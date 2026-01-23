Taxele pe proprietate nu cresc în 2027, spune Bolojan. Statul pregătește un soft care va calcula valoarea reală a locuințelor

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că nu ar urma să crească taxele pe proprietate în 2027, el anunţând că se lucrează la Ministerul de Finanţe, în colaborare cu Banca Mondială, la un soft prin care să se vadă valoarea de piaţă a imobilelor din fiecare localitate, pe zone. Potrivit premierului, calculul impozitului va putea fi reglat de către primării în aşa fel încât nivelul impozitelor din România să nu fie diferit într-o proporţie generală, în 2027 faţă de 2026.

