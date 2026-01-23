Cadavrul lui Mario Berinde are urme de mușcături! Greșeala făcută de criminali când l-au îngropat
SpyNews, 23 ianuarie 2026 17:20
Au apărut detalii șocante despre crima din Timiș. Pe cadavrul lui Mario Berinde au fost găsite urme de mușcături. Criminalii ar fi făcut o gafă uriașă în momentul în care l-au îngropat în curtea unuia dintre suspecți.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 5 minute
17:50
Un alt caz a cutremurat România! Doi copii cu vârste de 4, respectiv 4 ani au căzut în râul Someșul Mic, după ce s-au dat pe derdeluș. Unul dintre cei doi minori a fost găsit, însă celălalt este în continuare căutat.
Acum o oră
17:20
Cadavrul lui Mario Berinde are urme de mușcături! Greșeala făcută de criminali când l-au îngropat # SpyNews
Au apărut detalii șocante despre crima din Timiș. Pe cadavrul lui Mario Berinde au fost găsite urme de mușcături. Criminalii ar fi făcut o gafă uriașă în momentul în care l-au îngropat în curtea unuia dintre suspecți.
17:10
Alex Bodi a făcut un gest curajos, în ciuda temperaturilor extrem de scăzute. Afaceristul s-a filmat în ipostaze rare, direct în fața cazării de la munte. Nu mulți ar avea curaj să facă așa ceva!
Acum 2 ore
16:40
Adolescentul de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde se droga. Au apărut rezultatele toxicologice # SpyNews
Au apărut analizele toxicologice ale celor trei tineri suspectați că l-au ucis pe Mario Berinde. Acestea au confirmat că adolescentul de 13 ani era drogat în momentul în care ar fi recurs la gestul șocant. Iată ce arată analizele în cazul celorlalți doi suspecți.
16:30
Sfâșietor! Ultimele conversații dintre Mario Berinde și un prieten apropiat: "Să nu mă uiți" # SpyNews
Mario Berinde și-a găsit sfârșitul la doar 15 ani, după ce a fost ucis cu sânge rece de doi colegi de școală. Prietenii tânărului, sfâșiați de durere, și-au exprimat regretul față de tragedia care a șocat România. Iată ce a discutat Mario Berinde cu prietenul său, înainte să-și piardă viața!
16:00
Incredibil! Cum arăta Bisoi înainte să fie condamnat la închisoare! A slăbit mai bine de 10 kilograme # SpyNews
Incredibil! Bisoi a trecut printr-o transformare radicală. Acesta a slăbit mai bine de 10 kilograme, în doar 60 de zile. Totul, înainte să fie condamnat la un an de închisoare. Iată cum a reușit influencerul să scadă în greutate!
Acum 4 ore
15:50
Autorul accidentului din Pantelimon, care a ucis un băiat de 9 ani, le-a cerut iertare părinților îndoliați. Mario a mutilat-o pe viață pe sora copilului # SpyNews
Mario avea 16 ani atunci când s-a urcat la volan, deși nu avea permis. A provocat un accident într-o parcare din Parcul Pantelimon, în urma căruia un băiat de nouă ani a murit, iar sora lui, pe atunci în vârstă de șapte ani, a fost rănită. La aproape doi ani de la tragedie, tânărul le-a cerut iertare părinților îndoliați.
15:40
Răsturnare șocantă în cazul crimei din Timiș! Un adult ar fi fost implicat în uciderea lui Mario. Ce declarații a făcut unchiul victimei # SpyNews
Cazul crimei din Timiș ia o întorsătură neașteptată! Anchetatorii verifică acum posibila implicare a unui adult în uciderea lui Mario. Ce declarații a făcut unchiul victimei.
15:40
Autorul accidentului din Pantelimon, care a ucis un băiat de 9 ani, și-a cerut iertare părinților îndoliați. Mario a mutilat-o pe viață pe sora copilului # SpyNews
Mario avea 16 ani atunci când s-a urcat la volan, deși nu avea permis. A provocat un accident într-o parcare din Parcul Pantelimon, în urma căruia un băiat de nouă ani a murit, iar sora lui, pe atunci în vârstă de șapte ani, a fost rănită. La aproape doi ani de la tragedie, tânărul și-a cerut iertare părinților îndoliați.
15:00
Mobilizare în masă după ce adolescentul din Timiș a fost ucis! Mii de persoane au semnat petiţia "legea Mario" # SpyNews
Crima din județul Timiș a declanșat o mobilizare fără precedent în rândul oamenilor. Mii de persoane au semnat deja petiția „Legea Mario” prin care se cere modificarea codului penal pentru ca aceste fapte comise cu discernământ de cei sub 14 ani să fie pedepsite ca atare.
14:50
Alertă în Constanța, după ce o adolescentă de 15 ani s-ar fi aruncat de pe podul de la Agigea. Ana Maria a dispărut vineri dimineața # SpyNews
Este alertă în Constanța, după ce o adolescentă de 15 ani s-ar fi aruncat în Dunăre. Ana Maria Chivu a dispărut vineri dimineața. A plecat de acasă, din Movilița, spre o unitate de învățământ din Constanța, însă nu a mai ajuns acolo.
14:50
Ce a apărut pe contul mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde. Mii de oameni au reacționat # SpyNews
Oamenii au luat foc, în urma crimei din Cenei, județul Timiș! Mario Berinde și-a pierdut viața la numai 15 ani, iar în urma morții sale mai multe persoane au asaltat contul de socializare a mamei unuia dintre criminali. Iată ce au scris mii de internauți!
14:10
ERATĂ - În această seară, la Survivor, Adi Vasile va da o veste care va surprinde ambele triburi: ”Este un moment în care va trebui să luați o decizie foarte importantă” # SpyNews
Două săptămâni din cel mai puternic format de televiziune din lume. Singurul show în care concurenții luptă cu natura înconjurătoare și cu cele mai dure condiții de trai pentru a merge cât mai departe. Un premiu important și miza de a deveni învingător! Survivor. Faimoși vs Războinici continuă de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY și aduce o ediție care nu poate fi ratată, în care miza este mai mare decât s-ar fi putut gândi oricine.
14:10
Un martor cheie din dosarul cimei din Timiș rupe tăcerea! Copiii care au comis crima se drogau? Declarațiile halucinante ale tânărului # SpyNews
Un martor-cheie din dosarul crimei din Timiș a decis să rupă tăcerea! Bărbatul a vorbit despre comportamentul copiilor implicați în uciderea lui Mario. Se drogau cei doi adolescenți de 13 și 15 ani? Declarațiile halucinante ale tânărului care îi cunoștea.
14:00
O profesoară a explicat diferențele dintre studenții români și studenții americani. Ce a observat la tinerii de la noi # SpyNews
O profesoară de la Tiffin University Romania a explicat ce diferențe a observat între studenții români și cei americani. Cadrul didactic spune despre studenții români că sunt extrem de inteligenți, că le place să vină la cursuri, însă că nu respectă neapărat principiile eticii.
Acum 6 ore
13:50
Alina Sorescu a făcut dezvăluiri impresionante! Artista a vorbit despre planurile pe care le are în acest an, dar și despre posibilitatea unei noi relații. Vedeta l-a dat uitării pe Alexandru Ciucu, iar acum se axează pe cu totul și cu totul altceva. Iată ce a mărturisit blondina!
13:20
Cum au plănuit cei doi copii crima din Timiș. Pe cine ar fi vrut să dea vina pentru uciderea lui Mario # SpyNews
Cei doi copii implicați în crima din Timiș și-ar fi planificat cu atenție fapta. Unchiul lui Mario, băiatul care a fost ucis cu sânge rece de prieteni, ar fi aflat mai multe detalii chair de la unul dintre copiii implicați în acest caz. Minorii ar fi încercat să dea vina pe o altă persoană pentru moartea adolescentului.
13:20
București, 22 ianuarie 2026 – Anul 2026 începe cu reguli mai stricte și costuri mai mari pentru mulți români. De la 1 ianuarie, au intrat în vigoare noi măsuri fiscale: taxe locale mai mari pe locuințe, terenuri și mașini, impozite ajustate pe câștiguri și o presiune generală asupra cheltuielilor lunare. Toate aceste schimbări vin pe fondul unui efort al statului de a-și echilibra bugetul, după mai mulți ani dificili din punct de vedere economic.
13:10
Camelia Voinea trăiește șocul vieții ei! A aflat de pe Internet că soțul o părăsește. Cum a reacționat antrenoarea # SpyNews
Camelia Voinea trăiește clipe cum nu s-ar fi gândit vreodată! Antrenoarea de gimnastică a primit o nouă lovitură, după ce, recent, a fost în centrul unui scandal mediatic cu mai multe foste eleve de-ale sale. De data aceasta însă, este vorba despre viața sa personală. Mama Sabrinei Voinea a aflat de pe Internet că soțul divorțează de ea!
13:10
În această seară, la Survivor, Adi Vasile va da o veste care va surprinde ambele triburi: „Este un moment în care va trebui să luați o decizie foarte importantă” # SpyNews
Cel mai puternic și urmărit format al momentului, cel care scoate concurenții din zona de confort și le oferă șansa de a se redescoperi, în timp ce luptă pentru condițiile de viață, ajunge la cea de-a doua săptămână. Survivor începe de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu o ediție care va arăta ce înseamnă cu adevărat cele mai dure ore din Republica Dominicană, atunci când nici măcar acoperișul nu rezistă.
13:00
Un tânăr român a omorât un bătrân de 72 de ani, într-un spital din Italia! L-a atacat cu o bucată din tăblia patului # SpyNews
Incident halucinant într-un spital din Italia. Un tânăr român a ucis un bătrân de 72 de ani. Cei doi se aflau în aceeași salonul, iar românul l-a atacat cu o bucată din tăblia patului. Loviturile în cap i-au fost fatale bătrânului.
12:40
O femeie a fost înjunghiată în gât de concubin în apartamentul fiicei sale din Satu Mare. De ce ar fi recurs bărbatul la acest gest # SpyNews
O femeie din Satu Mare a fost grav rănită după ce a fost înjunghiată în gât de concubin, chiar în apartamentul fiicei sale. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi făcut un astfel de gest din cauza geloziei.
12:30
Cu ce se ocupă Cătălin Măruță de când a rămas fără emisiune. Unde își caută liniștea prezentatorul # SpyNews
Cătălin Măruță încearcă să își găsească liniștea, după ce a aflat că urmează să nu mai aibă emisiune! Prezentatorul TV a dezvăluit la ce a recurs pentru a-și pune ordine în gânduri. Iată ce face vedeta de când a rămas fără proiectul său de succes!
12:10
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner, la șase luni de moartea lui. Ce se va întâmpla cu mașinile de lux # SpyNews
Felix Baumgartner a murit pe 17 iulie 2025, în urma unui accident îngrozitor, în timp ce zbura cu parapanta. Averea lui este estimată la 500 de milioane de dolari. Parașutistul avea mai multe mașini, pe care familia le-a scos deja la vânzare.
12:10
Dana Dembinski s-a alăturat distribuției Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Personajul ei vine să răstoarne echilibrul fragil din universul serialului de la Antena 1 # SpyNews
După un final emoționant de sezon, difuzat chiar în seara de Crăciun, povestea serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, semnat de Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, continuă în acest an la Antena 1. Cea mai nouă difuzare a celui de-al treilea sezon al proiectului a adus o nouă surpriză pentru telespectori: Dana Dembinski s-a alăturat distribuției, intrând în rolul mamei Sandrei Istrate (Ada Condeescu), un personaj care promite noi începuturi, emoții profunde și dezvăluiri amețitoare. Echilibrul fragil din universul proiectului este, din nou, pus la încercare, mai ales pentru că noile episoade vor aduce intrigi care îi vor captiva pe telespectatori.
Acum 8 ore
11:50
Cum a reacționat fostul iubit al Iorgăi când a văzut-o sărutându-se cu Adrian Elicopter. Papote a aruncat Internetul în aer # SpyNews
Papote, fostul iubit al celebrei Iorga, a aruncat Internetul în aer! Acesta a avut o reacție absolut savuroasă, care i-a pus pe jar pe internauți. Nimeni nu s-ar fi așteptat ca tânărul să reacționeze în acest mod, în momentul în care i-a văzut pe fosta sa iubită și pe Adrian Elicopter sărutându-se.
11:30
Asemănarea dintre cele două crime care au zguduit România. Ce i-a făcut pe criminali să recurgă la un astfel de gest # SpyNews
Există o asemănare tulburătoare în cazul celor două crime care au zguduit România. În ambele cazuri, criminalii au recurs la un astfel de gest extrem din cauza aceluiaș motiv.
11:30
Fosta soție a lui Robert Lele, noi săgeți la adresa lui. Bruneta l-ar fi „atacat” pentru că s-a însurat cu Andra Volos # SpyNews
Robert Lele și fosta soție nu mai sunt împreună de o bună perioadă, însă Lorena pare că l-a taxat, din nou, de această dată făcând referire și la Andra Volos, cu care este căsătorit de aproape doi ani. Mesajul acid al brunetei pentru soția manelistului.
11:30
Paste cu sos pesto după rețeta lui Chef Horia Manea, de la Meniu de vedetă! Secretele pentru un preparat delicios # SpyNews
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, focaccia liguriană, un fel principal, paste cu sos pesto, parmezan şi busuioc, şi un desert, tiramisu la pahar.
11:20
A crescut numărul victimelor accidentului feroviar din Spania! 45 de persoane și-au pierdut viața în cumplitul incident # SpyNews
A crescut numărul victimelor accidentului feroviar din Spania! Potrivit noile date, se pare că bilanțul persoanelor decedate a ajuns la 45. Incidentul cumplit a avut loc duminică, în localitatea Adamuz, din sudul Spaniei. Iată cele mai noi informații!
10:50
Un adolescent a fost snopit în bătaie de mai mulți băieți, lângă un liceu din Argeș. Totul a fost filmat # SpyNews
Un adolescent a fost agresat de mai mulți băieți în apropierea unui liceu din Argeș, iar întreaga scenă șocantă a fost filmată. Incidentul a atras atenția autorităților, care au demarat ancheta pentru a identifica persoanele implicate și a lua măsurile legale necesare.
10:50
Ieri a fost o zi importantă în familia lui Tily Niculae, căci și-a sărbătorit mama. Olimpia Niculae a împlinit 76 de ani, iar vedeta a mers să își vadă părinții. Actrița se mândrește cu familia frumoasă, dar și cu doi părinți care se iubesc la fel de mult.
10:40
Cristina Pucean a făcut marea dezvăluire! Dansatoarea a arătat ce își dorește cu ardoare și nimeni nu mai poate comenta. Pretențiile brunetei nu sunt deloc ieftine, dar nu e ca și cum cineva s-ar fi așteptat la asta. Iată mai multe detalii!
10:20
Zodiile care intră într-o nouă eră puternică începând de astăzi, 23 ianuarie 2026. Începe o etapă plină de transformări pentru nativi # SpyNews
Începând de astăzi, 23 ianuarie 2026, trei semne zodiacale intră într-o nouă eră puternică, când conjuncția dintre Soare și Pluto aduce putere, adevăr și schimbări ireversibile. Cine sunt nativii pentru care va începe o etapă plină de transformări.
10:10
Alina Pușcaș a fost scoasă din sărite! Prezentatoarea TV a avut parte de o surpriză de zile mari, din partea copiilor săi. Aceasta nu a fost deloc încântată și a arătat tuturor urmăritorilor săi cu ce a fost nevoită să se confrunte. Iată despre ce este vorba!
10:10
După vacanța din Thailanda, Mira a plecat într-o altă escapadă. Ce destinație a ales: „Am crezut că vin la căldură” # SpyNews
Mira a plecat într-o nouă escapadă, după vacanța din Thailanda, unde a mers cu cântăreața Jo. Artista se află în Dubai, acolo unde a fost și în trecut. A crezut că vine la căldură, iar vremea de acolo a surprins-o.
Acum 12 ore
09:40
Unde locuiesc Mihaela și Ștefan de la Mireasa, după ce incendiul i-a distrus casa. Tânărul este extrem de afectat # SpyNews
Mihaela și Ștefan de la Mireasa trec printr-o situație complicată, după ce casa lui a fost cuprinsă de flăcări. Locuința a fost complet distrusă de incendiu. Tânărul locuia în casa respectivă, împreună cu tatăl lui, care și el este extrem de afectat de dezastru.
09:40
Dorian Popa a izbucnit în lacrimi! Ce l-a făcut pe influencer să ajungă într-o asemenea situație # SpyNews
Dorian Popa a izbucnit în lacrimi! Influencerul a trecut prin momente emoționante, care l-au copleștit, iar modalitatea sa de a se elibera a fost de a împărtăși cu urmăritorii săi ce i s-a întâmplat. Iată mai multe detalii!
09:40
Destinul cumplit al unei românce de 26 de ani moarte în accident! Crescută la orfelinat, părinții ei au fost căutați pentru a o putea scoate de la morgă # SpyNews
Destinul unei românce de doar 26 de ani s-a încheiat tragic într-un accident rutier, lăsând în urmă o poveste de viață marcată de lipsuri și suferință. Tânăra, crescută la orfelinat, nu avea legături apropiate cu familia, iar după deces a fost nevoie ca mama și tatăl ei să fie găsiți pentru ca trupul să îi poată fi luat de la morgă și să poată fi înmormântată creștinește.
09:10
Bisoi a primit o nouă palmă! Influencerul a fost părăsit de unul dintre cei mai importanți oameni din echipa sa, după ce instanța de judecată și-a prezentat sentința. Condamnarea la închisoare a influencerului pare-se că a avut un preț colosal, astfel acesta este nevoit să o ia de la început de unul singur sau să îl înlocuiască pe cel de la dreapta sa!
09:00
Alina Marymar, cu sufletul frânt. Gestul făcut de fiica ei, Anastasia, într-o zi importantă pentru brunetă: „Cum să nu crezi în semne?” # SpyNews
Alina Marymar este copleșită de durere, într-o zi care ar fi trebuit să fie specială pentru ea. Astăzi, bruneta ar fi trebuit să își sărbătorească nepotul, pe Lucas. Băiețelul a murit în 2024, la doar opt ani.
09:00
Cel mai urmărit TikToker din lume a transformat faima pe internet într-o tranzacție de aproape 1 miliard de dolari # SpyNews
Cel mai urmărit TikToker din lume a reușit să transforme popularitatea uriașă de pe internet într-o afacere impresionantă, evaluată la aproape 1 miliard de dolari.
08:30
Andreea Bostănică a amenințat-o pe amanta fostului ei iubit: „Să nu dai ochii cu mine”. I-a dat replica și lui Abush # SpyNews
Andreea Bostănică a amenințat-o pe amanta fostului ei iubit. Influencerița a avut cuvinte dure la adresa ei și a dat de înțeles că tânăra respectivă ar fi avut legătură cu fostul ei partener și în trecut. Andreea Bostănică nu a trecut cu vederea nici declarațiile controversate ale lui Abush din ultimele zile.
08:30
Clipe de coșmar pentru Mircea Lucescu! Selecționerul României a fost internat de urgență la spital, iar anunțul a fost confirmat chiar de el. Antrenorul „tricolorilor” și-a anulat prezența în cantonamentul din Antalya, iar informațiile arată că starea sa de sănătate nu ar fi deloc una bună. Iată mai multe detalii!
Acum 24 ore
00:30
Cum și-ar fi prevestit accidentul tatăl lui Abi Talent! Bărbatul este în stare critică: ”L-am amânat cât am putut” # SpyNews
Tatăl lui Abi Talent a fost implicat într-un accident foarte grav, în urma căruia a intrat în comă. Înainte de accidentul rutier, Julien Panțic a transmis un mesaj dubios pe rețelele de socializare, despre care se crede că a prevestit momentul.
00:00
Lulu Varodi dă de pământ cu Mirela Retegan! Câți bani câștiga în timp ce făcea parte din Gașca Zurli # SpyNews
Lulu Varodi a detonat bomba! Cunoscutul „Bucătăraș Lulu” a rupt tăcerea și a dat cărțile pe față. Acesta îi aduce acuzații grave Mirelei Retegan, fondatoarea trupei din care tânărul a făcut parte timp de zece ani. Acesta a mărturisit câți bani câștiga pe lună, în perioada în care Gașca Zurli era pe val, iar suma este una cu totul și cu totul neașteptată.
22 ianuarie 2026
23:40
Incident foarte grav în Iași. Un curier nepalez a fost agresat de un șofer, cu care era într-un conflict aprins. Scena în care bărbatul încearcă să îl lovească pe curier cu mașina a fost filmată de un alt șofer din trafic.
23:30
Drama neștiută a lui Constantin Zamfirescu. Gogoașă din „Trăsniții” și-a pierdut primul copil la câteva zile de la naștere # SpyNews
Constantin Zamfirescu, alias „Gogoașă” din serialul „Trăsniții”, a făcut dezvăluiri incredibile! Actorul a avut o viață de poveste și a reușit să treacă cu brio peste toate greutățile pe care le-a întâlnit. Vedeta a primit lovitură după lovitură, însă nu a renunțat nicio clipă. Una dintre cele mai dificile încercări ale vieții sale a fost pierderea fiicei, la doar câteva zile de la naștere. Iată ce a declarat acesta!
23:10
Diana este din Republica Moldova, are 24 de ani și este pregătită să își cunoască jumătatea. Concurenta a dezvăluit ce caută la un bărbat și cum trebuie să arate acesta pentru a o atrage. Gimnasta are cerințe stricte și este selectivă.
22:30
Suspecții de uciderea lui Mario din Timiș au fost arestați preventiv! Au recunoscut totul la audieri # SpyNews
Cei doi tineri de 15 ani, suspectați că l-au ucis pe Mario Berinde, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Băiatul în vârstă de 13 ani a fost lăsat liber, pentru că nu poate să răspundă penal din cauza vârstei. Toți trei și-au recunoscut faptele la audieri.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.