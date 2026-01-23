Davos 2026, ca pregătire tactică pentru strategicul Davos 2027 (Radu Magdin)

20:20

Plănuim să găsim o modalitate prin care am putea aduce mai multe resurse de gaze și LNG din […] The post Bogdan Ivan, la Davos: Plănuim să găsim o modalitate prin care am putea aduce mai multe resurse de gaze și LNG din SUA, prin Coridorul Vertical; Fatih Birol: Să ne gândim din nou dacă ar trebui sau nu să stabilim prețul energiei electrice pe baza prețurilor gazelor appeared first on Financial Intelligence.