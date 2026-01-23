Daniel Băluță îl critică pe Ciprian Ciucu după ce a anunțat scumpirea biletelor STB: „Amatorism. Să nu se mai plângă la nesfârșit”
Digi24.ro, 23 ianuarie 2026 12:50
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și fost contracandidat al lui Ciprian Ciucu în cursa pentru Primăria Capitalei, a lansat un atac dur la adresa actualului edil general, pe care îl acuză de „amatorism, incapacitate administrativă și lipsă de viziune”, după anunțul privind posibila majorare a tarifelor pentru biletele STB.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
13:10
Nicușor Dan prezintă concluziile după Consiliul European: Relaţia transatlantică are o importanţă crucială pentru Uniunea Europeană # Digi24.ro
Nicuşor Dan transmite, vineri, că deşi în ultima perioadă au existat turbulenţe şi unele discontinuităţi în relaţia transatlantică, există multiple argumente solide pentru continuarea şi consolidarea acesteia. De asemenea, președintele a subliniat importanța investițiilor în apărarea zonei arctice și necesitatea negocierilor cu SUA privind Carta Consiliului pentru Pace.
Acum 30 minute
13:00
O intervenție a SUA în Iran rămâne posibilă. Doi factori principali l-au oprit până acum pe Trump să bombardeze țara # Digi24.ro
Pedepsele pe care regimul de la Teheran le aplică celor care au îndrăznit să se ridice împotriva lui continuă. Problemele Iranului rămân aceleaşi, ba chiar s-au agravat. Rămâne şi întrebarea dacă va mai fi sau nu o intervenţie din partea Statelor Unite. Discutăm scenariile cu dr. Raz Zimmt, de la Institutul de Studii de Securitate Naţională, din Israel. Vă prezentăm în continuare un nou episod al emisiunii Pașaport diplomatic.
12:50
Antonio Costa: UE va continua sprijinul pentru Danemarca şi Groenlanda, cooperarea cu SUA pentru securitate, comerţ şi Ucraina # Digi24.ro
Uniunea Europeană şi Statele Unite rămân parteneri strategici şi aliaţi, legaţi de valori comune şi interese de securitate, a declarat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, după reuniunea informală a liderilor UE, desfăşurată joi seara la Bruxelles.
12:50
Daniel Băluță îl critică pe Ciprian Ciucu după ce a anunțat scumpirea biletelor STB: „Amatorism. Să nu se mai plângă la nesfârșit” # Digi24.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și fost contracandidat al lui Ciprian Ciucu în cursa pentru Primăria Capitalei, a lansat un atac dur la adresa actualului edil general, pe care îl acuză de „amatorism, incapacitate administrativă și lipsă de viziune”, după anunțul privind posibila majorare a tarifelor pentru biletele STB.
12:50
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața casei sale pentru a da vina pe el # Digi24.ro
Apar noi detalii cutremurătoare care ar putea schimba cursul anchetei în dosarul crimei din Timiș, unde doi copii de 15 ani și unul de 13 ani au ucis cu premeditare un alt adolescent. Martorul-cheie din dosar a explicat la Digi24 cum a ajuns borseta băiatului ucis în fața casei sale. Acesta crede că băieții suspectați de comiterea crimei ar fi încercat să dea vina pe el ca să scape basma curată. Urmează detalii cu un puternic impact emoțional.
Acum o oră
12:40
Autoritățile britanice cercetează apariția unui site prin care pot fi „contractați” asasini. Doi români au fost audiați de DIICOT # Digi24.ro
Doi români au fost audiați de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) într-un dosar care vizează „existența și funcționarea unei pagini de internet suspectată că ar facilita contractarea de asasini”. Dosarul deschis de DIICOT în România a pornit de la o cerere transmisă de autoritățile britanice.
12:40
Reales la Congresul Partidului Comunist din Vietnam, To Lam promite „o ţară cu venituri ridicate până în 2045” # Digi24.ro
To Lam a fost reales în funcţia de secretar general al Partidului Comunist din Vietnam, în urma Congresului Naţional al formaţiunii, şi va conduce ţara cel puţin până în 2031. În primul său discurs după reconfirmare, liderul de la Hanoi a promis transformarea Vietnamului într-o ţară dezvoltată, cu venituri ridicate, până în 2045.
12:40
Statele Unite părăsesc oficial Organizația Mondială a Sănătății. Lasă în urmă datorii de 260 de milioane de dolari # Digi24.ro
Statele Unite au finalizat joi, 22 ianuarie 2026, procesul de retragere din Organizația Mondială a Sănătății (OMS), după un an de tranziție inițiat prin ordin executiv semnat de președintele Donald Trump în prima zi a celui de-al doilea mandat. Anunțul a fost făcut de Casa Albă. Retragerea marchează sfârșitul unei relații de aproape 80 de ani, dar lasă în urmă o datorie neachitată de circa 260 de milioane de dolari reprezentând contribuțiile obligatorii pentru 2024 și 2025, ceea ce pune în pericol programele globale de combatere a epidemiilor, relatează Bloomberg.
12:40
Guvernul vrea să continue programul de sprijin pentru cuplurile infertile. Ce sume sunt prevăzute pentru beneficiari # Digi24.ro
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre de Guvern prin care se stabilește continuarea programului național de sprijin financiar pentru creșterea natalității. Programul se adresează persoanelor care nu pot avea copii pe cale naturală și au nevoie de proceduri medicale de fertilizare. Practic, documentul stabilește cadrul general al programului pentru următoarea perioadă, urmând ca în fiecare an să fie alocat un buget prin legea bugetului de stat.
12:20
Donald Trump sugerează invocarea Articolului 5 al NATO pentru a „testa” aliații: Să îi forţăm să vină aici # Digi24.ro
Preşedintele SUA Donald Trump a lansat ideea că ar fi trebuit să invoce Articolul 5 al NATO pentru a ajuta la controlul frontierei sudice a Statelor Unite, sugerând că Alianţa ar putea fi folosită pentru a consolida securitatea la graniţa SUA, conform CNN, potrivit News.ro.
Acum 2 ore
11:40
„Liberalizarea prețului la gaze rămâne programată pentru aprilie 2026”. Plafonarea expiră la 31 martie # Digi24.ro
Guvernul nu intenționează, în acest moment, să modifice calendarul privind liberalizarea prețului la gazele naturale, iar schema de plafonare va expira la 31 martie 2026, fără să existe o decizie de prelungire, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.
11:40
TikTok anunță că a evitat interzicerea în SUA. Donald Trump se laudă că a „salvat” aplicația: Sunt fericit # Digi24.ro
TikTok a anunţat joi, într-un comunicat, că a creat o societate mixtă în Statele Unite pentru a evita interzicerea aplicaţiei pe teritoriul american, punând capăt unei lungi saga judiciare, informează AFP, potrivit News.ro. Într-o postare pe rețeaua Truth Social, Donald Trump a scris că e fericit că a „salvat” aplicația.
11:30
Fosta contabilă din Ministerul de Externe, care a plătit salarii ilegale de 8,4 milioane lei, a fost pusă sub control judiciar # Digi24.ro
Lavinia-Daniela Păune, fostă angajată la Direcţia Salarizare din Ministerului Afacerilor Externe, a fost pusă sub control judiciar pe cauţiune de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzată că timp de 15 ani ar fi făcut plăţi ilegale de salarii pentru sine şi alte două persoane.
11:30
Cancelaria premierului anunță licitație pentru 19 mașini în leasing operaţional. Costurile și durata contractului # Digi24.ro
Cancelaria prim-ministrului anunţă licitaţie pe SEAP pentru furnizarea a maxim 19 autovehicule prin servicii de leasing operaţional. Valoarea totală estimată a acordului-cadru este de 2.188.800 lei. Este vorba despre autovehicule categoria N1 - caroserie de tip SUV/pick-up cu cabină dublă complet închisă, cu destinaţie mixtă şi arhitectură închisă.
11:20
Premierul ceh Andrej Babis și-a cumpărat un glob pământesc scump, ca să vadă unde e Groenlanda. Acum lumea râde de el pe social media # Digi24.ro
Prim-ministrul ceh Andrej Babis a devenit obiectul ironiilor pe reţelele sociale după ce a anunţat că a cumpărat un glob pământesc scump pentru a vedea unde se află Groenlanda, relatează AFP, preluată de News.ro.
Acum 4 ore
11:10
Un bărbat din Dolj a ajuns după gratii pentru că a omorât în bătaie un câine care intrat în curtea lui # Digi24.ro
Un bărbat din judeţul Dolj a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a omorât un câine. Poliţiştii au stabilit că bărbatul a bătut animalul fără stăpân care intrase în curtea sa, până când acesta a murit.
11:00
Casa Albă a publicat o imagine modificată digital a unei femei arestate joi, într-un caz prezentat public de procurorul general al SUA, Pam Bondi, astfel încât aceasta să pară că plânge dramatic și are pielea mai închisă decât în realitate, arată o analiză a imaginii realizată de The Guardian, potrivit News.ro.
10:50
„Totul a fost premeditat”. Unchiul băiatului ucis de alți 3 adolescenți în Timiș oferă noi detalii cutremurătoare despre crimă # Digi24.ro
Apar noi detalii cutremurătoare despre crima din Cenei, județul Timiș, unde un băiat de 15 ani a fost ucis de alţi 3 adolescenți. Unchiul băiatului ucis, care este polițist local, a povestit cum a reușit să afle că nepotul lui a fost omorât de prieteni. „Totul a fost premeditat”, a declarat bărbatul.
10:40
Parola care îţi poate distruge conturile rămâne cea mai folosită şi în 2025: „Expune datele personale, banii şi, posibil, reputaţia” # Digi24.ro
O combinaţie de cifre aparent banală, folosită zilnic de milioane de oameni, continuă să pună în pericol conturi, date personale şi economii, în ciuda avertismentelor repetate ale specialiştilor. Un studiu recent arată că utilizatorii nu au renunţat nici în 2025 la una dintre cele mai riscante alegeri din mediul online.
10:40
Jaf spectaculos, comis în două minute, surprins de camerele de supraveghere. „Panterele roz” au furat bijuterii de 1 milion de euro # Digi24.ro
Cinci hoți mascați au furat, în doar două minute, aur și pietre prețioase în valoare de 1 milion de euro. Jaful a avut loc într-un mall din orașul german Duisburg și a fost surprins de camerele de supraveghere ale magazinului. Polițiștii cred că în spatele jafului spectaculos se află o grupare internațională cunoscută sub numele de „Panterele roz”.
10:30
Premierul României, Ilie Bolojan, în direct, diseară la ora 20.00, în studioul Digi24, la emisiunea Ediție Specială, moderată de jurnalista Anca Suciu.
10:30
Nicuşor Dan face precizări despre creșterea vârstei de pensionare a militarilor. „Să nu pățim ca în sistemul de justiție” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi noaptea, că a fost informat despre discuțiile dintre guvern şi sistemul de apărare, privind măsura creșterii vârstei de pernsionare a militarilor. Şeful statului a dat asigurări că cine îndeplineşte condiţiile de pensionare va beneficia în continuare de aceleaşi condiţii.
10:30
Un final destul de neobişnuit pentru un summit al liderilor UE. Reuniunea de la Bruxelles a semnalat o înțelegere tacită (POLITICO) # Digi24.ro
O reuniune sobră la Bruxelles a devenit un priveghi pentru o ordine mondială veche de zeci de ani, care se destramă. Acum nu mai există cale de întoarcere. Acesta a fost mesajul liderilor europeni care s-au reunit joi la în Capitala Europei, opinează jurnaliștii de la POLITICO.
09:50
Vicepreşedintele american, JD Vance, a criticat dur ţările europene, joi, într-un interviu acordat Newsmax, spunând că acestea se îndreaptă spre ceea ce el a numit „sinuciderea civilizaţiei”.
09:40
Trump afirmă că SUA continuă să „supravegheze Iranul”, în timp ce o flotă „imensă” se îndreaptă spre regiunea Golfului # Digi24.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că o „armadă” navală americană se îndreaptă spre regiunea Golfului, cu Iranul în centrul atenției, în timp ce oficialii au afirmat că un grup de atac al portavioanelor și alte resurse vor ajunge în Orientul Mijlociu în zilele următoare. „Suntem cu ochii pe Iran”, le-a declarat Trump jurnaliștilor aflați la bordul avionului Air Force One joi, în timp ce se întorcea de la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, scrie Al Jazeera.
09:40
Julio Iglesias ar putea fi vizat de noi acuzaţii de hărțuire și abuz sexual. Avocată: „Am fost contactaţi de alţi foşti angajaţi” # Digi24.ro
Mai mulţi foşti angajaţi ai cântăreţului spaniol Julio Iglesias ar fi venit cu noi acuzaţii de abuz şi hărţuire, pe fondul unei anchete deja aflate în derulare, potrivit avocatei care reprezintă două presupuse victime. Informaţia a fost confirmată într-un interviu pentru Euronews de Clara Serra Baiget, avocat al organizaţiei Women’s Link.
09:30
Şefii marilor companii salută decizia lui Trump de a renunța la noile tarife: „O poziţie fermă a liderilor UE e bună pentru afaceri” # Digi24.ro
Șefii de companii prezenţi la Forumul Economic Mondial de la Davos au reacţionat cu vizibilă uşurare după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a renunţat la impunerea de noi tarife asupra unor ţări europene, însă au subliniat că mediul de afaceri rămâne ancorat într-o strategie de rezilienţă în faţa instabilităţii geopolitice.
09:30
Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la care nu renunță liderul de la Kremlin: „Nu va fi pace” # Digi24.ro
Kremlinul a avertizat vineri că, dacă nu este rezolvată problema teritorială, nu va exista o pace „durabilă” în Ucraina, după negocierile desfăşurate în zorii zilei de vineri între preşedintele rus, Vladimir Putin, şi emisarii Casei Albe, Steve Witkoff şi Jared Kushner, transmite EFE, potrivit Agerpres.
Acum 6 ore
09:10
Prima reacție a lui Nicușor Dan la declarația Maiei Sandu privind un referendum pentru unire # Digi24.ro
Republica Moldova este un stat suveran, iar opinia cetăţenilor săi va fi respectată de România, a afirmat vineri preşedintele Nicuşor Dan, după ce a participat la Consiliul European informal de la Bruxelles. El a răspuns la o întrebare privind ipoteza unei uniri a României cu ţara vecină, adusă în discuție de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
08:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 23 ianuarie
08:40
Meteorologii au actualizat estimările pe 4 săptămâni și anunță o lună mai caldă decât de obicei. Zonele vizate # Digi24.ro
Vremea va fi ceva mai caldă decât de obicei în toată țara, în intervalul 26 ianuarie – 23 februarie, potrivit estimării actualizate a ANM pentru această perioadă. Vor fi și mai multe precipitații decât media multianuală, în unele zone ale țării.
08:40
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi noaptea, că sunt şanse ca numirile la SRI şi SIE să se întâmple în următoarele săptămâni. Șeful statului a mai spus că, pentru o parte importantă de ambasadori, schimbarea se va produce în vară.
08:40
Nicuşor Dan anunţă decizii strategice cu impact major după Consiliul European: UE și NATO vor investi în zona arctică # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi seară, la finalul Consiliului European extraordinar, că liderii UE au convenit în unanimitate asupra solidarităţii cu Danemarca şi Groenlanda şi asupra investiţiilor comune cu NATO pentru apărarea zonei arctice. Totodată, a fost decisă prelungirea suspendării tarifelor comerciale cu SUA şi iniţierea unor negocieri privind Consiliul pentru Pace.
08:40
Nicușor Dan, reacție tranșantă în scandalul de plagiat al ministrului Justiției: „Sunt bătălii mai importante în care să mă implic” # Digi24.ro
Pentru România, Statele Unite ale Americii reprezintă un partener strategic esenţial pentru securitatea ţării şi acţionăm în consecinţă, a afirmat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, după Consiliul European informal de la Bruxelles.
08:30
„Eu iau aspirina mare”. Trump oferă explicații pentru cea mai mare vânătaie care i-a apărut pe mână # Digi24.ro
Președintele Donald Trump a fost întrebat, la bordul Air Force One, în drumul său de la Davos la Washington, despre o vânătaie neobișnuit de mare care era vizibilă pe mâna stângă în timpul evenimentelor de joi de la Forumul Economic din Elveția.
08:20
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi noapte, desprea afirmaţia consilierului său Marius Lazurca că „nu merge teleleu” la Davos, că românii au votat o schimbare şi a face altfel, în opinia lui, înseamnă „să nu mai facem lucruri de formă”. Șeful statului a precizat că, înainte de a merge la diferite evenimente externe, trebuie să avem pregătite strategii, „nu să ne ducem pe la Davos să ne vadă lumea pe acolo”.
07:50
Coaliţia stă „ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni”, a declarat vineri preşedintele Nicuşor Dan, exprimându-și în același timp optimismul că formula guvernamentală va continua „cu responsabilitate”.
07:40
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Supraviețuiește Ilie Bolojan în fruntea Guvernului, în ciuda atacurilor din coaliție? # Digi24.ro
„Bolojan a terminat anul în picioare și cu un deficit mai mic decât cel prognozat. Asta nu-i convine deloc PSD-ului, care spera să-l prindă căzut", afirmă Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Plecarea lui Bolojan ar însemna instabilitate. Iar PSD nu e pregătit să-și asume acum funcția de premier. Încă sunt de rezolvat tăieri, cheltuieli și bugetul."
07:40
Kremlinul anunță că vineri are loc o întâlnire ruso-americano-ucraineană pe teme de securitate în Emiratele Arabe Unite # Digi24.ro
Kremlinul a anunţat vineri o reuniune trilaterală cu reprezentanţi ucraineni şi americani în Emiratele Arabe Unite în aceeaşi zi, după o întâlnire considerată "utilă" între preşedintele rus Vladimir Putin şi emisarul american Steve Witkoff la Moscova, scriu Reuters şi AFP, preluate de Agerpres.
Acum 8 ore
07:10
„Arta negocierii” lui Trump a funcționat din nou, dar randamentul este în scădere. Confuzia, frica și escaladarea, pârghii des folosite # Digi24.ro
Groenlanda este cea mai clară demonstrație de până acum a modului în care președintele american Donald Trump aplică modelul pe care l-a prezentat cu zeci de ani în urmă în cartea sa despre afaceri și negocieri, „Arta negocierii”, folosind frica, confuzia și escaladarea ca pârghii, scrie TVP World, site-ul radiofuziunii poloneze.
07:10
Peisaj dezolant în pădurea din Băile Felix: 600 de arbori urmează să fie tăiați. Explicațiile autorităților # Digi24.ro
Noi tăieri de arbori în pădurea din Băile Felix, județul Bihor. 600 de copaci urmează să fie tăiați în total, iar Direcția Silvică Bihor spune că este vorba despre o lucrare cu acte în regulă, impusă de furtunile din trecut și de îmbătrânirea copacilor. Localnicii se tem, însă, că nu doar arborii bolnavi sunt puși la pământ de muncitori, ci și trunchiuri sănătoase.
07:10
Cum a devenit Mark Rutte „tăticul” îmblânzitorilor lui Donald Trump. Șeful NATO se apără: „Nu are nevoie de sfaturi” # Digi24.ro
În ultima vreme, mulți oameni se laudă cu rolul lor de „îmblânzitori ai lui Trump”. Este o poreclă care a fost aplicată în mod diferit premierului italian Giorgia Meloni, premierului ungar Viktor Orban și iconoclastului Javier Milei din Argentina, cunoscut pentru folosirea drujbei. În Marea Britanie au existat ocazional persoane influente, printre care Sir Keir Starmer, Nigel Farage și, o dată, Lord Mandelson. Apoi, există persoanele influente din cercul restrâns al președintelui american: șeful de cabinet care trage sforile, titanii de pe Wall Street și experții în tehnologie care au influență asupra liderului, relatează The Times.
07:10
Partidele de extremă dreapta din Europa se confruntă cu un obstacol din ce în ce mai mare: însuși Donald Trump # Digi24.ro
Politica externă agresivă a lui Donald Trump este o lovitură dură pentru extrema dreaptă. Partidele naționaliste din Marea Britanie, Franța și Germania — susținute de președintele SUA — s-au opus pretențiilor liderului american asupra Groenlandei și amenințării temporare cu taxe vamale împotriva celor care îi stau în cale. Deși sunt aliniați cu Trump în ceea ce privește imigrația, ostilitatea față de UE și poziția conciliantă față de Rusia, populiștii de extremă dreapta din Europa văd că interesele lor intră în conflict cu politica „America First” a lui MAGA, scrie Kyiv Independent.
07:10
Ajutoare de urgență pentru familii și persoane singure în 2026. Cine poate beneficia și cum pot fi obținute # Digi24.ro
Familiile și persoanele aflate în situații de criză severă - de la calamități naturale și incendii, până la probleme medicale grave sau riscuri de excluziune socială - pot beneficia de ajutoare de urgență acordate de stat, în bani sau în natură.
07:10
Cum poate zgudui Europa economia SUA: „Este principala slăbiciune a Washingtonului în acest moment” # Digi24.ro
În fiecare zi, milioane de europeni utilizează programele Microsoft, își încălzesc locuințele cu gaz natural american și cumpără acțiuni americane. Mulți americani lucrează cu programe germane, beau vin din Franța și iau medicamente fabricate în Europa. În fiecare zi, între Statele Unite și Uniunea Europeană se tranzacționează bunuri și servicii în valoare de peste 5,4 miliarde de dolari, susținute de investiții transfrontaliere extinse care asigură milioane de locuri de muncă, notează The New York Times.
07:10
Alcool, sex cu prostituate și corupție: Spionii ruși se denunță unii pe alții în scrisori anonime, pentru a obține posturi mai bune # Digi24.ro
După ce Rusia a invadat Ucraina, țările occidentale au trecut la o expulzare în masă a diplomaților ruși, majoritatea spioni de carieră. Unii au fost plasați în alte țări sau la corporații de stat, dar majoritatea persoanelor non gratae (peste 700 în total) nu au reușit să-și găsească funcții potrivite, iar concurența în SVR, serviciul de informații externe al Rusiei, e acerbă. Acum, spionii se denunță unii pe alții prin scrisori anonime trimise lui Serghei Narîșkin, șeful SVR, și administrației prezidențiale. În aceste denunțuri se vorbește despre beții, sex cu prostituate, corupție și sinucideri bizare, relatează publicația rusă independentă The Insider.
07:10
Acordul cu privire la Groenlanda va permite SUA să „facă orice doresc” în cooperare cu NATO, spune Trump, la întoarcerea de la Davos # Digi24.ro
Aflat la bordul Air Force One, în timp ce se întorcea în SUA de la Davos, preşedintele Donald Trump a continuat să ofere detalii vagi despre acordul-cadru pentru Groenlanda, afirmând că mai multe informaţii vor fi disponibile în două săptămâni, relatează CNN, preluat de News.ro.
07:10
SWITCH DAY - 29 ianuarie. O zi, toate perspectivele. Digi24, Digi Sport, Digi FM și PROFM # Digi24.ro
Vi l-ați imaginat vreodată pe Vlad Craioveanu la Digi24, în locul lui Cosmin Prelipceanu? Sau pe Teodora Tompea la microfonul PROFM în fiecare după-amiază? Ce ați spune dacă Dan Filoti ar face analiza politică zilnic pe digi24.ro sau dacă Ionuț Bodonea de la PROFM ar prelua pupitrul Știrilor Digi Sport?
07:10
De ce nu s-a prăbușit încă regimul din Iran. Cele trei structuri care conduc din umbră statul și țin în viață sistemul lui Khamenei # Digi24.ro
În timp ce protestele s-au răspândit din nou în mai multe orașe din Iran, toată lumea se întreba același lucru: Este Republica Islamică aproape de colaps? Dilema principală nu este dacă iranienii își doresc o schimbare, ci cum a reușit regimul de la Teheran să supraviețuiască unor cicluri repetate de proteste în masă care ar fi destabilizat guvernele din multe alte țări. Răspunsul se găsește în felul în care regimul aflat la putere a fost construit, potrivit unei analize Foreign Policy.
07:10
Cum sunt protejate animalele de ger. Grădina zoo din țară, unde maimuțele primesc zilnic ceai cald, iar leii au încălzire în pardoseală # Digi24.ro
Animalele din păduri găsesc tot mai greu hrană în această perioadă, așa că autoritățile locale vin în ajutorul lor. În zonele împădurite, echipele duc periodic hrană pentru căprioare, mistreți și alte specii. Și animalele de la grădinile zoologice au parte de un regim special în sezonul rece. Stau în țarcuri încălzite și primesc legume, fructe, dar și ceai cald.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.