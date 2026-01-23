UE va suspenda timp de şase luni pachetul comercial de retorsiune în valoare de 93 de miliarde de euro împotriva SUA
Rador, 23 ianuarie 2026 16:00
Comisia Europeană a anunțat vineri că va propune suspendarea pentru încă șase luni a unui pachet de măsuri comerciale de retorsiune ale Uniunii Europene împotriva SUA, în valoare de 93 de miliarde de euro, care altfel ar intra în vigoare pe 7 februarie. Pachetul, pregătit în prima jumătate a anului trecut, când Uniunea Europeană negocia […]
• • •
Acum 30 minute
16:00
Acum 2 ore
15:20
Iliana Iotova este oficial preşedintele Bulgariei. Curtea Constituţională a validat decizia preşedintelui Rumen Radev de a demisiona voluntar pentru a intra în politică şi a confirmat-o pe Iliana Iotova în funcţia de preşedinte al Bulgariei. Iotova şi-a început cariera profesională ca jurnalist, formându-şi viziunile politice în Partidul Socialist Bulgar şi petrecând două mandate de vicepreşedinte […]
15:20
Universitatea din București lansează descopeRO.unibuc.ro, o platformă dedicată promovării cercetării românești de excelență de la UB # Rador
Universitatea din București (UB) anunță lansarea proiectului descopeRO.unibuc.ro, o platformă care își propune să prezinte activitatea cercetătorilor români de la Universitatea din București, într-o formă cât mai accesibilă și utilă comunității, și să evidențieze contribuțiile lor la înțelegerea aspectelor esențiale ale vieții și calității vieții din România. descopeRO.unibuc.ro este un instrument de comunicare a științei […]
Acum 4 ore
14:20
La alegerile parlamentare, cetățenii ungari pot decide dacă vor pace sau război și dacă îi vor permite „președintelui Zelenski să le ia banii pentru a menține regimul corupt ucrainean”, a declarat ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, într-un videoclip postat, vineri, pe pagina sa de Facebook. Péter Szijjártó a subliniat: Totul se schimbă în lume, practic […]
14:20
Primele discuţii trilaterale dintre Rusia, SUA şi Ucraina de la începutul invaziei ruseşti urmează să aibă loc în cursul zilei de azi la Abu Dhabi. Se aşteaptă ca întâlnirea să aibă ca subiect principal chestiunea teritoriilor din Ucraina. Rusia insistă ca Ucraina să renunţe la mai multe teritorii, cerere respinsă de administraţia de la Kiev. […]
13:30
Elvira Chilaru
13:30
Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, și șeful NATO, Mark Rutte, au discutat despre securitatea în Arctica, la doar câteva zile după ce președintele Trump a renunțat parțial la amenințările legate de Groenlanda. Rutte a spus că cei doi vor lucra pentru consolidarea capacității de apărare în Arctica, iar Frederiksen a declarat că au convenit că NATO […]
Acum 6 ore
12:10
Introducere La World Economic Forum de la Davos 2026, premierul Canadei, Mark Carney, a susținut un discurs considerat de analiști ca unul dintre cele mai importante pentru politica externă canadiană din ultimele decenii. În contextul unei lumi marcată de tensiuni geopolitice și de redefinirea ordinii globale, Carney a propus o reflecție profundă asupra rolului „puterilor […]
12:00
În staţiunea Straja, din judeţul Hunedoara, a fost deschisă cea mai lungă pârtie de schi din România. Are o lungime de 8,2 kilometri şi le permite pasionaţilor să schieze din Vârful Straja – la o altitudine de 1.868 de metri – până la staţia de plecare a telegondolei din Lupeni. Potrivit reprezentanţilor staţiunii, toate pârtiile […]
12:00
Un tribunal din Africa de Sud a respins apelul guvernului prin care acesta încerca să blocheze licitația unor obiecte personale aparținând fostului președinte, Nelson Mandela. Decizia deschide calea pentru ca fiica cea mare a lui Mandela, Makaziwe, să vândă mai multe obiecte, inclusiv aparatele sale auditive, cartea de identitate, o cheie a celulei sale de […]
12:00
Guvernul sirian a afirmat că deține controlul asupra unei închisori din Raqqa cu deținuți afiliați Statului Islamic # Rador
Ministerul de Interne sirian a declarat vineri că a preluat controlul asupra închisorii al-Aktan din orașul Raqqa, în nord-estul Siriei, o facilitate aflată anterior sub controlul Forțelor Democratice Siriene (SDF), conduse de kurzi. Închisoarea găzduia deținuți legați de gruparea militantă Stat Islamic și a fost scena unor confruntări în apropierea sa între forțele guvernamentale siriene […]
11:50
Luni, 19 ianuarie 2026, de la ora 19:00, la Sala Mare a Teatrului Evreiesc de Stat din București, a avut loc Gala Premiilor Rinocerul pentru anul 2025, eveniment cultural în cadrul căruia au fost premiate, conform declaraţiei organizatorilor, „creațiile cele mai valoroase observate de revista «Rinocerul» pe parcursul anului 2025”, an teatral deopotrivă bogat şi […]
10:40
Curtea Supremă din Afganistan, condusă de talibani, a decis eliberarea din detenţie a unei tinere sportive la 30 de zile după ce fusese arestată de poliţia pentru moralitate pentru că preda în secret Tae Kwon Do. Un purtător de cuvânt taliban a declarat că Khadija Ahmadzada, în vârstă de 22 de ani, fusese reţinută pentru […]
10:40
Experţii în tehnologie anticipează atât invenţii care ne vor schimba viaţa până în 2050, de la organe bioprintate şi roboţi „colegi de apartament”, cât şi dispozitive şi tehnologii care ar putea dispărea, precum smartphone-urile. Futuristul Tom Cheesewright şi astrofizicianul dr. Alastair Reynolds estimează că inovaţii care astăzi par science-fiction vor deveni obişnuinţă până în 2050. […]
Acum 8 ore
10:20
To Lam a fost reales în funcția de secretar general al Partidului Comunist din Vietnam, potrivit presei de stat # Rador
Principalul lider al Vietnamului, To Lam, a fost reales vineri în funcția de secretar general al Partidului Comunist aflat la guvernare pentru următorii cinci ani, a relatat Agenția de Presă a Vietnamului, citând un comunicat al partidului. (REUTERS – 23 ianuarie)/aionita/gpodea RADOR RADIO ROMÂNIA (23 ianuarie)
10:20
Vicepreşedintele grupului parlamentar al coaliţiei GERB-SDS din Parlamentul de la Sofia, Deniţa Saceva, a declarat că după finalizarea actului de aderare a Bulgariei la Consiliul pentru Pace, guvernul interimar va solicita ratificarea documentului de către Adunarea Naţională. Potrivit acesteia, prin aderarea la Consiliul pentru Pace, Bulgaria va avea propria sa voce şi va participa la […]
08:50
Vineri, la ora 16:00, Rumen Radev va părăsi instituţia prezidenţială, după discursul său adresat poporului bulgar, în care a anunţat că demisionează din funcţia de şef al statului, informează Biroul de presă al preşedintelui. Rumen Radev va fi condus la intrarea principală a instituţiei de vicepreşedintele Iliana Iotova, care, după decizia Curţii Constituţionale, va prelua […]
08:40
Forţele Aeriene ale Ucrainei au raportat că, în noaptea de 22 spre 23 ianuarie, Rusia a atacat teritoriul ucrainean cu 101 drone, care au fost lansate din mai multe direcții. Apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să doboare 76 de drone inamice. Potrivit armatei ucrainene, începând de joi seară, de la ora 20:00, și până vineri […]
08:30
TikTok a finalizat un acord în valoare de 14 miliarde de dolari prin care a fost creată o filială separată a platformei în Statele Unite # Rador
TikTok a finalizat un acord în valoare de 14 miliarde de dolari prin care a fost creată o filială separată a platformei în Statele Unite, pentru a evita o eventuală interdicție. Noua societate mixtă, aprobată atât de SUA, cât și de China, este deținută majoritar de investitori americani. Administrația Trump a fost implicată îndeaproape în […]
08:30
În ultimele 30 de zile, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 5,5%, în timp ce în cazul motorinei prețul mediu a crescut cu 5,2%. În București un litru de benzină standard se vinde cu prețuri între 7 lei și 70 de bani și 7 lei și 79 de bani, în timp […]
08:30
Kremlinul a susţinut că o pace durabilă cu Ucraina nu va fi posbilă fără rezolvarea chestiunilor teritoriale # Rador
Rusia a comunicat că discuțiile de peste trei ore purtate la Moscova între președintele Vladimir Putin și trei emisari de rang înalt ai Statelor Unite privind încheierea războiului din Ucraina au fost substanțiale și foarte directe. Un oficial de rang înalt de la Kremlin a declarat că o pace durabilă nu va fi posibilă fără […]
Acum 12 ore
08:20
Uniunea Europeană a transmis că se va apăra împotriva oricărei forme de coerciție, după ce președintele Donald Trump a făcut un pas înapoi în privința tarifelor impuse aliaților SUA care s-au opus planului său de a prelua controlul asupra Groenlandei. Vorbind după o reuniune de urgență la Bruxelles, președintele Consiliului European, António Costa, a declarat […]
08:20
Vremea se încălzeşte uşor începând cu acest sfârşit de săptămână, după episoadele de ger care au marcat ultima perioadă. Totuşi cerul rămâne acoperit în ţară, zilele următoare, însă maximele termice vor ajunge la 8-9 grade astăzi, 10-11 grade mâine şi chiar 12 grade duminică. De luni, valorile termice se vor situa peste cele normale la […]
08:10
Premierul Ilie Bolojan a prezentat o analiză detaliată a dezechilibrelor majore din administrație locală din România # Rador
Premierul Ilie Bolojan a prezentat pe pagina sa de socializare o analiză detaliată a dezechilibrelor majore din administrația locală din România, comparativ cu alte țări din Uniunea Europeană. Potrivit acestuia, cheltuielile cu salariile sunt de trei ori mai mari decât veniturile, iar dependența de transferurile de la bugetul de stat este excesivă. În plus, veniturile […]
08:10
Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, a dizolvat parlamentul, deschizând calea către a doua rundă de alegeri generale din Japonia în mai puțin de doi ani, care va avea loc peste două săptămâni. Parlamentarii au ales-o pe Takaichi în luna octombrie, însă Partidul Liberal Democrat și partenerii săi de coaliție dețin doar o majoritate fragilă în camera […]
08:10
Unii dintre cei mai mari artiști britanici au anunțat lansarea unui nou album caritabil în sprijinul organizației pentru copii War Child # Rador
Unii dintre cei mai mari artiști britanici de rock și pop au anunțat lansarea unui nou album caritabil în sprijinul organizației pentru copii War Child. Organizatorii susţin că fondurile strânse vor fi folosite pentru a ajuta milioane de copii din Gaza, Ucraina și din alte regiuni afectate de război. Printre muzicienii implicați în proiect se […]
07:50
EVENIMENTE INTERNE – Senat * Județul Maramureș: Comuna Moisei din județul Maramureș găzduiește, în perioada 22–25 ianuarie, cea de-a III-a ediție a Forumului Comisiilor Parlamentare Juridice – „Statul de drept ca fundament al integrării europene și al protecției drepturilor fundamentale”, eveniment de diplomație parlamentară organizat sub egida Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări […]
06:20
ANSA: Consiliul Europei cere României „să consolideze măsurile anticorupție pentru parlamentari.” # Rador
GRECO, un organism al Consiliului Europei, afirmă că România trebuie să își intensifice eforturile pentru a implementa mai multe recomandări restante adresate țării pentru prevenirea corupției în rândul parlamentarilor, menționând că dintre recomandările primite de țară în ianuarie 2016, două au fost implementate parțial, în timp ce trei rămân complet neimplementate. În special, GRECO notează […]
06:10
Forumul economic de la Davos, transformat în acest an într-un summit cu puternice valențe politice și de securitate, a expus tensiunile tot mai adânci dintre cele două țărmuri ale Atlanticului și a ridicat semne de întrebare referitoarea la solidaritatea NATO. Teme precum ambițiile americane de a prelua controlul asupra Groenlandei și posibile reacții europene în […]
Acum 24 ore
00:40
Președintele Donald Trump a declarat, joi, că Statele Unite vor colabora cu NATO în ceea ce privește securitatea Groenlandei. „Vom lucra cu toții împreună… Vom face acest lucru împreună, părți din aceasta, împreună cu NATO, ceea ce este într-adevăr așa cum ar trebui să fie”, a declarat Trump reporterilor la bordul Air Force One./cstoica/denisse (REUTERS […]
00:40
Donald Trump declară că Vladimir Putin și Volodimir Zelenski vor să încheie un acord privind încetarea războiului # Rador
Președintele Donald Trump a declarat, joi, că atât președintele rus, Vladimir Putin, cât și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, au exprimat dorința de a încheia un acord pentru a pune capăt războiului care durează de aproape patru ani. Mai devreme în cursul zilei, Trump s-a întâlnit cu Zelenski în marja Forumului Economic Mondial din Elveția./cstoica/denisse (REUTERS […]
22 ianuarie 2026
23:20
Ucraina a încheiat acorduri privind un nou pachet de apărare aeriană în timpul întâlnirilor de la Davos, anunță Zelenski # Rador
Președintele Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina a încheiat acorduri privind un nou pachet de apărare aeriană în timpul întâlnirilor de la Forumul Economic Mondial de la Davos. „Ne întoarcem acasă cu acorduri privind un nou pachet de apărare aeriană extrem de necesar pentru protejarea poporului nostru”, a scris Zelenski în engleză pe platforma […]
22:40
Uniunea Europeană va relua probabil lucrările la un acord comercial cu SUA, declară Roberta Metsola # Rador
Uniunea Europeană va relua probabil lucrările la un acord comercial cu Statele Unite, după ce președintele american, Donald Trump, a retras amenințarea tarifară privind încercarea sa de a achiziționa Groenlanda, a declarat joi președintele Parlamentului European. „Suntem bucuroși să vedem că escaladarea a fost exclusă deocamdată”, a declarat președinta Roberta Metsola. „Aceasta înseamnă că putem […]
22:40
Sistemul energetic a trecut joi prin cea mai dificilă zi din noiembrie 2022 încoace, anunță ministrul ucrainean al Energiei # Rador
Sistemul energetic al Ucrainei a trecut joi prin cea mai dificilă zi de la pana de curent generalizată care a lovit rețeaua în noiembrie 2022, iar situația rămâne „extrem de dificilă”, a declarat ministrul Energiei, Denis Șmihal. Șmihal, care este și prim-viceprim-ministru, a declarat că dificultățile au fost cauzate de o serie de factori – […]
22:30
Avionul trimisului special al preşedintelui SUA, Steven Witkoff, a aterizat pe aeroportul Vnukovo, informează corespondentul TASS de pe aeroport. Avionul a sosit în jurul orei 22:35, ora Moscovei. Anterior s-a anunţat că avionul lui Steven Witkoff, care a participat la Forumul Economic Mondial de la Davos, a decolat din Zurich la ora 17:47, ora locală […]
21:20
Keir Starmer se declară îngrijorat cu privire la participarea lui Vladimir Putin la „Consiliul pentru Pace” # Rador
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat joi că are „evident” îngrijorări cu privire la participarea președintelui rus Vladimir Putin la „Consiliul pentru Pace” propus de președintele american Donald Trump. Trump a declarat miercuri că Putin a acceptat invitația sa de a se alătura inițiativei, dar liderul rus a spus că invitația este doar în curs […]
21:00
Președintele României, Nicușor Dan, a salutat revenirea la „parametri normali” în relațiile transatlantice în urma dialogului cu SUA # Rador
Președintele României, Nicușor Dan, a salutat joi ceea ce a numit o revenire la „parametri normali” în relațiile transatlantice în urma dialogului cu Statele Unite. Vorbind în cadrul unui summit de urgență al liderilor Uniunii Europene de la Bruxelles, Nicușor Dan a declarat: „Mesajul meu general este că avem nevoie de această relație transatlantică, Europa […]
21:00
Dacă Consiliul pentru Pace este restrâns la Gaza, liderii europeni pot colabora cu planul, declară Kaja Kallas # Rador
Dacă Consiliul pentru Pace al președintelui american, Donald Trump, este restrâns la Gaza, liderii europeni pot colabora cu planul, a declarat, joi, Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE. „Vrem să lucrăm pentru pacea în Orientul Mijlociu și dorim ca acest Consiliu pentru Pace să se limiteze la rezoluția Consiliului de Securitate al ONU, așa […]
20:40
Parlamentul European a respins moțiunea de cenzură împotriva Comisiei Europene, din cauza acordului UE-Mercosur # Rador
Parlamentul European a respins astăzi, cu o largă majoritate, o moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, depusă de grupul Patrioți pentru Europa, în urma semnării acordului Uniunii Europene cu statele Mercosur din America Latină. Potrivit semnatarilor moțiunii, acest acord contravine intereselor Uniunii și ale cetățenilor săi. 390 de europarlamentari au votat împotriva moțiunii, 165 s-au […]
20:30
Energia este portofoliul strategic pe care îl are România în regiune, iar producția suplimentară poate susține industriile viitorului (Bogdan Ivan) # Rador
Energia este portofoliul strategic pe care îl are România în regiune, iar producția suplimentară poate susține industriile viitorului, în special fabricile de inteligență artificială, transmite ministrul Bogdan Ivan, care se află zilele acestea la Davos. Într-o postare pe Facebook, ministrul afirmă că a discutat în cadrul restrâns cu Eric Trump, președintele organizației Trump, iar pe […]
20:20
Danemarca a solicitat NATO să fie mai prezentă în Arctica, a declarat joi premierul danez Mette Frederiksen, pe fondul amenințărilor repetate ale președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu danez semi-autonom. „Avem nevoie de o prezență permanentă a NATO în regiunea arctică, inclusiv în jurul Groenlandei”, a declarat dna Frederiksen […]
19:50
România are nevoie de instituții mai eficiente, transparente și corecte, care să gestioneze responsabil resursele publice, susține viceprim-ministrul Oana Gheorghiu. Ea afirmă într-o postare pe o rețea de socializare că următorul pas în schimbarea de mentalitate a Guvernului este restructurarea companiilor de stat, proces care presupune renunțarea la practici vechi, profesionalism, consecvență și independența managementului […]
19:30
ONU a avertizat că mai mult de 30 de milioane de nigerieni s-ar putea confrunta cu foametea anul acesta din cauza reducerii bugetului global pentru ajutoare umanitare. Conform organizaţiei, aproape trei milioane de copii riscă să sufere de malnutriţie severă, pe fondul condiţiilor deja îngrozitoare din statele Borno, Adamawa şi Yobe, afectate de conflicte. Coordonatorul […]
18:40
Ministrul de externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, a declarat joi că ea consideră evoluțiile recente de la Forumul Economic Mondial de la Davos drept „pozitive”, deși a menționat că incertitudinea persistă. Președintele american Donald Trump şi-a retras miercuri amenințările de a impune taxe vamale ca formă de presiune pentru a prelua Groenlanda și a exclus […]
18:30
Preşedintele Volodimir Zelenski a rostit un discurs critic la adresa Europei la Forumul de la Davos, afirmând că planificarea pentru viitor este un lucru bun, care nu rezolvă însă problemele actuale. Dl Zelenski a întrebat de ce europenii nu pot opri petrolierele din „flota din umbră” a Rusiei şi să confişte petrolul de la bordul […]
18:30
Președintele finlandez își propune să pregătească un plan pentru securitatea arctică până la summitul NATO din iulie # Rador
Președintele finlandez, Alexander Stubb, a declarat miercuri că dorește să pregătească un plan privind consolidarea securităţii arctice până la summitul NATO de la Ankara din luna iulie, după ce SUA a anunțat un acord-cadru pentru dezescaladarea disputei privind viitorul Groenlandei. „Într-o lume ideală, am avea ceva gata până la summitul NATO de la Ankara”, a […]
18:20
Volodimir Zelenski a discutat cu Donald Trump despre garanțiile de securitate pentru Ucraina # Rador
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a discutat despre garanții de securitate și despre un plan pentru redresare postbelică în timpul întâlnirii de la Davos cu omologul său american, Donald Trump. Dl Zelenski a mai spus că au discutat despre modalităţi prin care discuțiile în curs privind încheierea războiului pot ajunge la „negocieri reale”./opopescu/csimion […]
18:10
Curtea de Apel Alba Iulia a respins, definitiv, cererea de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis # Rador
Curtea de Apel Alba Iulia a respins astăzi, definitiv, cererea de instituire a sechestrului asigurător formulată de Fiscul din Braşov asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis. Acţiunea, înregistrată la Tribunalul Sibiu, solicita, de asemenea, obligarea fostului preşedinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de o jumătate dintr-un imobil situat […]
18:00
Volodimir Zelenski a criticat reacția Europei faţă de disputa privind Groenlanda și a făcut un apel la curaj # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a criticat reacția Europei faţă de disputa cu SUA privind Groenlanda, spunând că „bătrânul continent” trebuie să dea dovadă de mai mult curaj și descriindu-l ca pe un „caleidoscop fragmentat” de puteri mici și mijlocii. „În loc să preia conducerea în apărarea libertății la nivel mondial, mai ales când atenția Americii […]
17:50
Aspectul „Top Gun” al preşedintelui Macron a provocat o creştere cu 4 milioane de dolari a acțiunilor producătorului de ochelari # Rador
Ochelarii de soare „aviator” ai lui Emmanuel Macron au făcut ca acțiunile producătorului lor, iVision Tech, să crească joi cu aproape 28% joi, după ce aspectul președintelui francez din timpul discursului său de la Forumul Economic Mondial de la Davos a devenit viral online. Grupul iVision Tech, care deține marca franceză de ochelari de lux […]
