoritatea liderilor pur și simplu nu sunt siguri ce să facă în această privință. Se pare că toată lumea așteaptă ca […]
Acum 6 ore
15:00
Persoanele care beneficiază de pensii de serviciu sau militare vor putea rămâne în activitate, doar la cerere, cu condiţia reducerii cuantumului pensiei cu 85%. Guvernul a discutat, în primă lectură, proiectul de lege, care ar putea fi adoptat în două săptămâni. # Biziday.ro
Guvernul a discutat în primă lectură proiectul de lege referitor la cumulul pensiei speciale cu salariul. Actul normativ prevede că persoanele care beneficiază de pensii de serviciu sau militare pot rămâne în activitate, doar la cerere, cu condiţia reducerii cuantumului pensiei cu 85%, pe perioada desfăşurării activităţii. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Ioana Dogioiu, a […]
Acum 8 ore
14:00
Parlamentul European a respins moțiunea de cenzură împotriva Comisiei Europene, depusă de eurodeputații de extremă dreapta, între care și aleșii AUR. # Biziday.ro
Eurodeputații au respins joi o moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene. Moțiunea, depusă de Grupul ”Patrioți pentru Europa”, a fost respinsă cu 165 de voturi pentru, 390 împotrivă și 10 abțineri. Printre semnatarii moțiuni se regăsesc și europarlamentarii AUR. Grupul politic Patrioți pentru Europa a înaintat moțiunea de cenzură împotriva Comisiei, contestând acordul comercial UE-Mercosur, care […]
13:20
Davos. Donald Trump și-a inaugurat ”Consiliul pentru Pace”, o organizație care ar urma să dubleze atribuțiile Consiliului de Securitate al ONU. La ceremonie au participat lideri din 20 de țări, dar, cu excepția Ungariei, Bulgariei și Turciei, niciuna din UE sau NATO. Deși au confirmat intenția de a intra în organizație, nici Rusia, nici Belarus nu și-au trimis reprezentanți la ceremonia președintelui american. # Biziday.ro
Donald Trump și-a început discursul în fața liderilor prezenți la ceremonie prin a-și lăuda propriile realizări în domeniul economic și al păcii, susținând că a încheiat opt războaie și este pe cale ”să oprească un alt război. Cred că știți la care mă refer”. ”Lumea este mai bogată, mai sigură și mult mai pașnică decât […]
Acum 12 ore
11:30
Coreea de Sud devine prima țară care adoptă un set complet de legi pentru reglementarea inteligenței artificiale. Legislația impune supraveghere umană strictă când AI e folosit în transport, sănătate sau finanțe. Companiile vor fi obligate să-și informeze clienții când produsele sau serviciile lor utilizează această tehnologie. # Biziday.ro
Legea introduce pentru prima dată noțiunea de “AI cu impact sau risc ridicat”. Este vorba despre sisteme de inteligență artificială folosite în domenii sensibile, care pot afecta direct siguranța sau viața de zi cu zi a oamenilor, precum sănătatea, transporturile, sectorul financiar, evaluarea creditelor, angajările, producția de apă potabilă sau siguranța nucleară. În toate aceste […]
10:10
Solarele și eolienele sunt acum prima sursă de energie electrică a Uniunii Europene, depășind pentru prima dată, anul trecut, combustibilii fosili. Totuși, a crescut și ponderea gazelor naturale, din cauza secetei care a redus producția hidrocentralelor. Donald Trump a criticat, ieri, centralele eoliene ale Europei, susținând că acestea nu ar fi eficiente, că ar ucide păsările și că ar afecta chiar femeile gravide. # Biziday.ro
Energia eoliană și cea solară, însumate, au asigurat 30% din producția de energie electric a țărilor UE în 2025, în timp ce centralele pe cărbune, gaze și petrol a rămas la 29%. Creșterea producției centralelor pe gaze cu +8% față de 2024 a fost favorizată de scăderea energiei furnizate de hidrocentrale, dar și de o […]
09:20
Avertizare imediată Cod Galben de precipitații cu depuneri de polei pentru București, Ilfov, Giurgiu și Teleorman, valabilă în această dimineață, până la ora 11. # Biziday.ro
ANM a emis o avertizare nowcasting, valabilă de la ora 09 până la ora 11. Conform meteorologilor vor cădea precipitatii mixte care local vor determina depuneri de polei. Anterior, începând de noaptea trecută, ANM a anunțat că tot sudul țării va intra sub avertizare de polei și vreme deosebit de rece. În toată țara este […]
08:20
Presa internațională a aflat că planul agreat de Trump și Rutte, dar care încă mai are nevoie de aprobarea Danemarcei și a UE, prevede proprietatea SUA asupra unor baze din Groenlanda, după modelul celor două unități militare britanice din Cipru. Americanii ar dori să facă însă și exploatarea unor minerale, fără a solicita permisiunea Danemarcei sau a guvernului local. # Biziday.ro
Potrivit The Telegraph, planul, după modelul cipriot, ar permite SUA să controleze părți ale insulei și să se extindă în zone bogate în minerale. SUA deja dețin 17 baze militare în Groenlanda, care erau operaționale în era Războiului Rece, dar în prezent la numai una dintre ele mai sunt circa 200 de militari. În prezent, […]
Acum 24 ore
23:30
Război în Ucraina. Aproximativ 600 de mii de persoane au părăsit Kievul, în ianuarie, după ce atacurile rusești au lăsat jumătate din capitală fără electricitate, încălzire și apă. Primarul avertizează asupra “riscului major de catastrofă umanitară”. # Biziday.ro
Primarul capitalei ucrainene, Vitali Klitschko, a îndemnat populația să plece, dacă are posibilitatea, având în vedere lipsa electricității, apei și a încălzirii, mai ales în contextul vremii deosebit de reci, cu temperaturi care au coborât sub -18 grade Celsius. Klitschko a acuzat Rusia că încearcă “să provoace o catastrofă umanitară, pentru ca oamenii să înghețe […]
23:00
SUA. Administratia Trump a recunoscut că departamentul DOGE, creat la inițiativa lui Elon Musk, a accesat și distribuit ilegal date sensibile ale cetățenilor din sistemele de asigurări sociale, inclusiv cu un grup de activism politic. # Biziday.ro
Administrația Trump a recunoscut, după luni de zile, că angajați ai DOGE (“Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală”) – o instituție creată la inițiativa lui Elon Musk cu scopul de a reduce costurile și de a rezolva presupuse fraude în sistemul de asigurări sociale – au accesat și partajat, în mod necorespunzător, date sensibile din bazele de […]
22:30
Presa internațională: Președinta Băncii Centrale Europene a părăsit brusc un dineu de marți seară, de la Davos, în timp ce secretarul american al Comerțului critica Europa. Evenimentul a fost apoi oprit. # Biziday.ro
Presa internațională relatează că președinta BCE, Christine Lagarde, a ieșit din sală în momentul în care secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, a început să lanseze un val de critici la adresa Europei, pe măsură ce discursul acestuia a fost întâmpinat cu huiduieli din partea unor participanți. În urma reacțiilor negative, a plecărilor din sală […]
22:10
Donald Trump anunță că SUA nu vor mai impune taxe vamale suplimentare europenilor și că a stabilit cadrul unui viitor acord cu privire la Groenlanda, care urmează a fi negociat cu aliații NATO. # Biziday.ro
Într-o postare făcută pe platforma Truth Social, președintele SUA a spus că, pe baza unei “întâlniri foarte productive” cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, cei doi au “stabilit cadrul unui viitor acord cu privire la Groenlanda și, de fapt, la întreaga regiune arctică”. Președintele SUA adaugă că “soluția” va fi excelentă pentru Statele Unite […]
21:50
Analiză. Apple a redevenit producătorul cu cele mai multe smartphone-uri vândute, depășind Samsung pentru prima dată după 14 ani. Performanța, pe fondul succesului iPhone 17, dar și a extinderii companiei către segmente mai accesibile. # Biziday.ro
Unii analiști consideră că rezultatul din 2025 ar putea reprezenta începutul unui proces de redresare pentru Apple care, în ultimii ani, s-a confruntat cu o ofertă diversificată pusă la dispoziție de producătorii chinezi și de schimbarea obiceiului de consum, întrucât clienți folosesc aceleași telefoane pentru mai mulți ani. În timp ce compania sud-coreeană Samsung se […]
Ieri
20:20
Prim-ministrul britanic spune că ”NU va ceda” presiunilor exercitate de Donald Trump cu privire la viitorul Groenlandei, după ce președintele american a atacat acordul britanic privind Insulele Chagos. # Biziday.ro
Sir Keir Starmer, prim-ministrul Marii Britanii, a afirmat că, deși până acum președintele american a susținut acordul încheiat de UK cu Mauritius, de această dată l-a atacat pentru a pune presiune în scopul schimbării valorilor și principiilor referitoare la viitorul Groenlandei, un teritoriu autonom din componența Regatului Danemarcei. “Președintele Trump a folosit cuvinte diferite față […]
19:00
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu: Preşedintele Trump ne-a întrebat, la Davos, dacă Europa ar răspunde apelului SUA în momente de nevoie. Istoria a răspuns deja la această întrebare. După 11 septembrie, România a răspuns apelului, chiar dacă nu era membru NATO. # Biziday.ro
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a spus, cu referire la declarația lui Donald Trump de la Davos, că ”istoria a răspuns deja la această întrebare”. Ministra a scris pe Twitter că ”singura dată în istoria sa când NATO a fost testat pe baza promisiunii că un atac asupra uneia dintre părți este un atac asupra […]
19:00
FT: Divergențele dintre europeni și Donald Trump, cu privire la Groenlanda și la Consiliul pentru Pace, au dus la amânarea unui acord de 800 de miliarde de dolari, pentru reconstrucția Ucrainei, după încetarea războiului. # Biziday.ro
Șase oficiali au declarat pentru Financial Times că “un plan de prosperitate” între UE, SUA și Ucraina, care trebuia anunțat în cursul săptămânii, în timpul Forumului Economic Mondial, a fost amânat pe fondul divergențelor profunde între liderii europeni și administrația americană pe tema situației Groenlandei și a “Consiliului Păcii”, propus de Donald Trump. Unul dintre […]
16:50
Tensiunea crește la Forumul Economic de la Davos. Donald Trump exclude o intervenție militară în Groenlanda, “deși am fi de neoprit dacă am încerca”, și subliniază că va demara “negocieri imediate” pentru cumpărarea acesteia. Într-un discurs în care a criticat în repetate rânduri NATO și opoziția statelor membre față de preluarea insulei, acesta afirmă: “Puteți spune ‘da’ și vom aprecia, sau puteți spune ‘nu’ și noi vă vom ține minte”. # Biziday.ro
Donald Trump și-a început discursul de la Davos afirmând că “în sală sunt mulți prieteni, dar și câțiva dușmani, oameni care nu se uită în ochii mei”, după care a lăudat în repetate rânduri realizările sale în acest al doilea mandat de președinte. Ulterior, într-o sală plină de oficiali europeni, a lansat o serie de […]
14:20
Europol, în coordonare cu poliția din mai multe state, a destructurat o amplă rețea de trafic de droguri sintetice, ce avea laboratoare în mai multe state UE. S-au descoperit substanțe chimice ce puteau fi folosite pentru producția a 300 de tone de droguri. # Biziday.ro
Conform Europol, operațiunea, care s-a numit Fabryka, a durat un an și a implicat polițiști din Belgia, Cehia, Germania, Olanda, Polonia și Spania. Au fost arestate peste 85 de persoane, inclusiv cei doi lideri ai rețelei, ambii polonezi. Majoritatea celor arestați sunt polonezi, dar în această rețea sunt implicați și cetățeni belgieni și olandezi. Autoritățile […]
14:00
Forumul Economic de la Davos. Secretarul Trezoreriei SUA a descris Danemarca drept “irelevantă”, atunci când a fost întrebat dacă americanii nu se tem că investitorii europeni se vor opri din cumpărat titluri de stat, din cauza tensiunilor legate de Groenlanda. Între timp, Donald Trump a ajuns în Elveția. # Biziday.ro
Comentariile au fost făcute într-un interviu acordat în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, în care secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a comentat diverse aspecte, inclusiv pe cele legate de problema Groenlandei. Unul dintre lucrurile despre care a fost întrebat sunt afirmațiile conform cărora investitorii europeni, precum fondurile de pensii daneze, s-ar putea retrage […]
13:40
Președintele Autorității Electorale vrea modificarea cadrului legislativ, pentru ca autoritatea să poată identifica sursa finanțărilor campaniilor electorale. Va propune un proiect privind finanțarea campaniilor electorale și a activității partidelor politice. # Biziday.ro
Potrivit lui Adrian Țuțuianu, președintele AEP, instituția a înaintat sesizări către mai multe instituții ale statului, inclusiv plângeri penale, în urma constatării lipsei documentelor privind finanțarea unei campanii electorale. ”Autoritatea Electorală Permanentă a comunicat instituțiilor competente inclusiv plângeri penale legate de modul de finanțare a campaniei. Cazul arată atât limitele, cât și nevoia de îmbunătățire […]
13:10
Președinta BCE, Christine Lagarde, spune că economia Europei are nevoie de “o revizuire profundă”, pentru a face față noii ordini internaționale. Arată că noul val de tarife, anunțat de Donald Trump sâmbătă, va afecta mai mult Germania. # Biziday.ro
Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene, a mai declarat, în timpul interviului la postul francez de radio RTL, că se așteaptă la un efect inflaționist ușor generat de tarifele americane, cu un impact mai puternic asupra Germaniei. Șefa băncii a subliniat că statele europene “ar fi mult mai puternice, dacă ar elimina barierele comerciale netarifare […]
12:00
Analiză. UE și Marea Britanie au ajuns într-o nouă formă de dependență energetică. După ce au redus drastic importurile de gaze naturale din Rusia, acum importă masiv gaze naturale lichefiate din SUA, ceea ce ar putea genera riscuri economice și politice majore, în contextul tensiunilor recente. # Biziday.ro
Raportul a fost realizat de cercetători de la Institutul Clingendael din Haga, Institutul Ecologic din Berlin și Institutul Norvegian pentru Afaceri Internaționale. Aceasta arată cum decizia europenilor de a înlocui dependența de Rusia în ceea ce privește gazele cu dependența de Statele Unite pune continentul într-o situație dificilă, având în vedere contextul actual. Trump a […]
10:30
Presa canadiană a aflat că Forțele Armate ale Canadei au creat un model pentru o potențială invazie americană, un pas considerat obligatoriu din cauza “fixației lui Trump privind anexarea” țării vecine. Deși un astfel de atac “este foarte improbabil”, militarii au stabilit că armata SUA, mult mai mare, ar copleși în două zile forțele canadiene, dar o rezistență asimetrică ar face ocupația dificil de realizat. # Biziday.ro
Potrivit The Globe and Mail, unul dintre cele mai vechi și mai reputate ziare canadiene, planificarea militară este obligatorie, chiar dacă un astfel de atac “este foarte improbabil”. Generalii canadieni au realizat modele de lupte asimetrice, similare cu cele folosite de mujahedinii afgani împotriva SUA în războiul recent încheiat. Dronele, dar și grupe de militari […]
06:50
Spania. Un nou accident feroviar, în apropiere de Barcelona. Un tren a lovit un zid care se prăbușise pe calea ferată din cauza ploilor abundente. Mecanicul a murit și alte 40 de persoane sunt rănite. # Biziday.ro
Accidentul a avut loc la 35 de kilometri de Barcelona în Gelida, în jurul orei locale 21 (22 ora României). Autoritățile au transmis: “Un zid de sprijin s-a prăbușit pe șine, provocând un accident în care a fost implicat un tren de pasageri”. Conform pompierilor, mecanicul trenului a murit și 37 de persoane sunt rănite, […]
20 ianuarie 2026
23:40
Donald Trump pune sub semnul întrebării rolul ONU și solidaritatea NATO, spunând despre alianță că “nu știe dacă ar sări în ajutorul Statelor Unite, deși SUA ar face acest lucru”. Reiterează interesul pentru preluarea Groenlandei, sugerând că lucrează la un plan ce “va face foarte fericite atât SUA, cât și NATO”. # Biziday.ro
Donald Trump a ținut un discurs la Casa Albă, la un an de când a preluat cel de-al doilea mandat de președinte și înainte de a pleca spre Europa, unde este așteptat să participe la Forumul Economic de la Davos. În cadrul discursului, liderul american a făcut o serie de declarații ce ridică semne de […]
22:50
Raport ONU. Lumea a intrat într-o “eră de faliment global al apei”, din cauza supraexploatării resurselor, poluării și schimbărilor climatice. Aproximativ 75% din populația globului trăiește în prezent în zone considerate nesigure din punct de vedere al aprovizionării cu apă. # Biziday.ro
Cel mai recent raport al ONU relevă că acest fenomen are loc din cauza supraexploatării – numeroase societăți folosesc apa mai rapid decât poate fi reînnoită anual în râuri și soluri, în timp ce rezervele pe termen lung din acvifere și zone umede sunt distruse sau folosite excesiv – și poluării resurselor de apă. Alți […]
20:30
Dolarul se depreciază rapid față de euro, iar bursele americane scad, marți seara, în timp ce Donald Trump se îndreaptă spre Elveția, unde este anticipată o întâlnire tensionată cu liderii europeni. Din avion, președintele american postează pe rețeaua sa socială imagini provocatoare despre Groenlanda, despre care spune că “nu există cale de întoarcere” în privința preluării controlului de către SUA. # Biziday.ro
Euro se apreciază puternic față de dolarul american, marți seara, în timp ce acțiunile de pe Wall Street scad, din cauza crizei referitoare la Groenlanda. Raportul euro/dolar a depășit 1,17, în creștere cu 0,8%, cea mai mare valoare a monedei unice europene de la începutul acestui an. Deprecierea acțiunilor americane este chiar mai mare, indicele […]
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
Comisia Europeană va propune “un set unic de reguli” pentru companiile, care să se aplice în toate țările membre. Va simplifica inclusiv procedurile pentru deschiderea de firme și are scopul de a atrage investiții. # Biziday.ro
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat, în timpul discursului susținut la Forumul Economic de la Davos, că “Europa are toate activele necesare pentru a atrage investiții”, enumerând economia, competențele, inovarea, fabricile și marile centre de inteligență artificială. A evidențiat că este nevoie ca toate țările să-și mobilizeze, în colaborare, aceste active, pentru […]
19:30
Anders Fogh Rasmussen, fost secretar NATO și fost prim-ministru danez, spune că “vremea lingușirii lui Donald Trump s-a terminat”, iar Europa ar trebui să riposteze economic, dar dur, la eventuale tarife impuse de SUA aliaților. Propune un plan ]n trei puncte pentru dezamorsarea tensiunilor legate de Groenlanda. # Biziday.ro
Rasmussen crede că Trump și insistența sa ca Groenlanda să devină parte a Statelor Unite reprezintă cea mai mare provocare pentru NATO, de la înființarea sa în 1949, potrivit Reuters. “Este în joc, de fapt, viitorul NATO, iar vremea lingușirii s-a terminat. Nu funcționează. Adevărul este că Trump respectă doar forța și puterea. Și unitatea. […]
18:10
Parlamentul European suspendă ratificarea acordul comercial dintre UE și SUA, încheiat în vara anului trecut, pe fondul amenințărilor lui Donald Trump de a prelua Groenlanda și deciziei de a impune tarife suplimentare împotriva a opt țări europene care se opun acestui lucru. # Biziday.ro
Președintele grupului social-democrat (S&D) din Parlamentul European a anunțat că s-a ajuns la un ”acord majoritar” între forțele politice pentru înghețarea ratificării acordului încheiat cu SUA anul trecut, conform BFMTV. Acesta este primul răspuns al Uniunii Europene la amenințările repetate ale președintelui SUA de a prelua controlul Groenlandei și la decizia de a impune taxe […]
17:50
Forumul economic de la Davos. Emmanuel Macron denunță politicile Administrației Trump, despre care spune că ”urmărește în mod deschis să slăbească și să subordoneze Europa”. Adăugă că alegerea este de a ”accepta pasiv legea celui mai puternic” sau de a apăra ”multilateralismul eficient”. # Biziday.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat, în cadrul discursului său de la Davos, cu privire la instabilitatea și dezechilibrele din lume. Apoi, a spus că în lume au fost ”peste 60 de războaie în 2024, un record absolut”, înainte de a adăuga că ”am înțeles că câteva dintre ele au fost reparate” – cu trimitere […]
17:40
Președintele Dan a demarat “un proces de analiză a conținutului și implicațiilor” Consiliului pentru Pace ințiat de Donald Trump, pentru a evalua compatibilitatea acestuia cu obligațiile internaționale deja asumate de România. Transmite, totodată, că salută inițiativa președintelui SUA. # Biziday.ro
“Președintele României, Nicușor Dan, salută inițiativa Președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, privind promovarea păcii și a securității internaționale, inclusiv eforturile dedicate identificării unor soluții pentru conflictul din Gaza și pentru alte provocări globale majore”, transmite Administrația Prezidențială. Mai departe, Administrația explică faptul că președintele Dan a demarat “un aprofundat proces de analiză al […]
17:10
Raport. Patru din cinci angajați cred că inteligența artificială le va afecta sarcinile zilnice de la locul de muncă. Generația Z (persoanele născute la finalul anilor 1990) este cea mai îngrijorată de impactul AI asupra pieței muncii. # Biziday.ro
Un raport realizat de Randstad arată că Generația Z este cea mai îngrijorată de impactul AI, deoarece companiile se bazează din ce în ce mai mult pe chatboți cu inteligență artificială și automatizare. Aproape jumătate dintre angajații intervievați se tem că tehnologia emergentă va aduce beneficii mai mari corporațiilor decât forței de muncă, arată datele. […]
16:30
Renault va produce drone, alături de o companie franceză din domeniul apărării. Momentan, se știe doar că vor urma să fie trimise în Ucraina, însă nu se cunosc detalii despre tipul sau numărul lor. # Biziday.ro
Renault a declarat că va colabora cu compania franceză de aeronautică și apărare Turgis Gaillard pentru a produce drone pentru Ucraina la două dintre fabricile sale, dar a refuzat să comenteze valoarea contractului sau numărul de drone care vor fi produse. ”Am fost contactați pentru expertiza noastră în producție și industrie creativă. Acest proiect este […]
15:10
Netflix a revizuit oferta pentru achiziția studiourilor Warner Bros Discovery și a diviziei de streaming HBO Max. Valoare tranzacției rămâne de 82,7 miliarde de dolari, însă întreaga sumă va fi achitată în bani. Inițial, Netflix oferea bani și acțiuni. Conducerea WBD susține tranzacția. # Biziday.ro
Modificările au fost trecut în documentul pe care Netflix l-a depus la autoritățile de reglementare. Conform acestuia, Netflix va plăti acționarilor Warner Bros 27,75 de dolari pe acțiune în numerar pentru studiourile de film și televiziune și pentru serviciul său de streaming HBO Max. Inițial, gigantul de streaming a oferit 23,25 dolari în numerar și […]
14:30
Șeful Armatei Române avertizează, din nou, că populația trebuie să fie ”pregătită pentru a susține un efort de război”. Declarația, în cadrul unei conferințe comune cu comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul american Alexus Grynkewich. # Biziday.ro
Declarația șefului Armatei Române, Vlad Gheorghiță, a avut loc în cadrul unei conferințe comune alături de generalul SUA, Alexus Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE). Întrebat dacă România a luat măsuri pentru a pregăti populația de un eventual conflict, Gheorghiță a vorbit despre modificările […]
14:00
Ministrul rus de Externe declară că planurile Moldovei de a se uni cu România sunt “destructive pentru statalitatea Republicii”. Chișinăul nu a anunțat oficial un plan în acest sens, dar președinta Maia Sandu a spus că ar vota în favoarea unirii. # Biziday.ro
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, consideră că planurile Republicii Moldova de a organiza un referendum pentru unirea cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldovei. ”În ceea ce privește Republica Moldova, cursul acesteie este spre apropierea de Uniunea Europeană și, aș spune, spre absorbția de către Uniunea Europeană, pentru că tot mai multe voci susțin […]
13:20
Forumul Economic de la Davos. Președinta Comisiei Europene spune că Europa va răspunde ferm amenințărilor lui Donald Trump de a prelua Groenlanda și de a impune noi tarife țărilor care se opun acestui lucru. # Biziday.ro
Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat la Forumul Economic Mondial de la Davos că Europa va răspunde ferm amenințărilor președintelui american Donald Trump de a prelua Groenlanda și de a impune noi tarife acelor țări care se opun voinței sale. ”A ne arunca într-o spirală descendentă nu ar face decât să-i ajute […]
13:00
Trafic record pe aeroporturile din București. Aproape 18 milioane de persoane au tranzitat anul trecut aeroporturile, cu 10% mai mult comparativ cu 2024. Numărul aterizărilor și decolărilor a crescut, de asemenea, cu 6%. # Biziday.ro
”În anul 2025, pe cele două aeroporturi ale Capitalei – Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa-Aurel Vlaicu, a fost înregistrat un număr record de 17.700.242 pasageri, cu 10,26% mai mult decât în 2024”, transmite Compania Națională Aeroporturi București (CNAB). CNAB precizează că dezvoltarea traficului aerian de pasageri s-a manifestat și printr-o […]
12:30
Vânzările Renault la nivel global au crescut cu peste 3% anul trecut, deși majorarea pe piața europeană a fost de doar 0,5%. Dacia a vândut 697 de mii de unități (+3%). # Biziday.ro
Grupul Renault, din care fac parte mărcile Renault, Dacia și Alpine, a anunțat că a vândut 2,33 de milioane de vehicule pe parcursul lui 2025, cu 3,2% mai multe față de anul 2024. Reuters arată că cererea pentru autoturismele din grupul Renaul s-a majorat cu 6%, cele mai populare modele fiind Sandero și Clio, în […]
11:40
București. Poliția Locală va amenda, din această săptămână, șoferii care nu plătesc parcarea pe locurile Primăriei Generale. Ciprian Ciucu afirmă că, până acum, serviciul de parcări “a fost o glumă. Încasăm doar două ore din 12”. # Biziday.ro
Ciprian Ciucu, primarul general al capitalei, a dat dispoziție Poliției Locale să îi amendeze pe cei care nu plătesc parcarea. Oficialul a explicat că măsura este necesară, întrucât angajații firmei de parcare nu pot face acest lucru. “Poliția Locală va prelua cele șapte mașini, “OZN-urile”, cum li se spune popular care vor înregistra și emite […]
11:20
Președintele SUA a publicat capturi de ecran cu mesaje private de la Emmanuel Macron, în care acesta îi spune că nu înțelege intențiile SUA privind Groenlanda și îi propune un summit G7 la Paris. Separat, Trump amenințase Franța cu tarife de 200% la vinuri și șampanie, dacă nu devine membră în “Consiliul de Pace” pentru Gaza. # Biziday.ro
Donald Trump a publicat, într-o postare pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, screenshot-uri cu mesaje de la președintele francez Emmanuel Macron, care au fost confirmate ca fiind reale, pentru The Guardian, de un oficial apropiat președintelui Macron. În acestea, Macron a spus că “suntem total de acord în ceea ce privește Siria, putem face […]
10:30
Donald Trump invocă un nou motiv pentru preluarea Groenlandei, decizia Marii Britanii de a ceda insula Diego Garcia către Mauritius, deși acolo se află o bază militară comună UK – SUA. Acordul, care cuprinde mai mult insule din Arhipelagul Chagos, prevede ca cea pe care se află baza să fie închiriată de britanici pe o perioadă de 99 de ani. # Biziday.ro
“În mod șocant, nostru aliat NATO, Marea Britanie, intenționează în prezent să cedeze insula Diego Garcia, unde se află o bază militară vitală a SUA, către Mauritius, și să facă acest lucru fără niciun motiv”, se arată în postarea de pe rețeaua de socializare a președintelui american, Truth Social. Insula Diego Garcia face parte […]
08:30
Primele indicii ale accidentului feroviar din Spania sugerează că acesta s-a produs ca urmare a distanțării șinelor, la o îmbinare. Acest lucru a produs deraierea ultimului vagon al trenului de mare viteză de la Malaga, după ce primele șapte trecuseră. Totuși, răsturnarea ultimului vagon le-a tras de pe șine și pe cele din fața sa, provocând coliziunea cu celălalt tren, care venea dinspre Madrid pe o linie paralelă. # Biziday.ro
Potrivit Reuters, care citează experți care investighează cauza accidentului, o îmbinare ruptă a șinelor ar fi putut provoca deraierea ultimului vagon. Deși primele șapte vagoane ale trenului de mare viteză care venea de la Malaga trecuseră de îmbinarea respectivă, ieșirea de pe șine a ultimului vagon le-a tras și pe cele din fața sa, provocând […]
06:50
În contextul incertitudinilor care au marcat anul 2025 privind lansarea programului Rabla, piața auto din România a resimțit un blocaj semnificativ. Pentru a susține clienții și a ușura decizia de achiziție, Ford introduce „Rabla de la Ford”, un program propriu de discount-uri, disponibil atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice, aplicabil gamei de […]
19 ianuarie 2026
23:40
Franța. Guvernul își va asuma răspunderea pentru adoptarea bugetului pentru 2026. Deși riscă să fie înlăturat printr-o moțiune de cenzură, premierul argumentează că demersul este necesar, întrucât parlamentul nu cade de acord asupra bugetului. # Biziday.ro
Premierul francez, Sebastien Lecornu, a declarat că intenţionează să invoce marți articolul 49.3 din Constituţie, pentru a adopta proiectul de lege privind bugetul pentru 2026. Articolul permite guvernului să forțeze adoptarea unei legi fără vot, însă demersul poate fi, totuși, blocat, dacă parlamentul adoptă o moțiune de cenzură, prin care guvernul să fie înlăturat și […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.