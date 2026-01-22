Bîrligea protestează FOTO. Scos de pe teren după ce a marcat, atacantul a avut o reacție nervoasă:  „Eram supărat”

Golazo.ro, 23 ianuarie 2026 00:40

Dinamo Zagreb - FCSB. Daniel Bîrligea (25 de ani), autorul golului pentru campioana României, a reacționat nervos după ce a fost înlocuit. Fotbalistul a fost surprins cum a lovit un obiect din spatele porții și a spus câteva cuvinte nemulțumit.

Acum 10 minute
00:50
„Ne-am întrerupt” Darius Olaru a găsit explicația pentru înfrângerea cu Dinamo Zagreb + Târnovanu: „Nu e OK ce se întâmplă!” Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul „roș-albaștrilor”, a criticat dur campania europeană din actualul sezon.
Acum 30 minute
00:40
Conflict la Tel Aviv VIDEO Israelienii l-au înjurat și i-au fluturat steagul în față: „O să vezi tu  ce-o să-ți facă sioniștii!” Golazo.ro
Ergin Ataman (60 de ani), antrenorul echipei de baschet a celor de Panathinaikos, a avut parte de o primire ostilă înaintea duelului cu Maccabi Tel Aviv.
00:40
Acum o oră
00:20
Cristian Geambașu În genunchi la Zagreb Golazo.ro
4-1 pentru niște croați care sunt urmașii lui Zvonimir Boban doar pentru că au legitimații la același club.
00:00
Enes Sali a semnat! FC Dallas l-a cedat din nou pe fotbalistul român » Unde își va continua cariera Golazo.ro
FC Dallas l-a împrumutat pe Enes Sali (19 ani) în liga Arabiei Saudite. Fotbalistul a mai evoluat în Golful Arab, în urmă cu 2 sezoane.
Acum 2 ore
23:40
Nu renunță la Drăgușin Clubul care insistă pentru  semnătura fundașului român: „Totul se va decide pe muchie de cuțit!” Golazo.ro
Presa din Italia susține că AS Roma insistă pentru a obține semnătura lui Radu Drăgușin (25 de ani) în această iarnă.
23:10
Casemiro pleacă de la United Anunțul oficial al clubului și reacția jucătorului: „Vreau să dau tot ce am ” Golazo.ro
Manchester United a anunțat că nu-i va prelungi contractul lui Casemiro, care expiră în această vară
23:10
FCSB, început de coșmar la Zagreb FOTO. Roș-albaștrii au încasat  2 goluri în 4 minute » Bîrligea a marcat după aproape 3 luni Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB. Elevii lui Elias Charalambous (45 de ani) au primit două goluri în primele 11 minute ale meciului.
23:00
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou Golazo.ro
Mircea Lucescu are probleme de sănătate și e internat în spital din România, pentru tratament
Acum 4 ore
22:50
România - Munenegru 15-21 Naționala de polo încheie Campionatul European de la Belgrad pe locul 8 Golazo.ro
România - Muntenegru 15-21. „Tricolorii” au terminat Campionatul European pe locul 8 în urma rezultatului de pe Belgrad Arena.
22:10
Cine reprezintă România COSR a anunțat lista celor 29 de sportivi care vor fi prezenți la Jocurile Olimpice Milano-Cortina Golazo.ro
România va fi reprezentată de 29 de sportivi la ediția #14 a Jocurilor Olimpice de iarnă, care se va desfășura în perioada 6–22 februarie 2026, în Italia, la Milano-Cortina d’Ampezzo.
21:30
Oferta care-l convinge Kopic, întrebat direct despre plecarea de la Dinamo: „Acolo vreau să ajung” Golazo.ro
Zeljko Kopic a vorbit despre o viitoare plecare de la Dinamo, club pe care-l antrenează din decembrie 2023.
21:30
Scandal cu „Borat” în Liga Campionilor Trei suporteri, arestați după ce s-au deghizat în personajul care a ironizat Kazahstanul Golazo.ro
Kairat Almaty - Club Brugge 1-4. Trei suporteri ai clubului belgian au fost reținuți cinci zile după ce s-au deghizat în personajul Borat.
21:00
Florinel Coman, încă un gol VIDEO. Românul de la Al Gharafa a făcut șah-mat apărarea fostei echipe a lui Olăroiu » Cum a sărbătorit reușita Golazo.ro
Al Gharafa - Sharjah 1-1, 4-5 d.l.d. Florinel Coman (27 de ani), fotbalistul qatarezilor, a marcat în Supercupa Qatarului și Emiratelor Arabe Unite.
Acum 6 ore
20:30
Tragedie în Portugalia Fotbalistul crescut de Sporting a murit la doar 27 de ani: „S-a prăbușit pe teren, lângă banca adversarilor” Golazo.ro
Nassur Bacem (27 de ani), fotbalistul echipei portugheze Moncarapachense, a murit în timpul unui meci din Cupa Algarve.
20:10
Fenomen la Celta Vigo FOTO. Ideea lui Ionuț Radu a ajuns în magazinele din Spania » Cât costă tricoul special purtat de portar Golazo.ro
Tricoul special al lui Ionuț Radu (28 de ani), portar la Celta Vigo, cu numele și numărul tipărite invers, este acum disponibil în magazinele oficiale ale clubului.
19:50
Miza de azi e și Champions League Duelul Dinamo Zagreb - FCSB poate decide și cine dintre România și Croația are de câștigat pentru UCL Golazo.ro
FCSB are nevoie să nu piardă meciul de azi pentru a rămâne cu șanse reale de calificare, însă dacă va câștiga o poate scoate în decor chiar pe Dinamo Zagreb
19:50
A pierdut la TAS Tenismena română, suspendată pentru dopaj, a invocat cazurile Halep, Swiatek și Sinner: „Am luat două lingurițe” Golazo.ro
TAS a făcut publică motivarea completă a deciziei prin care a respins apelul jucătoarei române Irina Fetecău (29 de ani), precum și contra-apelul depus de Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisul (ITIA).
19:40
Noul monopost Mercedes  FOTO A fost lansat spectaculosul W17 » Care sunt noutățile tehnice ale mașinii Golazo.ro
Mercedes a prezentat noul monopost W17, care va fi utilizat în sezonul 2026 din Formula 1. Modelul este construit în conformitate cu noul regulament al competiției.
19:30
„Următorul termen va fi ultimul” Care e situația la noul stadion din Timișoara: „Cauza s-a judecat pe fond” Golazo.ro
Alfred Simonis (41 de ani), președintele Consiliului Județean Timiș, susține că lucrările la noul stadion „Dan Păltinișanu” din Timișoara vor începe în martie 2026.
19:30
„E cel mai prost antrenor”  Diego Costa despre Antonio Conte: „Poate că este o atât de posomorât pentru că nu face sex acasă” Golazo.ro
Atacantul spaniol de origine braziliană Diego Costa, 37 de ani, a vorbit despre perioada petrecută la Chelsea și relația cu antrenorul de atunci, Antonio Conte, 56 de ani
19:10
Business Drops #87 Campionatul Turciei va fi televizat în România, averea lui Max Verstappen și salariul președintelui FIFA Golazo.ro
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 87.
19:10
CFR Cluj are portar Mihai Popa a revenit în Gruia » Pe ce perioadă a semnat înlocuitorul lui Hindrich Golazo.ro
Mihai Popa (25 de ani), fostul portar al lui Torino, a semnat cu CFR Cluj. Goalkeeperul a mai evoluat în Gruia, în sezonul trecut, sub formă de împrumut.
19:00
Sumă fabuloasă  Sorana Cîrstea a luat 150.000$ la Australian Open 2026 și a ajuns la o avere câștigată din tenis Golazo.ro
Sorana Cîrstea, 35 de ani, #35 WTA, a fost eliminată de la Australian Open 2026 de Naomi Osaka,  3-6, 6-4, 2-6
19:00
Europa League, etapa #7  Dueluri importante programate astăzi » Ionuț Radu și Răzvan Lucescu, meciuri tari pe teren propriu Golazo.ro
Etapa #7 din Europa League debutează în această seară, de la 19:45, oră la care se vor disputa nu mai puțin de nouă partide.
Acum 8 ore
18:50
Beatles au ripostat FOTO. Scenografia afișată de fanii lui Marseille la meciul cu Liverpool s-a întors împotriva acestora Golazo.ro
Marseille - Liverpool 0-3. Suporterii formației franceze au afișat o scenografie impresionantă, în care a apărut celebra trupă britanică The Beatles. Tentativa fanilor OM de a-i intimida pe „cormorani” nu a avut rezultatul dorit.
18:20
Sfat pentru Bîrligea Adrian Ilie a văzut ce se întâmplă cu atacantul de la FCSB și a reacționat: „Cred că dacă ar fi așa, ar da gol” Golazo.ro
Un fost internațional a identificat problema din cauza căreia Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, nu marchează.
18:10
„Nu va fi sfârșitul lumii” Directorul sportiv al lui Dinamo, despre negocierile cu Boateng: „Nu avem cum să oferim  25.000 lunar acum, la Dinamo” Golazo.ro
Kennedy Boateng a intrat în ultimele 6 luni de contract și a primit o ofertă de prelungire de la Dinamo, care-l poate face cel mai bine plătit jucător din lot.
18:00
Unde mută statuile Motivul pentru care statuia lui Patzaichin nu a fost atinsă de buldozere: ce se întâmplă cu monumentele de la Dinamo Golazo.ro
Demolarea Stadionului Dinamo a început din ronda dinspre Bulevardul „Ștefan cel Mare”, însă reperele simbolice ale complexului sportiv sunt ferite de utilaje.
17:40
Ceahlăul, soluție disperată Aflat în prag de desființare, clubul și-a publicat conturile bancare pe Facebook: „O inițiativă deschisă tuturor” Golazo.ro
Ceahlăul Piatra-Neamț, club cu tradiție în fotbalul românesc, și-a publicat conturile bancare în care pot fi direcționate contribuții financiare. Clubul din Liga 2 se află în pragul unei noi desființări, după cea din mai 2016.
17:30
„Nu vreau să discut!”  Sorana Cîrstea, despre discuția aprinsă cu Naomi Osaka: „20 de ani cântăresc mai mult decât acele 5 secunde” Golazo.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani, #35 WTA) a vorbit despre discuția cu Naomi Osaka (28 de ani, #15 WTA) de la finalul meciului din turul 2 de la Australian Open.
17:10
„Au fost multe cluburi interesate” Victor Angelescu îi răspunde lui Ioan Becali: „Îi vom prelungi contractul lui Borza, dar am zis să așteptăm” Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre prelungirea contractului lui Andrei Borza (20 de ani).
17:00
„Suntem încă departe” Gică Popescu, despre șansele ca o echipă din Liga 1 să ajungă în grupele Ligii Campionilor: „Să nu rămânem cu speranța” Golazo.ro
Gică Popescu, fost jucător al clubului Galatasaray și component al „Generației de Aur”, a vorbit despre nivelul de joc din Liga 1, în comparație cu cel din Liga Campionilor.
17:00
„Groapa”, pusă la pământ VIDEO. A început demolarea stadionului Dinamo: intrarea faimoasă dinspre „Ștefan cel Mare”, distrusă complet! Imagini din dronă Golazo.ro
La două zile de la startul lucrărilor, la stadionul Dinamo se văd deja primele elemente demolate. Vechea intrare în complex a fost rasă complet.
Acum 12 ore
16:30
Lovitură grea pentru FCSB Vedeta campioanei nu e în primul „11”! Becali a anunțat echipa de start pentru meciul cu Dinamo Zagreb Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a anunțat că Florin Tănase (31 de ani) nu va fi titular la partida cu Dinamo Zagreb.
16:10
„N-am mai trecut prin așa ceva” Naomi Osaka a reacționat după conflictul cu Sorana Cîrstea de la Australian Open: „Nu reacționez bine la lipsa de respect” Golazo.ro
Naomi Osaka a vorbit despre conflictul cu Sorana Cîrstea din finalul partidei din turul 2 de la Australian Open.
15:30
Încă un scandal la Australian Open  FOTO. Antrenorul a plecat în timpul meciului după ce a fost atacat de propria elevă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!” Golazo.ro
Elsa Jacquemot s-a întâlnit în turul 2 la Australian Open cu Yulia Putintseva, partidă care a fost plină de nervi pentru jucătoarea franceză.
14:40
De ce nu se impun românii în străinătate Legenda Universității Craiova oferă o explicație: „Părinții îi terorizează” Golazo.ro
Aurel Țicleanu, fostul mare jucător al Universității Craiova, a explicat de ce jucătorii români nu reușesc să se impună în campionatele din afara țării.
14:10
Moment șocant FOTO. Luciano Spalletti și-a pălmuit jucătorul în timpul meciului Juventus - Benfica! Golazo.ro
Luciano Spaletti (66 de ani), antrenorul lui Juventus, a fost protagonistul unui moment șocant petrecut în timpul meciului cu Benfica, scor 2-0, din Liga Campionilor.
14:00
„Avem nevoie de asta” Radunovic știe ce trebuie să facă FCSB pentru a o învinge pe Dinamo Zagreb Golazo.ro
Risto Radunovic, fundașul stânga al celor de la FCSB, a prefațat duelul de astăzi cu Dinamo Zagreb din etapa #7 din Europa League.
13:40
13:20
Cîrstea, scandal la Australian Open!  FOTO. Tensiuni și replici dure la finalul meciului cu Naomi Osaka » Sorana: „Nu ai idee ce e fair-play-ul!” Golazo.ro
Finalul de meci dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka, din turul 2 de la Australian Open, a fost plin de tensiuni.
13:00
Cine transmite Dinamo Zagreb - FCSB Unde va putea fi urmărit la TV meciul decisiv din Europa League Golazo.ro
Dinamo Zagreb și FCSB se întâlnesc joi, 22 ianuarie, de la ora 22:00, în etapa #7 din Europa League.
12:40
Sorana Cîrstea, eliminată Românca a fost învinsă de Naomi Osaka la ultimul Australian Open din carieră Golazo.ro
Sorana Cîrstea a fost învinsă de Naomi Osaka, scor 3-6, 6-4, 2-6, în turul al doilea de la Australian Open.
12:30
Mai vin jucători la FCSB? Mihai Stoica,  anunț despre transferuri. Are 6 milioane de euro la dispoziție Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre eventualele mutări care ar mai putea avea loc în lotul campioanei.
12:10
Dinamo Zagreb - FCSB LIVE de la 22:00. Victoria, singura variantă pentru campioana României Golazo.ro
Dinamo Zagreb și FCSB se întâlnesc astăzi, de la ora 22:00, în runda #7 din grupa principală din Europa League.
12:00
Moruțan ajunge la București! Internaționalul român va semna astăzi cu Rapid » De ce a întârziat transferul Golazo.ro
Olimpiu Moruțan (26 de ani) va ajunge astăzi la București pentru a semna cu Rapid.
Acum 24 ore
11:50
Cristi Chivu, ședință la Inter Care a fost concluzia discuției dintre român și conducerea clubului italian Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a avut o întâlnire cu conducerea clubului, la o zi după înfrângerea din Liga Campionilor, 1-3 cu Arsenal.
11:10
„Mi-au zis că nu voi mai juca fotbal” Fundașul Universității Craiova, dezvăluiri despre cel mai greu moment al carierei: „Am plâns în spital” Golazo.ro
Vasile Mogoș (33 de ani), fundașul Universității Craiova, a povestit un moment de cumpănă prin care a trecut pe când avea doar 20 de ani.
11:00
„Românii nu inspiră frică”  Ce spun croații despre duelul Dinamo Zagreb - FCSB: „E considerat unul dintre cele mai ușoare meciuri” » Cum e văzută Liga 1 Golazo.ro
Damir Dobrinic, jurnalist croat, a vorbit despre duelul dintre Dinamo Zagreb și FCSB, din etapa #7 a Europa League.
