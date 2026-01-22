Keir Starmer se declară îngrijorat cu privire la participarea lui Vladimir Putin la „Consiliul pentru Pace”
Rador, 22 ianuarie 2026 21:20
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat joi că are „evident” îngrijorări cu privire la participarea președintelui rus Vladimir Putin la „Consiliul pentru Pace” propus de președintele american Donald Trump. Trump a declarat miercuri că Putin a acceptat invitația sa de a se alătura inițiativei, dar liderul rus a spus că invitația este doar în curs […]
• • •
Acum o oră
21:20
21:00
Președintele României, Nicușor Dan, a salutat revenirea la „parametri normali” în relațiile transatlantice în urma dialogului cu SUA # Rador
Președintele României, Nicușor Dan, a salutat joi ceea ce a numit o revenire la „parametri normali” în relațiile transatlantice în urma dialogului cu Statele Unite. Vorbind în cadrul unui summit de urgență al liderilor Uniunii Europene de la Bruxelles, Nicușor Dan a declarat: „Mesajul meu general este că avem nevoie de această relație transatlantică, Europa […]
21:00
Dacă Consiliul pentru Pace este restrâns la Gaza, liderii europeni pot colabora cu planul, declară Kaja Kallas # Rador
Dacă Consiliul pentru Pace al președintelui american, Donald Trump, este restrâns la Gaza, liderii europeni pot colabora cu planul, a declarat, joi, Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE. „Vrem să lucrăm pentru pacea în Orientul Mijlociu și dorim ca acest Consiliu pentru Pace să se limiteze la rezoluția Consiliului de Securitate al ONU, așa […]
Acum 2 ore
20:40
Parlamentul European a respins moțiunea de cenzură împotriva Comisiei Europene, din cauza acordului UE-Mercosur # Rador
Parlamentul European a respins astăzi, cu o largă majoritate, o moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, depusă de grupul Patrioți pentru Europa, în urma semnării acordului Uniunii Europene cu statele Mercosur din America Latină. Potrivit semnatarilor moțiunii, acest acord contravine intereselor Uniunii și ale cetățenilor săi. 390 de europarlamentari au votat împotriva moțiunii, 165 s-au […]
20:30
Energia este portofoliul strategic pe care îl are România în regiune, iar producția suplimentară poate susține industriile viitorului (Bogdan Ivan) # Rador
Energia este portofoliul strategic pe care îl are România în regiune, iar producția suplimentară poate susține industriile viitorului, în special fabricile de inteligență artificială, transmite ministrul Bogdan Ivan, care se află zilele acestea la Davos. Într-o postare pe Facebook, ministrul afirmă că a discutat în cadrul restrâns cu Eric Trump, președintele organizației Trump, iar pe […]
20:20
Danemarca a solicitat NATO să fie mai prezentă în Arctica, a declarat joi premierul danez Mette Frederiksen, pe fondul amenințărilor repetate ale președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu danez semi-autonom. „Avem nevoie de o prezență permanentă a NATO în regiunea arctică, inclusiv în jurul Groenlandei”, a declarat dna Frederiksen […]
Acum 4 ore
19:50
România are nevoie de instituții mai eficiente, transparente și corecte, care să gestioneze responsabil resursele publice, susține viceprim-ministrul Oana Gheorghiu. Ea afirmă într-o postare pe o rețea de socializare că următorul pas în schimbarea de mentalitate a Guvernului este restructurarea companiilor de stat, proces care presupune renunțarea la practici vechi, profesionalism, consecvență și independența managementului […]
19:30
ONU a avertizat că mai mult de 30 de milioane de nigerieni s-ar putea confrunta cu foametea anul acesta din cauza reducerii bugetului global pentru ajutoare umanitare. Conform organizaţiei, aproape trei milioane de copii riscă să sufere de malnutriţie severă, pe fondul condiţiilor deja îngrozitoare din statele Borno, Adamawa şi Yobe, afectate de conflicte. Coordonatorul […]
18:40
Ministrul de externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, a declarat joi că ea consideră evoluțiile recente de la Forumul Economic Mondial de la Davos drept „pozitive”, deși a menționat că incertitudinea persistă. Președintele american Donald Trump şi-a retras miercuri amenințările de a impune taxe vamale ca formă de presiune pentru a prelua Groenlanda și a exclus […]
18:30
Preşedintele Volodimir Zelenski a rostit un discurs critic la adresa Europei la Forumul de la Davos, afirmând că planificarea pentru viitor este un lucru bun, care nu rezolvă însă problemele actuale. Dl Zelenski a întrebat de ce europenii nu pot opri petrolierele din „flota din umbră” a Rusiei şi să confişte petrolul de la bordul […]
18:30
Președintele finlandez își propune să pregătească un plan pentru securitatea arctică până la summitul NATO din iulie # Rador
Președintele finlandez, Alexander Stubb, a declarat miercuri că dorește să pregătească un plan privind consolidarea securităţii arctice până la summitul NATO de la Ankara din luna iulie, după ce SUA a anunțat un acord-cadru pentru dezescaladarea disputei privind viitorul Groenlandei. „Într-o lume ideală, am avea ceva gata până la summitul NATO de la Ankara”, a […]
18:20
Volodimir Zelenski a discutat cu Donald Trump despre garanțiile de securitate pentru Ucraina # Rador
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a discutat despre garanții de securitate și despre un plan pentru redresare postbelică în timpul întâlnirii de la Davos cu omologul său american, Donald Trump. Dl Zelenski a mai spus că au discutat despre modalităţi prin care discuțiile în curs privind încheierea războiului pot ajunge la „negocieri reale”./opopescu/csimion […]
18:10
Curtea de Apel Alba Iulia a respins, definitiv, cererea de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis # Rador
Curtea de Apel Alba Iulia a respins astăzi, definitiv, cererea de instituire a sechestrului asigurător formulată de Fiscul din Braşov asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis. Acţiunea, înregistrată la Tribunalul Sibiu, solicita, de asemenea, obligarea fostului preşedinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de o jumătate dintr-un imobil situat […]
18:00
Volodimir Zelenski a criticat reacția Europei faţă de disputa privind Groenlanda și a făcut un apel la curaj # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a criticat reacția Europei faţă de disputa cu SUA privind Groenlanda, spunând că „bătrânul continent” trebuie să dea dovadă de mai mult curaj și descriindu-l ca pe un „caleidoscop fragmentat” de puteri mici și mijlocii. „În loc să preia conducerea în apărarea libertății la nivel mondial, mai ales când atenția Americii […]
Acum 6 ore
17:50
Aspectul „Top Gun” al preşedintelui Macron a provocat o creştere cu 4 milioane de dolari a acțiunilor producătorului de ochelari # Rador
Ochelarii de soare „aviator” ai lui Emmanuel Macron au făcut ca acțiunile producătorului lor, iVision Tech, să crească joi cu aproape 28% joi, după ce aspectul președintelui francez din timpul discursului său de la Forumul Economic Mondial de la Davos a devenit viral online. Grupul iVision Tech, care deține marca franceză de ochelari de lux […]
17:20
La microfon, Angelica Dan
17:20
Menținerea păcii și libertății reprezintă priorități fundamentale pentru securitatea și dezvoltarea R. Moldova, a declarat astăzi președinta Maia Sadu. Într-o conferință de presă, în care a prezentat prioritățile instituției prezidențiale pentru 2026, șefa statului a reiterat că procesul de aderare la Uniunea Europeană rămâne o prioritate majoră și reprezintă „cea mai realistă strategie de dezvoltare” […]
16:50
Asociația Culturală Atelierul European de Artă lansează broșura și videoclipurile proiectului internațional „From Training to Leadership” # Rador
București, 22 ianuarie 2026 – Asociația Culturală Atelierul European de Artă anunță lansarea oficială a materialelor finale ale proiectului Erasmus+ „From Training to Leadership”, implementat în parteneriat cu organizații de tineret din Lituania, Macedonia de Nord, Turcia și Spania. După mobilitatea internațională de formare desfășurată la București în perioada 10-16 noiembrie 2025, proiectul ajunge acum […]
16:40
Donald Trump a spus că întâlnirea cu Volodimir Zelenski a fost foarte bună şi că războiul trebuie să se încheie # Rador
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că întâlnirea sa de la Davos cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, a fost „foarte bună” și că mesajul său către președintele rus, Vladimir Putin, este că războiul din Ucraina trebuie să se încheie. Donald Trump a vorbit foarte puţin cu reporterii după încheierea întâlnirii cu dl Zelenski, […]
16:20
Ambasadorii Germaniei și Franței în România, Angela Ganninger și Nicolas Warnery, au sărbătorit împreună Ziua germano-franceză, joi, la București, reafirmând forța prieteniei dintre cele două ţări și rolul său central în Europa și în România. Cu această ocazie, cei doi ambasadori s-au întâlnit cu elevi din școli germane și franceze din România, Internationale Deutsche Schule […]
16:10
Două persoane au murit în Grecia din cauza fenomenelor meteo extreme care au provocat pagube majore în zona continentală şi care astăzi afectează insulele din Marea Egee. Correspondenta RRA Michaela Lambrinidou transmite că cel mai greu lovită a fost capitala ţării, Atena. Reporter: Ploile torenţiale au cauzat inundaţii severe, în special în Atena, unde zeci […]
16:00
„Astăzi, la Davos, președintele american a lansat o nouă inițiativă. Se numește Consiliul pentru Pace. Ungaria se numără printre țările fondatoare, deoarece Ungaria are nevoie de pace pentru a se dezvolta”, a scris joi premierul pe pagina sa de Facebook. Viktor Orbán a subliniat: „Războiul pune în pericol tot ceea ce am construit în ultimii […]
Acum 8 ore
15:40
Înainte de discuția cu Volodimir Zelenski, Donald Trump a spus că un acord privind Ucraina este aproape # Rador
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că un acord de pace în Ucraina „se apropie” înainte de o întâlnire cu președintele Volodimir Zelenski, care va avea loc joi la Davos, în timp ce trimisul SUA, Steve Witkoff, a declarat că negocierile s-au redus la o ultimă problemă. Oficialii americani și ucraineni au petrecut săptămâni întregi […]
15:40
Confederația Patronală „IMM România” cere guvernului măsuri pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii # Rador
Confederația Patronală „IMM România” cere guvernului ca, în cadrul următorului pachet de reformă, să includă măsuri pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii. În plus, se solicită reluarea programelor dedicate acestui sector, inclusiv cele legate de recalificarea profesională, producția de energie verde sau stimularea exporturilor. Președintele IMM România, Florin Jianu: Nu trebuie să limităm relansarea economică […]
15:00
Acordul UE–Mercosur ar putea intra în vigoare provizoriu din martie, spune un diplomat al UE # Rador
Acordul de liber‑schimb al Uniunii Europene cu țările sud‑americane va fi probabil aplicat provizoriu încă din martie, a declarat joi pentru Reuters un diplomat al UE, în pofida unei contestații iminente la cea mai înaltă instanță a blocului. Legislatorii europeni au dat miercuri o lovitură acordului controversat cu Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay, trimițându‑l la […]
14:50
La microfon, Angelica Dan
Acum 12 ore
13:50
Liderii UE vor reevalua relațiile cu SUA în pofida schimbării de poziție a lui Trump privind Groenlanda # Rador
Liderii Uniunii Europene își vor reevalua relațiile cu Statele Unite la un summit extraordinar de joi, după ce amenințările președintelui american Donald Trump cu tarife și chiar acțiuni militare pentru a achiziționa Groenlanda au zdruncinat serios încrederea în relația transatlantică, au declarat diplomați. Trump a făcut miercuri un pas înapoi, renunțând brusc la amenințarea cu […]
13:30
Introducere În fiecare an, în luna ianuarie, orașul regional Parkes, situat în statul New South Wales, Australia, se transformă pentru câteva zile într-un adevărat sanctuar al muzicii rock. Festivalul Parkes Elvis celebrează viața, muzica și moștenirea lui Elvis Presley, supranumit „Regele Rock-and-Roll”, într-o combinație fascinantă de muzică, cultură pop și nostalgie. În centrul acestei sărbători […]
13:20
Proiectul de lege care interzice cumulul pensiei de serviciu cu salariul la stat a fost discutat astăzi de Guvern. Prevede că pensionarii care vor să fie și salariați la stat trebuie să renunțe la 85 la sută din pensia de serviciu pe perioada angajării. Sunt și excepții, cum ar fi militarii și polițiștii care lucrează […]
13:20
Garda Elvețiană a Vaticanului: 22 ianuarie 1506 – Nașterea celei mai vechi armate operative din lume # Rador
Introducere La 22 ianuarie 1506, la porțile Vaticanului s‑a consumat un moment istoric ce avea să marcheze nu doar securitatea Sfântului Scaun, ci și o tradiție militară unică în istoria Europei. În acea zi, un contingent format din 150 de soldați elvețieni, sub comanda căpitanului Kaspar von Silenen, a intrat pentru prima dată în Cetatea […]
13:10
Pactul cu Trump cere aliaților să își intensifice rapid contribuția la securitatea arctică, spune Rutte # Rador
Acordul-cadru privind Groenlanda convenit cu președintele american, Donald Trump, va necesita ca aliații NATO să își intensifice eforturile în materie de securitate în Arctica, iar primele rezultate vor fi vizibile în acest an, a declarat joi pentru Reuters secretarul general al NATO, Mark Rutte. Rutte a spus, într-un interviu acordat cu ocazia reuniunii Forumului Economic […]
13:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat joi că subiectul unui referendum privind unirea cu România nu a fost discutat de autoritățile moldovene și nici cu liderii europeni. Sandu a spus săptămâna trecută că, dacă un astfel de referendum ar avea loc, ar vota în favoarea unirii cu vecinul sudic mai mare, cu care țara […]
12:30
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării ar putea semna ordinul privind începerea acţiunilor de extracţie controlată a şacalilor din Deltă # Rador
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării ar putea semna, la finalul acestei luni, ordinul privind începerea acţiunilor de extracţie controlată a şacalilor din Deltă, specie a cărei populaţie s-a înmulţit în ultima perioadă şi care atacă fermele şi gospodăriile din localităţi. În Sistemul electronic de achiziţii publice a fost publicată documentaţia necesară organizaţiilor şi asociaţiilor care […]
12:30
România este pe locul al treilea la nivel global în ceea ce privește rata de deținere a locuințelor, cu un procent de aproape 94%, potrivit unui studiu. Indicatorul plasează România printre liderii globali în ceea ce privește accesibilitatea proprietății, alături de Coreea de Sud și Polonia. În cazul țării noastre, una din cauze are la […]
12:00
Prințul Harry, vizibil emoționat, a acuzat miercuri presa tabloidă că i-a făcut viața „un calvar” soției sale, Meghan, în timpul mărturiei sale în fața Înaltei Curți de Justiție din Londra în cazul împotriva proprietarilor publicațiilor „Daily Mail” și „Mail on Sunday”. „Tabloidele continuă să mă atace. I-au făcut viața absolut infernală soţiei mele”, a spus […]
12:00
Acord istoric BBC-YouTube privind producţia de conținut destinat în principal publicului tânăr # Rador
BBC a anunțat un acord istoric cu YouTube, în cadrul căruia corporația va produce conținut special conceput pentru serviciul de streaming video. Postul de televiziune BBC a folosit anterior YouTube, care aparține Google, pentru a promova clipuri și trailere pentru propriile emisiuni din Marea Britanie. Prin această nouă inițiativă, însă, BBC va crea conținut destinat […]
11:50
Taylor Swift a devenit cea mai tânără artistă inclusă vreodată în Songwriters Hall of Fame. Songwriters Hall of Fame, înființat în 1969 pentru a onora creatorii de muzică populară, o primește pe Swift după o carieră în care a compus numeroase hituri, printre care „Anti‑Hero”, „Blank Space” și „Love Story”. Americanca de 36 de ani […]
11:10
Putin va discuta un plan de pace pentru Ucraina cu emisari americani, după ce Trump spune că un acord este „rezonabil de aproape” # Rador
Președintele rus, Vladimir Putin, va discuta joi, la Moscova, un posibil plan de pace pentru Ucraina cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, după ce președintele Donald Trump a declarat că un acord pentru încheierea războiului este „rezonabil de aproape”. Statele Unite au purtat discuții cu Rusia și, separat, cu Kievul și lideri europeni, […]
11:10
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi că a discutat cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, despre modalitățile de a menține siguranța în regiunea Arctică. „Am avut o discuție foarte bună pe acest subiect”, a spus Rutte la Forumul Economic Mondial de la Davos. Rutte a spus că discuțiile viitoare vor avea rolul […]
11:10
Premierul danez Mette Frederiksen a declarat joi că Danemarca și Groenlanda vor continua să poarte un dialog constructiv privind securitatea în Arctica, cu condiția ca acest lucru să se desfășoare cu respectarea integrității teritoriale a țării sale. (REUTERS – 22 ianuarie)/aspanily/aburtica RADOR RADIO ROMÂNIA (22 ianuarie)
11:00
Partidul Social Democrat transmite că votul de la Strasbourg reprezintă o victorie extraordinară # Rador
Partidul Social Democrat transmite că votul de ieri de la Strasbourg reprezintă o victorie extraordinară, care a fost posibilă datorită votului decisiv al europarlamentarilor PSD, pentru că acesta a înclinat decizia Parlamentului European în favoarea verificării Acordului Mercosur de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Şi Alianţa pentru Unirea Românilor salută votul din Parlamentul […]
11:00
Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile lansează o petiţie menită să ducă la modificarea noii formule de calcul a impozitului auto # Rador
Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile din România lansează o petiţie menită să ducă la modificarea noii formule de calcul a impozitului auto. Asociaţia consideră că actualul peisaj fiscal a derapat de la bunele practici europene şi de la principiul „poluatorul plăteşte” şi reclamă anomaliile generate de sistemul de impozitare auto introdus anul acesta. Producătorii […]
11:00
Sindicaliştii din educaţie cer abrogarea legii care prevede măsuri de austeritate. Ei spun că prin deciziile luate de Guvern în acest sens s-a declanşat un proces de dezorganizare accelerată a învăţământului preuniversitar. Concret, reprezentanţii sindicaliştilor cer oprirea politicii de reducere a posturilor, creşterea alocării bugetare pentru educaţie şi reluarea dialogului social real cu organizaţiile sindicale […]
10:50
Ilie Bolojan anunţă că economia României va intra pe un traseu de relansare în lunile următoare # Rador
Economia României va intra pe un traseu de relansare în lunile următoare, anunţă premierul Ilie Bolojan. Într-o postare pe Facebook, el a transmis aseară că anul acesta există o bază solidă pentru revenire economică, fără a mai creşte taxele. El mai scrie că economiile realizate în a doua jumătate a anului trecut au dus la […]
10:50
La împlinirea unui an de mandat, persoana președintelui american pare a domina, direct ori indirect, mai toate temele mari abordate de presa internațională, de la comerțul mondial și relația transatlantică până la Orientul Mijlociu. „La prima aniversare a învestirii sale, președintele Donald Trump s-a adresat sălii de presă de la Casa Albă, plină de jurnaliști. […]
Ieri
21:50
Mai multe persoane, printre care şi jurnalişti, au fost ucise în mai multe atacuri israeliene în Fâşia Gaza # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 ianuarie) – Autorităţile din sănătate din Fâşia Gaza au declarat că 11 persoane, printre care trei jurnalişti, au fost ucişi în mai multe atacuri israeliene. Potrivit informaţiilor, jurnaliştii ucişi călătoreau spre o tabără pentru palestinieni strămutaţi pentru a realiza un material video. Armata israeliană a declarat că trupele sale au lovit […]
21:30
Franţa a respins ca fiind fake news afirmaţia preşedintelui SUA făcută la Davos referitor la medicamentele din Franţa # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 ianuarie) – Franța a respins miercuri ca fiind „știri false” afirmația lui Donald Trump potrivit căreia acesta ar fi exercitat presiuni asupra președintelui Emmanuel Macron pentru a majora prețurile medicamentelor pe piața internă, după ce liderul american a amenințat cu impunerea de taxe vamale drastice asupra importurilor franceze în Statele Unite. […]
21:00
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (21 ianuarie) – Realizator: Ciprian Sasu – Președintele Nicuşor Dan a anunțat că a început o analiză aprofundată a conținutului și implicațiilor aderării la Carta Consiliului pentru Pace, o inițiativă lansată de liderul american Donald Trump și la care a fost invitată și România. Această evaluare își propune să stabilească gradul de […]
20:40
O senatoare republicană consideră jignire la adresa poporului groenlandez pretenţiile lui Donald Trump privind Groenlanda # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 ianuarie) – Senatoarea republicană Lisa Murkowski din Statele Unite a criticat miercuri cererea președintelui Donald Trump privind controlul SUA asupra Groenlandei, considerând-o o jignire la adresa poporului groenlandez, chiar dacă l-a aplaudat pe Donald Trump pentru că a exclus în mod explicit utilizarea forței militare pentru a cuceri Groenlanda. „Este regretabil […]
20:40
Arabia Saudită, Turcia, Egipt, Iordania, Indonezia, Pakistan, Qatar și EAU se alătură „Consiliului pentru Pace” # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 ianuarie) – Arabia Saudită, Turcia, Egipt, Iordania, Indonezia, Pakistan și Qatar au acceptat invitațiile de a se alătura inițiativei președintelui american, Donald Trump, „Consiliul pentru Pace”, a anunțat ministerul saudit de Externe într-un comunicat comun, care a inclus și Emiratele Arabe Unite. În comunicat se mai menționează că fiecare țară va […]
