Imagine nefardată a soldatului român: „Nu are bocanci și ținută corespunzătoare, nu are armă modernă, nu știe să utilizeze drone”

18:00

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat joi seară, 22 ianuarie, că „Trump este un mincinos”, prefăcându-se că nu știe că trupele NATO nu au intervenit în ajutorul SUA în diversele conflicte. Potrivit acestuia, Trump „speră că sunt generații care n-au apucat războaiele”, pe care le poate minți.