Nicuşor Dan anunţă că va analiza invitaţia în Consiliul pentru Pace
Veridica.ro, 21 ianuarie 2026 05:40
România a fost invitată oficial să devină membru al Consiliului pentru Pace, iniţiativa preşedintelui american Donald Trump.
Acum 30 minute
05:40
Acum 12 ore
22:00
Înainte să plece la Forumul economic de la Davos, președintele american le-a vorbit ziariștilor acreditați la Casa Albă, la aniversarea unui an din al doilea mandat.
21:10
7 parlamentari au părăsit formațiunea lui Gert Wilders, Partidul pentru Libertate, ceea ce înseamnă că acesta nu mai este cea mai mare forță de opoziție din Olanda.
20:10
Banca Națională a Poloniei și-a majorat rezervele de lingouri la aproximativ 550 de tone, evaluate la peste 63 de miliarde de euro.
20:00
Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, i-a îndemnat marți pe europeni să nu se mai poarte frumos cu președintele american Donald Trump în legătură cu Groenlanda, să „aibă coloană vertebrală” și să „îl lovească în față”.
19:40
Parlamentul European urma să voteze în următoarele săptămâni introducerea unor tarife de 0% pentru bunurile industriale americane , o parte esențială a acordului semnat între Ursula von der Leyen și Donald Trump pe terenul său de golf Turnberry din Scoția, vara trecută.
18:50
Președintele francez a pledat pentru o Europă independentă, despre care a spus că astăzi este prea „naivă”.
Acum 24 ore
15:10
2025 – Anul minciunilor: de la „Hitler a fost comunist" la prezervative pentru Hamas # Veridica.ro
De la imagini contrafăcute răspândite pe reţelele de socializare la propagandă şi neadevăruri grosolane rostite de diverşi oficiali, anul 2025 a avut de toate în materie de dezinformare. În acelaşi timp, multitudinea şi impactul falsurilor împrăştiate în spaţiul public planetar justifică descrierea anului abia încheiat ca fiind „Anul minciunilor”.
14:00
Radev a demisionat pentru a obține mai multă putere: se pregătește o nouă forță politică # Veridica.ro
După luni de speculații, Rumen Radev, perceput mult timp drept un politician apropiat Kremlinului, și-a dat demisia din funcția de președinte, iar toată lumea se așteaptă să-și formeze propriul partid politic. Demersul ar putea fie să unească forțele politice pro-ruse din Bulgaria, fie să le fractureze în mod iremediabil.
13:10
Statele membre UE și Ucraina sunt dictaturi lipsite de legitimitate, iar Rusia este constrânsă să continue războiul pentru a se apăra, potrivit presei pro-Kremlin. Aceasta citează un jurnalist irlandez pro-rus reținut în 2025 de polițiștii de frontieră din România.
10:00
Președintele american amenință Franța cu tarife vamale de 200%.
09:20
Agricultorii europeni protestează față de Acordul comercial UE - Mercosur.
Ieri
22:50
O persoană a fost ucisă și cel puțin șase au fost rănite într-un atac armat la o primărie din nordul Republicii Cehe, a anunțat poliția într-un comunicat luni.
22:40
În accidentul care a avut loc în sudul Spaniei au murit 39 de oameni și zeci de persoane au fost rănite, printre care și doi români răniți ușor.
20:20
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, va demisiona, a anunțat acesta într-un discurs susținut luni, alimentând speculațiile pe scară largă că își va forma propriul partid politic, după ce guvernul anterior a demisionat luna trecută.
20:00
Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store a confirmat luni că a primit în weekend un mesaj de la președintele american Donald Trump, în care acesta spunea că nu mai este interesat „pur și simplu” de pace, din cauza faptului că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace.
19:20
Președintele rus Vladimir Putin a fost invitat să se alăture „Consiliului pentru Pace” al președintelui american Donald Trump, menit să rezolve conflictele la nivel global și să supravegheze guvernarea și reconstrucția din Gaza, a anunțat luni Kremlinul.
13:00
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 52
10:40
Acordul comercial dintre UE și Mercosur va falimenta agricultura românească prin inundarea pieței cu produse ieftine din America de Sud, spun suveraniştii români, dar şi multe voci din PSD, inclusiv cea a ministrului Agriculturii.
09:00
Partidul lui Viktor Orban se confruntă cu cea mai mare provocare de când a preluat puterea, în 2010, fiind depășit în sondaje de partidul lui Peter Magyar, TISZA. Magyar provine din cercul de putere Fidesz și a știut cum să neutralizeze genul de discurs pe care s-a bazat, în trecut, succesul lui Orban.
06:30
Organizaţiile pentru drepturile omului vorbesc şi despre mai mult de 24.000 de arestări.
Mai mult de 2 zile în urmă
05:30
Trei miniştri şi un consilier prezidenţial fac parte din delegaţia României la WEF 2026 # Veridica.ro
Ţara noastră are, anul acesta, cea mai consistentă delegație guvernamentală dintre toate edițiile conferinței.
18 ianuarie 2026
19:20
Alegătorii portughezi au stat duminică la coadă la secțiile de votare pentru a alege un nou președinte, sondajele de opinie arătând că trei candidați , inclusiv liderul partidului de extremă dreapta Chega, sunt aproape la egalitate pentru un loc în turul doi.
18:50
Statele UE condamnă amenințările tarifare ale lui Trump și iau în considerare contramăsuri # Veridica.ro
Uniunea Europeană s-a confruntat duminică cu solicitări de a implementa o serie de contramăsuri economice neutilizate până acum, cunoscute sub numele de „Instrumentul anticoercițional”, ca parte a răspunsului blocului comunitar la amenințările tarifare ale președintelui american Donald Trump împotriva aliaților europeni din cauza Groenlandei.
18:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a început să invite lideri mondiali și alte personalități proeminente să facă parte din așa-numitul său „ consiliu al păcii ”, despre care se pare că ar fi schițat o viziune mai amplă pentru un organism pe termen lung care să răspundă conflictelor globale dincolo de Gaza.
16:40
Consiliul este mandatat de Consiliul de Securitate al ONU pentru a sprijini administrarea, reconstrucția și redresarea economică a Fâșiei Gaza.
17 ianuarie 2026
20:00
După 25 de ani de discuții, UE a semnat sâmbătă acordul comercial UE-Mercosur, creând o zonă de liber schimb pentru 700 de milioane de persoane.
19:40
Jos mâinile de pe Groenlanda s-a numit protestul la care au participat mii de oameni în timp ce în capitala regatului încă se afla delegația bipartizană de congresmeni americani care se opun planului lui Donald Trump.
19:30
Începând cu 1 februarie SUA vor aplica un tarif comercial suplimentar de 10 la sută Danemarcei, Norvegiei, Suediei, Franței, Germaniei, Marii Britanii, Olandei și Finlandei.
06:20
Decizia vine pe fondul stării de urgenţă în sectorul energetic, decretată de preşedintele Volodimir Zelenski.
05:50
Ambasada Franţei dezminte informaţiile privind condiţionarea prezenţei sale militare în România # Veridica.ro
Europarlamentarul român Victor Negrescu a afirmat că poziția României privind acordul comercial UE - Mercosur a nemulţumit profund Franţa.
16 ianuarie 2026
19:10
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că delegația ucraineană se află în prezent în drum spre Statele Unite, unde sunt programate în următoarele zile să aibă loc întâlniri cu reprezentanții președintelui american Donald Trump.
19:00
Fiul șahului din Iran spune că este încrezător că Republica Islamică va cădea în fața protestelor de masă și solicită intervenție.
19:00
Trump ar putea pedepsi țările cu tarife vamale dacă nu susțin controlul SUA asupra Groenlandei # Veridica.ro
Președintele american Donald Trump a sugerat vineri că ar putea pedepsi țările cu tarife vamale dacă nu susțin controlul SUA asupra Groenlandei , un mesaj venit în contextul în care o delegație bipartizană a Congresului a încercat să reducă tensiunile din capitala daneză.
18:30
Canada și China au încheiat un acord comercial inițial care va reduce tarifele pentru vehiculele electrice, a declarat vineri prim-ministrul Mark Carney, ambele națiuni promițând să elimine barierele comerciale și să creeze noi legături strategice.
17:50
O delegație bipartizană a Congresului SUA a început vineri o vizită la Copenhaga pentru a-și exprima sprijinul față de Danemarca și Groenlanda, după ce președintele american Donald Trump a amenințat că va prelua controlul asupra insulei arctice, un teritoriu danez autonom.
14:00
Curtea și-a motivat decizia prin nevoia de studiere a expertizei contabile depuse ieri de ÎCCJ.
13:10
Un expert CIA spune că Rusia va câștiga războiul din Ucraina și Moscova doar e binevoitoare acceptând negocieri, scrie presa pro-Kremlin, care adaugă că NATO știe că acesta va fi deznodământul. Întreaga narațiune falsă este construită pornind de la propaganda Kremlinului și speculațiile unui pedofil.
12:40
Presa pro-Kremlin continuă relatările sale dintr-o realitate alternativă în care sancțiunile europene impuse Rusiei nu fac decât să submineze economiile statelor membre, Odesa e ca și cucerită – chiar dacă armata rusă e departe de oraș, pe care însă îl bombardează cu rachete și drone – iar Republica Moldova e un teritoriu cucerit cândva de România fascistă, al cărui viitor este cu Rusia.
09:10
Trump, în culmea fericirii, după ce a primit de la Maria Machado medalia Nobel pentru pace # Veridica.ro
Președintele american a descris gestul liderului opoziției din Venezuela ca fiind „minunat”.
08:50
Țara noastră beneficiază de aproape 17 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din program.
15 ianuarie 2026
17:50
Statele Unite au confiscat o altă navă petrolier cu legături cu Venezuela înaintea unei întâlniri dintre președintele american Donald Trump și lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado.
17:30
Pentru prima dată în istorie, patru astronauți de la bordul Stației Spațiale Internaționale au fost nevoiți să părăsească orbita mai devreme, din cauza unei afecțiuni medicale nedivulgate a unuia dintre membrii echipajului.
17:20
În regiunea separatistă criza gazelor a prelungit cu încă 30 de zile starea de urgență.
17:10
Franța își va intensifica prezența militară în Groenlanda în următoarele zile, a declarat joi președintele Emmanuel Macron, în contextul în care președintele american Donald Trump continuă să intensifice presiunile în încercarea sa de a anexa teritoriul danez.
17:00
Iranul a semnalat că nu va continua cu executarea protestatarilor și și-a redeschis spațiul aerian joi, în timp ce președintele Donald Trump nu a precizat dacă va lua măsuri militare ca urmare a represiunii mortale a regimului.
13:30
Unirea Republicii Moldova cu România ar reprezenta o amenințare pentru securitatea națională a Rusiei, afirmă oficiali de la Moscova în ciuda faptului că Moldova nici măcar nu are graniță comună cu Rusia. Declarațiile au fost făcute după ce Maia Sandu a spus că ar vota pentru unire în cazul unui referendum.
12:20
Va fi pentru a doua oară când forţele aeriene turce sunt prezente în ţara noastră, după misiunea din 2023-2024.
10:40
Orice scenariu, inclusiv cumpărarea Groenlandei, vine cu numeroase probleme, iar administrația Trump mai are timp doar până la alegerile din toamnă. Se pune și întrebarea dacă revendicările americane au la bază considerente strategice sau e vorba de o nouă „goană după aur”.
10:30
