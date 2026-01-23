Orban îl acuză pe Zelenski că “a depăşit limita” la Davos

Financial Intelligence, 23 ianuarie 2026 12:50

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, "a depăşit limita" la Davos, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, într-o postare

Acum 10 minute
13:10
PPC Energie este primul furnizor de energie care introduce plățile instant de tip RoPay prin aplicația myPPC Financial Intelligence
PPC Energie este primul furnizor de energie electrică și gaze naturale din România care integrează facilitatea RoPay, prin
Acum 30 minute
13:00
Trump pune pe seama consumului excesiv de aspirină o nouă vânătaie de pe mână Financial Intelligence
Preşedintele american, Donald Trump, a pus pe seama consumului excesiv de aspirină o nouă vânătaie vizibilă pe mâna
12:50
Orban îl acuză pe Zelenski că “a depăşit limita” la Davos Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, "a depăşit limita" la Davos, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, într-o postare
12:50
China se oferă ca “ancoră de stabilitate” într-un context de fragmentare la nivel global şi tensiuni geopolitice în creştere Financial Intelligence
China s-a oferit vineri să fie o "ancoră de stabilitate" într-un context internaţional marcat de o fragmentare tot
Acum o oră
12:40
Nicuşor Dan: Relaţia transatlantică – de o importanţă crucială pentru Uniunea Europeană Financial Intelligence
Relaţia transatlantică are o istorie care a adus stabilitate şi prosperitate, fiind de o importanţă crucială pentru Uniunea
12:30
300 de miliarde de euro din economiile europenilor se scurg anual către alte piețe, din cauza fragmentării burselor europene (raport) Financial Intelligence
Fragmentarea piețelor de capital europene afectează formarea capitalului, lichiditatea și eficiența (Citi) Europa are șansa de a se
12:20
Producătorul și distribuitorul ochelarilor de lux din grupul Louis Vuitton, amendat de Consiliul Concurenței, cu aproape un milion de euro Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei a sancţionat compania Thelios SpA cu amendă în valoare de 4.552.647 lei (915.068 euro) pentru participarea,
Acum 4 ore
11:10
Preşedintele chinez Xi Jinping îl îndeamnă pe omologul său brazilian să se implice în protejarea comună a intereselor Sudului Global Financial Intelligence
China şi Brazilia ar trebui să apere interesele comune ale Sudului Global şi să menţină împreună rolul central
10:50
Val de indignare în Regatul Unit după declaraţiile lui Donald Trump despre NATO şi Afganistan Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a provocat un val de indignare în rândul parlamentarilor şi veteranilor forţelor armate britanice
10:50
TikTok a anunţat crearea unei societăţi mixte în SUA pentru a evita o interdicţie Financial Intelligence
Compania TikTok a anunţat joi că a creat o societate mixtă, deţinută majoritar de investitori americani, pentru a-şi
10:30
Interviu Cosmin Ghiţă: “Proiectul Reactoarelor Modulare Mici, adițional retehnologizării Unității 1 și Unităților 3 și 4, tehnologie CANDU, vor poziționa România pe harta internațională a industriei nucleare” Financial Intelligence
"Energia nucleară reprezintă un pilon central al Parteneriatului Strategic România-SUA și apreciem că relația cu SUA rămâne una
09:50
CNN: Ministrul Țoiu dă de pământ cu Trump, spunând că NATO a răspuns apelului său; Liderii europeni prezenți în Elveția au ajuns la concluzia că trebuie construită o nouă „cale de colaborare” cu SUA și nu mai pot conta pe „nostalgie” Financial Intelligence
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a declarat, într-un interviu pentru CNN International, că după discursul lui Donald Trump
09:20
Dan Armeanu, ASF: Fondurile de pensii private au ajuns la o pondere de peste 11% din PIB, consolidându‑se ca cea mai mare piață financiară non‑bancară supravegheată de ASF Financial Intelligence
"Pilonul II reprezintă astăzi unul dintre principalii furnizori de capital pe termen lung ai economiei românești" "Riscurile sistemice
Acum 6 ore
08:50
Davos 2026, ca pregătire tactică pentru strategicul Davos 2027 (Radu Magdin) Financial Intelligence
Autor: Radu Magdin, CEO al Smartlink Communications și consultant și analist de risc (geo)politic  E un semn bun
07:30
Nicuşor Dan: Statele Unite reprezintă un partener strategic esenţial pentru securitatea României Financial Intelligence
Pentru România, Statele Unite ale Americii reprezintă un partener strategic esenţial pentru securitatea ţării şi acţionăm în consecinţă,
07:30
Nicuşor Dan: Nu e vorba să ne ducem la Davos să ne vadă lumea pe acolo; întrebarea e cum putem să avem acces la oricine din zona asta Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, că nu a mers la Davos deoarece a înţeles din votul românilor
07:20
Nicuşor Dan: Coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni Financial Intelligence
Coaliţia stă "ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni", a afirmat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, dar şi-a
07:20
Nicuşor Dan, despre numirile la SRI şi SIE: Sunt şanse să fie în următoarele săptămâni Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan, a anunţat, vineri, că există şanse ca numirea unor şefi la SRI şi SIE să
Acum 8 ore
07:00
UE dorește reluarea negocierilor comerciale cu SUA, dar avertizează că se va apăra dacă va fi amenințată din nou; Ursula von der Leyen: „Am avut succes fiind fermi”; Macron: “Gata să folosim instrumentele de care dispunem, dacă vom fi ținta unor amenințări” Financial Intelligence
Liderii UE – ușurați de retragerea amenințărilor lui Trump cu privire la Groenlanda Persistă îngrijorările cu privire la
06:50
Consilierul Kremlinului subliniază caracterul „extrem de substanțial” al întâlnirii lui Putin cu emisarii SUA; “Nu se poate aștepta o soluție pe termen lung dacă problema teritorială nu este rezolvată pe baza formulei convenite la Anchorage” Financial Intelligence
Întâlnirea președintelui rus Vladimir Putin cu trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, și omul de afaceri Jared
06:40
Canada “nu există datorită Statelor Unite”, îi răspunde Carney lui Trump Financial Intelligence
Canada "nu există datorită Statelor Unite", a declarat joi premierul canadian Mark Carney ca răspuns la atacurile preşedintelui
06:40
Trump îi retrage invitaţia adresată lui Carney de a se alătura “Consiliului pentru Pace” Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că îi retrage invitaţia adresată premierului canadian Mark Carney de a
06:40
Kremlinul anunţă o întâlnire trilaterală pe teme de securitate vineri, în Emiratele Arabe Unite, cu reprezentanţi ucraineni şi americani Financial Intelligence
Kremlinul a anunţat vineri o reuniune trilaterală cu reprezentanţi ucraineni şi americani în Emiratele Arabe Unite în aceeaşi
06:40
Ursula von der Leyen: Mai mulţi lideri doresc aplicarea rapidă a acordului Mercosur Financial Intelligence
Mai mulţi lideri europeni doresc ca acordul comercial cu Mercosur să fie pus în aplicare "cât mai curând
06:40
UE are “îndoieli serioase” cu privire la “Consiliul pentru Pace” al preşedintelui Trump Financial Intelligence
Uniunea Europeană are "îndoieli serioase" cu privire la "Consiliul pentru Pace" lansat de Donald Trump, în special în
Acum 24 ore
21:00
Donald Trump dă în judecată JPMorgan și pe Jamie Dimon, cerând 5 miliarde de dolari, pentru calomnie comercială Financial Intelligence
Președintele SUA Donald Trump a dat în judecată JPMorgan Chase & Co. și pe directorul său executiv, Jamie
20:40
Premier Energy a finalizat achiziția unui parc eolian de 158 MW în Ungaria de la Iberdrola Financial Intelligence
Premier Energy PLC a anunțat finalizarea tranzacției privind achiziția a 51% și  controlul asupra Iberdrola Renovables Magyarorszag KFT
20:40
THR Marea Neagră a vândut complexul hotelier Siret, pentru 3,5 milioane de euro Financial Intelligence
THR Marea Neagră a vândut complexul hotelier Siret, pentru 3,5 milioane de euro, potrivit unui raport transmis Bursei
20:30
Nicuşor Dan, despre invitaţia lui Trump în Consiliul Păcii: Subiectul este în continuare în analiză Financial Intelligence
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi, la Bruxelles, că nu a fost luată încă o decizie privind
20:20
Bogdan Ivan, la Davos: Plănuim să găsim o modalitate prin care am putea aduce mai multe resurse de gaze și LNG din SUA, prin Coridorul Vertical; Fatih Birol: Să ne gândim din nou dacă ar trebui sau nu să stabilim prețul energiei electrice pe baza prețurilor gazelor Financial Intelligence
Plănuim să găsim o modalitate prin care am putea aduce mai multe resurse de gaze și LNG din
20:20
Nicuşor Dan, înainte de Consiliul European: Avem nevoie de această relaţie transatlantică, Europa şi România; E foarte bine că, în urma dialogului, o oarecare escaladare care se produsese s-a diminuat şi am revenit în parametri normali Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, înainte de Consiliul European informal de la Bruxelles, că mesajul său general
20:20
Nicuşor Dan, după ce Volodimir Zelenski a criticat liderii europeni: Important este dialogul; pentru moment, suntem într-o poziţie de echilibru Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, după ce Volodimir Zelenski a criticat liderii europeni, la Davos că important
19:40
Bogdan Ivan, la Davos: Dublarea resurselor de energie este singura modalitate de a reduce prețurile energiei; Trebuie să discutăm foarte clar despre debirocratizarea accesării fondurilor europene Financial Intelligence
Cele mai importante sunt deciziile bazate pe date, nu pe ideologie, a spus Ministrul Energiei Bogdan Ivan, la
18:00
Trump îi transmite lui Putin un mesaj, după întâlnirea cu cu Zelenski: „Războiul trebuie să se încheie” Financial Intelligence
Președintele american Donald Trump a declarat că mesajul său către liderul rus Vladimir Putin a fost că războiul
17:50
Zelenski acuză Europa că „evită să ia măsuri” în privința Ucrainei, după întâlnirea cu Trump la Davos Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat, joi, după întâlnirea cu Donald Trump de la Davos, răspunsul slab al
16:30
Modificarea Planului de reorganizare a combinatului siderurgic Liberty Galați, analizată la Palatul Victoria Financial Intelligence
Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galați S.A și S.C. Liberty Tubular Products Galați –
16:20
Fostul deputat UDMR, Istvan Antal, a încetat din viață Financial Intelligence
Fostul deputat UDMR, Istvan Antal, a încetat din viață la vârsta de 77 de ani, după o lungă
16:20
Persoanele care beneficiază de pensii speciale pot rămâne în activitate, cu condiţia reducerii pensiei cu 85% (proiect) Financial Intelligence
Guvernul a analizat, joi, în primă lectură proiectul de lege conform căruia persoanele care beneficiază de pensii de
16:10
Propunerea privind Groenlanda susținută de Trump respectă suveranitatea Danemarcei (Axios) Financial Intelligence
Cadrul privind Groenlanda discutat miercuri de președintele Trump și secretarul general al NATO, Marc Rutte, include principiul respectării
15:50
Trump spune că discuțiile cu Zelenski au fost „foarte bune” Financial Intelligence
Donald Trump a apărut în fața camerelor de filmat după ce a părăsit întâlnirea cu Volodymyr Zelenskyy de
15:50
Blue Origin, compania lui Jeff Bezos, anunță un satelit rival pentru Starlink-ul lui Elon Musk Financial Intelligence
Blue Origin, compania de rachete deținută de fondatorul Amazon, Jeff Bezos, declară că va lansa peste 5.400 de
15:30
ETURIA: Comparativ cu 2024, sezonul de final de an 2025 a înregistrat o creștere de aproximativ 10% a cererii de vacanțe în destinații exotice. Pentru 2026 se conturează un top clar al destinațiilor preferate de români: Maldive, Mexic, Cuba, India, Filipine Financial Intelligence
O analiză a sezonului Sărbătorilor de iarnă confirmă o schimbare clară în comportamentul de consum al turiștilor români:
15:20
Înfăţişarea “Top Gun” a lui Macron majorează capitalizarea bursieră a producătorului de ochelari (Reuters) Financial Intelligence
Ochelarii de soare tip aviator purtaţi de Emmanuel Macron au dus joi la o creştere de aproape 28%
15:10
NOVINITE: “Scandalos, Bulgaria se alătură Consiliului pentru Pace al lui Trump în contextul boicotului UE” Financial Intelligence
Bulgaria a devenit membru al Consiliului pentru Pace, recent înființat de președintele american Donald Trump, în ciuda refuzului
14:50
Lucian Rusu: Reconstrucția Ucrainei nu poate fi abordată fragmentat, ci doar printr-un parteneriat regional coerent Financial Intelligence
Reconstrucția Ucrainei nu poate fi abordată fragmentat, ci doar printr-un parteneriat regional coerent, orientat spre rezultate concrete, a
14:50
Relația transatlantică tradițională este „moartă”, declară fostul președinte al Consiliului European pentru CNN Financial Intelligence
Fostul președinte al Consiliului European, Charles Michel, a declarat pentru CNN că, în opinia sa, relația transatlantică „așa
14:50
Florin Jianu: Proiectul de ţară al României în perioada următoare trebuie să fie aderarea la Euro Financial Intelligence
Proiectul de ţară al României în perioada următoare trebuie să fie aderarea la moneda Euro, a declarat preşedintele
14:40
Mai mulţi răniţi după ce un tren s-a izbit de o macara de construcţii, într-un nou accident în Spania Financial Intelligence
Un tren de navetişti s-a izbit de o macara de construcţii în sud-estul Spaniei, mai multe persoane fiind
14:40
Cantitățile contractate pentru livrare în 2025 pe piețele de energie electrică administrate de OPCOM au totalizat o cantitate de energie electrica de 40 TWh Financial Intelligence
Cantitățile contractate pentru livrare în 2025 pe piețele de energie electrică administrate de OPCOM au totalizat o cantitate
14:40
IMM România propune Guvernului 11 programe de finanţare pentru microîntreprinderi Financial Intelligence
Confederaţia patronală IMM România a propus, joi, un program de relansare economică pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii format
