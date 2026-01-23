JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”

23:20

Timp de patru zile, președintele american Donald Trump a amenințat din nou cu un război comercial transatlantic, spunând că va pedepsi țările europene dacă nu vor accepta pretențiile sale ca Groenlanda să devină parte a Statelor Unite. Amenințările au provocat prăbușirea piețelor bursiere și au declanșat o activitate frenetică, liderii europeni convocând ședințe de urgență, sunându-l insistent pe liderul american și suspendând eforturile de finalizare a unui acord comercial cu Statele Unite, pe care îl negociaseră cu multă trudă și îl aprobaseră cu doar câteva luni înainte, relatează The New York Times.