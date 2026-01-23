DOCUMENTAR: Unirea Principatelor Române
Rador, 24 ianuarie 2026 01:20
În fiecare an, la 24 ianuarie, românii sărbătoresc Unirea Principatelor Române din anul 1859 – numită, pe nedrept, şi „Mica Unire”, act istoric realizat sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, un demers de voinţă politică al celor două principate româneşti, Moldova şi Ţara Românească, prima etapă, dar extrem de importantă, în crearea statului unitar român […]
• • •
Acum 30 minute
01:20
Acum 4 ore
22:40
Discuţiile trilaterale Rusia-Ucraina-SUA de la Abu Dhabi s-au concentrat pe realizarea unei păci „demne şi durabile” (Rustem Umerov) # Rador
Discuțiile trilaterale desfășurate vineri în Emiratele Arabe Unite s-au concentrat pe atingerea unei „păci demne și durabile”, a scris pe X principalul negociator al Ucrainei, Rustem Umerov, după încheierea întâlnirii. El a menționat că oficialii ucraineni „apreciază medierea SUA” la Abu Dhabi. „Întâlnirea s-a concentrat pe parametrii pentru încheierea războiului Rusiei și pe logica ulterioară […]
22:00
Încercările de soluționare a conflictului din Ucraina progresează, este important de implementat „formula de la Anchorage”, a declarat pentru TASS secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, comentând afirmațiile liderului american, Donald Trump, potrivit cărora părțile se apropie de sfârșitul conflictului din Ucraina. „Se lucrează. Se fac progrese. Acum este foarte important să […]
21:50
Ucraina se amestecă în alegerile din Ungaria, pentru ca aceasta să fie docilă față de UE (Szijjártó) # Rador
Ucraina a început să se amestece în viitoarele alegeri parlamentare din Ungaria, pentru că vrea ca în această țară să fie un guvern pe deplin docil față de conducerea Uniunii Europene, a declarat ministrul afacerilor externe al Ungariei, Péter Szijjártó, ca răspuns la afirmația omologului său ucrainean, Andrei Sibiha. „Văd că ați început să vă […]
Acum 6 ore
21:10
Prinţul Harry aminteşte de sacrificiile trupelor NATO în Afganistan, în răspuns la afirmaţii controversate ale lui Donald Trump # Rador
Prințul Harry, care a participat la operațiunile din Afganistan, a transmis o declarație ca răspuns la remarcile lui Donald Trump, după ce acesta a afirmat că trupele NATO au stat „cam departe de linia frontului” în acel conflict. „În 2001, NATO a invocat Articolul 5 pentru prima – și singura – dată în istorie. Acest […]
20:50
Procurorii de la Înalta Curte a Spaniei au clasat o anchetă preliminară privindu-l pe cântărețul Julio Iglesias, declarând vineri că instanța nu are competență în acest caz, deoarece presupusele infracțiuni au fost comise în străinătate, iar acuzatoarele nu locuiau în țară. Grupul pentru drepturile omului Women’s Link Worldwide a depus plângerea pe 5 ianuarie în […]
20:40
Risc de avalanșă în toate masivele din Carpații Meridionali, la peste 1.800 de metri înălțime # Rador
Este risc de avalanșă de gradul 3, pe o scară de la 1 la 5, în toate masivele din Carpații Meridionali, la peste 1.800 de metri înălțime. Este vorba despre Bucegi, Făgăraș, Parâng-Șureanu și Țarcu-Godeanu. Iar avertizarea emisă în această seară de meteorologi este valabilă până luni. Ei atenționează că în zona crestelor există plăci […]
20:30
Primele runde de convorbiri privind Ucraina din EAU se vor desfășura în regim de strictețe maximă # Rador
Primele runde ale întâlnirii grupului de lucru trilateral al Rusiei, Statelor Unite și Ucrainei pe probleme de securitate de la Abu Dhabi se vor desfășura în regim de strictețe maximă, prezența presei nu este prevăzută, a comunicat o sursă pentru agenția TASS. „Nu se precizează care este locul unde se desfășoară convorbirile, nu se prevede […]
Acum 8 ore
19:20
Comentariile lui Donald Trump despre trupele NATO din Afganistan sunt îngrozitoare, a spus premierul britanic # Rador
Comentariile președintelui american Donald Trump, conform cărora trupele NATO au rămas în spatele liniei frontului în Afganistan, au fost „insultătoare și, sincer, îngrozitoare”, a declarat vineri premierul britanic Keir Starmer. „Consider că remarcile președintelui Trump sunt insultătoare și, sincer, îngrozitoare și nu sunt surprins că au provocat atâta durere celor ale căror rude au fost […]
18:20
Maria Zaharova: Inepțiile lui Stubb nu fac decât să confirme afirmațiile lui Lavrov în legătură cu Groenlanda # Rador
Occidentul „s-a încurcat definitiv în propriile standarde duble”, iar confirmarea acestui lucru o constituie reacția avută de președintel Finlandei, Alexander Stubb, la afirmațiile ministrului de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, în legătură cu Groenlanda și Crimeea, reacție care a sunat ca o totală inepție, a scris purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Federației […]
18:20
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că ar fi dispus să se alăture inițiativei Consiliul pentru Pace a președintelui american Donald Trump în beneficiul Fâşiei Gaza, dar nu poate accepta planul în forma sa actuală. „În forma în care este înființat în prezent Consiliul pentru Pace, nu putem accepta structurile sale de guvernare în […]
18:20
Giorgia Meloni a solicitat revizuirea Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump pentru ca Italia să poată adera # Rador
Premierul italian Giorgia Meloni a declarat vineri că i-a cerut președintelui american Donald Trump să modifice termenii de constituire a Consiliului pentru Pace pentru a rezolva problemele constituționale care au împiedicat Italia să adere la iniţiativă. Consiliul pentru Pace este un nou organism internațional condus de SUA, creat pentru a supraveghea guvernarea postbelică în Gaza […]
17:50
Acordul comercial al UE cu India a fost în mare parte deja negociat, a spus cancelarul german # Rador
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că acordul comercial al UE cu India a fost negociat deja în mare parte și că președinta Comisiei Europene urmează să călătorească în India în următoarele zile pentru a semna înţelegerea. „Dorim o politică europeană comercială ambițioasă„, a spus dl Merz într-o conferință de presă susţinută la Roma […]
17:50
Premierul italian a declarat vineri că disponibilitatea Italiei de a coopera cu SUA rămâne fermă # Rador
„Italia și Germania sunt țări care mențin relații privilegiate cu SUA, iar acest lucru poate ajuta în această relație„, a declarat premierul italian Giorgia Meloni în timpul unei conferințe de presă de la Roma, după o întâlnire cu cancelarul german Friedrich Merz./opopescu/dsirbu REUTERS – 23 ianuarie
Acum 12 ore
16:40
Şapte din zece români consideră că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, conform ultimului Barometru Informat.ro – INSCOP Research # Rador
Şapte din zece români consideră că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, conform ultimului Barometru Informat.ro – INSCOP Research. Doar 22 de procente cred că lucrurile merg bine. Sondajul mai arată că sunt optimişti cu privire la direcţia ţării mai ales votanţii PNL şi USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare, locuitorii […]
16:00
UE va suspenda timp de şase luni pachetul comercial de retorsiune în valoare de 93 de miliarde de euro împotriva SUA # Rador
Comisia Europeană a anunțat vineri că va propune suspendarea pentru încă șase luni a unui pachet de măsuri comerciale de retorsiune ale Uniunii Europene împotriva SUA, în valoare de 93 de miliarde de euro, care altfel ar intra în vigoare pe 7 februarie. Pachetul, pregătit în prima jumătate a anului trecut, când Uniunea Europeană negocia […]
15:20
Iliana Iotova este oficial preşedintele Bulgariei. Curtea Constituţională a validat decizia preşedintelui Rumen Radev de a demisiona voluntar pentru a intra în politică şi a confirmat-o pe Iliana Iotova în funcţia de preşedinte al Bulgariei. Iotova şi-a început cariera profesională ca jurnalist, formându-şi viziunile politice în Partidul Socialist Bulgar şi petrecând două mandate de vicepreşedinte […]
15:20
Universitatea din București lansează descopeRO.unibuc.ro, o platformă dedicată promovării cercetării românești de excelență de la UB # Rador
Universitatea din București (UB) anunță lansarea proiectului descopeRO.unibuc.ro, o platformă care își propune să prezinte activitatea cercetătorilor români de la Universitatea din București, într-o formă cât mai accesibilă și utilă comunității, și să evidențieze contribuțiile lor la înțelegerea aspectelor esențiale ale vieții și calității vieții din România. descopeRO.unibuc.ro este un instrument de comunicare a științei […]
14:20
La alegerile parlamentare, cetățenii ungari pot decide dacă vor pace sau război și dacă îi vor permite „președintelui Zelenski să le ia banii pentru a menține regimul corupt ucrainean”, a declarat ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, într-un videoclip postat, vineri, pe pagina sa de Facebook. Péter Szijjártó a subliniat: Totul se schimbă în lume, practic […]
14:20
Primele discuţii trilaterale dintre Rusia, SUA şi Ucraina de la începutul invaziei ruseşti urmează să aibă loc în cursul zilei de azi la Abu Dhabi. Se aşteaptă ca întâlnirea să aibă ca subiect principal chestiunea teritoriilor din Ucraina. Rusia insistă ca Ucraina să renunţe la mai multe teritorii, cerere respinsă de administraţia de la Kiev. […]
13:30
Elvira Chilaru
13:30
Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, și șeful NATO, Mark Rutte, au discutat despre securitatea în Arctica, la doar câteva zile după ce președintele Trump a renunțat parțial la amenințările legate de Groenlanda. Rutte a spus că cei doi vor lucra pentru consolidarea capacității de apărare în Arctica, iar Frederiksen a declarat că au convenit că NATO […]
Acum 24 ore
12:10
Introducere La World Economic Forum de la Davos 2026, premierul Canadei, Mark Carney, a susținut un discurs considerat de analiști ca unul dintre cele mai importante pentru politica externă canadiană din ultimele decenii. În contextul unei lumi marcată de tensiuni geopolitice și de redefinirea ordinii globale, Carney a propus o reflecție profundă asupra rolului „puterilor […]
12:00
În staţiunea Straja, din judeţul Hunedoara, a fost deschisă cea mai lungă pârtie de schi din România. Are o lungime de 8,2 kilometri şi le permite pasionaţilor să schieze din Vârful Straja – la o altitudine de 1.868 de metri – până la staţia de plecare a telegondolei din Lupeni. Potrivit reprezentanţilor staţiunii, toate pârtiile […]
12:00
Un tribunal din Africa de Sud a respins apelul guvernului prin care acesta încerca să blocheze licitația unor obiecte personale aparținând fostului președinte, Nelson Mandela. Decizia deschide calea pentru ca fiica cea mare a lui Mandela, Makaziwe, să vândă mai multe obiecte, inclusiv aparatele sale auditive, cartea de identitate, o cheie a celulei sale de […]
12:00
Guvernul sirian a afirmat că deține controlul asupra unei închisori din Raqqa cu deținuți afiliați Statului Islamic # Rador
Ministerul de Interne sirian a declarat vineri că a preluat controlul asupra închisorii al-Aktan din orașul Raqqa, în nord-estul Siriei, o facilitate aflată anterior sub controlul Forțelor Democratice Siriene (SDF), conduse de kurzi. Închisoarea găzduia deținuți legați de gruparea militantă Stat Islamic și a fost scena unor confruntări în apropierea sa între forțele guvernamentale siriene […]
11:50
Luni, 19 ianuarie 2026, de la ora 19:00, la Sala Mare a Teatrului Evreiesc de Stat din București, a avut loc Gala Premiilor Rinocerul pentru anul 2025, eveniment cultural în cadrul căruia au fost premiate, conform declaraţiei organizatorilor, „creațiile cele mai valoroase observate de revista «Rinocerul» pe parcursul anului 2025”, an teatral deopotrivă bogat şi […]
10:40
Curtea Supremă din Afganistan, condusă de talibani, a decis eliberarea din detenţie a unei tinere sportive la 30 de zile după ce fusese arestată de poliţia pentru moralitate pentru că preda în secret Tae Kwon Do. Un purtător de cuvânt taliban a declarat că Khadija Ahmadzada, în vârstă de 22 de ani, fusese reţinută pentru […]
10:40
Experţii în tehnologie anticipează atât invenţii care ne vor schimba viaţa până în 2050, de la organe bioprintate şi roboţi „colegi de apartament”, cât şi dispozitive şi tehnologii care ar putea dispărea, precum smartphone-urile. Futuristul Tom Cheesewright şi astrofizicianul dr. Alastair Reynolds estimează că inovaţii care astăzi par science-fiction vor deveni obişnuinţă până în 2050. […]
10:20
To Lam a fost reales în funcția de secretar general al Partidului Comunist din Vietnam, potrivit presei de stat # Rador
Principalul lider al Vietnamului, To Lam, a fost reales vineri în funcția de secretar general al Partidului Comunist aflat la guvernare pentru următorii cinci ani, a relatat Agenția de Presă a Vietnamului, citând un comunicat al partidului. (REUTERS – 23 ianuarie)/aionita/gpodea RADOR RADIO ROMÂNIA (23 ianuarie)
10:20
Vicepreşedintele grupului parlamentar al coaliţiei GERB-SDS din Parlamentul de la Sofia, Deniţa Saceva, a declarat că după finalizarea actului de aderare a Bulgariei la Consiliul pentru Pace, guvernul interimar va solicita ratificarea documentului de către Adunarea Naţională. Potrivit acesteia, prin aderarea la Consiliul pentru Pace, Bulgaria va avea propria sa voce şi va participa la […]
08:50
Vineri, la ora 16:00, Rumen Radev va părăsi instituţia prezidenţială, după discursul său adresat poporului bulgar, în care a anunţat că demisionează din funcţia de şef al statului, informează Biroul de presă al preşedintelui. Rumen Radev va fi condus la intrarea principală a instituţiei de vicepreşedintele Iliana Iotova, care, după decizia Curţii Constituţionale, va prelua […]
08:40
Forţele Aeriene ale Ucrainei au raportat că, în noaptea de 22 spre 23 ianuarie, Rusia a atacat teritoriul ucrainean cu 101 drone, care au fost lansate din mai multe direcții. Apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să doboare 76 de drone inamice. Potrivit armatei ucrainene, începând de joi seară, de la ora 20:00, și până vineri […]
08:30
TikTok a finalizat un acord în valoare de 14 miliarde de dolari prin care a fost creată o filială separată a platformei în Statele Unite # Rador
TikTok a finalizat un acord în valoare de 14 miliarde de dolari prin care a fost creată o filială separată a platformei în Statele Unite, pentru a evita o eventuală interdicție. Noua societate mixtă, aprobată atât de SUA, cât și de China, este deținută majoritar de investitori americani. Administrația Trump a fost implicată îndeaproape în […]
08:30
În ultimele 30 de zile, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 5,5%, în timp ce în cazul motorinei prețul mediu a crescut cu 5,2%. În București un litru de benzină standard se vinde cu prețuri între 7 lei și 70 de bani și 7 lei și 79 de bani, în timp […]
08:30
Kremlinul a susţinut că o pace durabilă cu Ucraina nu va fi posbilă fără rezolvarea chestiunilor teritoriale # Rador
Rusia a comunicat că discuțiile de peste trei ore purtate la Moscova între președintele Vladimir Putin și trei emisari de rang înalt ai Statelor Unite privind încheierea războiului din Ucraina au fost substanțiale și foarte directe. Un oficial de rang înalt de la Kremlin a declarat că o pace durabilă nu va fi posibilă fără […]
08:20
Uniunea Europeană a transmis că se va apăra împotriva oricărei forme de coerciție, după ce președintele Donald Trump a făcut un pas înapoi în privința tarifelor impuse aliaților SUA care s-au opus planului său de a prelua controlul asupra Groenlandei. Vorbind după o reuniune de urgență la Bruxelles, președintele Consiliului European, António Costa, a declarat […]
08:20
Vremea se încălzeşte uşor începând cu acest sfârşit de săptămână, după episoadele de ger care au marcat ultima perioadă. Totuşi cerul rămâne acoperit în ţară, zilele următoare, însă maximele termice vor ajunge la 8-9 grade astăzi, 10-11 grade mâine şi chiar 12 grade duminică. De luni, valorile termice se vor situa peste cele normale la […]
08:10
Premierul Ilie Bolojan a prezentat o analiză detaliată a dezechilibrelor majore din administrație locală din România # Rador
Premierul Ilie Bolojan a prezentat pe pagina sa de socializare o analiză detaliată a dezechilibrelor majore din administrația locală din România, comparativ cu alte țări din Uniunea Europeană. Potrivit acestuia, cheltuielile cu salariile sunt de trei ori mai mari decât veniturile, iar dependența de transferurile de la bugetul de stat este excesivă. În plus, veniturile […]
08:10
Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, a dizolvat parlamentul, deschizând calea către a doua rundă de alegeri generale din Japonia în mai puțin de doi ani, care va avea loc peste două săptămâni. Parlamentarii au ales-o pe Takaichi în luna octombrie, însă Partidul Liberal Democrat și partenerii săi de coaliție dețin doar o majoritate fragilă în camera […]
08:10
Unii dintre cei mai mari artiști britanici au anunțat lansarea unui nou album caritabil în sprijinul organizației pentru copii War Child # Rador
Unii dintre cei mai mari artiști britanici de rock și pop au anunțat lansarea unui nou album caritabil în sprijinul organizației pentru copii War Child. Organizatorii susţin că fondurile strânse vor fi folosite pentru a ajuta milioane de copii din Gaza, Ucraina și din alte regiuni afectate de război. Printre muzicienii implicați în proiect se […]
07:50
EVENIMENTE INTERNE – Senat * Județul Maramureș: Comuna Moisei din județul Maramureș găzduiește, în perioada 22–25 ianuarie, cea de-a III-a ediție a Forumului Comisiilor Parlamentare Juridice – „Statul de drept ca fundament al integrării europene și al protecției drepturilor fundamentale”, eveniment de diplomație parlamentară organizat sub egida Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări […]
06:20
ANSA: Consiliul Europei cere României „să consolideze măsurile anticorupție pentru parlamentari.” # Rador
GRECO, un organism al Consiliului Europei, afirmă că România trebuie să își intensifice eforturile pentru a implementa mai multe recomandări restante adresate țării pentru prevenirea corupției în rândul parlamentarilor, menționând că dintre recomandările primite de țară în ianuarie 2016, două au fost implementate parțial, în timp ce trei rămân complet neimplementate. În special, GRECO notează […]
06:10
Forumul economic de la Davos, transformat în acest an într-un summit cu puternice valențe politice și de securitate, a expus tensiunile tot mai adânci dintre cele două țărmuri ale Atlanticului și a ridicat semne de întrebare referitoarea la solidaritatea NATO. Teme precum ambițiile americane de a prelua controlul asupra Groenlandei și posibile reacții europene în […]
Ieri
00:40
Președintele Donald Trump a declarat, joi, că Statele Unite vor colabora cu NATO în ceea ce privește securitatea Groenlandei. „Vom lucra cu toții împreună… Vom face acest lucru împreună, părți din aceasta, împreună cu NATO, ceea ce este într-adevăr așa cum ar trebui să fie”, a declarat Trump reporterilor la bordul Air Force One./cstoica/denisse (REUTERS […]
00:40
Donald Trump declară că Vladimir Putin și Volodimir Zelenski vor să încheie un acord privind încetarea războiului # Rador
Președintele Donald Trump a declarat, joi, că atât președintele rus, Vladimir Putin, cât și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, au exprimat dorința de a încheia un acord pentru a pune capăt războiului care durează de aproape patru ani. Mai devreme în cursul zilei, Trump s-a întâlnit cu Zelenski în marja Forumului Economic Mondial din Elveția./cstoica/denisse (REUTERS […]
22 ianuarie 2026
23:20
Ucraina a încheiat acorduri privind un nou pachet de apărare aeriană în timpul întâlnirilor de la Davos, anunță Zelenski # Rador
Președintele Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina a încheiat acorduri privind un nou pachet de apărare aeriană în timpul întâlnirilor de la Forumul Economic Mondial de la Davos. „Ne întoarcem acasă cu acorduri privind un nou pachet de apărare aeriană extrem de necesar pentru protejarea poporului nostru”, a scris Zelenski în engleză pe platforma […]
22:40
Uniunea Europeană va relua probabil lucrările la un acord comercial cu SUA, declară Roberta Metsola # Rador
Uniunea Europeană va relua probabil lucrările la un acord comercial cu Statele Unite, după ce președintele american, Donald Trump, a retras amenințarea tarifară privind încercarea sa de a achiziționa Groenlanda, a declarat joi președintele Parlamentului European. „Suntem bucuroși să vedem că escaladarea a fost exclusă deocamdată”, a declarat președinta Roberta Metsola. „Aceasta înseamnă că putem […]
22:40
Sistemul energetic a trecut joi prin cea mai dificilă zi din noiembrie 2022 încoace, anunță ministrul ucrainean al Energiei # Rador
Sistemul energetic al Ucrainei a trecut joi prin cea mai dificilă zi de la pana de curent generalizată care a lovit rețeaua în noiembrie 2022, iar situația rămâne „extrem de dificilă”, a declarat ministrul Energiei, Denis Șmihal. Șmihal, care este și prim-viceprim-ministru, a declarat că dificultățile au fost cauzate de o serie de factori – […]
