Alte concedieri în România! Sute de angajați rămân fără loc de muncă înainte de Paște
Cotidianul de Hunedoara, 23 ianuarie 2026 18:50
Leoni anunță concedieri la Arad, Beiuș și Marghita, oferind pachete compensatorii și sprijin pentru reintegrarea în muncă, pe fondul unui context economic dificil în vestul țării. The post Alte concedieri în România! Sute de angajați rămân fără loc de muncă înainte de Paște appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
19:10
Amenzi de aproape şase milioane de lei, peste 1.700 de operatori economici verificați # Cotidianul de Hunedoara
În urma neregulilor găsite, au fost date 1.079 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 5,75 milioane de lei, fiind oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste un milion de lei. The post Amenzi de aproape şase milioane de lei, peste 1.700 de operatori economici verificați appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Sute de români prinși că muncesc la negru! Curg amenzile de la Inspecția Muncii # Cotidianul de Hunedoara
Peste 2.200 de controale au fost realizate de Inspecția Muncii în 2026, cu 1.459 de sancțiuni aplicate și 130 de angajați depistați fără contract de muncă. The post Sute de români prinși că muncesc la negru! Curg amenzile de la Inspecția Muncii appeared first on Cotidianul RO.
19:10
„Dacă se simte depășit, îi transmit Primarului General să ceară urgent ajutor și să cheme la dialog partidele politice și pe reprezentanții societății civile”. The post Scandal monstru pe Facebook. Ciucu și Băluță nu au ieșit din campanie appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
18:50
Alte concedieri în România! Sute de angajați rămân fără loc de muncă înainte de Paște # Cotidianul de Hunedoara
Leoni anunță concedieri la Arad, Beiuș și Marghita, oferind pachete compensatorii și sprijin pentru reintegrarea în muncă, pe fondul unui context economic dificil în vestul țării. The post Alte concedieri în România! Sute de angajați rămân fără loc de muncă înainte de Paște appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
18:20
Austeritatea lui Bolojan are zilele numărate chiar de premier. Când revenim la normal? # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan anunță că în 2026 se vor încheia măsurile de corectare a deficitului, fără creșteri suplimentare de taxe, iar Guvernul își va asuma răspunderea pentru al treilea pachet fiscal până la 1 februarie. The post Austeritatea lui Bolojan are zilele numărate chiar de premier. Când revenim la normal? appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
17:10
Operațiune de salvare în desfășurare la Gherla. Un copil a căzut în râul Someș # Cotidianul de Hunedoara
Operațiune de salvare în desfășurare la Gherla! Un copil a căzut în râul Someș, iar echipele ISU Cluj, poliția și scafandrii luptă contra cronometru pentru a-l găsi. The post Operațiune de salvare în desfășurare la Gherla. Un copil a căzut în râul Someș appeared first on Cotidianul RO.
17:00
În ianuarie anul trecut, Muzeul Drents din Assen a fost scena furtului obiectelor de patrimoniu româneşti, printre care şi celebrul Coif de aur de la Coţofeneşti. The post Întreaga colecţie de argintărie a unui muzeu olandez a fost furată appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Un steag românesc de 100 de metri a fost purtat pe străzile Târgoviștei și arborat pe Turnul Chindiei, la manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor Române. The post Steag de 100 m în cinstea Unirii Principatelor Române VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Marcel Ciolacu îl acuzase pe Ilie Bolojan că minte în ceea ce privește deficitul bugetar. Imediat după a intrat în joc și Ludovic Orban, care i-a transmis lui Marcel Ciolacu că ar trebui să își pună cenușă în cap și să tacă mâlc „pentru dezastrul economic și bugetar din ultimii trei ani”. Mai mult, fostul […] The post Marcel Ciolacu îl mitraliază pe Ludovic Orban: „Un șomer politic” appeared first on Cotidianul RO.
16:30
În localitatea Cenei, părinții se tem să își mai trimită copiii la școală, unul dintre cei acuzați de crimă are doar 13 ani, e liber și poate merge și la școală. The post Dan Negru: La noi, loazele sunt protejate appeared first on Cotidianul RO.
16:20
„Agenţii ICE au patrulat în cartierele noastre, au înconjurat şcolile noastre, au urmărit autobuzele noastre, au intrat de mai multe ori în parcările noastre şi ne-au luat copiii.” The post Un copil de cinci ani, arestat de poliția lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Ministerul Educației propune ca anul școlar 2026–2027 să înceapă pe 7 septembrie și introduce două intervale pentru vacanța stabilită la nivel de județ. The post Structura anului școlar 2026-2027, pusă în consultare publică appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Zece membri ai Guvernului Cioloș au intrat în politică după sfârșitul perioadei tehnocrate. The post Tehnocrații lui Cioloș care s-au agățat de funcții în politica mare appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Guvernul Lecornu supraviețuiește celor două moțiuni de cenzură inițiate de extrema stângă și extrema dreaptă după asumarea unei părți din bugetul pe 2026. The post Guvernul Franței supraviețuiește celor două moțiuni de cenzură appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Gabriela Ruse a încercat un joc agresiv, dar adversara sa a rezistat și s-a impus, în cele din urmă. The post Gabriela Ruse a fost eliminată de la Australian Open appeared first on Cotidianul RO.
16:00
EXCLUSIV „O glumă șovină de prost gust”. Prima reacție din UDMR după postarea Lidiei Vadim Tudor # Cotidianul de Hunedoara
„Se vede că doamna nu s-a îndepărtat de la convingerile șovine ale tatălui său”. The post EXCLUSIV „O glumă șovină de prost gust”. Prima reacție din UDMR după postarea Lidiei Vadim Tudor appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Dorin Cioabă vrea ca „națiunea romă” să facă parte din consiliul lui Trump # Cotidianul de Hunedoara
Totodată, autointitulatul rege al romilor își dorește o întrevedere cu președintele american pentru a discuta despre nevoile comunității rome din SUA. The post Dorin Cioabă vrea ca „națiunea romă” să facă parte din consiliul lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Ocazie rară: Vizitatorii urcă pe schelă să vadă această pictura a lui Leonardo # Cotidianul de Hunedoara
Începând cu 21 ianuarie, Sala XXI a Pinacotecii castelului va fi redeschisă publicului, complet renovată şi dedicată „Leonardeschi”. The post Ocazie rară: Vizitatorii urcă pe schelă să vadă această pictura a lui Leonardo appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
15:20
Renunțarea la fumat: ce se schimbă în corp în primele săptămâni și cum îți susții recuperarea # Cotidianul de Hunedoara
Iată ce trebuie să știi despre ce te așteaptă când te lași de fumat și cum să gestionezi sevrajul, pentru a-ți recupera viața sănătoasă în cel mai scurt timp. The post Renunțarea la fumat: ce se schimbă în corp în primele săptămâni și cum îți susții recuperarea appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Valoarea estimată pentru cei 12,7 km este de 1,55 miliarde lei, fără TVA. The post Întregul Drum Expres Suceava-Siret a intrat în licitație appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Susținătorul lui Călin Georgescu și-a îndemnat susținătorii să iasă în stradă cu furci și topoare după anularea Alegerilor Prezidențiale din 2024. Influencerului rebel îi este interzis să fie ales în orice fel de funcție publică pentru următorii doi ani. The post Un „georgist”, amendat pentru furci și topoare appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Procurorul de caz a dispus extinderea urmăririi penale faţă de o persoană juridică şi faţă de o persoană fizică în dosar, pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru. The post Explozia din Rahova, procurorii au extins urmărirea penală appeared first on Cotidianul RO.
14:50
„Nu e o problemă legată de persoana premierului. Chiar dacă mâine s-ar schimba premierul, indiferent cine este el, problemele acestea rămân”. The post Ilie Bolojan nu se teme că va fi debarcat din Guvern sau PNL appeared first on Cotidianul RO.
14:30
SUA au tăiat finanțarea către OMS și au retras tot personalul american din sediile internaționale. Washingtonul refuză plata datoriilor de 260 milioane de dolari. The post SUA seacă izvorul de bani. OMS, pe chituci appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Tânără din Iași obligă un dezvoltator imobiliar să plătească dublul avansului pentru întârzierea livrării apartamentului. Tribunalul confirmă drepturile consumatorilor în fața întârzierilor și neîndeplinirii contractuale. The post O tânără a învins un dezvoltator imobiliar în instanță appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Experimentul picăturii de smoală bate recordul. Are 100 de ani și nu s-a terminat # Cotidianul de Hunedoara
Smoala poate fi spartă cu ciocanul, este solidă la temperatura camerei, totusi vorbim de un lichid, adevărat, foarte vâscos. The post Experimentul picăturii de smoală bate recordul. Are 100 de ani și nu s-a terminat appeared first on Cotidianul RO.
14:00
„Un om politic trebuie să fie responsabil și să se asigure că mesajul se înțelege în conformitate cu prevederile statutare”, a transmis într-un interviu pentru HotNews Marius Lulea. The post Cuțit în spatele lui Simion după ce a tăiat tortul „Groenlanda” appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Portarul naționalei Franței are în palmares titluri în trei țări și trofee în Liga Campionilor. The post Transfer de top la Rapid. Laura Glauser vine în Giulești din vară appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Tendințele anului 2026 în consumul de vin: spumante, soiuri locale și „mindful drinking” # Cotidianul de Hunedoara
O analiză profundă asupra modului în care românii se raportează la vin în 2026. Experții Unvinpezi.ro despre identitate, poveste și redescoperirea valorilor. The post Tendințele anului 2026 în consumul de vin: spumante, soiuri locale și „mindful drinking” appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Florian Coldea vrea să scape de sechestrul din dosarul de trafic de influență. Demers la ÎCCJ # Cotidianul de Hunedoara
Sechestrul a fost menținut de Curtea de Apel București pe 9 decembrie 2025. The post Florian Coldea vrea să scape de sechestrul din dosarul de trafic de influență. Demers la ÎCCJ appeared first on Cotidianul RO.
13:30
„Oare ei ce argumente raționale și pragmatice au, în afară de ordinele primite de USR de la Bruxelles și Paris?”, a adăugat Victor Ponta. The post Ponta o critică pe Oana Țoiu după intervenția de la CNN appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
13:10
24 de milioane de euro. Miza bugetarilor de lux care contestă tăierile de la ASF, ANRE și ANCOM # Cotidianul de Hunedoara
Contractele colective de muncă pare că îi fac pe angajații celor trei instituții „blindați”. Un cuvânt folosit de premier când a descris statutul directorilor din companiile de stat și care s-ar potrivi bine ca să descrie și situația de față. The post 24 de milioane de euro. Miza bugetarilor de lux care contestă tăierile de la ASF, ANRE și ANCOM appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Jelena Djokovic a reacționat printr-o postare pe Instagram. Soția marelui campion sârb consideră că arbitrul ar fi trebuit să intervină. The post Jelena Djokovic îi ia apărarea Soranei Cîrstea: A fost lipsă de respect appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Ziua Internaţională a Scrisului de Mână. Primul regulament al muzeului, scris chiar de Antipa # Cotidianul de Hunedoara
Primul regulament al Muzeului de Istorie Naturală din Bucureşti a fost scris în 1908 și este prezentat de Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa". The post Ziua Internaţională a Scrisului de Mână. Primul regulament al muzeului, scris chiar de Antipa appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Fostul primar al comunei Roșiori, Neculai Soceanu a murit carbonizat într-un incendiu izbucnit vineri dimineață în casa sa din Brăila. Cauza probabilă a focului a fost un coș de fum deteriorat, iar bărbatul locuia singur. Soceanu a condus localitatea timp de cinci mandate pentru PSD. The post Un fost primar a ars de viu în casă cuprinsă de flăcări appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Culise din dosarul fostei contabile MAE: „Nu mai vorbea cu nimeni”. Ce avere are femeia # Cotidianul de Hunedoara
„Era o persoană foarte discretă în ceea ce privește viața personală”. The post Culise din dosarul fostei contabile MAE: „Nu mai vorbea cu nimeni”. Ce avere are femeia appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Deputata AUR a postat o imagine, despre care a spus că reprezintă tortul preferat al tatălui său. Tortul pe care îl taie Lidia Vadim Tudor este îmbrăcat în steagul Ungariei, iar în fundal se vede o poză cu Viktor Orban care lăcrimează. The post Fiica lui Vadim, pe urmele liderului Simion appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Șanse avem și e păcat de tot ce am realizat până acum, însă din toată experiența de până acum încep să nu mai cred, pentru că totul depinde de politic. The post Sunt militar rănit, în operațiunea din Afganistan, și am intrat în comă appeared first on Cotidianul RO.
12:10
În clasament, Dinamo Zagreb a urcat pe locul 20, cu 10 puncte. FCSB e pe 29, cu şase puncte şi şansele de accedere în turul următor sunt doar teoretice pentru echipa lui Charalambous. The post Adio, Europa League. FCSB a fost umilită la Zagreb și e ca și eliminată appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Un start-up american vrea să deschidă primul hotel pe Lună pentru turiști bogați începând cu anul 2032. The post VIDEO Cum va arăta primul hotel de pe Lună appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Un rinichi artificial portabil, testat la domiciliu de pacienţi cu insuficienţă renală severă # Cotidianul de Hunedoara
Rinichiul artificial portabil este considerat o etapă intermediară spre inovaţii viitoare. Cercetările vizează, pe termen lung, soluţii care să permită dializa fără aparate voluminoase sau ace. The post Un rinichi artificial portabil, testat la domiciliu de pacienţi cu insuficienţă renală severă appeared first on Cotidianul RO.
11:30
„Cazul Samca”, un true crime thriller, spune o poveste dintr-un oraș de provincie, unde, la 15 ani după trei crime bizare, o echipă de documentariști reia ancheta, confruntându-se cu teorii despre un cult satanic, conspirații locale și posibilitatea înfricoșătoare a unui criminal încă în libertate. The post Tragedia din Timiș, în atenția industriei de film appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Un bărbat din Dolj a ajuns după gratii pentru că a omorât în bătaie un câine # Cotidianul de Hunedoara
Bărbatul a fost reținut de polițiști după ce a bătut un câine fără stăpân intrat în curtea sa până la moarte. Cazul este anchetat de Protecția Animalelor. The post Un bărbat din Dolj a ajuns după gratii pentru că a omorât în bătaie un câine appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
11:00
Angajații din Guvern se plâng de Ilie Bolojan: „Dorește transformarea legilor în instrumente de marketing politic” # Cotidianul de Hunedoara
„Premierului Ilie-Gavril Bolojan îi este străin faptul că, într-un stat de drept, egalitatea nu este un ornament retoric, ci un principiu constituțional”. The post Angajații din Guvern se plâng de Ilie Bolojan: „Dorește transformarea legilor în instrumente de marketing politic” appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Fosta contabilă a MAE este sub control judiciar pe cauțiune de 500.000 lei într-un dosar DNA cu 176 de acte de abuz în serviciu și fals. The post Fosta contabilă de la MAE, plasată sub control judiciar appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Simion nu și-a potolit pofta de dulce. După tortul „Groenlanda”, vrea să se scoată cu fursecul tricolor # Cotidianul de Hunedoara
George Simion a fost în vizită la Anna Luna, congreswoman din SUA, unde s-a înfruptat dintr-un fursec cu steagul României. The post Simion nu și-a potolit pofta de dulce. După tortul „Groenlanda”, vrea să se scoată cu fursecul tricolor appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Biletele STB se vor scumpi anunță Ciprian Ciucu invocând criza financiară de la PMB. Primăria pregătește restructurări și închideri de instituții. The post Călătoria cu STB se scumpește. Ce spune Ciprian Ciucu appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Modelul economic al ultimelor decenii – România ca „Vietnam al Europei”, bazată pe forță de muncă ieftină, consum și importuri – s-a cam epuizat. The post România nu mai poate fi un „Vietnam al Europei” appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Inteligența artificială Grok a creat milioane de imagini indecente și mii de poze cu minori fără acordul lor. The post Grok, „mașinăria” de sexualizare a lui Musk appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Președintele american a dat de înțeles că ar putea face apel la ajutorul aliaților pentru o problemă controversată din mandatul său: imigrarea ilegală. The post Pentru ce ar fi vrut Trump să invoce Articolul 5 al NATO appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.