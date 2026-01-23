Indignare în rândul veteranilor și al liderilor politici din Marea Britanie, după ce Donald Trump a diminuat importanța rolului jucat de aliații SUA în misiunile din Afganistan. Guvernul spune că președintele american are o evaluare greșită, în timp ce opoziția consideră că afirmațiile sunt “jignitoare”.

17:10

Un raport realizat de Randstad arată că Generația Z este cea mai îngrijorată de impactul AI, deoarece companiile se bazează din ce în ce mai mult pe chatboți cu inteligență artificială și automatizare. Aproape jumătate dintre angajații intervievați se tem că tehnologia emergentă va aduce beneficii mai mari corporațiilor decât forței de muncă, arată datele. […]