Elev în vârstă de 16 ani, găsit inconştient în toaleta unui liceu important din București. Care este prima ipoteză, în acest caz

15:40

Un individ din Botoșani a fost lăsat fără peste 50.000 de lei, după ce a fost victima unei înșelăciuni. Bărbatul a fost contactat de escroci , care au pretins că sunt lucrători DIICOT, iar aceștia l-au convins că identitatea sa ar fi fost furată de o persoană necunoscută din Județul Botoșani, informează Monitorul din Botoșani. […]