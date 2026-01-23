„Osaka se preface” Soția lui Novak Djokovic, comentariu fără menajamente,  după conflictul cu Sorana Cristea, de la Australian Open

Golazo.ro, 23 ianuarie 2026 16:30

Jelena (39 de ani), soția lui Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP), a vorbit despre momentele tensionate apărute între Sorana Cîrstea (35 de ani, #35 WTA) și Naomi Osaka (28 de ani, #15 WTA), la finalul meciului din turul 2 de la Australian Open.

Acum 5 minute
16:50
Și-a bruscat jucătorul! Gest neașteptat al lui Unai Emery după ce a făcut o înlocuire la Aston Villa. Explicația, și mai surprinzătoare Golazo.ro
Unai Emery, antrenorul lui Aston Villa, a reacționat agresiv după ce l-a schimbat pe belgianul Youri Tielemans spre sfârșitul meciului câștigat cu Fenerbahce, 1-0 în Europa League
Acum 30 minute
16:30
16:30
A semnat lângă Trump la Davos! Președintele lui Guardiola la Manchester City, apariție surprinzătoare la noul Consiliu pentru Pace Golazo.ro
Khaldoon Al-Mubarak, liderul lui Manchester City, a semnat din partea Emiratelor Arabe Unite aderarea țării sale la Consiliul pentru Pace, noul organism controversat inițiat și coordonat de Donald Trump
Acum o oră
16:10
„Lucescu te ucide cu presiunea” Antrenorul lui PAOK, în viziunea unui fost jucător al alb-negrilor: „Fenomen” Golazo.ro
Răzvan Lucescu, 56 de ani, prezentat de spaniolul Jose Canas, care a jucat la PAOK în primul mandat al antrenorului la Salonic
16:10
Liga 1, etapa 23 LIVE de la ora 17:00: Metaloglobus - FC Argeș, în primul meci al rundei Golazo.ro
Duelul Metaloglobus - FC Argeș, programată la ora 17:00, deschide etapa #23 din Liga 1.
Acum 2 ore
15:50
Dan Udrea FCSB e eșec sau un club de succes? Golazo.ro
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre FCSB.
15:30
Cu ochii pe Dawa Fotbalistul de la FCSB, urmărit de scouteri la meciul cu Dinamo Zagreb: „Se află în vizorul mai multor echipe” Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Joyskim Dawa (29 de ani), fundașul campioanei, a fost monitorizat de mai multe cluburi din Rusia la meciul din Europa League.
15:20
Sugestie pentru „antrenorul” Becali  Basarab Panduru îl trimite să analizeze și adversarii, înainte să decidă cine joacă la FCSB + comparație cu Formula 1 Golazo.ro
Basarab Panduru a dat declarațiile serii, după eșecul celor de la FCSB în Croația, 1-4 cu Dinamo Zagreb.
15:20
Tribuna 2 e istorie În ce stadiu au ajuns lucrările de demolare ale stadionului Dinamo Golazo.ro
Lucrările pentru demolarea stadionului Dinamo avansează.
15:10
„Kovacs, ca inteligența artificială” Arbitrul i-a impresionat pe turci la Galatasaray - Atletico, al 4-lea său meci în Ligă în acest sezon Golazo.ro
Istvan Kovacs, 41 de ani, a arbitrat a patra oară în Champions League pe 21 ianuarie, exact în aceeași zi ca în 2025. Foarte bun la Galatasaray - Atletico Madrid 1-1
15:00
FCSB, mare favorită în derby-ul cu CFR Cluj - cum arată cotele la pariuri? Golazo.ro
Acum 4 ore
14:30
Matteo Duțu, prezentat oficial la Dinamo Pe cât timp a semnat și ce număr va purta  fundașul trecut pe la Lazio și AC Milan Golazo.ro
Matteo Duțu (20 de ani), fundașul crescut la academiile celor de la Lazio și AC Milan, este noul jucător al celor de la Dinamo.
14:20
Ferrari și-a prezentat noul monopost FOTO+VIDEO. Cum arată mașina cu care italienii vor să câștige titlul după 18 ani » Schimbare majoră la exterior! Golazo.ro
Ferrari a prezentat monopostul SF-26, care va fi condus de piloții Lewis Hamilton și Charles Leclerc în noul sezon de Formula 1.
14:10
Probleme pentru Charalambous Anunțul lui  Mihai Stoica: „Se simte foarte rău” Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Elias Charalambous (45 de ani) se confruntă cu probleme de sănătate după partida din Croația.
13:40
„Alibec se împiedică de minge” Atacantul de la FCSB și-a semnat sentința după prestația de la Zagreb + Alți 3 jucători luați la țintă Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, susține că este pregătit să renunțe la Denis Alibec (35 de ani).
13:30
Real Madrid și Barcelona, venituri record Cum arată topul celor mai bogate cluburi din lume  Golazo.ro
Real Madrid și Barcelona au generat cele mai mari venituri la nivel global, în sezonul 2024/2025.
13:20
Grădinescu, apel către Gigi Becali Comentatorul TV n-a mai suportat: „N-aveți, moral, dreptul să vorbiți în fața lor” Golazo.ro
Emil Grădinescu (66 de ani) critică implicarea lui Gigi Becali (67 de ani) în alcătuirea echipei la FCSB.
13:10
Veriga foarte slabă a lui FCSB Alarmă și pentru Liga 1. Ținut de Becali 90 de minute la Zagreb, pare rupt de echipă după ce a ratat cantonamentul Golazo.ro
Siyabonga Ngezana, văzut de patron titular indiscutabil la FCSB, e îngrijorător pentru roș-albaștri în a doua parte a sezonului, după erorile cu Dinamo Zagreb, în Europa League
Acum 6 ore
12:40
Becali: „Echipa a fost praf!” Patronul de la FCSB a dezvăluit ce i-a spus lui Mihai Stoica la scorul de 2-0 pentru Dinamo Zagreb Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, și-a ieșit din minți după eșecul echipei sale din Croația.
12:20
Sportivii americani puși în dificultate Cum au reacționat la întrebările legate de Donald Trump , după victoriile de la Australian Open Golazo.ro
Taylor Fritz (28 de ani, #9 ATP), Amanda Anisimova (24 de ani, #4 WTA), Madison Keys (30 de ani, #9 WTA) și Jessica Pegula (31 de ani, #6 WTA) au fost întrebați despre cel de-al doilea mandat ca președinte al lui Donald Trump (79 de ani).
12:20
Dinamo, cu gândul la titlu   Primire senzațională la Sibiu: ce bannere au afișat fanii la hotelul echipei + reacția clubului  Golazo.ro
Dinamo va juca diseara în deplasare cu Hermannstadt, de la ora 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
11:50
A descifrat mesajul lui Charalambous Panduru: „Cam asta spune el, de fapt” + Îi atrage atenția: „Dai vina pe același care se băga și când câștigai” Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1.  Basarab Panduru (55 de ani) a analizat discursurile lui Elias Charalambous și Mihai Stoica, după eșecul categoric al roș-albaștrilor în fața croaților.
11:00
Interzis pe tricouri, nu și pe panouri! Cum a fost posibil ca FCSB să joace fără sponsor la Zagreb, dar acesta să ruleze pe ledurile din jurul gazonului Golazo.ro
Campioana nu a putut să evolueze cu Betano pe piept, lucru care i s-a întâmplat de multe ori anul trecut.
11:00
Haos în Europa League Forțele de ordine au intervenit de urgență , iar startul jocului a fost întârziat cu aproximativ o oră! Golazo.ro
FC Utrecht - KRC Genk 0-2. Au fost momente tensionate în Olanda, după ce startul partidei din Europa League a fost amânat cu aproximativ o oră.
Acum 8 ore
10:20
„FCSB e o echipă modestă” Croații au ajuns la o concluzie cruntă după rușinea de la Zagreb: „Nu e nici măcar de nivelul...” Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Un faimos analist sportiv din Croația a oferit o concluzie cruntă pentru campioana României după înfrângerea rușinoasă de la Zagreb.
09:40
Dă de pământ cu FCSB Ilie Dumitrescu, despre înfrângerea categorică a campioanei cu Dinamo Zagreb : „Deficiențe foarte mari” Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Ilie Dumitrescu (57 de ani), membru al board-ului FRF și fost component al Generației de Aur, a oferit o reacție dură cu privire la jocul campioanei din Croația.
09:20
Silviu Tudor Samuilă Tot mai săraci Golazo.ro
Seara în care FCSB a fost umilită la Zagreb a fost și seara în care nu a răspuns la telefon. A sunat de vreo două ori ocupat, după care, nimic. L-a închis.
09:20
„Nu ne pot ajuta”  Mihai Stoica anunță restructurări la FCSB: „E bine că am primit niște confirmări” Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1.  Mihai Stoica (60 de ani) nu și-a ascuns dezamăgirea în ceea ce-i privește pe anumiți jucători, după eșecul de la Zagreb.
Acum 24 ore
01:30
„Este terminat” Mihai Stoica nu mai crede în calificare,  după eșecul rușinos cu Dinamo Zagreb: „Cu 9 puncte nu merge nimeni” Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al „roș-albaștrilor”, nu mai crede în calificarea europeană a echipei.
01:30
 „N-am avut un meci mai prost” Radunovic și Miculescu, după înfrângerea cu Dinamo Zagreb: „Nu ne-am ridicat la nivelul Europa League” Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Risto Radunovic (33 de ani) și David Miculescu (24 de ani), au vorbit despre înfrângerea din Croația.
01:20
„Suntem echipa mai bună!” Antrenorul lui Dinamo Zagreb, nemilos după victoria cu FCSB: „S-a pus problema doar de câte goluri marcăm”  Golazo.ro
DINAMO ZAGREB - FCSB 4-1. Mario Kovacevic (50 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre succesul categoric obținut în fața campioanei României.
01:00
„Trebuie să se schimbe ceva!” Elias Charalambous, nervos după eșecul cu Dinamo Zagreb: „Nu avem șanse nici cu o echipă de liga a treia” Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Elias Charalambous (45 de ani), tehnicianul campioanei României, a explicat eșecul din Croația.
00:50
„Ne-am întrerupt” Darius Olaru a găsit explicația pentru înfrângerea cu Dinamo Zagreb + Târnovanu: „Nu e OK ce se întâmplă!” Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul „roș-albaștrilor”, a criticat dur campania europeană din actualul sezon.
00:40
Conflict la Tel Aviv VIDEO Israelienii l-au înjurat și i-au fluturat steagul în față: „O să vezi tu  ce-o să-ți facă sioniștii!” Golazo.ro
Ergin Ataman (60 de ani), antrenorul echipei de baschet a celor de Panathinaikos, a avut parte de o primire ostilă înaintea duelului cu Maccabi Tel Aviv.
00:40
Bîrligea protestează FOTO. Scos de pe teren după ce a marcat, atacantul a avut o reacție nervoasă:  „Eram supărat” Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB. Daniel Bîrligea (25 de ani), autorul golului pentru campioana României, a reacționat nervos după ce a fost înlocuit. Fotbalistul a fost surprins cum a lovit un obiect din spatele porții și a spus câteva cuvinte nemulțumit.
00:20
Cristian Geambașu În genunchi la Zagreb Golazo.ro
4-1 pentru niște croați care sunt urmașii lui Zvonimir Boban doar pentru că au legitimații la același club.
00:00
Enes Sali a semnat! FC Dallas l-a cedat din nou pe fotbalistul român » Unde își va continua cariera Golazo.ro
FC Dallas l-a împrumutat pe Enes Sali (19 ani) în liga Arabiei Saudite. Fotbalistul a mai evoluat în Golful Arab, în urmă cu 2 sezoane.
22 ianuarie 2026
23:40
Nu renunță la Drăgușin Clubul care insistă pentru  semnătura fundașului român: „Totul se va decide pe muchie de cuțit!” Golazo.ro
Presa din Italia susține că AS Roma insistă pentru a obține semnătura lui Radu Drăgușin (25 de ani) în această iarnă.
23:10
Casemiro pleacă de la United Anunțul oficial al clubului și reacția jucătorului: „Vreau să dau tot ce am ” Golazo.ro
Manchester United a anunțat că nu-i va prelungi contractul lui Casemiro, care expiră în această vară
23:10
FCSB, început de coșmar la Zagreb FOTO. Roș-albaștrii au încasat  2 goluri în 4 minute » Bîrligea a marcat după aproape 3 luni Golazo.ro
Dinamo Zagreb - FCSB. Elevii lui Elias Charalambous (45 de ani) au primit două goluri în primele 11 minute ale meciului.
23:00
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou Golazo.ro
Mircea Lucescu are probleme de sănătate și e internat în spital din România, pentru tratament
22:50
România - Munenegru 15-21 Naționala de polo încheie Campionatul European de la Belgrad pe locul 8 Golazo.ro
România - Muntenegru 15-21. „Tricolorii” au terminat Campionatul European pe locul 8 în urma rezultatului de pe Belgrad Arena.
22:10
Cine reprezintă România COSR a anunțat lista celor 29 de sportivi care vor fi prezenți la Jocurile Olimpice Milano-Cortina Golazo.ro
România va fi reprezentată de 29 de sportivi la ediția #14 a Jocurilor Olimpice de iarnă, care se va desfășura în perioada 6–22 februarie 2026, în Italia, la Milano-Cortina d’Ampezzo.
21:30
Oferta care-l convinge Kopic, întrebat direct despre plecarea de la Dinamo: „Acolo vreau să ajung” Golazo.ro
Zeljko Kopic a vorbit despre o viitoare plecare de la Dinamo, club pe care-l antrenează din decembrie 2023.
21:30
Scandal cu „Borat” în Liga Campionilor Trei suporteri, arestați după ce s-au deghizat în personajul care a ironizat Kazahstanul Golazo.ro
Kairat Almaty - Club Brugge 1-4. Trei suporteri ai clubului belgian au fost reținuți cinci zile după ce s-au deghizat în personajul Borat.
21:00
Florinel Coman, încă un gol VIDEO. Românul de la Al Gharafa a făcut șah-mat apărarea fostei echipe a lui Olăroiu » Cum a sărbătorit reușita Golazo.ro
Al Gharafa - Sharjah 1-1, 4-5 d.l.d. Florinel Coman (27 de ani), fotbalistul qatarezilor, a marcat în Supercupa Qatarului și Emiratelor Arabe Unite.
20:30
Tragedie în Portugalia Fotbalistul crescut de Sporting a murit la doar 27 de ani: „S-a prăbușit pe teren, lângă banca adversarilor” Golazo.ro
Nassur Bacem (27 de ani), fotbalistul echipei portugheze Moncarapachense, a murit în timpul unui meci din Cupa Algarve.
20:10
Fenomen la Celta Vigo FOTO. Ideea lui Ionuț Radu a ajuns în magazinele din Spania » Cât costă tricoul special purtat de portar Golazo.ro
Tricoul special al lui Ionuț Radu (28 de ani), portar la Celta Vigo, cu numele și numărul tipărite invers, este acum disponibil în magazinele oficiale ale clubului.
19:50
Miza de azi e și Champions League Duelul Dinamo Zagreb - FCSB poate decide și cine dintre România și Croația are de câștigat pentru UCL Golazo.ro
FCSB are nevoie să nu piardă meciul de azi pentru a rămâne cu șanse reale de calificare, însă dacă va câștiga o poate scoate în decor chiar pe Dinamo Zagreb
19:50
A pierdut la TAS Tenismena română, suspendată pentru dopaj, a invocat cazurile Halep, Swiatek și Sinner: „Am luat două lingurițe” Golazo.ro
TAS a făcut publică motivarea completă a deciziei prin care a respins apelul jucătoarei române Irina Fetecău (29 de ani), precum și contra-apelul depus de Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisul (ITIA).
