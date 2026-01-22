Danemarca a solicitat NATO să-şi sporească prezenţa în Arctica, a declara premierul danez

19:20

Comisia Europeană anunţă că va aloca aproape două miliarde de euro pentru ajutor umanitar în acest an. Mai mult de jumătate din acest buget urmează să ajungă în Africa şi Orientul Mijlociu. Banii vor fi folosiţi pentru achiziţia de alimente şi adăposturi de urgenţă, îngrijiri medicale sau pentru susţinerea educaţiei copiilor în zonele de conflict. […]