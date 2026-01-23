Iranul îl atacă dur pe Zelenski după declarațiile despre reprimarea protestelor: „Lumea s-a săturat de clovni debusolaţi”

13:00

Pedepsele pe care regimul de la Teheran le aplică celor care au îndrăznit să se ridice împotriva lui continuă. Problemele Iranului rămân aceleaşi, ba chiar s-au agravat. Rămâne şi întrebarea dacă va mai fi sau nu o intervenţie din partea Statelor Unite. Discutăm scenariile cu dr. Raz Zimmt, de la Institutul de Studii de Securitate Naţională, din Israel. Vă prezentăm în continuare un nou episod al emisiunii Pașaport diplomatic.