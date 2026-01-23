Premierul ceh Andrej Babis și-a cumpărat un glob pământesc scump, ca să vadă unde e Groenlanda. Acum lumea râde de el pe social media
Digi24.ro, 23 ianuarie 2026 11:20
Prim-ministrul ceh Andrej Babis a devenit obiectul ironiilor pe reţelele sociale după ce a anunţat că a cumpărat un glob pământesc scump pentru a vedea unde se află Groenlanda, relatează AFP, preluată de News.ro.
• • •
Acum 5 minute
11:40
„Liberalizarea prețului la gaze rămâne programată pentru aprilie 2026”. Plafonarea expiră la 31 martie # Digi24.ro
Guvernul nu intenționează, în acest moment, să modifice calendarul privind liberalizarea prețului la gazele naturale, iar schema de plafonare va expira la 31 martie 2026, fără să existe o decizie de prelungire, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.
11:40
TikTok anunță că a evitat interzicerea în SUA. Donald Trump se laudă că a „salvat” aplicația: Sunt fericit # Digi24.ro
TikTok a anunţat joi, într-un comunicat, că a creat o societate mixtă în Statele Unite pentru a evita interzicerea aplicaţiei pe teritoriul american, punând capăt unei lungi saga judiciare, informează AFP, potrivit News.ro. Într-o postare pe rețeaua Truth Social, Donald Trump a scris că e fericit că a „salvat” aplicația.
Acum 15 minute
11:30
Fosta contabilă din Ministerul de Externe, care a plătit salarii ilegale de 8,4 milioane lei, a fost pusă sub control judiciar # Digi24.ro
Lavinia-Daniela Păune, fostă angajată la Direcţia Salarizare din Ministerului Afacerilor Externe, a fost pusă sub control judiciar pe cauţiune de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzată că timp de 15 ani ar fi făcut plăţi ilegale de salarii pentru sine şi alte două persoane.
11:30
Cancelaria premierului anunță licitație pentru 19 mașini în leasing operaţional. Costurile și durata contractului # Digi24.ro
Cancelaria prim-ministrului anunţă licitaţie pe SEAP pentru furnizarea a maxim 19 autovehicule prin servicii de leasing operaţional. Valoarea totală estimată a acordului-cadru este de 2.188.800 lei. Este vorba despre autovehicule categoria N1 - caroserie de tip SUV/pick-up cu cabină dublă complet închisă, cu destinaţie mixtă şi arhitectură închisă.
Acum 30 minute
11:20
Acum o oră
11:10
Un bărbat din Dolj a ajuns după gratii pentru că a omorât în bătaie un câine care intrat în curtea lui # Digi24.ro
Un bărbat din judeţul Dolj a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a omorât un câine. Poliţiştii au stabilit că bărbatul a bătut animalul fără stăpân care intrase în curtea sa, până când acesta a murit.
11:00
Casa Albă a publicat o imagine modificată digital a unei femei arestate joi, într-un caz prezentat public de procurorul general al SUA, Pam Bondi, astfel încât aceasta să pară că plânge dramatic și are pielea mai închisă decât în realitate, arată o analiză a imaginii realizată de The Guardian, potrivit News.ro.
10:50
„Totul a fost premeditat”. Unchiul băiatului ucis de alți 3 adolescenți în Timiș oferă noi detalii cutremurătoare despre crimă # Digi24.ro
Apar noi detalii cutremurătoare despre crima din Cenei, județul Timiș, unde un băiat de 15 ani a fost ucis de alţi 3 adolescenți. Unchiul băiatului ucis, care este polițist local, a povestit cum a reușit să afle că nepotul lui a fost omorât de prieteni. „Totul a fost premeditat”, a declarat bărbatul.
Acum 2 ore
10:40
Parola care îţi poate distruge conturile rămâne cea mai folosită şi în 2025: „Expune datele personale, banii şi, posibil, reputaţia” # Digi24.ro
O combinaţie de cifre aparent banală, folosită zilnic de milioane de oameni, continuă să pună în pericol conturi, date personale şi economii, în ciuda avertismentelor repetate ale specialiştilor. Un studiu recent arată că utilizatorii nu au renunţat nici în 2025 la una dintre cele mai riscante alegeri din mediul online.
10:40
Jaf spectaculos, comis în două minute, surprins de camerele de supraveghere. „Panterele roz” au furat bijuterii de 1 milion de euro # Digi24.ro
Cinci hoți mascați au furat, în doar două minute, aur și pietre prețioase în valoare de 1 milion de euro. Jaful a avut loc într-un mall din orașul german Duisburg și a fost surprins de camerele de supraveghere ale magazinului. Polițiștii cred că în spatele jafului spectaculos se află o grupare internațională cunoscută sub numele de „Panterele roz”.
10:30
Premierul României, Ilie Bolojan, în direct, diseară la ora 20.00, în studioul Digi24, la emisiunea Ediție Specială, moderată de jurnalista Anca Suciu.
10:30
Nicuşor Dan face precizări despre creșterea vârstei de pensionare a militarilor. „Să nu pățim ca în sistemul de justiție” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi noaptea, că a fost informat despre discuțiile dintre guvern şi sistemul de apărare, privind măsura creșterii vârstei de pernsionare a militarilor. Şeful statului a dat asigurări că cine îndeplineşte condiţiile de pensionare va beneficia în continuare de aceleaşi condiţii.
10:30
Un final destul de neobişnuit pentru un summit al liderilor UE. Reuniunea de la Bruxelles a semnalat o înțelegere tacită (POLITICO) # Digi24.ro
O reuniune sobră la Bruxelles a devenit un priveghi pentru o ordine mondială veche de zeci de ani, care se destramă. Acum nu mai există cale de întoarcere. Acesta a fost mesajul liderilor europeni care s-au reunit joi la în Capitala Europei, opinează jurnaliștii de la POLITICO.
09:50
Vicepreşedintele american, JD Vance, a criticat dur ţările europene, joi, într-un interviu acordat Newsmax, spunând că acestea se îndreaptă spre ceea ce el a numit „sinuciderea civilizaţiei”.
Acum 4 ore
09:40
Trump afirmă că SUA continuă să „supravegheze Iranul”, în timp ce o flotă „imensă” se îndreaptă spre regiunea Golfului # Digi24.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că o „armadă” navală americană se îndreaptă spre regiunea Golfului, cu Iranul în centrul atenției, în timp ce oficialii au afirmat că un grup de atac al portavioanelor și alte resurse vor ajunge în Orientul Mijlociu în zilele următoare. „Suntem cu ochii pe Iran”, le-a declarat Trump jurnaliștilor aflați la bordul avionului Air Force One joi, în timp ce se întorcea de la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, scrie Al Jazeera.
09:40
Julio Iglesias ar putea fi vizat de noi acuzaţii de hărțuire și abuz sexual. Avocată: „Am fost contactaţi de alţi foşti angajaţi” # Digi24.ro
Mai mulţi foşti angajaţi ai cântăreţului spaniol Julio Iglesias ar fi venit cu noi acuzaţii de abuz şi hărţuire, pe fondul unei anchete deja aflate în derulare, potrivit avocatei care reprezintă două presupuse victime. Informaţia a fost confirmată într-un interviu pentru Euronews de Clara Serra Baiget, avocat al organizaţiei Women’s Link.
09:30
Şefii marilor companii salută decizia lui Trump de a renunța la noile tarife: „O poziţie fermă a liderilor UE e bună pentru afaceri” # Digi24.ro
Șefii de companii prezenţi la Forumul Economic Mondial de la Davos au reacţionat cu vizibilă uşurare după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a renunţat la impunerea de noi tarife asupra unor ţări europene, însă au subliniat că mediul de afaceri rămâne ancorat într-o strategie de rezilienţă în faţa instabilităţii geopolitice.
09:30
Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la care nu renunță liderul de la Kremlin: „Nu va fi pace” # Digi24.ro
Kremlinul a avertizat vineri că, dacă nu este rezolvată problema teritorială, nu va exista o pace „durabilă” în Ucraina, după negocierile desfăşurate în zorii zilei de vineri între preşedintele rus, Vladimir Putin, şi emisarii Casei Albe, Steve Witkoff şi Jared Kushner, transmite EFE, potrivit Agerpres.
09:10
Prima reacție a lui Nicușor Dan la declarația Maiei Sandu privind un referendum pentru unire # Digi24.ro
Republica Moldova este un stat suveran, iar opinia cetăţenilor săi va fi respectată de România, a afirmat vineri preşedintele Nicuşor Dan, după ce a participat la Consiliul European informal de la Bruxelles. El a răspuns la o întrebare privind ipoteza unei uniri a României cu ţara vecină, adusă în discuție de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
08:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 23 ianuarie
08:40
Meteorologii au actualizat estimările pe 4 săptămâni și anunță o lună mai caldă decât de obicei. Zonele vizate # Digi24.ro
Vremea va fi ceva mai caldă decât de obicei în toată țara, în intervalul 26 ianuarie – 23 februarie, potrivit estimării actualizate a ANM pentru această perioadă. Vor fi și mai multe precipitații decât media multianuală, în unele zone ale țării.
08:40
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi noaptea, că sunt şanse ca numirile la SRI şi SIE să se întâmple în următoarele săptămâni. Șeful statului a mai spus că, pentru o parte importantă de ambasadori, schimbarea se va produce în vară.
08:40
Nicuşor Dan anunţă decizii strategice cu impact major după Consiliul European: UE și NATO vor investi în zona arctică # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi seară, la finalul Consiliului European extraordinar, că liderii UE au convenit în unanimitate asupra solidarităţii cu Danemarca şi Groenlanda şi asupra investiţiilor comune cu NATO pentru apărarea zonei arctice. Totodată, a fost decisă prelungirea suspendării tarifelor comerciale cu SUA şi iniţierea unor negocieri privind Consiliul pentru Pace.
08:40
Nicușor Dan, reacție tranșantă în scandalul de plagiat al ministrului Justiției: „Sunt bătălii mai importante în care să mă implic” # Digi24.ro
Pentru România, Statele Unite ale Americii reprezintă un partener strategic esenţial pentru securitatea ţării şi acţionăm în consecinţă, a afirmat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, după Consiliul European informal de la Bruxelles.
08:30
„Eu iau aspirina mare”. Trump oferă explicații pentru cea mai mare vânătaie care i-a apărut pe mână # Digi24.ro
Președintele Donald Trump a fost întrebat, la bordul Air Force One, în drumul său de la Davos la Washington, despre o vânătaie neobișnuit de mare care era vizibilă pe mâna stângă în timpul evenimentelor de joi de la Forumul Economic din Elveția.
08:20
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi noapte, desprea afirmaţia consilierului său Marius Lazurca că „nu merge teleleu” la Davos, că românii au votat o schimbare şi a face altfel, în opinia lui, înseamnă „să nu mai facem lucruri de formă”. Șeful statului a precizat că, înainte de a merge la diferite evenimente externe, trebuie să avem pregătite strategii, „nu să ne ducem pe la Davos să ne vadă lumea pe acolo”.
07:50
Coaliţia stă „ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni”, a declarat vineri preşedintele Nicuşor Dan, exprimându-și în același timp optimismul că formula guvernamentală va continua „cu responsabilitate”.
Acum 6 ore
07:40
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Supraviețuiește Ilie Bolojan în fruntea Guvernului, în ciuda atacurilor din coaliție? # Digi24.ro
„Bolojan a terminat anul în picioare și cu un deficit mai mic decât cel prognozat. Asta nu-i convine deloc PSD-ului, care spera să-l prindă căzut", afirmă Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Plecarea lui Bolojan ar însemna instabilitate. Iar PSD nu e pregătit să-și asume acum funcția de premier. Încă sunt de rezolvat tăieri, cheltuieli și bugetul."
07:40
Kremlinul anunță că vineri are loc o întâlnire ruso-americano-ucraineană pe teme de securitate în Emiratele Arabe Unite # Digi24.ro
Kremlinul a anunţat vineri o reuniune trilaterală cu reprezentanţi ucraineni şi americani în Emiratele Arabe Unite în aceeaşi zi, după o întâlnire considerată "utilă" între preşedintele rus Vladimir Putin şi emisarul american Steve Witkoff la Moscova, scriu Reuters şi AFP, preluate de Agerpres.
07:10
„Arta negocierii” lui Trump a funcționat din nou, dar randamentul este în scădere. Confuzia, frica și escaladarea, pârghii des folosite # Digi24.ro
Groenlanda este cea mai clară demonstrație de până acum a modului în care președintele american Donald Trump aplică modelul pe care l-a prezentat cu zeci de ani în urmă în cartea sa despre afaceri și negocieri, „Arta negocierii”, folosind frica, confuzia și escaladarea ca pârghii, scrie TVP World, site-ul radiofuziunii poloneze.
07:10
Peisaj dezolant în pădurea din Băile Felix: 600 de arbori urmează să fie tăiați. Explicațiile autorităților # Digi24.ro
Noi tăieri de arbori în pădurea din Băile Felix, județul Bihor. 600 de copaci urmează să fie tăiați în total, iar Direcția Silvică Bihor spune că este vorba despre o lucrare cu acte în regulă, impusă de furtunile din trecut și de îmbătrânirea copacilor. Localnicii se tem, însă, că nu doar arborii bolnavi sunt puși la pământ de muncitori, ci și trunchiuri sănătoase.
07:10
Cum a devenit Mark Rutte „tăticul” îmblânzitorilor lui Donald Trump. Șeful NATO se apără: „Nu are nevoie de sfaturi” # Digi24.ro
În ultima vreme, mulți oameni se laudă cu rolul lor de „îmblânzitori ai lui Trump”. Este o poreclă care a fost aplicată în mod diferit premierului italian Giorgia Meloni, premierului ungar Viktor Orban și iconoclastului Javier Milei din Argentina, cunoscut pentru folosirea drujbei. În Marea Britanie au existat ocazional persoane influente, printre care Sir Keir Starmer, Nigel Farage și, o dată, Lord Mandelson. Apoi, există persoanele influente din cercul restrâns al președintelui american: șeful de cabinet care trage sforile, titanii de pe Wall Street și experții în tehnologie care au influență asupra liderului, relatează The Times.
07:10
Partidele de extremă dreapta din Europa se confruntă cu un obstacol din ce în ce mai mare: însuși Donald Trump # Digi24.ro
Politica externă agresivă a lui Donald Trump este o lovitură dură pentru extrema dreaptă. Partidele naționaliste din Marea Britanie, Franța și Germania — susținute de președintele SUA — s-au opus pretențiilor liderului american asupra Groenlandei și amenințării temporare cu taxe vamale împotriva celor care îi stau în cale. Deși sunt aliniați cu Trump în ceea ce privește imigrația, ostilitatea față de UE și poziția conciliantă față de Rusia, populiștii de extremă dreapta din Europa văd că interesele lor intră în conflict cu politica „America First” a lui MAGA, scrie Kyiv Independent.
07:10
Ajutoare de urgență pentru familii și persoane singure în 2026. Cine poate beneficia și cum pot fi obținute # Digi24.ro
Familiile și persoanele aflate în situații de criză severă - de la calamități naturale și incendii, până la probleme medicale grave sau riscuri de excluziune socială - pot beneficia de ajutoare de urgență acordate de stat, în bani sau în natură.
07:10
Cum poate zgudui Europa economia SUA: „Este principala slăbiciune a Washingtonului în acest moment” # Digi24.ro
În fiecare zi, milioane de europeni utilizează programele Microsoft, își încălzesc locuințele cu gaz natural american și cumpără acțiuni americane. Mulți americani lucrează cu programe germane, beau vin din Franța și iau medicamente fabricate în Europa. În fiecare zi, între Statele Unite și Uniunea Europeană se tranzacționează bunuri și servicii în valoare de peste 5,4 miliarde de dolari, susținute de investiții transfrontaliere extinse care asigură milioane de locuri de muncă, notează The New York Times.
07:10
Alcool, sex cu prostituate și corupție: Spionii ruși se denunță unii pe alții în scrisori anonime, pentru a obține posturi mai bune # Digi24.ro
După ce Rusia a invadat Ucraina, țările occidentale au trecut la o expulzare în masă a diplomaților ruși, majoritatea spioni de carieră. Unii au fost plasați în alte țări sau la corporații de stat, dar majoritatea persoanelor non gratae (peste 700 în total) nu au reușit să-și găsească funcții potrivite, iar concurența în SVR, serviciul de informații externe al Rusiei, e acerbă. Acum, spionii se denunță unii pe alții prin scrisori anonime trimise lui Serghei Narîșkin, șeful SVR, și administrației prezidențiale. În aceste denunțuri se vorbește despre beții, sex cu prostituate, corupție și sinucideri bizare, relatează publicația rusă independentă The Insider.
07:10
Acordul cu privire la Groenlanda va permite SUA să „facă orice doresc” în cooperare cu NATO, spune Trump, la întoarcerea de la Davos # Digi24.ro
Aflat la bordul Air Force One, în timp ce se întorcea în SUA de la Davos, preşedintele Donald Trump a continuat să ofere detalii vagi despre acordul-cadru pentru Groenlanda, afirmând că mai multe informaţii vor fi disponibile în două săptămâni, relatează CNN, preluat de News.ro.
07:10
SWITCH DAY - 29 ianuarie. O zi, toate perspectivele. Digi24, Digi Sport, Digi FM și PROFM # Digi24.ro
Vi l-ați imaginat vreodată pe Vlad Craioveanu la Digi24, în locul lui Cosmin Prelipceanu? Sau pe Teodora Tompea la microfonul PROFM în fiecare după-amiază? Ce ați spune dacă Dan Filoti ar face analiza politică zilnic pe digi24.ro sau dacă Ionuț Bodonea de la PROFM ar prelua pupitrul Știrilor Digi Sport?
07:10
De ce nu s-a prăbușit încă regimul din Iran. Cele trei structuri care conduc din umbră statul și țin în viață sistemul lui Khamenei # Digi24.ro
În timp ce protestele s-au răspândit din nou în mai multe orașe din Iran, toată lumea se întreba același lucru: Este Republica Islamică aproape de colaps? Dilema principală nu este dacă iranienii își doresc o schimbare, ci cum a reușit regimul de la Teheran să supraviețuiască unor cicluri repetate de proteste în masă care ar fi destabilizat guvernele din multe alte țări. Răspunsul se găsește în felul în care regimul aflat la putere a fost construit, potrivit unei analize Foreign Policy.
07:10
Cum sunt protejate animalele de ger. Grădina zoo din țară, unde maimuțele primesc zilnic ceai cald, iar leii au încălzire în pardoseală # Digi24.ro
Animalele din păduri găsesc tot mai greu hrană în această perioadă, așa că autoritățile locale vin în ajutorul lor. În zonele împădurite, echipele duc periodic hrană pentru căprioare, mistreți și alte specii. Și animalele de la grădinile zoologice au parte de un regim special în sezonul rece. Stau în țarcuri încălzite și primesc legume, fructe, dar și ceai cald.
07:10
Trump a retras invitația adresată premierului canadian Mark Carney de a se alătura „Consiliului pentru Pace” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi, într-o postare pe platforma sa Truth Social, că îi retrage invitaţia adresată premierului canadian Mark Carney de a se alătura „Consiliului pentru Pace”.
Acum 12 ore
03:40
Donald Trump, declarații jignitoare la adresa aliaților NATO: „Au stat puțin mai în spate” în războiul din Afganistan # Digi24.ro
Donald Trump i-a denigrat din nou pe aliații Americii din NATO, susținând că trupele din națiunile aliate „au stat puțin mai în spate, puțin în afara frontului” în timp ce luptau în Afganistan în sprijinul campaniei SUA împotriva talibanilor, scrie The Guardian.
00:10
Trump atacă dur „singura ţară din NATO care nu s-a angajat să-şi crească cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB”: „O profitoare” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a acuzat joi Spania la Davos că este o „profitoare”, întrucât este „singura ţară din NATO care nu s-a angajat să-şi crească cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB”, adăugând că doreşte să discute cu Spania acest lucru, transmite agenţia EFE, preluată de Agerpres.
00:00
Criticile lui Trump și amenințarea Rusiei împing Europa spre consolidarea propriului arsenal nuclear # Digi24.ro
Statele europene analizează posibilitatea de a-și întări capacitățile nucleare, în contextul îndoielilor legate de angajamentul SUA față de securitatea continentului și al intensificării amenințărilor venite din partea Rusiei. Potrivit unor oficiali europeni de rang înalt, citați de NBC News, discuțiile s-au intensificat în ultimele săptămâni, după criticile lansate de Donald Trump și pe fondul temerilor că garanțiile de securitate oferite de Washington nu mai sunt la fel de ferme ca în trecut.
00:00
Mircea Lucescu a fost internat de urgență după ce a contractat o gripă severă, anunță Digi Sport. Selecționerul spune că este sub supravegherea medicilor și că speră să se refacă repede.
00:00
Partida Dinamo Zagreb - FCSB, din etapa a șaptea a fazei principale din Europa League, a fost una din care echipa campioană trebuia să ia minim un punct pentru a avea, matematic, șanse de a trece mai departe.
22 ianuarie 2026
23:30
Prim-ministrul Groenlandei, despre acordul cu Trump: „Nu știu ce conține”. Premierul danez respinge ideea bazelor americane pe insulă # Digi24.ro
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat joi, înaintea summitului UE de la Bruxelles, că evenimentele recente au fost o lecţie pentru Europa: rămâneţi uniţi, rămâneţi puternici sau suportaţi consecinţele, scrie Politico. „Nu ştiu ce conţine concret acordul cu Trump”, a declarat prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, într-o conferinţă de presă.
23:20
Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns în Rusia: au început discuțiile cu Vladimir Putin pentru pacea în Ucraina # Digi24.ro
Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, au sosit la Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin. Întrevederea dintre negociatorii american și liderul de la Kremlin a început, relatează Kyiv Independent și UNN.
23:20
Următoarea țintă a lui Trump. SUA vizează o schimbare de regim în Cuba până la sfârșitul anului (WSJ) # Digi24.ro
Administrația Trump dorește să realizeze o schimbare de regim în Cuba până la sfârșitul anului, încurajată de înlăturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro. SUA consideră Guvernul cubanez ca fiind fragil și economia sa în pragul colapsului, după înlăturarea lui Maduro, unul dintre principalii săi binefăcători, potrivit unor oficiali americani care au vorbit cu The Wall Street Journal (WSJ), notează The Times.
23:20
Venezuela face primul pas pentru deschiderea exploatării petrolului de către companii private # Digi24.ro
Parlamentul Venezuelei a aprobat joi, în primă lectură, un proiect de lege care deschide complet exploatarea rezervelor de petrol ale ţării, cele mai mari din lume, de către companii private. Până acum, sectorul extractiv petrolier era exclusiv de stat, fiind admise doar societăţi mixte în care statul deţinea participaţia majoritară, informează AFP și Agerpres.
