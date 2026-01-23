Prințul Harry se alătură revoltei britanicilor anti-Trump: „Am fost în Afganistan. Mi-am făcut prieteni acolo. 457 de britanici au murit”

15:10

Președintele american Donald Trump a transmis, vineri, că nu a fost pe de-a întregul convins de disponibilitatea lui Zelenski de a încheia un acord de pace în Ucraina. Cu toate acestea, conform spuselor oficialului de la Casa Albă, la întâlnirea de la Davos, președintele Ucrainei a declarat că dorește să încheie un acord, iar discuțiile […]