Trump anunţă progrese în acordul cu NATO privind Groenlanda. Viitor acord cadru
Lumea Politică, 22 ianuarie 2026 20:00
Preşedintele american Donald Trump a anunţat un pas important în negocierile cu NATO privind Groenlanda. Pentru că trasează o înțelegere, el a declarat că nu va impune taxele vamale planificate pentru 1 februarie. Trump a discutat la Davos cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Preşedintele Trump a afirmat că a stabilit „cadrul unui viitor
Acum 30 minute
20:00
Acum 2 ore
19:10
Bolojan: Bugetul pentru 2026, construit pe “baze realiste”. Ce a recunoscut premierul „Taie tot” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul lucrează la un buget pentru 2026 axat pe relansare și investiții. Economiile realizate au redus deficitul bugetar, iar fondurile europene continuă să joace un rol crucial. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că autoritățile sunt în plin proces de elaborare a bugetului de stat pentru anul 2026. Acesta va
18:30
Secretarul general al NATO cere liderilor europeni să prioritizeze Ucraina, „prioritatea noastră numărul unu” # Lumea Politică
Mark Rutte, secretarul general al NATO, a îndemnat liderii europeni să mențină atenția asupra Ucrainei, în ciuda tensiunilor legate de Groenlanda. În cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, Rutte a subliniat importanța sprijinului continuu pentru Kiev. În discursul său de la Davos, Mark Rutte a subliniat că principala prioritate a NATO trebuie să fie
Acum 4 ore
17:40
Într-o întâlnire cu secretarul general al NATO, Donald Trump a subliniat că dorește achiziționarea Groenlandei din motive de securitate. Deși Danemarca a refuzat discuțiile, președintele american insistă că transferul ar fi benefic pentru toți. Donald Trump a declarat că interesul său pentru Groenlanda este motivat strict de securitatea națională. „Îmi doresc Groenlanda pentru securitate. Nu
17:00
Sorin Grindeanu: PSD nu vrea să fie doar “ridicători de mână” în coaliție. Măsuri de stânga # Lumea Politică
Sorin Grindeanu a declarat că PSD dorește să rămână în coaliția de guvernare, dar nu doar pentru a susține deciziile fără a avea un cuvânt de spus. Grindeanu a subliniat că social-democrații vor exprima deschis punctele de vedere atunci când apar excese guvernamentale. Sorin Grindeanu, invitat la Antena 3, a fost întrebat despre poziția PSD
Acum 6 ore
16:10
În 2025, piața românească de fuziuni și achiziții a înregistrat o creștere de 3%, ajungând la 275 de tranzacții. Printre cele mai importante operațiuni se numără achiziția rețelei Regina Maria și a unei părți din Therme. Investitorii străini au dominat piața, contribuind semnificativ la această evoluție. Numărul tranzacțiilor de fuziuni și achiziții din România a
14:40
Iancu Guda sare să-l ajute cu cifre prietenoase pe Ilie Bolojan: „Cifrele privind execuția bugetară arată din ce în ce mai bine” # Lumea Politică
Iancu Guda, consilier al premierului Ilie Bolojan, a publicat o analiză financiară pe tema execuției bugetare din 2025. Guda acuză manipularea din presă și susține că reformele implementate de ANAF vor aduce creșteri în 2026. Consilierul premierului Ilie Bolojan, Iancu Guda, a lansat un mesaj ferm printr-o postare pe Facebook. El îndeamnă cititorii să fie
14:40
Guvernul Bolojan va interzice detașarea funcționarilor. Posturile la stat, ocupate doar prin concurs în caz de restructurări # Lumea Politică
Guvernul analizează un proiect de lege propus de Ministerul Muncii pentru îmbunătățirea gestionării resurselor umane în sectorul public. Proiectul vizează încetarea detașărilor și reducerea pensiilor speciale pentru bugetarii care cumulează pensia cu salariul. Guvernul discută joi, în primă lectură, un proiect de lege destinat optimizării managementului resurselor umane în sectorul public, conform unui document consultat
14:40
Ciolacu, cel mai dur atac de până acum la Bolojan: „I-ai mințit cu cinism pe români/ Ți-ai înșelat partenerii de guvernare” # Lumea Politică
Fostul premier Marcel Ciolacu lansează acuzații dure la adresa actualului șef de guvern, Ilie Bolojan. Acesta îl critică pentru măsurile economice și îl acuză de manipularea cifrelor bugetare. Marcel Ciolacu, fostul premier, îl atacă pe Ilie Bolojan, acuzându-l că a lăsat bugetul statului într-o situație dificilă. Într-o postare pe Facebook, Ciolacu îl critică dur pe
14:30
Maia Sandu, noi declarații despre o unire cu România: „Această opțiune ne-ar garanta însă ceva” # Lumea Politică
Președinta Maia Sandu a declarat că nu există încă o majoritate în Republica Moldova pentru unirea cu România, subliniind că decizia aparține cetățenilor. Ea a evidențiat, totuși, că această opțiune ar putea garanta pacea și apartenența la lumea liberă. Maia Sandu a reafirmat joi că nu există „deocamdată" o majoritate pentru unirea Republicii Moldova cu
14:30
Șeful DNA despre acuzațiile Recorder: „Nu prea cred în coincidențe, iar timing-ul spune totul. Nu suntem naivi” # Lumea Politică
Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a respins criticile formulate de Recorder, susținând că activitatea instituției nu a încetinit, ba dimpotrivă, a înregistrat rezultate superioare. Voineag a declarat că evaluările trebuie să se bazeze pe cifre obiective, nu pe percepții. Într-o intervenție la Antena 3, Voineag a subliniat că DNA a înregistrat progrese semnificative,
14:30
Grindeanu acuză: românii, victimele unei „scamatorii elaborate” privind deficitul. „Se dovedește a nu fi fost” # Lumea Politică
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a atras atenția asupra deficitului bugetar de 8%, departe de așteptările Guvernului. Într-o intervenție la Antena 3, acesta a anunțat discuții viitoare în coaliție pe această temă, așteptând date precise de la ministrul Finanțelor. Sorin Grindeanu a declarat că deficitul bugetar estimat la 8% contrazice predicțiile anterioare ale Guvernului care vorbeau
14:30
Oana Țoiu neagă că i-a adresat un mesaj lui Donald Trump: „Nu este o replică direct dată lui Trump e o clarificare necesară” # Lumea Politică
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a intervenit la Antena 3 pentru a clarifica implicarea României în eforturile NATO, în contextul declarațiilor critice ale lui Donald Trump privind contribuțiile alianței. Ministrul Oana Țoiu a afirmat că mesajul său nu reprezintă o replică directă la adresa lui Trump, ci o necesară clarificare. Ea a subliniat că informații
14:30
Cine sunt „specialii” care scapă de interdicția cumulului pensie-salariu la stat? Legea nu se aplică pensiilor contributive # Lumea Politică
Guvernul Bolojan pregătește o lege pentru a interzice cumulul pensiei cu salariul în sectorul public. Scopul este eficientizarea cheltuielilor și reducerea reangajărilor rapide după pensionare. Proiectul va fi discutat azi în Executiv. Proiectul propus de Guvernul Bolojan vizează interzicerea cumulului pensiei cu salariul pentru pensionarii din sectorul bugetar. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu,
Acum 8 ore
14:20
Donald Trump a făcut anunțul momentului de la Davos și reconfigurează relațiile internaționale: ce planuri are pe viitor # Lumea Politică
La Davos, liderii mondiali au semnat rezoluția de inaugurare a Consiliului de Pace, condus de Donald Trump. Inițial conceput pentru conflictul din Gaza, forumul se extinde la crize globale. România și alte puteri europene nu s-au alăturat încă. Liderii prezenți la Davos au semnat documentul de întemeiere a Consiliului de Pace, inițiat de Donald Trump,
Acum 12 ore
12:20
Sorin Grindeanu, liderul PSD, a exprimat critici la adresa premierului Ilie Bolojan, subliniind inflexibilitatea acestuia. Grindeanu a remarcat că atitudinea rigidă a premierului poate împiedica implementarea unor soluții benefice pentru guvern. Sorin Grindeanu, liderul Partidului Social Democrat (PSD), a vorbit la Antena 3 despre problemele pe care le vede în conducerea premierului Ilie Bolojan. Grindeanu
12:10
Posibil sechestru pe averea lui Iohannis. A pierdut şi jumătatea casei cumpărate “pe o sumă modică” # Lumea Politică
Klaus Iohannis pierde în primă instanță și cealaltă jumătate a imobilului din Sibiu. ANAF cere aproape cinci milioane de lei de la fostul președinte. Mâine, Curtea de Apel va decide dacă statul îi va pune sechestru pe avere. Judecătorii au decis că prietena din America a soților Iohannis nu avea drept de proprietate asupra jumătății
12:10
Cristian Tudor Popescu a adus în atenția publicului o previziune sumbră făcută de Carl Sagan în 1996. Renumitul astronom avertiza asupra unei „îndobitociri" a Americii, prevestind un declin al conținutului media și al înțelegerii științei. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a publicat pe Facebook o „profeție" formulată de Carl Sagan în 1996. Celebrul astronom și astrofizician,
12:10
Noul şef al AEP şi-a propus să scoată morţii de pe listele electorale. A găsit persoane de peste 100 de ani care figurau în viaţă şi apte de vot # Lumea Politică
Peste 14.000 de persoane decedate sunt încă înregistrate ca votanți în Registrul Electoral din România. Noul șef al Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, promite schimbări majore în evidența electorală, începând din 2026. Până în acest an, Registrul Electoral din România include 14.410 persoane cu vârsta de peste 100 de ani, toate decedate. Noul președinte al
12:10
Președintele Donald Trump a anunțat că nu va impune tarife vamale Europei, după o întâlnire „foarte productivă" cu șeful NATO, Mark Rutte. Decizia vine în contextul unei propuneri de acord privind Groenlanda și securitatea în regiunea arctică. Președintele SUA, Donald Trump, a comunicat miercuri pe rețelele de socializare că nu va implementa tarife vamale asupra
12:10
Rareș Bogdan o ridiculizează pe Ursula von der Leyen: „Românii au o vorbă: prostia şi domnia se plătesc” # Lumea Politică
Europarlamentarul Rareș Bogdan a acuzat Comisia Europeană de lipsă de comunicare în privința Acordului Mercosur, în contextul protestelor fermierilor europeni. Acesta a avertizat asupra riscurilor la adresa imaginii Uniunii Europene și a cerut explicații clare pentru fermieri. Fermierii europeni protestează la Parlamentul European, temându-se că Acordul Mercosur va afecta piața locală prin importuri ieftine din
12:00
Răspunsul lui Grindeanu pentru cei care vor să „împingă” PSD afară din actuala coaliţie # Lumea Politică
Sorin Grindeanu a declarat că PSD dorește să continue în actuala coaliție de guvernare, dar nu doar ca „ridicători de mână". În ciuda tensiunilor, social-democrații sunt hotărâți să susțină măsuri de stânga. Sorin Grindeanu a precizat, într-o intervenție la Antena 3, că PSD a decis să facă parte din coaliția de guvernare încă din mai-iunie,
12:00
Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul lucrează la un buget pentru 2026 bazat pe "baze realiste", vizând relansarea și investițiile. Reducerea deficitului și utilizarea fondurilor europene sunt priorități cheie. Premierul Ilie Bolojan a subliniat că actuala echipă guvernamentală elaborează bugetul de stat pentru 2026, având ca obiectiv un buget orientat spre relansare și investiții.
11:50
Cât crede Putin că valorează Groenlanda. La ce preț a evaluat Kremlinul insula arctică râvnită de Trump # Lumea Politică
Președintele rus, Vladimir Putin, a comentat posibilitatea ca SUA să achiziționeze Groenlanda, după declarațiile președintelui american Donald Trump la Davos. Putin a estimat costurile și a discutat despre relațiile dintre SUA și Danemarca, exprimându-și și opinia cu privire la un nou „Consiliu pentru Pace". Vladimir Putin a declarat în cadrul unei reuniuni a Consiliului de
08:40
Salarii tăiate și posturi desființate la ASF: Președintele Alexandru Petrescu avea anul trecut 8.800 de euro lunar # Lumea Politică
Salariile și structura de personal ale Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) au suferit modificări semnificative de la 1 ianuarie 2026. Președintele ASF, Alexandru Petrescu, și alți membri ai conducerii au văzut salariile lor reduse cu 30%, în timp ce 38 de angajați au fost afectați de restructurări. Salariul net lunar al lui Alexandru Petrescu, președintele
08:20
Trump și Zelenski se vor întâlni joi la Davos / Întâlnirea are loc pe fondul unui aparent impas în negocieri # Lumea Politică
Președintele Donald Trump și liderul ucrainean Volodimir Zelenski se vor întâlni joi la Forumul Economic Mondial de la Davos. Întâlnirea vine pe fondul tensiunilor crescânde cauzate de atacurile Rusiei asupra Ucrainei, conform Mediafax, citând Politico. Întâlnirea dintre Trump și Zelenski este programată după un eveniment al Consiliului pentru Pace din Gaza. Aceasta urmează întrevederilor bilaterale
08:00
Optimism la Finanțe: România ar putea adera la OCDE în 2026. „Deficitul cash înregistrat în 2025 este mai mic decât cel prognozat”, zice Nazare # Lumea Politică
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, se arată optimist cu privire la economia României în 2026 și anunță „șanse foarte mari" pentru aderarea țării la OCDE. Deficitul fiscal din 2025 se anunță mai mic decât cel prognozat, iar bugetul pentru 2026 va prioritiza investițiile. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că are „foarte mult optimism" pentru anul
Acum 24 ore
07:10
Un institut de cercetare al Națiunilor Unite avertizează că lumea se confruntă cu un „faliment hidric global". Resursele de apă se epuizează mai repede decât pot fi reumplute, din cauza supraexploatării și schimbărilor climatice. Un raport al Institutului Universității Națiunilor Unite pentru Apă, Mediu și Sănătate (UNU-INWEH) descrie o criză mondială a apei ce depășește
07:10
Orice ministru al Economiei ascunde neregulile de la BRML. Verificările declanșate după ancheta Lumea Politică încă nu s-au terminat # Lumea Politică
Ministerul Economiei continuă de două luni să verifice informațiile pe care Lumea Politică le-a prezentat cu dovezi
06:30
Deficitul bugetar anul trecut, mai mic decât estimările inițiale. Prima grijă a Finanțelor: alte împrumuturi # Lumea Politică
Ministerul Finanțelor anunță vești bune: deficitul bugetar pentru anul trecut a fost mai mic decât se anticipase. Acest rezultat ar putea aduce împrumuturi mai ieftine pentru stat și mai multă credibilitate în fața investitorilor și a Comisiei Europene. Deficitul bugetar înregistrat anul trecut a fost de aproximativ 7,7% din PIB, echivalentul a 145 de miliarde […] The post Deficitul bugetar anul trecut, mai mic decât estimările inițiale. Prima grijă a Finanțelor: alte împrumuturi first appeared on Lumea Politică.
05:40
PSD presează coaliția cu măsuri de relansare economică. Facilități și ajutoare cerute de social-democrați, ca să contrabalanseze tăierile lui Bolojan # Lumea Politică
Tensiunile cresc în coaliția de guvernare, PSD amenințând cu blocarea reformelor dacă premierul Bolojan nu acceptă pachetul lor economic. Propunerile au fost discutate intens, dar partenerii cer o evaluare riguroasă înainte de implementare. PSD și-a manifestat nemulțumirea față de premierul Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu și Claudiu Manda afirmând că, “dacă va fi nevoie, schimbăm lăutarul”. […] The post PSD presează coaliția cu măsuri de relansare economică. Facilități și ajutoare cerute de social-democrați, ca să contrabalanseze tăierile lui Bolojan first appeared on Lumea Politică.
05:00
Acordul UE-Mercosur: teoretic, trebuie ratificat și de Parlamentul României, dar există un subterfugiu # Lumea Politică
Ratificarea acordului dintre UE și Mercosur ajunge pe masa Parlamentului României, deși Comisia Europeană a stabilit deja un mecanism complex pentru implementarea sa. În ciuda dreptului de veto teoretic al parlamentarilor români, partea economică a acordului ar putea intra în vigoare înainte de votul lor. Parlamentul României are un rol crucial în procesul de ratificare […] The post Acordul UE-Mercosur: teoretic, trebuie ratificat și de Parlamentul României, dar există un subterfugiu first appeared on Lumea Politică.
04:10
Cuba se pregătește de „stare de război” în fața amenințărilor SUA. E „războiul întregului popor” # Lumea Politică
Cuba a anunțat planuri pentru a declara „stare de război” pe fondul tensiunilor cu SUA, după capturarea lui Nicolás Maduro. Măsurile sunt inspirate din strategia lui Fidel Castro din anii ’80. Consiliul de Apărare Națională al Cubei a aprobat „planuri și măsuri” pentru a declara „starea de război”, a relatat presa de stat. Aceasta vine […] The post Cuba se pregătește de „stare de război” în fața amenințărilor SUA. E „războiul întregului popor” first appeared on Lumea Politică.
03:30
Ucraina trece la drone și inteligență artificială în strategia oficială. Care e „norma” de soldați ruși uciși lunar # Lumea Politică
Noul ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a dezvăluit strategia inovatoare a Kievului împotriva agresiunii ruse. Bazată pe utilizarea dronelor și a inteligenței artificiale, strategia vizează provocarea de pierderi semnificative în rândurile forțelor ruse. Într-o întâlnire informală cu jurnaliștii, Mihailo Fedorov a subliniat obiectivul strategic al Ucrainei de a provoca pierderi de 50.000 de soldați […] The post Ucraina trece la drone și inteligență artificială în strategia oficială. Care e „norma” de soldați ruși uciși lunar first appeared on Lumea Politică.
02:40
Rusia a extins lista țărilor pe care le consideră ostile, incluzând acum 47 de state și teritorii. Lista a fost dezvoltată inițial înainte de invazia din Ucraina și a fost extinsă după sancțiunile impuse de Occident. Rusia a catalogat numeroase țări drept „ostile” de la începutul războiului din Ucraina. Printre acestea se numără state din […] The post Rusia extinde lista țărilor considerate ostile. Sunt și o serie de insule first appeared on Lumea Politică.
02:00
Trump amenință că Iranul va fi “șters de pe fața pământului”. Se cere eliminarea ayatollahului Khamenei # Lumea Politică
Președintele Donald Trump a lansat un avertisment dur la adresa Iranului, promițând represalii devastatoare în cazul unui atentat orchestrat de Teheran împotriva sa. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor amplificate între cele două state. Donald Trump a declarat marți, 20 ianuarie, că Iranul va fi “șters de pe fața pământului” dacă autoritățile de la Teheran ar […] The post Trump amenință că Iranul va fi “șters de pe fața pământului”. Se cere eliminarea ayatollahului Khamenei first appeared on Lumea Politică.
Ieri
17:40
Biroul din Turcia al retailerului online Temu a fost percheziţionat miercuri, conform informaţiilor obţinute de Reuters de la Autoritatea pentru concurenţă a ţării. Un purtător de cuvânt al companiei chineze a confirmat pentru Reuters că au avut loc percheziţii. În decembrie, sediul european al companiei din Dublin a fost percheziţionat în cadrul anchetei privind potenţialele […] The post Biroul Temu din Turcia a fost percheziționat first appeared on Lumea Politică.
17:40
Adrian Năstase explică refuzul României de a intra într-un „Consiliu al Păcii” cu Putin. Ține de strategia de apărare # Lumea Politică
Într-o ediție recentă a emisiunii Marius Tucă Show, Adrian Năstase a discutat motivele pentru care România nu dorește să participe la un „Consiliu al Păcii” cu Vladimir Putin. Discuția a abordat teme legate de securitate și frontiere, subliniind influența americană asupra strategiei naționale de apărare a României. Adrian Năstase a explicat de ce România nu […] The post Adrian Năstase explică refuzul României de a intra într-un „Consiliu al Păcii” cu Putin. Ține de strategia de apărare first appeared on Lumea Politică.
16:10
Studenții propun 15 soluții pentru măsurile de austeritate: călătorii gratis cu trenul și burse sociale actualizate # Lumea Politică
Uniunea Studenților din România critică lipsa de consultare a guvernului pe tema bugetului Educației pentru 2026. Studenții sugerează că numirea premierului Ilie Bolojan la conducerea Ministerului Educației indică noi măsuri de austeritate și propun 15 soluții pentru a contracara efectele acestora. Uniunea Studenților din România (USR) deplânge lipsa de dialog cu guvernul privind alocările bugetare […] The post Studenții propun 15 soluții pentru măsurile de austeritate: călătorii gratis cu trenul și burse sociale actualizate first appeared on Lumea Politică.
15:30
Rusia testează noi arme hipersonice în atacul asupra Ucrainei. Ce sunt „țintele false” # Lumea Politică
Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei pe 20 ianuarie, vizând infrastructura energetică și testând arme noi, inclusiv racheta hipersonică „Zircon”. Atacul a inclus și utilizarea unor rachete de instrucție pentru a suprasolicita apărarea antiaeriană ucraineană. Potrivit expertului militar Andrii Kramarov, Rusia a continuat să țintească infrastructura energetică a Kievului și a regiunilor învecinate. […] The post Rusia testează noi arme hipersonice în atacul asupra Ucrainei. Ce sunt „țintele false” first appeared on Lumea Politică.
14:40
Dominic Fritz, mesaj clar despre situația din Groenlanda: „Ne vom poziționa de partea victimei” # Lumea Politică
Dominic Fritz, lider USR și primar al Timișoarei, a declarat într-un interviu pentru G4Media că nu susține intenția de anexare a Groenlandei de către SUA. El a subliniat importanța respectării dreptului internațional și a dreptului locuitorilor Groenlandei de a-și decide singuri viitorul. Dominic Fritz a fost întrebat despre politicile lui Donald Trump privind anexarea Groenlandei […] The post Dominic Fritz, mesaj clar despre situația din Groenlanda: „Ne vom poziționa de partea victimei” first appeared on Lumea Politică.
14:00
Dominic Fritz, liderul USR, a subliniat într-un interviu pentru G4Media că USR nu poate influența deciziile coaliției de guvernare, voturile partidului său fiind considerate inutile. Cu toate acestea, Fritz a exclus posibilitatea ieșirii de la guvernare, avertizând asupra riscurilor revenirii la o coaliție condusă de Ciucă și Ciolacu. Dominic Fritz a declarat că USR nu […] The post Fritz, brusc sincer: USR, un vot inutil în coaliția de guvernare first appeared on Lumea Politică.
14:00
George Simion a fost premiat în SUA după ce a prezentat Congresului american un raport despre anularea alegerilor din România: Ne vom ridica să luptăm # Lumea Politică
George Simion, liderul AUR, a fost onorat în Statele Unite cu un premiu pentru sprijinirea libertății de exprimare și a democrației. Distincția a fost acordată de organizația Republicans for National Renewal, în cadrul unui eveniment la Trump Kennedy Art Center. Premiul recunoaște activitatea Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, considerat cel mai pro-transatlantic din Europa, și […] The post George Simion a fost premiat în SUA după ce a prezentat Congresului american un raport despre anularea alegerilor din România: Ne vom ridica să luptăm first appeared on Lumea Politică.
14:00
AUR revine în sondaje după reculul de la sfârșitul anului trecut și are aproape cât următoarele trei partide la un loc # Lumea Politică
Un sondaj recent realizat de INSCOP Research arată o revenire spectaculoasă a partidului AUR, care a depășit pragul psihologic de 40% în intențiile de vot. În schimb, coaliția de guvernare se confruntă cu o posibilă pierdere a majorității parlamentare. Partidul AUR a înregistrat o creștere semnificativă în sondajele de opinie, ajungând la 40,9%, conform unui […] The post AUR revine în sondaje după reculul de la sfârșitul anului trecut și are aproape cât următoarele trei partide la un loc first appeared on Lumea Politică.
14:00
Șefa Comisiei Europene dă semnalul rupturii de SUA: E timpul să construim o Europă nouă, independentă # Lumea Politică
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat un apel la Davos pentru o Europă mai autonomă și deschisă comercial. În contextul schimbărilor globale, von der Leyen subliniază importanța parteneriatelor internaționale și a acordurilor comerciale. Ursula von der Leyen a transmis marți, de la Forumul Economic Mondial de la Davos, un mesaj privind direcția […] The post Șefa Comisiei Europene dă semnalul rupturii de SUA: E timpul să construim o Europă nouă, independentă first appeared on Lumea Politică.
14:00
Președintele AEP cere schimbarea legii: Problemele la alegeri au fost cauzate de incompetenți # Lumea Politică
Adrian Țuțuianu, șeful Autorității Electorale Permanente, solicită modificări legislative pentru a îmbunătăți procesul electoral. El critică lipsa de profesionalism a experților electorali și subliniază nevoia de formare continuă. Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a declarat că problemele întâmpinate la alegeri sunt cauzate de lipsa de profesionalism a experților și operatorilor de calculator. Aceștia […] The post Președintele AEP cere schimbarea legii: Problemele la alegeri au fost cauzate de incompetenți first appeared on Lumea Politică.
13:50
Liberalii îl prezintă pe Bolojan ca pe un „magician” al bugetului: Un adevărat miracol bugetar # Lumea Politică
Gabriela Horga, președinta Comisiei de buget-finanțe, a declarat că România a reușit să țină sub control cheltuielile publice, încheind 2025 cu un deficit mai mic decât cel prognozat. Ea l-a criticat dur pe Adrian Câciu, fostul ministru PSD al Finanțelor, acuzându-l de manipulare a datelor financiare. Senatorul PNL Gabriela Horga susține că execuția bugetară pe […] The post Liberalii îl prezintă pe Bolojan ca pe un „magician” al bugetului: Un adevărat miracol bugetar first appeared on Lumea Politică.
13:50
Ce măsuri a pregătit PSD pentru „susținerea firmelor românești”, în pachetul cu măsuri de relansare economică din Guvern # Lumea Politică
PSD amenință cu blocarea reformelor dacă premierul Ilie Bolojan nu acceptă măsurile propuse de partid pentru relansarea economică. În ciuda compromisurilor recente, tensiunile din coaliția de guvernare se adâncesc, iar planurile PSD sunt întâmpinate cu scepticism de partenerii de coaliție. Sorin Grindeanu și Claudiu Manda au lansat critici la adresa lui Ilie Bolojan, sugerând că […] The post Ce măsuri a pregătit PSD pentru „susținerea firmelor românești”, în pachetul cu măsuri de relansare economică din Guvern first appeared on Lumea Politică.
13:50
Călin Georgescu, mesaj după ce a fost la Curtea de Apel: Așteptăm dovezile cu privire la motivul anulării alegerilor. Oamenii mint pentru că le este frică # Lumea Politică
Călin Georgescu s-a prezentat la Curtea de Apel București pentru primul termen în procedura de cameră preliminară. Alături de el, Horațiu Potra și alți inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. La finalul ședinței, Georgescu a cerut desecretizarea unor ședințe CCR și CSAT. Călin Georgescu, fost candidat la Președinție, a ajuns din nou în […] The post Călin Georgescu, mesaj după ce a fost la Curtea de Apel: Așteptăm dovezile cu privire la motivul anulării alegerilor. Oamenii mint pentru că le este frică first appeared on Lumea Politică.
13:50
CTP „dă de pământ” cu Nicușor Dan și cu Oana Țoiu: „Cu un ministru de Externe inexistent și un președinte Aghiasmă, România nu e luată în seamă de nimeni” # Lumea Politică
Cristian Tudor Popescu a lansat critici dure la adresa președintelui României, Nicușor Dan, și a ministrului de Externe, Oana Țoiu, în contextul crizei din Groenlanda. Gazetarul a condamnat și administrația Trump, pe care o acuză de acțiuni agresive și expansionism. Scriitorul Cristian Tudor Popescu a adus acuzații grave la adresa președintelui României, Nicușor Dan, și […] The post CTP „dă de pământ” cu Nicușor Dan și cu Oana Țoiu: „Cu un ministru de Externe inexistent și un președinte Aghiasmă, România nu e luată în seamă de nimeni” first appeared on Lumea Politică.
