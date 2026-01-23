FC Argeş s-a întărit cu un jucător de la Craiova
Primasport.ro, 23 ianuarie 2026 20:50
FC Argeş s-a întărit cu un jucător de la Craiova
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 15 minute
21:10
”Să negociem cu el legat de salariu”. Denis Alibec, dorit de un club din Superliga
Acum o oră
20:50
Kennedy Boateng cere un salariu uriaş pentru a-şi prelungi contractul cu Dinamo
20:50
FC Argeş s-a întărit cu un jucător de la Craiova
20:30
Tribunalul de Arbitraj Sportiv deschide două birouri temporare la Milano pentru Jocurile Olimpice de iarnă # Primasport.ro
Tribunalul de Arbitraj Sportiv deschide două birouri temporare la Milano pentru Jocurile Olimpice de iarnă
20:30
Jucătoarea croată Jana Fett a fost suspendată provizoriu pentru doping
20:30
VIDEO | Hermannstadt – Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Cîrjan # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt – Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Cîrjan
Acum 2 ore
20:10
”Noi când încercăm să jucăm greşim foarte mult”. Mihai Teja are o misiune tot mai complicată # Primasport.ro
”Noi când încercăm să jucăm greşim foarte mult”. Mihai Teja are o misiune tot mai complicată
20:00
Olimpiu Moruţan, prezentat oficial de Rapid. ”Sunt foarte fericit să fiu aici şi abia aştept să îmbrac tricoul” # Primasport.ro
Olimpiu Moruţan, prezentat oficial de Rapid. ”Sunt foarte fericit să fiu aici şi abia aştept să îmbrac tricoul”
19:50
MM Stoica anunţă că FCSB ar putea ceda un jucător sub formă de împrumut după eşecul de la Zagreb. "Sunt şanse să plece" VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
MM Stoica anunţă că FCSB ar putea ceda un jucător sub formă de împrumut după eşecul de la Zagreb. "Sunt şanse să plece" VIDEO EXCLUSIV
19:40
VIDEO | Hermannstadt – Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt – Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:30
VIDEO | Bogdan Andone a produs un adevărat miracol la FC Argeş. ”Sunt mulţumit de absolut toţi jucători” # Primasport.ro
VIDEO | Bogdan Andone a produs un adevărat miracol la FC Argeş. ”Sunt mulţumit de absolut toţi jucători”
Acum 4 ore
19:20
Mario Balotelli a revenit după mai bine de jumătate de an! Destinaţie surprinzătoare pentru italian # Primasport.ro
Mario Balotelli a revenit după mai bine de jumătate de an! Destinaţie surprinzătoare pentru italian
19:00
VIDEO | Metaloglobus – FC Argeş 0-2. Piteştenii pun presiune pe lider şi pare că vor merge în play-off # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – FC Argeş 0-2. Piteştenii pun presiune pe lider şi pare că vor merge în play-off
18:50
Ryan Wedding, fostul snowboarder olimpic canadian devenit baron al drogurilor, a fost arestat # Primasport.ro
Ryan Wedding, fostul snowboarder olimpic canadian devenit baron al drogurilor, a fost arestat
18:40
Transfer important reuşit de Steaua în lupta pentru play-off! Un jucător crescut de Mallorca este gata să semneze # Primasport.ro
Transfer important reuşit de Steaua în lupta pentru play-off! Un jucător crescut de Mallorca este gata să semneze
18:40
VIDEO | Metaloglobus – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii rezolvă partida # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii rezolvă partida
18:30
Olympique Marseille l-a luat împrumut pe Ethan Nwaneri
18:30
VIDEO | Metaloglobus – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Moldoveanu, gol superb din lovitură liberă # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Moldoveanu, gol superb din lovitură liberă
18:20
VIDEO | Metaloglobus – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol anulat al gazdelor # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol anulat al gazdelor
18:10
După Alibec, Gigi Becali mai dă afară un jucător: "Nu e de noi! Taca, taca, taca"
17:50
VIDEO | Metaloglobus – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii
17:40
Gabi Matei, jucătorul în care Gigi Becali şi-a pus mari speranţe, a semnat cu echipa unde joacă Bănel Nicoliţă # Primasport.ro
Gabi Matei, jucătorul în care Gigi Becali şi-a pus mari speranţe, a semnat cu echipa unde joacă Bănel Nicoliţă
17:30
Odermatt l-a învins la limită pe colegul său Von Allmen şi a câştigat ultimul super-G înainte de Jocurile Olimpice # Primasport.ro
Odermatt l-a învins la limită pe colegul său Von Allmen şi a câştigat ultimul super-G înainte de Jocurile Olimpice
17:30
Un fost junior de la Valencia a semnat în România!
Acum 6 ore
17:20
VIDEO | Metaloglobus – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:10
Experimentatul Alin Şeroni a semnat cu un club din Liga 2
17:00
Atleta kenyană Brigid Kosgei va concura pentru Turcia
16:50
Denis Alibec şi-a găsit echipă! Unde merge atacantul intrat în dizgraţia lui Gigi Becali # Primasport.ro
Denis Alibec şi-a găsit echipă! Unde merge atacantul intrat în dizgraţia lui Gigi Becali
16:40
Gigi Becali şi-a pierdut răbdarea! Nu se mai bazează pe un jucător şi anunţă că îi aduce înlocuitor. ”Nu poţi să-l bagi” # Primasport.ro
Gigi Becali şi-a pierdut răbdarea! Nu se mai bazează pe un jucător şi anunţă că îi aduce înlocuitor. ”Nu poţi să-l bagi”
16:40
Csikszereda şi-a adus atacant cu fizic impresionant
16:40
Denis Alibec şi-a găsit echipă! Unde este dorit atacantul intrat în dizgraţia lui Gigi Becali # Primasport.ro
Denis Alibec şi-a găsit echipă! Unde este dorit atacantul intrat în dizgraţia lui Gigi Becali
16:30
Laura Glauser, portarul echipei naţionale a Franţei, se alătură celor de la Rapid din vară # Primasport.ro
Laura Glauser, portarul echipei naţionale a Franţei, se alătură celor de la Rapid din vară
16:30
Gigi Becali nu mai are răbdare! Nu se mai bazează pe un jucător şi anunţă că îi aduce înlocuitor. ”Nu poţi să-l bagi” # Primasport.ro
Gigi Becali nu mai are răbdare! Nu se mai bazează pe un jucător şi anunţă că îi aduce înlocuitor. ”Nu poţi să-l bagi”
16:20
Gabriela Ruse nu a reuşit să treacă de Mirra Andreeva în turul trei la Australian Open # Primasport.ro
Gabriela Ruse nu a reuşit să treacă de Mirra Andreeva în turul trei la Australian Open
16:20
România va întâlni Turcia în faza a doua a calificărilor europene la CM2027
16:20
România găzduieşte din nou Campionatul Balcanic de Downhill, în luna iulie
16:20
Unul din cele mai populare cluburi din Peru a suspendat trei jucători în urma unor acuzaţii de abuz sexual # Primasport.ro
Unul din cele mai populare cluburi din Peru a suspendat trei jucători în urma unor acuzaţii de abuz sexual
15:50
Plecare de la CFR Cluj înainte de derby-ul cu FCSB: „Mult succes!”
15:30
OFICIAL | Dinamo îşi întăreşte apărarea cu un fundaş din Serie A! „Câinii” l-au prezentat oficial pe Matteo Duţu # Primasport.ro
OFICIAL | Dinamo îşi întăreşte apărarea cu un fundaş din Serie A! „Câinii” l-au prezentat oficial pe Matteo Duţu
Acum 8 ore
15:20
OFICIAL | Dinamo îşi întăreşte apărarea cu un fundaş din Serie A! „Câinii” l-au prezentat oficial pe Mateo Duţu # Primasport.ro
OFICIAL | Dinamo îşi întăreşte apărarea cu un fundaş din Serie A! „Câinii” l-au prezentat oficial pe Mateo Duţu
14:40
Revenire în SuperLigă! Un fost jucător al FCSB-ului urmează cu o echipă ce luptă pentru play-off # Primasport.ro
Revenire în SuperLigă! Un fost jucător al FCSB-ului urmează cu o echipă ce luptă pentru play-off
14:30
OFICIAL | Malcom Edjouma, prezentat oficial la noua sa echipă! Unde a ajuns mijlocaşul, după despărţirea de FCSB # Primasport.ro
OFICIAL | Malcom Edjouma, prezentat oficial la noua sa echipă! Unde a ajuns mijlocaşul, după despărţirea de FCSB
14:00
FCSB, în alertă după deplasarea din Croaţia! Înfrângerea cu Dinamo Zagreb l-a îmbolnăvit pe Elias Charalambous # Primasport.ro
FCSB, în alertă după deplasarea din Croaţia! Înfrângerea cu Dinamo Zagreb l-a îmbolnăvit pe Elias Charalambous
13:50
Editorial Vlad Măcicăşan | FCSB, echipa “six-seven”. Fenomenul care “putrezeşte creierul”, un adevărat pericol # Primasport.ro
Editorial Vlad Măcicăşan | FCSB, echipa “six-seven”. Fenomenul care “putrezeşte creierul”, un adevărat pericol
13:40
OFICIAL | Gabriel Debeljuh a revenit în Superliga! Atacantul a fost prezentat oficial de noua sa echipă # Primasport.ro
OFICIAL | Gabriel Debeljuh a revenit în Superliga! Atacantul a fost prezentat oficial de noua sa echipă
13:40
FCSB - CFR Cluj şi alte meciuri de urmărit în weekend
13:40
Ce vinuri alegem în 2026 pentru momentele speciale? Previziunile experţilor Unvinpezi.ro # Primasport.ro
Ce vinuri alegem în 2026 pentru momentele speciale? Previziunile experţilor Unvinpezi.ro
13:30
Editorial Vlad Măcicăşan | FCSB, echipa “six-seven”. Fenomenul care “putrezeşte creierul”, un adervărat pericol # Primasport.ro
Editorial Vlad Măcicăşan | FCSB, echipa “six-seven”. Fenomenul care “putrezeşte creierul”, un adervărat pericol
Acum 12 ore
12:50
Prima măsură luată de Gigi Becali după înfrângerea de la Zagreb! Primul jucător OUT de la campioana României # Primasport.ro
Prima măsură luată de Gigi Becali după înfrângerea de la Zagreb! Primul jucător OUT de la campioana României
12:00
Prima reacţie a lui Gigi Becali după înfrângerea cu Dinamo Zagreb! Patronul „roş-albaştrilor” nu înţelege rezultatul partidei: „La 0-2, am vorbit cu Meme şi i-am zis: 'Băi, Mihaie, asta e echipă slabă, trebuie să o batem'” # Primasport.ro
Prima reacţie a lui Gigi Becali după înfrângerea cu Dinamo Zagreb! Patronul „roş-albaştrilor” nu înţelege rezultatul partidei: „La 0-2, am vorbit cu Meme şi i-am zis: 'Băi, Mihaie, asta e echipă slabă, trebuie să o batem'”
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.