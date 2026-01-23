A semnat lângă Trump la Davos! Președintele lui Guardiola la Manchester City, apariție surprinzătoare la noul Consiliu pentru Pace
Golazo.ro, 23 ianuarie 2026 16:30
Khaldoon Al-Mubarak, liderul lui Manchester City, a semnat din partea Emiratelor Arabe Unite aderarea țării sale la Consiliul pentru Pace, noul organism controversat inițiat și coordonat de Donald Trump
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
16:50
Și-a bruscat jucătorul! Gest neașteptat al lui Unai Emery după ce a făcut o înlocuire la Aston Villa. Explicația, și mai surprinzătoare # Golazo.ro
Unai Emery, antrenorul lui Aston Villa, a reacționat agresiv după ce l-a schimbat pe belgianul Youri Tielemans spre sfârșitul meciului câștigat cu Fenerbahce, 1-0 în Europa League
Acum 30 minute
16:30
„Osaka se preface” Soția lui Novak Djokovic, comentariu fără menajamente, după conflictul cu Sorana Cristea, de la Australian Open # Golazo.ro
Jelena (39 de ani), soția lui Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP), a vorbit despre momentele tensionate apărute între Sorana Cîrstea (35 de ani, #35 WTA) și Naomi Osaka (28 de ani, #15 WTA), la finalul meciului din turul 2 de la Australian Open.
16:30
A semnat lângă Trump la Davos! Președintele lui Guardiola la Manchester City, apariție surprinzătoare la noul Consiliu pentru Pace # Golazo.ro
Acum o oră
16:10
„Lucescu te ucide cu presiunea” Antrenorul lui PAOK, în viziunea unui fost jucător al alb-negrilor: „Fenomen” # Golazo.ro
Răzvan Lucescu, 56 de ani, prezentat de spaniolul Jose Canas, care a jucat la PAOK în primul mandat al antrenorului la Salonic
16:10
Liga 1, etapa 23 LIVE de la ora 17:00: Metaloglobus - FC Argeș, în primul meci al rundei # Golazo.ro
Duelul Metaloglobus - FC Argeș, programată la ora 17:00, deschide etapa #23 din Liga 1.
Acum 2 ore
15:50
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre FCSB.
15:30
Cu ochii pe Dawa Fotbalistul de la FCSB, urmărit de scouteri la meciul cu Dinamo Zagreb: „Se află în vizorul mai multor echipe” # Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Joyskim Dawa (29 de ani), fundașul campioanei, a fost monitorizat de mai multe cluburi din Rusia la meciul din Europa League.
15:20
Sugestie pentru „antrenorul” Becali Basarab Panduru îl trimite să analizeze și adversarii, înainte să decidă cine joacă la FCSB + comparație cu Formula 1 # Golazo.ro
Basarab Panduru a dat declarațiile serii, după eșecul celor de la FCSB în Croația, 1-4 cu Dinamo Zagreb.
15:20
Lucrările pentru demolarea stadionului Dinamo avansează.
15:10
„Kovacs, ca inteligența artificială” Arbitrul i-a impresionat pe turci la Galatasaray - Atletico, al 4-lea său meci în Ligă în acest sezon # Golazo.ro
Istvan Kovacs, 41 de ani, a arbitrat a patra oară în Champions League pe 21 ianuarie, exact în aceeași zi ca în 2025. Foarte bun la Galatasaray - Atletico Madrid 1-1
Acum 4 ore
14:30
Matteo Duțu, prezentat oficial la Dinamo Pe cât timp a semnat și ce număr va purta fundașul trecut pe la Lazio și AC Milan # Golazo.ro
Matteo Duțu (20 de ani), fundașul crescut la academiile celor de la Lazio și AC Milan, este noul jucător al celor de la Dinamo.
14:20
Ferrari și-a prezentat noul monopost FOTO+VIDEO. Cum arată mașina cu care italienii vor să câștige titlul după 18 ani » Schimbare majoră la exterior! # Golazo.ro
Ferrari a prezentat monopostul SF-26, care va fi condus de piloții Lewis Hamilton și Charles Leclerc în noul sezon de Formula 1.
14:10
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Elias Charalambous (45 de ani) se confruntă cu probleme de sănătate după partida din Croația.
13:40
„Alibec se împiedică de minge” Atacantul de la FCSB și-a semnat sentința după prestația de la Zagreb + Alți 3 jucători luați la țintă # Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, susține că este pregătit să renunțe la Denis Alibec (35 de ani).
13:30
Real Madrid și Barcelona, venituri record Cum arată topul celor mai bogate cluburi din lume # Golazo.ro
Real Madrid și Barcelona au generat cele mai mari venituri la nivel global, în sezonul 2024/2025.
13:20
Grădinescu, apel către Gigi Becali Comentatorul TV n-a mai suportat: „N-aveți, moral, dreptul să vorbiți în fața lor” # Golazo.ro
Emil Grădinescu (66 de ani) critică implicarea lui Gigi Becali (67 de ani) în alcătuirea echipei la FCSB.
13:10
Veriga foarte slabă a lui FCSB Alarmă și pentru Liga 1. Ținut de Becali 90 de minute la Zagreb, pare rupt de echipă după ce a ratat cantonamentul # Golazo.ro
Siyabonga Ngezana, văzut de patron titular indiscutabil la FCSB, e îngrijorător pentru roș-albaștri în a doua parte a sezonului, după erorile cu Dinamo Zagreb, în Europa League
Acum 6 ore
12:40
Becali: „Echipa a fost praf!” Patronul de la FCSB a dezvăluit ce i-a spus lui Mihai Stoica la scorul de 2-0 pentru Dinamo Zagreb # Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, și-a ieșit din minți după eșecul echipei sale din Croația.
12:20
Sportivii americani puși în dificultate Cum au reacționat la întrebările legate de Donald Trump , după victoriile de la Australian Open # Golazo.ro
Taylor Fritz (28 de ani, #9 ATP), Amanda Anisimova (24 de ani, #4 WTA), Madison Keys (30 de ani, #9 WTA) și Jessica Pegula (31 de ani, #6 WTA) au fost întrebați despre cel de-al doilea mandat ca președinte al lui Donald Trump (79 de ani).
12:20
Dinamo, cu gândul la titlu Primire senzațională la Sibiu: ce bannere au afișat fanii la hotelul echipei + reacția clubului # Golazo.ro
Dinamo va juca diseara în deplasare cu Hermannstadt, de la ora 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
11:50
A descifrat mesajul lui Charalambous Panduru: „Cam asta spune el, de fapt” + Îi atrage atenția: „Dai vina pe același care se băga și când câștigai” # Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Basarab Panduru (55 de ani) a analizat discursurile lui Elias Charalambous și Mihai Stoica, după eșecul categoric al roș-albaștrilor în fața croaților.
11:00
Interzis pe tricouri, nu și pe panouri! Cum a fost posibil ca FCSB să joace fără sponsor la Zagreb, dar acesta să ruleze pe ledurile din jurul gazonului # Golazo.ro
Campioana nu a putut să evolueze cu Betano pe piept, lucru care i s-a întâmplat de multe ori anul trecut.
11:00
Haos în Europa League Forțele de ordine au intervenit de urgență , iar startul jocului a fost întârziat cu aproximativ o oră! # Golazo.ro
FC Utrecht - KRC Genk 0-2. Au fost momente tensionate în Olanda, după ce startul partidei din Europa League a fost amânat cu aproximativ o oră.
Acum 8 ore
10:20
„FCSB e o echipă modestă” Croații au ajuns la o concluzie cruntă după rușinea de la Zagreb: „Nu e nici măcar de nivelul...” # Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Un faimos analist sportiv din Croația a oferit o concluzie cruntă pentru campioana României după înfrângerea rușinoasă de la Zagreb.
09:40
Dă de pământ cu FCSB Ilie Dumitrescu, despre înfrângerea categorică a campioanei cu Dinamo Zagreb : „Deficiențe foarte mari” # Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Ilie Dumitrescu (57 de ani), membru al board-ului FRF și fost component al Generației de Aur, a oferit o reacție dură cu privire la jocul campioanei din Croația.
09:20
Seara în care FCSB a fost umilită la Zagreb a fost și seara în care nu a răspuns la telefon. A sunat de vreo două ori ocupat, după care, nimic. L-a închis.
09:20
„Nu ne pot ajuta” Mihai Stoica anunță restructurări la FCSB: „E bine că am primit niște confirmări” # Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Mihai Stoica (60 de ani) nu și-a ascuns dezamăgirea în ceea ce-i privește pe anumiți jucători, după eșecul de la Zagreb.
Acum 24 ore
01:30
„Este terminat” Mihai Stoica nu mai crede în calificare, după eșecul rușinos cu Dinamo Zagreb: „Cu 9 puncte nu merge nimeni” # Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al „roș-albaștrilor”, nu mai crede în calificarea europeană a echipei.
01:30
„N-am avut un meci mai prost” Radunovic și Miculescu, după înfrângerea cu Dinamo Zagreb: „Nu ne-am ridicat la nivelul Europa League” # Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Risto Radunovic (33 de ani) și David Miculescu (24 de ani), au vorbit despre înfrângerea din Croația.
01:20
„Suntem echipa mai bună!” Antrenorul lui Dinamo Zagreb, nemilos după victoria cu FCSB: „S-a pus problema doar de câte goluri marcăm” # Golazo.ro
DINAMO ZAGREB - FCSB 4-1. Mario Kovacevic (50 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre succesul categoric obținut în fața campioanei României.
01:00
„Trebuie să se schimbe ceva!” Elias Charalambous, nervos după eșecul cu Dinamo Zagreb: „Nu avem șanse nici cu o echipă de liga a treia” # Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Elias Charalambous (45 de ani), tehnicianul campioanei României, a explicat eșecul din Croația.
00:50
„Ne-am întrerupt” Darius Olaru a găsit explicația pentru înfrângerea cu Dinamo Zagreb + Târnovanu: „Nu e OK ce se întâmplă!” # Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul „roș-albaștrilor”, a criticat dur campania europeană din actualul sezon.
00:40
Conflict la Tel Aviv VIDEO Israelienii l-au înjurat și i-au fluturat steagul în față: „O să vezi tu ce-o să-ți facă sioniștii!” # Golazo.ro
Ergin Ataman (60 de ani), antrenorul echipei de baschet a celor de Panathinaikos, a avut parte de o primire ostilă înaintea duelului cu Maccabi Tel Aviv.
00:40
Bîrligea protestează FOTO. Scos de pe teren după ce a marcat, atacantul a avut o reacție nervoasă: „Eram supărat” # Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB. Daniel Bîrligea (25 de ani), autorul golului pentru campioana României, a reacționat nervos după ce a fost înlocuit. Fotbalistul a fost surprins cum a lovit un obiect din spatele porții și a spus câteva cuvinte nemulțumit.
00:20
4-1 pentru niște croați care sunt urmașii lui Zvonimir Boban doar pentru că au legitimații la același club.
00:00
Enes Sali a semnat! FC Dallas l-a cedat din nou pe fotbalistul român » Unde își va continua cariera # Golazo.ro
FC Dallas l-a împrumutat pe Enes Sali (19 ani) în liga Arabiei Saudite. Fotbalistul a mai evoluat în Golful Arab, în urmă cu 2 sezoane.
22 ianuarie 2026
23:40
Nu renunță la Drăgușin Clubul care insistă pentru semnătura fundașului român: „Totul se va decide pe muchie de cuțit!” # Golazo.ro
Presa din Italia susține că AS Roma insistă pentru a obține semnătura lui Radu Drăgușin (25 de ani) în această iarnă.
23:10
Casemiro pleacă de la United Anunțul oficial al clubului și reacția jucătorului: „Vreau să dau tot ce am ” # Golazo.ro
Manchester United a anunțat că nu-i va prelungi contractul lui Casemiro, care expiră în această vară
23:10
FCSB, început de coșmar la Zagreb FOTO. Roș-albaștrii au încasat 2 goluri în 4 minute » Bîrligea a marcat după aproape 3 luni # Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB. Elevii lui Elias Charalambous (45 de ani) au primit două goluri în primele 11 minute ale meciului.
23:00
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou # Golazo.ro
Mircea Lucescu are probleme de sănătate și e internat în spital din România, pentru tratament
22:50
România - Munenegru 15-21 Naționala de polo încheie Campionatul European de la Belgrad pe locul 8 # Golazo.ro
România - Muntenegru 15-21. „Tricolorii” au terminat Campionatul European pe locul 8 în urma rezultatului de pe Belgrad Arena.
22:10
Cine reprezintă România COSR a anunțat lista celor 29 de sportivi care vor fi prezenți la Jocurile Olimpice Milano-Cortina # Golazo.ro
România va fi reprezentată de 29 de sportivi la ediția #14 a Jocurilor Olimpice de iarnă, care se va desfășura în perioada 6–22 februarie 2026, în Italia, la Milano-Cortina d’Ampezzo.
21:30
Oferta care-l convinge Kopic, întrebat direct despre plecarea de la Dinamo: „Acolo vreau să ajung” # Golazo.ro
Zeljko Kopic a vorbit despre o viitoare plecare de la Dinamo, club pe care-l antrenează din decembrie 2023.
21:30
Scandal cu „Borat” în Liga Campionilor Trei suporteri, arestați după ce s-au deghizat în personajul care a ironizat Kazahstanul # Golazo.ro
Kairat Almaty - Club Brugge 1-4. Trei suporteri ai clubului belgian au fost reținuți cinci zile după ce s-au deghizat în personajul Borat.
21:00
Florinel Coman, încă un gol VIDEO. Românul de la Al Gharafa a făcut șah-mat apărarea fostei echipe a lui Olăroiu » Cum a sărbătorit reușita # Golazo.ro
Al Gharafa - Sharjah 1-1, 4-5 d.l.d. Florinel Coman (27 de ani), fotbalistul qatarezilor, a marcat în Supercupa Qatarului și Emiratelor Arabe Unite.
20:30
Tragedie în Portugalia Fotbalistul crescut de Sporting a murit la doar 27 de ani: „S-a prăbușit pe teren, lângă banca adversarilor” # Golazo.ro
Nassur Bacem (27 de ani), fotbalistul echipei portugheze Moncarapachense, a murit în timpul unui meci din Cupa Algarve.
20:10
Fenomen la Celta Vigo FOTO. Ideea lui Ionuț Radu a ajuns în magazinele din Spania » Cât costă tricoul special purtat de portar # Golazo.ro
Tricoul special al lui Ionuț Radu (28 de ani), portar la Celta Vigo, cu numele și numărul tipărite invers, este acum disponibil în magazinele oficiale ale clubului.
19:50
Miza de azi e și Champions League Duelul Dinamo Zagreb - FCSB poate decide și cine dintre România și Croația are de câștigat pentru UCL # Golazo.ro
FCSB are nevoie să nu piardă meciul de azi pentru a rămâne cu șanse reale de calificare, însă dacă va câștiga o poate scoate în decor chiar pe Dinamo Zagreb
19:50
A pierdut la TAS Tenismena română, suspendată pentru dopaj, a invocat cazurile Halep, Swiatek și Sinner: „Am luat două lingurițe” # Golazo.ro
TAS a făcut publică motivarea completă a deciziei prin care a respins apelul jucătoarei române Irina Fetecău (29 de ani), precum și contra-apelul depus de Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisul (ITIA).
