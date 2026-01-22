Trump anunţă progrese în acordul cu NATO privind Groenlanda. Viitor acord cadru

13:50

Călin Georgescu s-a prezentat la Curtea de Apel București pentru primul termen în procedura de cameră preliminară. Alături de el, Horațiu Potra și alți inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. La finalul ședinței, Georgescu a cerut desecretizarea unor ședințe CCR și CSAT. Călin Georgescu, fost candidat la Președinție, a ajuns din nou în […]