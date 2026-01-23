Cum completezi declaraţia pentru asigurarea de sănătate dacă nu mai eşti coasigurat. Cât trebuie să plătească soţii şi părinţii

13:50

Românii au posibilitatea să rezilieze oricând contractul cu furnizorul de energie electrică sau gaze naturale. Această acțiune nu presupun e costuri suplimentare ori întreruperea de furnizare de energie. Primul și cel mai important pas pe care fiecare ar trebui să îl facă înainte de a schimba furnizorul de energie electrică sau gaze naturale este de […]