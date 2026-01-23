Fără schimbări la conducerea școlilor din Suceava. Ciprian Anton, șeful IȘJ: Pentru anul școlar trecut, toți directorii au avut calificativul ”foarte bine”

12:20

Maestrul caricaturist Mihai Pînzaru PIM are un început de an extrem de activ, luna ianuarie fiind marcată de mai multe expoziții, vernisaje și participări la evenimente culturale importante din țară. Unul dintre cele mai așteptate momente este vernisajul unei expoziții realizate în colaborare cu Muzeul Național al Bucovinei, programat, cel mai probabil, pentru data de […] Articolul Final de ianuarie plin pentru maestrul Mihai Pînzaru PIM. Pe 30 ianuarie, expoziție – document, care a fost ”prezentată pentru prima dată sucevenilor pe 26 octombrie 1974 și a stat la baza dezvoltării ideii de Salon de Umor de la Suceava și de la Gura Humorului” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.