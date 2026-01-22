SUA vor colabora cu NATO în ceea ce privește securitatea Groenlandei, declară Donald Trump

13:20

Proiectul de lege care interzice cumulul pensiei de serviciu cu salariul la stat a fost discutat astăzi de Guvern. Prevede că pensionarii care vor să fie și salariați la stat trebuie să renunțe la 85 la sută din pensia de serviciu pe perioada angajării. Sunt și excepții, cum ar fi militarii și polițiștii care lucrează […]