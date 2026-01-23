Kennedy Boateng cere un salariu uriaş pentru a-şi prelungi contractul cu Dinamo

12:00

Prima reacţie a lui Gigi Becali după înfrângerea cu Dinamo Zagreb! Patronul „roş-albaştrilor” nu înţelege rezultatul partidei: „La 0-2, am vorbit cu Meme şi i-am zis: 'Băi, Mihaie, asta e echipă slabă, trebuie să o batem'”