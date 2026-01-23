Avertismentul unui american cu privire la dependența dobândită odată cu mutarea în România: „Nimeni nu mi-a spus că se vând la fiecare colț”

17:00

Staţiunea Bansko din Bulgaria este notorie pentru toți schiorii din Sudul României. Aflată la vreo 40 de kilometri sud de Sofia este e la vreo cinci ore și ceva de condus, plecând din București; cum ar veni, cât într-o zi poastă spre Poiana Brașov, sau una bună spre Straja. Banko a fost desemnată cea mai […]