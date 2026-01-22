„Ne-am întrerupt” Darius Olaru a găsit explicația pentru înfrângerea cu Dinamo Zagreb + Târnovanu: „Nu e OK ce se întâmplă!”
Golazo.ro, 23 ianuarie 2026 00:50
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul „roș-albaștrilor”, a criticat dur campania europeană din actualul sezon.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
01:20
„Suntem echipa mai bună!” Antrenorul lui Dinamo Zagreb, nemilos după victoria cu FCSB: „S-a pus problema doar de câte goluri marcăm” # Golazo.ro
DINAMO ZAGREB - FCSB 4-1. Mario Kovacevic (50 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre succesul categoric obținut în fața campioanei României.
Acum 30 minute
01:00
„Trebuie să se schimbe ceva!” Elias Charalambous, nervos după eșecul cu Dinamo Zagreb: „Nu avem șanse nici cu o echipă de liga a treia” # Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Elias Charalambous (45 de ani), tehnicianul campioanei României, a explicat eșecul din Croația.
Acum o oră
00:50
„Ne-am întrerupt” Darius Olaru a găsit explicația pentru înfrângerea cu Dinamo Zagreb + Târnovanu: „Nu e OK ce se întâmplă!” # Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul „roș-albaștrilor”, a criticat dur campania europeană din actualul sezon.
00:40
Conflict la Tel Aviv VIDEO Israelienii l-au înjurat și i-au fluturat steagul în față: „O să vezi tu ce-o să-ți facă sioniștii!” # Golazo.ro
Ergin Ataman (60 de ani), antrenorul echipei de baschet a celor de Panathinaikos, a avut parte de o primire ostilă înaintea duelului cu Maccabi Tel Aviv.
00:40
Bîrligea protestează FOTO. Scos de pe teren după ce a marcat, atacantul a avut o reacție nervoasă: „Eram supărat” # Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB. Daniel Bîrligea (25 de ani), autorul golului pentru campioana României, a reacționat nervos după ce a fost înlocuit. Fotbalistul a fost surprins cum a lovit un obiect din spatele porții și a spus câteva cuvinte nemulțumit.
Acum 2 ore
00:20
4-1 pentru niște croați care sunt urmașii lui Zvonimir Boban doar pentru că au legitimații la același club.
00:00
Enes Sali a semnat! FC Dallas l-a cedat din nou pe fotbalistul român » Unde își va continua cariera # Golazo.ro
FC Dallas l-a împrumutat pe Enes Sali (19 ani) în liga Arabiei Saudite. Fotbalistul a mai evoluat în Golful Arab, în urmă cu 2 sezoane.
22 ianuarie 2026
23:40
Nu renunță la Drăgușin Clubul care insistă pentru semnătura fundașului român: „Totul se va decide pe muchie de cuțit!” # Golazo.ro
Presa din Italia susține că AS Roma insistă pentru a obține semnătura lui Radu Drăgușin (25 de ani) în această iarnă.
Acum 4 ore
23:10
Casemiro pleacă de la United Anunțul oficial al clubului și reacția jucătorului: „Vreau să dau tot ce am ” # Golazo.ro
Manchester United a anunțat că nu-i va prelungi contractul lui Casemiro, care expiră în această vară
23:10
FCSB, început de coșmar la Zagreb FOTO. Roș-albaștrii au încasat 2 goluri în 4 minute » Bîrligea a marcat după aproape 3 luni # Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB. Elevii lui Elias Charalambous (45 de ani) au primit două goluri în primele 11 minute ale meciului.
23:00
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou # Golazo.ro
Mircea Lucescu are probleme de sănătate și e internat în spital din România, pentru tratament
22:50
România - Munenegru 15-21 Naționala de polo încheie Campionatul European de la Belgrad pe locul 8 # Golazo.ro
România - Muntenegru 15-21. „Tricolorii” au terminat Campionatul European pe locul 8 în urma rezultatului de pe Belgrad Arena.
22:10
Cine reprezintă România COSR a anunțat lista celor 29 de sportivi care vor fi prezenți la Jocurile Olimpice Milano-Cortina # Golazo.ro
România va fi reprezentată de 29 de sportivi la ediția #14 a Jocurilor Olimpice de iarnă, care se va desfășura în perioada 6–22 februarie 2026, în Italia, la Milano-Cortina d’Ampezzo.
21:30
Oferta care-l convinge Kopic, întrebat direct despre plecarea de la Dinamo: „Acolo vreau să ajung” # Golazo.ro
Zeljko Kopic a vorbit despre o viitoare plecare de la Dinamo, club pe care-l antrenează din decembrie 2023.
21:30
Scandal cu „Borat” în Liga Campionilor Trei suporteri, arestați după ce s-au deghizat în personajul care a ironizat Kazahstanul # Golazo.ro
Kairat Almaty - Club Brugge 1-4. Trei suporteri ai clubului belgian au fost reținuți cinci zile după ce s-au deghizat în personajul Borat.
Acum 6 ore
21:00
Florinel Coman, încă un gol VIDEO. Românul de la Al Gharafa a făcut șah-mat apărarea fostei echipe a lui Olăroiu » Cum a sărbătorit reușita # Golazo.ro
Al Gharafa - Sharjah 1-1, 4-5 d.l.d. Florinel Coman (27 de ani), fotbalistul qatarezilor, a marcat în Supercupa Qatarului și Emiratelor Arabe Unite.
20:30
Tragedie în Portugalia Fotbalistul crescut de Sporting a murit la doar 27 de ani: „S-a prăbușit pe teren, lângă banca adversarilor” # Golazo.ro
Nassur Bacem (27 de ani), fotbalistul echipei portugheze Moncarapachense, a murit în timpul unui meci din Cupa Algarve.
20:10
Fenomen la Celta Vigo FOTO. Ideea lui Ionuț Radu a ajuns în magazinele din Spania » Cât costă tricoul special purtat de portar # Golazo.ro
Tricoul special al lui Ionuț Radu (28 de ani), portar la Celta Vigo, cu numele și numărul tipărite invers, este acum disponibil în magazinele oficiale ale clubului.
19:50
Miza de azi e și Champions League Duelul Dinamo Zagreb - FCSB poate decide și cine dintre România și Croația are de câștigat pentru UCL # Golazo.ro
FCSB are nevoie să nu piardă meciul de azi pentru a rămâne cu șanse reale de calificare, însă dacă va câștiga o poate scoate în decor chiar pe Dinamo Zagreb
19:50
A pierdut la TAS Tenismena română, suspendată pentru dopaj, a invocat cazurile Halep, Swiatek și Sinner: „Am luat două lingurițe” # Golazo.ro
TAS a făcut publică motivarea completă a deciziei prin care a respins apelul jucătoarei române Irina Fetecău (29 de ani), precum și contra-apelul depus de Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisul (ITIA).
19:40
Noul monopost Mercedes FOTO A fost lansat spectaculosul W17 » Care sunt noutățile tehnice ale mașinii # Golazo.ro
Mercedes a prezentat noul monopost W17, care va fi utilizat în sezonul 2026 din Formula 1. Modelul este construit în conformitate cu noul regulament al competiției.
19:30
„Următorul termen va fi ultimul” Care e situația la noul stadion din Timișoara: „Cauza s-a judecat pe fond” # Golazo.ro
Alfred Simonis (41 de ani), președintele Consiliului Județean Timiș, susține că lucrările la noul stadion „Dan Păltinișanu” din Timișoara vor începe în martie 2026.
19:30
„E cel mai prost antrenor” Diego Costa despre Antonio Conte: „Poate că este o atât de posomorât pentru că nu face sex acasă” # Golazo.ro
Atacantul spaniol de origine braziliană Diego Costa, 37 de ani, a vorbit despre perioada petrecută la Chelsea și relația cu antrenorul de atunci, Antonio Conte, 56 de ani
Acum 8 ore
19:10
Business Drops #87 Campionatul Turciei va fi televizat în România, averea lui Max Verstappen și salariul președintelui FIFA # Golazo.ro
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 87.
19:10
CFR Cluj are portar Mihai Popa a revenit în Gruia » Pe ce perioadă a semnat înlocuitorul lui Hindrich # Golazo.ro
Mihai Popa (25 de ani), fostul portar al lui Torino, a semnat cu CFR Cluj. Goalkeeperul a mai evoluat în Gruia, în sezonul trecut, sub formă de împrumut.
19:00
Sumă fabuloasă Sorana Cîrstea a luat 150.000$ la Australian Open 2026 și a ajuns la o avere câștigată din tenis # Golazo.ro
Sorana Cîrstea, 35 de ani, #35 WTA, a fost eliminată de la Australian Open 2026 de Naomi Osaka, 3-6, 6-4, 2-6
19:00
Europa League, etapa #7 Dueluri importante programate astăzi » Ionuț Radu și Răzvan Lucescu, meciuri tari pe teren propriu # Golazo.ro
Etapa #7 din Europa League debutează în această seară, de la 19:45, oră la care se vor disputa nu mai puțin de nouă partide.
18:50
Beatles au ripostat FOTO. Scenografia afișată de fanii lui Marseille la meciul cu Liverpool s-a întors împotriva acestora # Golazo.ro
Marseille - Liverpool 0-3. Suporterii formației franceze au afișat o scenografie impresionantă, în care a apărut celebra trupă britanică The Beatles. Tentativa fanilor OM de a-i intimida pe „cormorani” nu a avut rezultatul dorit.
18:20
Sfat pentru Bîrligea Adrian Ilie a văzut ce se întâmplă cu atacantul de la FCSB și a reacționat: „Cred că dacă ar fi așa, ar da gol” # Golazo.ro
Un fost internațional a identificat problema din cauza căreia Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, nu marchează.
18:10
„Nu va fi sfârșitul lumii” Directorul sportiv al lui Dinamo, despre negocierile cu Boateng: „Nu avem cum să oferim 25.000 lunar acum, la Dinamo” # Golazo.ro
Kennedy Boateng a intrat în ultimele 6 luni de contract și a primit o ofertă de prelungire de la Dinamo, care-l poate face cel mai bine plătit jucător din lot.
18:00
Unde mută statuile Motivul pentru care statuia lui Patzaichin nu a fost atinsă de buldozere: ce se întâmplă cu monumentele de la Dinamo # Golazo.ro
Demolarea Stadionului Dinamo a început din ronda dinspre Bulevardul „Ștefan cel Mare”, însă reperele simbolice ale complexului sportiv sunt ferite de utilaje.
17:40
Ceahlăul, soluție disperată Aflat în prag de desființare, clubul și-a publicat conturile bancare pe Facebook: „O inițiativă deschisă tuturor” # Golazo.ro
Ceahlăul Piatra-Neamț, club cu tradiție în fotbalul românesc, și-a publicat conturile bancare în care pot fi direcționate contribuții financiare. Clubul din Liga 2 se află în pragul unei noi desființări, după cea din mai 2016.
17:30
„Nu vreau să discut!” Sorana Cîrstea, despre discuția aprinsă cu Naomi Osaka: „20 de ani cântăresc mai mult decât acele 5 secunde” # Golazo.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani, #35 WTA) a vorbit despre discuția cu Naomi Osaka (28 de ani, #15 WTA) de la finalul meciului din turul 2 de la Australian Open.
Acum 12 ore
17:10
„Au fost multe cluburi interesate” Victor Angelescu îi răspunde lui Ioan Becali: „Îi vom prelungi contractul lui Borza, dar am zis să așteptăm” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre prelungirea contractului lui Andrei Borza (20 de ani).
17:00
„Suntem încă departe” Gică Popescu, despre șansele ca o echipă din Liga 1 să ajungă în grupele Ligii Campionilor: „Să nu rămânem cu speranța” # Golazo.ro
Gică Popescu, fost jucător al clubului Galatasaray și component al „Generației de Aur”, a vorbit despre nivelul de joc din Liga 1, în comparație cu cel din Liga Campionilor.
17:00
„Groapa”, pusă la pământ VIDEO. A început demolarea stadionului Dinamo: intrarea faimoasă dinspre „Ștefan cel Mare”, distrusă complet! Imagini din dronă # Golazo.ro
La două zile de la startul lucrărilor, la stadionul Dinamo se văd deja primele elemente demolate. Vechea intrare în complex a fost rasă complet.
16:30
Lovitură grea pentru FCSB Vedeta campioanei nu e în primul „11”! Becali a anunțat echipa de start pentru meciul cu Dinamo Zagreb # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a anunțat că Florin Tănase (31 de ani) nu va fi titular la partida cu Dinamo Zagreb.
16:10
„N-am mai trecut prin așa ceva” Naomi Osaka a reacționat după conflictul cu Sorana Cîrstea de la Australian Open: „Nu reacționez bine la lipsa de respect” # Golazo.ro
Naomi Osaka a vorbit despre conflictul cu Sorana Cîrstea din finalul partidei din turul 2 de la Australian Open.
15:30
Încă un scandal la Australian Open FOTO. Antrenorul a plecat în timpul meciului după ce a fost atacat de propria elevă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!” # Golazo.ro
Elsa Jacquemot s-a întâlnit în turul 2 la Australian Open cu Yulia Putintseva, partidă care a fost plină de nervi pentru jucătoarea franceză.
14:40
De ce nu se impun românii în străinătate Legenda Universității Craiova oferă o explicație: „Părinții îi terorizează” # Golazo.ro
Aurel Țicleanu, fostul mare jucător al Universității Craiova, a explicat de ce jucătorii români nu reușesc să se impună în campionatele din afara țării.
14:10
Moment șocant FOTO. Luciano Spalletti și-a pălmuit jucătorul în timpul meciului Juventus - Benfica! # Golazo.ro
Luciano Spaletti (66 de ani), antrenorul lui Juventus, a fost protagonistul unui moment șocant petrecut în timpul meciului cu Benfica, scor 2-0, din Liga Campionilor.
14:00
„Avem nevoie de asta” Radunovic știe ce trebuie să facă FCSB pentru a o învinge pe Dinamo Zagreb # Golazo.ro
Risto Radunovic, fundașul stânga al celor de la FCSB, a prefațat duelul de astăzi cu Dinamo Zagreb din etapa #7 din Europa League.
13:40
Miza de azi e și Champions League Duelul Dinamo Zagreb - FCSB poate decide și cine dintre România și Croația are de câștigat pentru UCL # Golazo.ro
FCSB are nevoie să nu piardă meciul de azi pentru a rămâne cu șanse reale de calificare, însă dacă va câștiga o poate scoate în decor chiar pe Dinamo Zagreb
13:20
Cîrstea, scandal la Australian Open! FOTO. Tensiuni și replici dure la finalul meciului cu Naomi Osaka » Sorana: „Nu ai idee ce e fair-play-ul!” # Golazo.ro
Finalul de meci dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka, din turul 2 de la Australian Open, a fost plin de tensiuni.
13:00
Cine transmite Dinamo Zagreb - FCSB Unde va putea fi urmărit la TV meciul decisiv din Europa League # Golazo.ro
Dinamo Zagreb și FCSB se întâlnesc joi, 22 ianuarie, de la ora 22:00, în etapa #7 din Europa League.
12:40
Sorana Cîrstea, eliminată Românca a fost învinsă de Naomi Osaka la ultimul Australian Open din carieră # Golazo.ro
Sorana Cîrstea a fost învinsă de Naomi Osaka, scor 3-6, 6-4, 2-6, în turul al doilea de la Australian Open.
12:30
Mai vin jucători la FCSB? Mihai Stoica, anunț despre transferuri. Are 6 milioane de euro la dispoziție # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre eventualele mutări care ar mai putea avea loc în lotul campioanei.
Acum 24 ore
12:10
Dinamo Zagreb - FCSB LIVE de la 22:00. Victoria, singura variantă pentru campioana României # Golazo.ro
Dinamo Zagreb și FCSB se întâlnesc astăzi, de la ora 22:00, în runda #7 din grupa principală din Europa League.
12:00
Moruțan ajunge la București! Internaționalul român va semna astăzi cu Rapid » De ce a întârziat transferul # Golazo.ro
Olimpiu Moruțan (26 de ani) va ajunge astăzi la București pentru a semna cu Rapid.
11:50
Cristi Chivu, ședință la Inter Care a fost concluzia discuției dintre român și conducerea clubului italian # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a avut o întâlnire cu conducerea clubului, la o zi după înfrângerea din Liga Campionilor, 1-3 cu Arsenal.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.