Mesajul preşedintei Băncii Centrale Europene pentru administraţia Trump, după criticile aduse UE: „Mulţumesc. Le mulţumim celor care critică. Am conştientizat că trebuie să fim mai concentraţi pe inovaţie”
Ziarul Financiar, 23 ianuarie 2026 21:00
Samus Tec, controlată de antreprenorul Ioan Tecar, investeşte 5,5 mil. euro într-o fabrică de produse din beton destinate construcţiilor în Parcul de Specializare Inteligentă Târgu Lăpuş # Ziarul Financiar
Compania Samus Tec din Dej, judeţul Cluj, specializată în fabricarea betonului şi a elementelor prefabricate, deţinută de Ioan Tecar, unul dintre cei mai puternici antreprenori locali, cu businessuri în multiple sectoare, va investi 5,5 mil. euro într-o fabrică de produse din beton destinate construcţiilor, ce urmează să fie realizată pe un teren de 7.587 mp din Parcul de Specializare Inteligentă Târgu Lăpuş, administrat de Maramureş Business Park.
Cât va mai creşte impozitul pe proprietate? Din 2027, România ar urma să folosească un model de impozitare bazat pe valoarea de piaţă. Ilie Bolojan: „Noi am rămas cu nişte indicatori vechi, în care valoarea era una de tip contabil” # Ziarul Financiar
Premierul Ilie Bolojan a explicat pentru Radio România Actualităţi cum va fi reformat sistemul impozitului pe proprietate în România. Taxele în sine nu vor creşte automat în 2027, deşi modul de calcul va fi schimbat astfel încât să fie mai apropiat de valorile reale din piaţa imobiliară.
Veşti bune pentru români de la guvern. Premierul Ilie Bolojan: „Nu vor mai creşte taxe şi impozite, greutatea va fi preluată şi de către aparatul de stat” # Ziarul Financiar
Premierul Ilie Bolojan a anunţat că anul în curs marchează finalul măsurilor de corectare a deficitului bugetar şi a dat asigurări că nu vor fi introduse noi taxe sau impozite. În schimb, Guvernul pregăteşte pachete de sprijin economic.
Aeroportul Internaţional Sibiu anunţă 8 destinaţii de vacanţă pentru sezonul de vară 2026 # Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional Sibiu, subordonat Consiliului Judeţean Sibiu, a anunţat că din sezonul de vară 2026 se va relua operarea curselor charter spre destinaţiile de vacanţă Antalya (Turcia), Heraklion Creta şi Rhodos (Grecia), Hurghada (Egipt), Monastir (Tunisia), iar Palma de Mallorca (Spania) şi Larnaca (Cipru) revin pentru al doilea an în reţeaua de destinaţii de vacanţă disponibile de la Sibiu.
ZF Live. Cristina Postolache, Amrop CEE: Cred că anul 2026 va fi mai bun decât anul trecut. Suntem optimişti cu privire la evoluţia pieţei muncii anul acesta. Tehnologia rămâne un domeniu cu recrutări punctuale, în ciuda corecţiilor din ultimii ani. Alte sectoare cu potenţial de creştere sunt serviciile medicale, unde lipsa personalului calificat rămâne acută # Ziarul Financiar
Piaţa muncii din România intră în 2026 cu un optimism prudent, alimentat de proiecte mari de investiţii, fonduri europene şi nevoia companiilor de a se adapta la schimbările care au loc la nivel global şi local, crede Cristina Postolache, partner în cadrul Amrop CEE. Ea spune că, deşi anul trecut a început sub semnul pesimismului, rezultatele de la final au fost mai bune decât aşteptările, iar perspectivele pentru 2026 sunt mai solide.
Bob pe şine cu 2,6 mil.euro din Tranziţie Justă în staţiunea de schi Straja: „Traseul are 1,4 km iar sania este folosită şi de copii dar şi de adulţi. Avem un sezon bun“. Straja are 26 km de domeniu schiabil. Sunt amenajate 12 pârtii de schi, fiecare fiind echipată cu instalaţie de transport pe cablu # Ziarul Financiar
Comexim R din Lupeni, jud. Hunedoara, care administrează domeniul schiabil din Straja, a investit 2,6 mil. euro într-un bob pe şine în staţiune, într-un contract pe Tranziţie Justă.
Înţelegere anticoncurenţială pe piaţa ochelarilor de lux din România. Amenzi de 4,5 milioane de lei # Ziarul Financiar
Consiliul Concurenţei a sanţionat o companie cu o amendă de peste 45, milioane de lei pentru participarea, alături de o firmă parteneră, la o înţelegere anticoncurenţială pe piaţa ochelarilor de lux.
Preţul poliţelor RCA a continuat să crească, dar într-un ritm mai redus. Prima medie RCA s-a dus la peste 1.300 lei în primele 9 luni din 2025, în creştere cu 2% faţă de 9 luni/2024 şi dublă faţă de 9 luni/ 2021 # Ziarul Financiar
Preţul poliţelor RCA, care de-a lungul timpului a crescut exponenţial odată cu cele mai mari falimente din piaţa asigurărilor, respectiv City Insurance şi Euroins, a continuat să crească şi în ultimul an, dar într-un ritm mai redus.
S-a scumpit terenul în Timiş? Andrei Bodan, cu afaceri în creşterea porcilor în Timiş, Arad şi Caraş-Severin, vrea să cumpere 30 de hectare la Cenei cu 17.000 de euro/hectar, dublu faţă de media României # Ziarul Financiar
Andrei Bodan, în calitate de administrator şi acţionar unic al companiei Ghilad Farm, intenţionează să cumpere un teren agricol de 30,8 hectare aflat în localitatea Cenei, la distanţă de circa 30 de kilometri faţă de Timişoara, situată pe malul drept al răului Bega, la graniţa cu Serbia. Dorinţa sa vine în urma unei oferte de vânzare făcute de Natalia Elena Moldovan, potrivit unui document publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii.
Dezvoltatorul Speedwell a vândut 40% din apartamentele Queens District în primele trei luni. Lucrările au demarat la final de 2025 # Ziarul Financiar
Dezvoltatorul imobiliar Speedwell a vândut sau rezervat 40% din apartamentele disponibile în primele două clădiri rezidenţiale ale proiectului Queens District din zona Aviaţiei, la trei luni de la lansarea din octombrie 2025.
Jobul zilei. Un absolvent de administraţie şi afaceri la Universitatea din Bucureşti câştigă, în medie, 5.639 de lei brut pe lună # Ziarul Financiar
Un absolvent al Facultăţii de Administraţie şi Afaceri din cadrul Universităţii din Bucureşti, specializarea administrarea afacerilor, câştigă, în medie, 5.639 de lei brut pe lună, potrivit datelor de pe platforma angajabilitate.uefiscdi.ro, realizată de UEFISCDI în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, care corelează informaţii din educaţie cu date administrative privind ocuparea şi veniturilor.
Ce spun liderii din comerţul en-gros despre piaţa locală? România este una dintre cele mai dinamice economii din regiune. Ce spun Karan Khurana - METRO România şi Robert Hellwagner, SELGROS Romania # Ziarul Financiar
România a fost în ultimii ani una dintre cele mai dinamice economii din Europa Centrală şi de Est şi are în continuare un potenţial semnificativ de creştere, talente calificate şi un spirit antreprenorial puternic, oferind oportunităţi excelente pentru investitorii internaţionali, sunt de părere reprezentanţii principalelor companii din zona de retail en-gros modern.
Bursă. Antibiotice estimează scăderea veniturilor şi marje operaţionale sub aşteptări în 2025, dar vrea să propună un dividend de 90% din profit, cu randament de circa 3% la preţurile curente # Ziarul Financiar
Compania de stat Antibiotice Iaşi (ATB) a publicat date preliminare privind indicatorii cheie de performanţă pentru anul fiscal 2025, semnalând rezultate mai slabe decât estimările bugetate iniţial. Veniturile sunt anticipate să scadă cu 4,41% faţă de anul precedent, în contrast cu creşterea de 5,21% prevăzută în buget, iar marja operaţională se situează la 11,08%, sub ţinta de 17%.
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Mario Ghenea, WorkflowTime: Dezvoltăm soluţii AI personalizate pentru IMM-uri. În primul an am atras 10 proiecte şi am ajuns la 80.000 de euro cifră de afaceri # Ziarul Financiar
Start-up-ul local WorkflowTime, specializat în dezvoltarea de agenţi bazaţi pe inteligenţă artificială (AI) pentru automatizarea proceselor de business, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 80.000 de euro, sumă generată în doar şase luni de începerea efectivă a activităţii.
Bursă. Subscrieri de 2% în prima zi în oferta de cumpărare a acţiunilor FP lansată de Lion Capital # Ziarul Financiar
Debutul ofertei publice de cumpărare lansate de Lion Capital pentru acţiunile Fondul Proprietatea a atras subscrieri de aproximativ 3,22 milioane de acţiuni, echivalentul a circa 2% din cantitatea totală vizată prin ofertă, potrivit datelor disponibile din piaţă în primele zile de derulare
Parteneriat între Nexent Bank şi Vouchers Depot pentru conversia punctelor de loialitate în carduri cadou digitale # Ziarul Financiar
Nexent Bank, bancă orientată spre inovaţie şi experienţă digitală, emitentă a cardului de credit Card Avantaj a transmis că a încheiat un parteneriat cu Vouchers Depot, cel mai mare furnizor de carduri cadou digitale şi multibrand din România.
Clienţii BRD Pensii, parte din Grupul Banca Transilvania, pot accesa în BT Pay informaţii despre economiile din fondul de pensii Pilonul 2. Activele din Pilonul 2 şi Pilonul 3 administrate de firmele din Grupul Banca Transilvania au depăşit 10 mld. lei, reprezentând economiile pentru pensie a peste 825.000 de români # Ziarul Financiar
Clienţii BRD Pensii cu economii în fondul de pensii administrat privat BRD - şi care, datorită achiziţiei făcute de Grupul Financiar Banca Transilvania în noiembrie 2025, fac parte acum din ecosistemul financiar BT - pot accesa în aplicaţia BT Pay informaţii despre fondul de pensii din Pilonul 2.
Pentru prima dată băncile internaţionale sunt mai optimiste decât guvernul când vorbesc despre economia României. Prognozele bancherilor privind creşterea reală a PIB-ului României din acest an depăşesc chiar şi 2%, în timp ce autorităţile române dau ca posibil un avans al economiei de doar 1% # Ziarul Financiar
Perplexity, start-up-ul de AI evaluat la 20 de miliarde de dolari, va avea o echipă de peste 100 de oameni în Belgrad # Ziarul Financiar
Perplexity AI, start-up-ul american care dezvoltă un motor de căutare bazat pe inteligenţă artificială şi concurează cu Google, îşi extinde operaţiunile în Europa de Sud-Est prin extinderea biroului din Belgrad.
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Aproape un sfert din turiştii ajunşi în Bucovina vin din Capitală. Autostrada Moldovei poate accelera piaţa cu 35%, iar hotelierii speră ca zona să devină o opţiune şi pentru turismul corporate # Ziarul Financiar
Aproape un sfert din turiştii ajunşi în Bucovina în fiecare an provin din zona Bucureşti-Ilfov, care înainte făceau în jur de 7-8 ore pentru a ajunge în una din destinaţiile din zonă. Odată cu deschiderea parţială a Autostrăzii Moldovei, timpul se va reduce, astfel că accesul va fi unul mai facil către nordul Moldovei.
