Premierul ceh Andrej Babis și-a cumpărat un glob pământesc scump, ca să vadă unde e Groenlanda. Acum lumea râde de el pe social media

După ce Rusia a invadat Ucraina, țările occidentale au trecut la o expulzare în masă a diplomaților ruși, majoritatea spioni de carieră. Unii au fost plasați în alte țări sau la corporații de stat, dar majoritatea persoanelor non gratae (peste 700 în total) nu au reușit să-și găsească funcții potrivite, iar concurența în SVR, serviciul de informații externe al Rusiei, e acerbă. Acum, spionii se denunță unii pe alții prin scrisori anonime trimise lui Serghei Narîșkin, șeful SVR, și administrației prezidențiale. În aceste denunțuri se vorbește despre beții, sex cu prostituate, corupție și sinucideri bizare, relatează publicația rusă independentă The Insider.