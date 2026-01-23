Kremlinul anunţă o întâlnire trilaterală pe teme de securitate vineri, în Emiratele Arabe Unite, cu reprezentanţi ucraineni şi americani
Kremlinul a anunţat vineri o reuniune trilaterală cu reprezentanţi ucraineni şi americani în Emiratele Arabe Unite în aceeaşi
UE dorește reluarea negocierilor comerciale cu SUA, dar avertizează că se va apăra dacă va fi amenințată din nou; Ursula von der Leyen: „Am avut succes fiind fermi”; Macron: “Gata să folosim instrumentele de care dispunem, dacă vom fi ținta unor amenințări” # Financial Intelligence
Liderii UE – ușurați de retragerea amenințărilor lui Trump cu privire la Groenlanda Persistă îngrijorările cu privire la
Consilierul Kremlinului subliniază caracterul „extrem de substanțial” al întâlnirii lui Putin cu emisarii SUA; “Nu se poate aștepta o soluție pe termen lung dacă problema teritorială nu este rezolvată pe baza formulei convenite la Anchorage” # Financial Intelligence
Întâlnirea președintelui rus Vladimir Putin cu trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, și omul de afaceri Jared
Canada "nu există datorită Statelor Unite", a declarat joi premierul canadian Mark Carney ca răspuns la atacurile preşedintelui
Trump îi retrage invitaţia adresată lui Carney de a se alătura “Consiliului pentru Pace” # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că îi retrage invitaţia adresată premierului canadian Mark Carney de a
Kremlinul a anunţat vineri o reuniune trilaterală cu reprezentanţi ucraineni şi americani în Emiratele Arabe Unite în aceeaşi
Ursula von der Leyen: Mai mulţi lideri doresc aplicarea rapidă a acordului Mercosur # Financial Intelligence
Mai mulţi lideri europeni doresc ca acordul comercial cu Mercosur să fie pus în aplicare "cât mai curând
UE are “îndoieli serioase” cu privire la “Consiliul pentru Pace” al preşedintelui Trump # Financial Intelligence
Uniunea Europeană are "îndoieli serioase" cu privire la "Consiliul pentru Pace" lansat de Donald Trump, în special în
Donald Trump dă în judecată JPMorgan și pe Jamie Dimon, cerând 5 miliarde de dolari, pentru calomnie comercială # Financial Intelligence
Președintele SUA Donald Trump a dat în judecată JPMorgan Chase & Co. și pe directorul său executiv, Jamie
Premier Energy a finalizat achiziția unui parc eolian de 158 MW în Ungaria de la Iberdrola # Financial Intelligence
Premier Energy PLC a anunțat finalizarea tranzacției privind achiziția a 51% și controlul asupra Iberdrola Renovables Magyarorszag KFT
THR Marea Neagră a vândut complexul hotelier Siret, pentru 3,5 milioane de euro # Financial Intelligence
THR Marea Neagră a vândut complexul hotelier Siret, pentru 3,5 milioane de euro, potrivit unui raport transmis Bursei
Nicuşor Dan, despre invitaţia lui Trump în Consiliul Păcii: Subiectul este în continuare în analiză # Financial Intelligence
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi, la Bruxelles, că nu a fost luată încă o decizie privind
Bogdan Ivan, la Davos: Plănuim să găsim o modalitate prin care am putea aduce mai multe resurse de gaze și LNG din SUA, prin Coridorul Vertical; Fatih Birol: Să ne gândim din nou dacă ar trebui sau nu să stabilim prețul energiei electrice pe baza prețurilor gazelor # Financial Intelligence
Plănuim să găsim o modalitate prin care am putea aduce mai multe resurse de gaze și LNG din
Nicuşor Dan, înainte de Consiliul European: Avem nevoie de această relaţie transatlantică, Europa şi România; E foarte bine că, în urma dialogului, o oarecare escaladare care se produsese s-a diminuat şi am revenit în parametri normali # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, înainte de Consiliul European informal de la Bruxelles, că mesajul său general
Nicuşor Dan, după ce Volodimir Zelenski a criticat liderii europeni: Important este dialogul; pentru moment, suntem într-o poziţie de echilibru # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, după ce Volodimir Zelenski a criticat liderii europeni, la Davos că important
Bogdan Ivan, la Davos: Dublarea resurselor de energie este singura modalitate de a reduce prețurile energiei; Trebuie să discutăm foarte clar despre debirocratizarea accesării fondurilor europene # Financial Intelligence
Cele mai importante sunt deciziile bazate pe date, nu pe ideologie, a spus Ministrul Energiei Bogdan Ivan, la
Trump îi transmite lui Putin un mesaj, după întâlnirea cu cu Zelenski: „Războiul trebuie să se încheie” # Financial Intelligence
Președintele american Donald Trump a declarat că mesajul său către liderul rus Vladimir Putin a fost că războiul
Zelenski acuză Europa că „evită să ia măsuri” în privința Ucrainei, după întâlnirea cu Trump la Davos # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat, joi, după întâlnirea cu Donald Trump de la Davos, răspunsul slab al
Modificarea Planului de reorganizare a combinatului siderurgic Liberty Galați, analizată la Palatul Victoria # Financial Intelligence
Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galați S.A și S.C. Liberty Tubular Products Galați –
Fostul deputat UDMR, Istvan Antal, a încetat din viață la vârsta de 77 de ani, după o lungă
Persoanele care beneficiază de pensii speciale pot rămâne în activitate, cu condiţia reducerii pensiei cu 85% (proiect) # Financial Intelligence
Guvernul a analizat, joi, în primă lectură proiectul de lege conform căruia persoanele care beneficiază de pensii de
Propunerea privind Groenlanda susținută de Trump respectă suveranitatea Danemarcei (Axios) # Financial Intelligence
Cadrul privind Groenlanda discutat miercuri de președintele Trump și secretarul general al NATO, Marc Rutte, include principiul respectării
Donald Trump a apărut în fața camerelor de filmat după ce a părăsit întâlnirea cu Volodymyr Zelenskyy de
Blue Origin, compania lui Jeff Bezos, anunță un satelit rival pentru Starlink-ul lui Elon Musk # Financial Intelligence
Blue Origin, compania de rachete deținută de fondatorul Amazon, Jeff Bezos, declară că va lansa peste 5.400 de
ETURIA: Comparativ cu 2024, sezonul de final de an 2025 a înregistrat o creștere de aproximativ 10% a cererii de vacanțe în destinații exotice. Pentru 2026 se conturează un top clar al destinațiilor preferate de români: Maldive, Mexic, Cuba, India, Filipine # Financial Intelligence
O analiză a sezonului Sărbătorilor de iarnă confirmă o schimbare clară în comportamentul de consum al turiștilor români:
Înfăţişarea “Top Gun” a lui Macron majorează capitalizarea bursieră a producătorului de ochelari (Reuters) # Financial Intelligence
Ochelarii de soare tip aviator purtaţi de Emmanuel Macron au dus joi la o creştere de aproape 28%
NOVINITE: “Scandalos, Bulgaria se alătură Consiliului pentru Pace al lui Trump în contextul boicotului UE” # Financial Intelligence
Bulgaria a devenit membru al Consiliului pentru Pace, recent înființat de președintele american Donald Trump, în ciuda refuzului
Lucian Rusu: Reconstrucția Ucrainei nu poate fi abordată fragmentat, ci doar printr-un parteneriat regional coerent # Financial Intelligence
Reconstrucția Ucrainei nu poate fi abordată fragmentat, ci doar printr-un parteneriat regional coerent, orientat spre rezultate concrete, a
Relația transatlantică tradițională este „moartă”, declară fostul președinte al Consiliului European pentru CNN # Financial Intelligence
Fostul președinte al Consiliului European, Charles Michel, a declarat pentru CNN că, în opinia sa, relația transatlantică „așa
Florin Jianu: Proiectul de ţară al României în perioada următoare trebuie să fie aderarea la Euro # Financial Intelligence
Proiectul de ţară al României în perioada următoare trebuie să fie aderarea la moneda Euro, a declarat preşedintele
Mai mulţi răniţi după ce un tren s-a izbit de o macara de construcţii, într-un nou accident în Spania # Financial Intelligence
Un tren de navetişti s-a izbit de o macara de construcţii în sud-estul Spaniei, mai multe persoane fiind
Cantitățile contractate pentru livrare în 2025 pe piețele de energie electrică administrate de OPCOM au totalizat o cantitate de energie electrica de 40 TWh # Financial Intelligence
Cantitățile contractate pentru livrare în 2025 pe piețele de energie electrică administrate de OPCOM au totalizat o cantitate
IMM România propune Guvernului 11 programe de finanţare pentru microîntreprinderi # Financial Intelligence
Confederaţia patronală IMM România a propus, joi, un program de relansare economică pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii format
Un pas înainte pe disciplină bugetară, dar prosperitatea cere reforma statului și o economie privată puternică; Impozitul minim pe cifra de afaceri și impozitul progresiv – amenințări pentru mediul de business (Romanian Business Leaders) # Financial Intelligence
Fundația Romanian Business Leaders salută rezultatele pozitive reflectate în execuția bugetară din luna noiembrie 2025, potrivit unui comunicat.
Dogioiu: Liberalizarea preţului la gaze, programată în aprilie; nu a intervenit nicio modificare a acestui plan # Financial Intelligence
Liberalizarea preţului la gazele naturale este programată să aibă loc în aprilie, iar deocamdată nu a intervenit nicio
Bogdan Chiriţoiu a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) # Financial Intelligence
Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Agenţiei
Bulgaria și Ungaria sunt printre țările care au aderat la Consiliul Păcii al lui Trump. La semnare a fost
Franţa spune că o aplicare provizorie de către CE a acordului cu Mercosur, ignorând votul PE, ar fi o încălcare a democraţiei # Financial Intelligence
Guvernul francez consideră că o aplicare provizorie a acordului de liber schimb al UE cu ţările Mercosur ar
Bogdan Ivan, discuții la Davos cu Eric Trump, președintele Trump Organization, și cu Isaac Herzog, președintele Israelului # Financial Intelligence
Ministerul Energiei Bogdan Ivan anunță pe Facebook că, la Davos, a avut un dialog aplicat şi direct cu
Cancelarul german Friedrich Merz afirmă că ordinea mondială „se destramă într-un ritm uluitor” # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz a făcut apel la Europa să-și reînnoiască încrederea în NATO după ce amenințările președintelui
Ciolacu afirmă că nu există o reducere reală a deficitului ca urmare a “reformelor” făcute de Ilie Bolojan # Financial Intelligence
Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat, joi, că nu există o reducere reală a deficitului ca urmare a
Donald Trump va vorbi la ceremonia de semnare a Consiliului Păcii (actualizare) # Financial Intelligence
Donald Trump organizează în această dimineață o ceremonie de semnare a așa-numitei inițiative a Consiliului Păcii, care, potrivit
Bolojan, întâlnire cu reprezentanții E.ON România; discuții despre fluidizarea parcursului de verificare și validare de către ANRE a cererilor de plată depuse de furnizorii de energie # Financial Intelligence
Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi, la Palatul Victoria, cu o delegație formată din ambasadoarea Germaniei în România,
RĂZBOIUL NARAȚIUNILOR ȘI DEGRADAREA DISCERNĂMÂNTULUI STRATEGIC (opinie Corneliu PIVARIU) # Financial Intelligence
* „Adevărata forță strategică constă în a vedea lumea așa cum este, nu așa cum am dori să
Marea Britanie nu va participa la ceremonia de semnare a Consiliului Păcii organizată de Trump din cauza implicării lui Putin # Financial Intelligence
Marea Britanie nu va participa astăzi la ceremonia de semnare a Consiliului Păcii organizată de Donald Trump din
Rezoluția imobiliară 2026: De ce Brașovul rămâne magnetul investițiilor sigure și profitabile # Financial Intelligence
Dacă 2026 vine pentru tine cu o rezoluție simplă — „vreau o investiție smart" — e foarte posibil
Prețul pus de președintele rus Vladimir Putin pe insula arctică Groenlanda, pe care SUA doresc să o cumpere
Turcia şi Arabia Saudită anunţă că se alătură Consiliului pentru Pace, iniţiativa preşedintelui american Donald Trump # Financial Intelligence
Turcia, Arabia Saudită şi alte ţări predominant musulmane au anunţat miercuri că au acceptat invitaţia preşedintelui american Donald
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei anunţă capturarea unui agent al serviciilor de informaţii din Republica Moldova # Financial Intelligence
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a capturat un agent al serviciilor de informaţii din Republica Moldova,
Fostul ofițer de informații austriac, acuzat de spionaj pentru Rusia și Jan Marsalek, directorul fugar al Wirecard, este judecat la Viena (BBC) # Financial Intelligence
Marsalek îi scria unui colaborator bulgar că și-a făcut operații estetice pentru a-și modifica înfățișarea: „În noul meu
Menținerea stabilității fiscal-bugetare și accelerarea reformelor structurale – principalele provocări pentru Bulgaria, după aderarea la Zona Euro (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu De la 1 ianuarie 2026 Bulgaria a devenit al 21-lea stat membru al Zonei Euro,
