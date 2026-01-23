UE va suspenda timp de şase luni pachetul comercial de retorsiune în valoare de 93 de miliarde de euro împotriva SUA

18:30

Preşedintele Volodimir Zelenski a rostit un discurs critic la adresa Europei la Forumul de la Davos, afirmând că planificarea pentru viitor este un lucru bun, care nu rezolvă însă problemele actuale. Dl Zelenski a întrebat de ce europenii nu pot opri petrolierele din „flota din umbră” a Rusiei şi să confişte petrolul de la bordul […]