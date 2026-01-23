Se va mişca şi preşedintele Zelenski, dar noi suntem pe calea cea bună (Péter Szijjártó)

17:50

Ochelarii de soare „aviator” ai lui Emmanuel Macron au făcut ca acțiunile producătorului lor, iVision Tech, să crească joi cu aproape 28% joi, după ce aspectul președintelui francez din timpul discursului său de la Forumul Economic Mondial de la Davos a devenit viral online. Grupul iVision Tech, care deține marca franceză de ochelari de lux […]