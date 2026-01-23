Ryan Wedding, fostul snowboarder olimpic canadian devenit baron al drogurilor, a fost arestat
Primasport.ro, 23 ianuarie 2026 18:50
Ryan Wedding, fostul snowboarder olimpic canadian devenit baron al drogurilor, a fost arestat
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 10 minute
19:20
Mario Balotelli a revenit după mai bine de jumătate de an! Destinaţie surprinzătoare pentru italian # Primasport.ro
Mario Balotelli a revenit după mai bine de jumătate de an! Destinaţie surprinzătoare pentru italian
Acum 30 minute
19:00
VIDEO | Metaloglobus – FC Argeş 0-2. Piteştenii pun presiune pe lider şi pare că vor merge în play-off # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – FC Argeş 0-2. Piteştenii pun presiune pe lider şi pare că vor merge în play-off
Acum o oră
18:50
Ryan Wedding, fostul snowboarder olimpic canadian devenit baron al drogurilor, a fost arestat # Primasport.ro
Ryan Wedding, fostul snowboarder olimpic canadian devenit baron al drogurilor, a fost arestat
18:40
Transfer important reuşit de Steaua în lupta pentru play-off! Un jucător crescut de Mallorca este gata să semneze # Primasport.ro
Transfer important reuşit de Steaua în lupta pentru play-off! Un jucător crescut de Mallorca este gata să semneze
18:40
VIDEO | Metaloglobus – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii rezolvă partida # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii rezolvă partida
18:30
Olympique Marseille l-a luat împrumut pe Ethan Nwaneri
18:30
VIDEO | Metaloglobus – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Moldoveanu, gol superb din lovitură liberă # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Moldoveanu, gol superb din lovitură liberă
Acum 2 ore
18:20
VIDEO | Metaloglobus – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol anulat al gazdelor # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol anulat al gazdelor
18:10
După Alibec, Gigi Becali mai dă afară un jucător: "Nu e de noi! Taca, taca, taca"
17:50
VIDEO | Metaloglobus – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii
17:40
Gabi Matei, jucătorul în care Gigi Becali şi-a pus mari speranţe, a semnat cu echipa unde joacă Bănel Nicoliţă # Primasport.ro
Gabi Matei, jucătorul în care Gigi Becali şi-a pus mari speranţe, a semnat cu echipa unde joacă Bănel Nicoliţă
17:30
Odermatt l-a învins la limită pe colegul său Von Allmen şi a câştigat ultimul super-G înainte de Jocurile Olimpice # Primasport.ro
Odermatt l-a învins la limită pe colegul său Von Allmen şi a câştigat ultimul super-G înainte de Jocurile Olimpice
17:30
Un fost junior de la Valencia a semnat în România!
Acum 4 ore
17:20
VIDEO | Metaloglobus – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:10
Experimentatul Alin Şeroni a semnat cu un club din Liga 2
17:00
Atleta kenyană Brigid Kosgei va concura pentru Turcia
16:50
Denis Alibec şi-a găsit echipă! Unde merge atacantul intrat în dizgraţia lui Gigi Becali # Primasport.ro
Denis Alibec şi-a găsit echipă! Unde merge atacantul intrat în dizgraţia lui Gigi Becali
16:40
Gigi Becali şi-a pierdut răbdarea! Nu se mai bazează pe un jucător şi anunţă că îi aduce înlocuitor. ”Nu poţi să-l bagi” # Primasport.ro
Gigi Becali şi-a pierdut răbdarea! Nu se mai bazează pe un jucător şi anunţă că îi aduce înlocuitor. ”Nu poţi să-l bagi”
16:40
Csikszereda şi-a adus atacant cu fizic impresionant
16:40
Denis Alibec şi-a găsit echipă! Unde este dorit atacantul intrat în dizgraţia lui Gigi Becali # Primasport.ro
Denis Alibec şi-a găsit echipă! Unde este dorit atacantul intrat în dizgraţia lui Gigi Becali
16:30
Laura Glauser, portarul echipei naţionale a Franţei, se alătură celor de la Rapid din vară # Primasport.ro
Laura Glauser, portarul echipei naţionale a Franţei, se alătură celor de la Rapid din vară
16:30
Gigi Becali nu mai are răbdare! Nu se mai bazează pe un jucător şi anunţă că îi aduce înlocuitor. ”Nu poţi să-l bagi” # Primasport.ro
Gigi Becali nu mai are răbdare! Nu se mai bazează pe un jucător şi anunţă că îi aduce înlocuitor. ”Nu poţi să-l bagi”
16:20
Gabriela Ruse nu a reuşit să treacă de Mirra Andreeva în turul trei la Australian Open # Primasport.ro
Gabriela Ruse nu a reuşit să treacă de Mirra Andreeva în turul trei la Australian Open
16:20
România va întâlni Turcia în faza a doua a calificărilor europene la CM2027
16:20
România găzduieşte din nou Campionatul Balcanic de Downhill, în luna iulie
16:20
Unul din cele mai populare cluburi din Peru a suspendat trei jucători în urma unor acuzaţii de abuz sexual # Primasport.ro
Unul din cele mai populare cluburi din Peru a suspendat trei jucători în urma unor acuzaţii de abuz sexual
15:50
Plecare de la CFR Cluj înainte de derby-ul cu FCSB: „Mult succes!”
15:30
OFICIAL | Dinamo îşi întăreşte apărarea cu un fundaş din Serie A! „Câinii” l-au prezentat oficial pe Matteo Duţu # Primasport.ro
OFICIAL | Dinamo îşi întăreşte apărarea cu un fundaş din Serie A! „Câinii” l-au prezentat oficial pe Matteo Duţu
Acum 6 ore
15:20
OFICIAL | Dinamo îşi întăreşte apărarea cu un fundaş din Serie A! „Câinii” l-au prezentat oficial pe Mateo Duţu # Primasport.ro
OFICIAL | Dinamo îşi întăreşte apărarea cu un fundaş din Serie A! „Câinii” l-au prezentat oficial pe Mateo Duţu
14:40
Revenire în SuperLigă! Un fost jucător al FCSB-ului urmează cu o echipă ce luptă pentru play-off # Primasport.ro
Revenire în SuperLigă! Un fost jucător al FCSB-ului urmează cu o echipă ce luptă pentru play-off
14:30
OFICIAL | Malcom Edjouma, prezentat oficial la noua sa echipă! Unde a ajuns mijlocaşul, după despărţirea de FCSB # Primasport.ro
OFICIAL | Malcom Edjouma, prezentat oficial la noua sa echipă! Unde a ajuns mijlocaşul, după despărţirea de FCSB
14:00
FCSB, în alertă după deplasarea din Croaţia! Înfrângerea cu Dinamo Zagreb l-a îmbolnăvit pe Elias Charalambous # Primasport.ro
FCSB, în alertă după deplasarea din Croaţia! Înfrângerea cu Dinamo Zagreb l-a îmbolnăvit pe Elias Charalambous
13:50
Editorial Vlad Măcicăşan | FCSB, echipa “six-seven”. Fenomenul care “putrezeşte creierul”, un adevărat pericol # Primasport.ro
Editorial Vlad Măcicăşan | FCSB, echipa “six-seven”. Fenomenul care “putrezeşte creierul”, un adevărat pericol
13:40
OFICIAL | Gabriel Debeljuh a revenit în Superliga! Atacantul a fost prezentat oficial de noua sa echipă # Primasport.ro
OFICIAL | Gabriel Debeljuh a revenit în Superliga! Atacantul a fost prezentat oficial de noua sa echipă
13:40
FCSB - CFR Cluj şi alte meciuri de urmărit în weekend
13:40
Ce vinuri alegem în 2026 pentru momentele speciale? Previziunile experţilor Unvinpezi.ro # Primasport.ro
Ce vinuri alegem în 2026 pentru momentele speciale? Previziunile experţilor Unvinpezi.ro
13:30
Editorial Vlad Măcicăşan | FCSB, echipa “six-seven”. Fenomenul care “putrezeşte creierul”, un adervărat pericol # Primasport.ro
Editorial Vlad Măcicăşan | FCSB, echipa “six-seven”. Fenomenul care “putrezeşte creierul”, un adervărat pericol
Acum 8 ore
12:50
Prima măsură luată de Gigi Becali după înfrângerea de la Zagreb! Primul jucător OUT de la campioana României # Primasport.ro
Prima măsură luată de Gigi Becali după înfrângerea de la Zagreb! Primul jucător OUT de la campioana României
12:00
Prima reacţie a lui Gigi Becali după înfrângerea cu Dinamo Zagreb! Patronul „roş-albaştrilor” nu înţelege rezultatul partidei: „La 0-2, am vorbit cu Meme şi i-am zis: 'Băi, Mihaie, asta e echipă slabă, trebuie să o batem'” # Primasport.ro
Prima reacţie a lui Gigi Becali după înfrângerea cu Dinamo Zagreb! Patronul „roş-albaştrilor” nu înţelege rezultatul partidei: „La 0-2, am vorbit cu Meme şi i-am zis: 'Băi, Mihaie, asta e echipă slabă, trebuie să o batem'”
11:40
Joan Laporta candidează din nou la şefia FC Barcelona. Alegerile au loc în martie
11:40
Gianni Infantino anunţă că au existat „500 de milioane de cereri de bilete” pentru Cupa Mondială. "În 100 de ani de istorie a Cupei Mondiale, s-au vândut 50 de milioane de bilete" # Primasport.ro
Gianni Infantino anunţă că au existat „500 de milioane de cereri de bilete” pentru Cupa Mondială. "În 100 de ani de istorie a Cupei Mondiale, s-au vândut 50 de milioane de bilete"
11:30
Manuel Pellegrini, laudatio pentru PAOK-ul lui Răzvan Lucescu: „A fost un meci de luptă” # Primasport.ro
Manuel Pellegrini, laudatio pentru PAOK-ul lui Răzvan Lucescu: „A fost un meci de luptă”
Acum 12 ore
10:30
Alcaraz s-a calificat în optimi. Spaniolul a egalat recordul lui Borg şi i-a depăşit pe Djokovici, Nadal şi Federer # Primasport.ro
Alcaraz s-a calificat în optimi. Spaniolul a egalat recordul lui Borg şi i-a depăşit pe Djokovici, Nadal şi Federer
10:20
Antrenorul lui Dinamo Zagreb, stres zero în victoria cu FCSB: „A fost doar o chestiune de câte goluri vom marca” # Primasport.ro
Antrenorul lui Dinamo Zagreb, stres zero în victoria cu FCSB: „A fost doar o chestiune de câte goluri vom marca”
10:20
Celta Vigo, cu Ionuţ Radu titular, a învins pe Lille cu 2-1, chiar dacă a jucat mai bine de o oră în zece # Primasport.ro
Celta Vigo, cu Ionuţ Radu titular, a învins pe Lille cu 2-1, chiar dacă a jucat mai bine de o oră în zece
10:10
Mihai Stoica nu mai crede în calificare: „Ştiu că e terminat totul. Nu trece nimeni cu 9 puncte”! Oficialul „roş-albaştrilor”, mesaj dur pentru Daniel Bîrligea | VIDEO # Primasport.ro
Mihai Stoica nu mai crede în calificare: „Ştiu că e terminat totul. Nu trece nimeni cu 9 puncte”! Oficialul „roş-albaştrilor”, mesaj dur pentru Daniel Bîrligea | VIDEO
09:30
Elias Charalambous, taxat de presa din Croaţia după reacţia de la finalul partidei cu Dinamo Zagreb: „E vinovat” # Primasport.ro
Elias Charalambous, taxat de presa din Croaţia după reacţia de la finalul partidei cu Dinamo Zagreb: „E vinovat”
09:10
VIDEO | Hermannstadt – Dinamo, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! „Câinii” trebuie să ţină aproape de lider # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt – Dinamo, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! „Câinii” trebuie să ţină aproape de lider
09:10
VIDEO | Metaloglobus – FC Argeş, ASTĂZI, ora 17:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Piteştenii vor să confirme victoria cu FCSB # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – FC Argeş, ASTĂZI, ora 17:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Piteştenii vor să confirme victoria cu FCSB
Acum 24 ore
00:50
„A părut că n-ai niciun joc”! FCSB, ironizată după înfrângerea cu Dinamo Zagreb: „Când te-au lăsat, ai jucat şi tu ceva” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
„A părut că n-ai niciun joc”! FCSB, ironizată după înfrângerea cu Dinamo Zagreb: „Când te-au lăsat, ai jucat şi tu ceva” | VIDEO EXCLUSIV
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.