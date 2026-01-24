Declarația momentului, făcută de Guardiola. Care este „cea mai bună echipă din lume în acest moment"
StirileProtv.ro, 24 ianuarie 2026 07:20
Arsenal este „cea mai bună echipă din lume în acest moment", dar Manchester City încă mai are speranţa de a „ajunge din urmă" liderul Premier League, a declarat antrenorul lui „Citizens", Pep Guardiola, într-o conferinţă de presă de vineri.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 30 minute
07:20
Delegarea în funcțiile de conducere din instanțe a devenit o regulă, nu o excepție – judecător CSM # StirileProtv.ro
Judecătoarea Ramona Graţiela Milu, membru al CSM, a publicat, vineri, o serie de date statistice privind ocuparea funcţiilor de conducere în instanţe, atrăgând atenţia că delegarea a devenit o "soluţie excepţională devenită regulă".
07:20
Declarația momentului, făcută de Guardiola. Care este „cea mai bună echipă din lume în acest moment" # StirileProtv.ro
Arsenal este „cea mai bună echipă din lume în acest moment", dar Manchester City încă mai are speranţa de a „ajunge din urmă" liderul Premier League, a declarat antrenorul lui „Citizens", Pep Guardiola, într-o conferinţă de presă de vineri.
Acum 12 ore
22:40
Cristian Chivu va purta torţa olimpică pentru JO de iarnă Milano Cortina. Cine va fi portdrapelul României # StirileProtv.ro
Tehnicianul echipei Inter Milano, Cristian Chivu, va purta torţa olimpică pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina.
22:30
Decizia procurorilor după ce suspectul de 13 ani în cazul crimei din Timiș a fost testat pozitiv la substanțe interzise # StirileProtv.ro
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a anunțat deschiderea unui dosar penal la Timișoara, în urma unor date rezultate dintr-o cauză instrumentată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș.
22:10
România sărbătorește 167 de ani de la Unirea Principatelor. Președintele Nicușor Dan, așteptat la Focșani și Iași # StirileProtv.ro
Sâmbătă, 24 ianuarie, sărbătorim 167 de ani, de la Unirea Principatelor Române. Festivitățile vor debuta la Focșani, dimineața, după care se vor muta la Iași. Președintele Nicușor Dan va fi prezent la ambele evenimente.
22:10
Bolojan, după ce a fost acuzat că a lăsat Craiova în frig: „168 de milioane de euro alocate pentru CET, fără nicio lucrare” # StirileProtv.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că la Craiova au fost alocate 168 milioane de euro, pentru termoficare, dar că nu s-au făcut lucrări, iar el n-a avut nicio vină şi nicio implicare.
21:30
Bilanțul forumului de la Davos, scenă deschisă pentru Donald Trump. „A fost foarte pe față împotriva Europei” # StirileProtv.ro
Revenirea lui Donald Trump pe scena de la Davos a lăsat în urmă un amestec de neliniște, iritare și resemnare printre participanții la Forumul Economic Mondial.
21:30
Giorgia Meloni speră ca Donald Trump să aducă pacea în Ucraina. „L-am putea nominaliza la Premiul Nobel de Pace” # StirileProtv.ro
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat vineri că speră ca preşedintele american Donald Trump să pună capăt conflictului din Ucraina, astfel încât să-l poată nominaliza pentru Premiul Nobel pentru Pace, relatează The Guardian.
21:10
Procurorii spanioli renunță la cazul împotriva lui Julio Iglesias. Motivul pentru care s-au sucit # StirileProtv.ro
Justiţia spaniolă a clasat vineri plângerea pentru delicte sexuale formulată împotriva cântăreţului Julio Iglesias, Parchetul considerând că acest caz nu este de competenţa sa deoarece faptele nu ar fi fost comise în Spania.
21:10
Horoscop 24 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu revederi emoționante. O să ne bucurăm de vești bune, de întâlnirile cu acei oameni care ne-au lipsit și o să facem puțină ordine în viața noastră.
20:50
Scrisul de mână spune multe despre personalitate. Ce spun experții despre cei care notează doar pe telefon sau laptop # StirileProtv.ro
În era tehnologiei, oamenii apelează tot mai rar la foaie și pix. Nu își mai scriu gândurile pe hârtie, ci în telefon.
20:50
Autoritățile franceze investighează moartea a doi bebeluși după ce ar fi consumat lapte praf retras preventiv # StirileProtv.ro
Autorităţile franceze investighează moartea a doi sugari care ar fi consumat formule de lapte pentru bebeluşi retrase preventiv de pe piaţă la începutul lunii, a anunţat vineri Ministerul Sănătăţii.
20:50
Valentino Garavani a fost condus pe ultimul drum la Roma. Zeci de vedete și personalități l-au omagiat. „El este viața mea” # StirileProtv.ro
Mii de persoane, printre care și numeroase personalități din lumea modei, cinematografiei și aristocrației europene, au luat parte la funeraliile celebrului designer Valentino Garavani, care au avut loc la o bazilică istorică din centrul Romei.
20:50
„Europa nu mai are cale de întoarcere”. Liderii UE strâng rândurile, după avertizarea lui Trump. Bruxelles-ul are un plan # StirileProtv.ro
Donald Trump a făcut anunțul: „SUA vor colabora cu NATO, în privința Groenlandei”. Însă, chiar dacă tensiunile dintre SUA și UE s-au mai atenuat, amenințările lui Trump în legătură cu insula arctică au zguduit puternic încrederea Europei în americani.
20:40
Destinația de iarnă ideală pentru românii care vor să schieze. Pârtiile sunt mai libere decât în Brașov și Valea Prahovei # StirileProtv.ro
Județul Harghita poate fi un loc potrivit pentru cei care sunt în căutarea unei destinații de vacanță la noi.
20:30
Producția energetică solară și eoliană în UE a fost mai mare în 2025 față de cea din arderea combustibililor fosili # StirileProtv.ro
Uniunea Europeană devine verde, și marchează astfel o premieră în domeniul energiei. În 2025, producția solară și eoliană a fost pentru prima dată mai mare decât cea din arderea cărbunelui ori gazelor.
20:20
Cum va funcționa noul sistem de 400 de radare care vor împânzi șoselele: Amendă dacă faci 6km în sub 3 minute, pe autostradă # StirileProtv.ro
400 de camere fixe, cu radar, ar urma să monitorizeze traficul pe drumurile naționale și autostrăzile de la noi.
20:10
Cum vor fi reclasificate spitalele din România. Un indicator-cheie va fi rata reinternărilor în 48 de ore # StirileProtv.ro
Ministerul Sănătății începe o evaluare a spitalelor pentru a stabili care pot avea un rol strategic în tratarea cazurilor grave și a urgențelor majore și care nu.
20:10
Veterani și lideri europeni au condamat declarațiile lui Trump: „Aliații NATO au plătit cu sânge în Afganistan” # StirileProtv.ro
Veterani din toată Europa au ripostat la sugestia preşedintelui american Donald Trump că ar fi rămas în spatele liniei frontului în Afganistan, spunând vineri că sute de camarazi ai lor au murit luptând alături de forţele americane, relatează Reuters.
20:10
Un elev de 16 ani, găsit inconștient la Colegiul German Goethe. Autoritățile suspectează că a consumat un praf alb # StirileProtv.ro
Autorităţile au fost alertate, vineri, prin apel la 112, că un elev de 16 ani a fost găsit inconştient într-un grup sanitar de la Colegiul German Goethe din Bucureşti. Este posibil ca elevul să fi consumat un praf de culoare albă, după ore.
20:10
Proiectul nuclear de la Doicești intră în etapa finală a documentelor. Momentul cheie # StirileProtv.ro
Nuclearelectrica face un nou pas decisiv în direcția construirii primei centrale cu Reactoare Modulare Mici (SMR) din România, la Doicești, anunțând că proiectul avansează către decizia finală de investiție (FID).
20:00
Guvernul vrea să sancționeze primăriile care nu colectează destui bani din taxe. Banii de la buget vor veni după performanțe # StirileProtv.ro
Premierul României anunță că avem dezechilibre în administrația locală, față de alte state ale Uniunii Europene.
19:40
Cei doi copii din Cluj care au căzut în râul înghețat se dădeau pe derdeluș. Doar unul a fost salvat # StirileProtv.ro
Incident grav petrecut în Gherla, județul Cluj. Doi veri, de 4 și 5 ani, au căzut în Râul Someș, după ce s-au dat, cu un sac, pe un derdeluş de pe malul apei.
19:40
Începe „Românii au Talent”, sezonul al 16-lea, de la ora 20:30, la PRO TV și pe VOYO. Surprizele show-ului # StirileProtv.ro
Vineri seară, de la ora 20 si 30 de minute, revine la PRO TV și pe VOYO cel mai iubit show de televiziune, „Românii au talent”.
19:30
„Ingredientul” ascuns din peștele congelat. „Se pot forma metaboliți extrem de toxici pentru consumator” # StirileProtv.ro
32 de milioane de lei, din amenzi aplicate comercianților de alimente congelate – atât au strâns inspectorii de la Protecția Consumatorului în ultima lună.
19:20
Minorul de 13 ani lăsat liber după ce și-a ucis amicul își construise un alibi. La ce s-a gândit ca să nu dea de bănuit # StirileProtv.ro
Povestea crimei din Timiş se complică şi scoate la iveală încă o informaţie terifiantă. Potrivit unor surse din anchetă, băiatul de 13 ani suspectat că a participat la uciderea amicului său, de 15 ani, a ieșit pozitiv la substanțe interzise.
19:20
Ce au găsit polițiștii în casele românilor băgați într-o rețea de asasini la comandă. Britanicii au transmis rapid mulțumiri # StirileProtv.ro
O grupare de crimă organizată din Marea Britanie, bănuită că intermedia asasinate la comandă cu ajutorul unui site, ar avea legături și în România.
19:00
Un lider PSD cere PNL și USR să plece din Guvern. „Eu cu AUR lucrez foarte bine. La Bucureşti, decid ei ce fac” # StirileProtv.ro
Liderul social-democraţilor vâlceni, Constantin Rădulescu, este de părere că PSD ar trebui să rămână să guverneze, iar dacă trebuie să plece cineva din actuala coaliţie, atunci să plece PNL şi USR.
Acum 24 ore
18:30
MAI a avertizat că videoclipul cu un preot și un jandarm în biserică este fals: „Vă rugăm să nu distribuiţi acest material” # StirileProtv.ro
MAI atrage atenţia asupra unui clip video, generat cu ajutorul inteligenţei artificiale, în care un preot ar avea o divergenţă cu un jandarm, într-un lăcaş de cult. MAI subliniază că un astfel de incident nu s-a petrecut în realitate.
18:30
Imagini bizare cu Kim Jong Un într-un spa aburos, îmbrăcat de iarnă, lângă supușii înfierbântați | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Liderul suprem al Coreei de Nord, Kim Jong Un, a vizitat recent un centru spa, la inaugurarea taberei de vacanță pentru muncitori din provincia Hamgyong de Nord.
18:10
Guvernul pregătește pachetul de relansare economică. Trece pe politica „fără taxe noi” și pregătește măsuri de stimulare # StirileProtv.ro
Guvernul va veni cu un proiect de lege amplu de relansare economică, care va fi asumat în Parlament la pachet cu reforma administrației publice centrale și locale.
18:00
Greșeala făcută de Casa Albă la Davos. Statul care a apărut ca membru al „Consiliului de Pace” # StirileProtv.ro
Belgia a fost prezentată pentru scurt timp ca făcând parte din „Consiliul de Pace” lansat joi la Davos de preşedintele american Donald Trump.
17:50
Un copil care a căzut în râul Someș este căutat de pompierii și scafandrii din Cluj. Desfășurare de forțe la fața locului # StirileProtv.ro
Poliția municipiului Gherla a fost sesizată prin apel la 112 cu privire la un incident petrecut în zona digului râului Someșul Mic din municipiul Gherla.
17:50
Mister după moartea mamei cu opt copii din Făgăraș. Ipoteza șocantă rostită cu teamă de vecini # StirileProtv.ro
Anchetatorii nu au reușit deocamdată să afle cu ce substanță s-a intoxicat femeia de 39 de ani, care a murit joi, în Făgăraș.
17:50
Doi paznici au fost răniți în incidentul de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. Victimele primesc îngrijiri medicale # StirileProtv.ro
Incident la Spitalul de Psihiatrie Săpoca din județul Buzău. Doi paznici au fost răniți când încercau să împiedice un deținut periculos să evadeze. Deținutul a fost oprit, în cele din urmă.
17:50
Un adolescent de 15 ani a fost pălmuit de tatăl unui copil de 8 ani, în incinta școlii. „Este puțin mai nervos” # StirileProtv.ro
Incident șocant într-o comună din județul Galați. Un adolescent de 15 ani a fost pălmuit și umilit de tatăl unui copil de 8 ani. Scenele au fost filmate cu telefonul de un alt elev. Polițiștii au demarat o anchetă.
17:40
Un tânăr a fost înjunghiat într-o parcare din București pentru un motiv halucinant: A refuzat să-i dea o țigară unui bărbat # StirileProtv.ro
Atac violent în parcarea unui bloc din București. Un tânăr a fost tăiat cu un cuțit, după ce ar fi refuzat să-i dea o țigară unui bărbat.
17:30
Încă o descoperire șocantă în cazul crimei din Timiș. Ce arată analizele băiatului de 13 ani # StirileProtv.ro
Analizele de sânge în cazul copilului de 13 ani, suspect în ancheta crimei din Timiș, arată prezența unor substanțe interzise, potrivit unor surse judiciare apropiate anchetei.
17:20
Nicușor Dan, despre creșterea vârstei de pensionare a militarilor: „Înţeleg că s-au înţeles pe o formă de lege” # StirileProtv.ro
Nicuşor Dan a declarat că a fost informat că există un dialog între guvern şi sistemul de apărare, privind discuţii cu privire la reforma pensiilor militare şi că a înţeles că s-au înţeles pe o formă prin care să mărească vârsta de pensionare.
17:10
Primele negocieri trilaterale de pace între Ucraina, Rusia și SUA la Abu Dhabi. Putin câștigă mai mult timp pentru război # StirileProtv.ro
Kremlinul a anunţat vineri organizarea, în cursul zilei, a unei reuniuni trilaterale cu oficiali ucraineni şi americani în Emiratele Arabe Unite, după o întâlnire considerată „utilă” între Vladimir Putin şi emisarul american Steve Witkoff, la Moscova.
17:10
Programul manifestațiilor de Mica Unire 2026. Unde și cum este sărbătorită Ziua Unirii Principatelor Române # StirileProtv.ro
La 24 ianuarie, România celebrează Mica Unire, un moment definitoriu pentru istoria națională, când Țara Românească și Moldova s-au unit sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza.
16:50
Una dintre cele mai cunoscute clădiri din București a fost scoasă la vânzare. Cine vrea să o cumpere # StirileProtv.ro
Familia Dayan, una dintre cele mai înstărite din Israel, a demarat procedura de vânzare a Palatului Oscar Maugsch, monument istoric achiziționat în 2019 de la Banca Comercială Română.
16:40
Parchetul a extins urmărirea penală față de distribuitorul de energie electrică, după explozia de la blocul din Rahova # StirileProtv.ro
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a anunţat vineri că a extins urmărirea penală în dosarul exploziei din cartierul Rahova faţă de compania Reţele Electrice România.
16:30
Riposta lui Viktor Orban la criticile dure făcute de Zelenski, la Davos, la adresa UE. Ce mesaj personal i-a trimis # StirileProtv.ro
Premierul ungar Viktor Orban a reacționat la criticile lansate de Volodimir Zelenski la Davos, acuzându-l că atacă Ungaria și alți lideri europeni în timp ce cere sprijin suplimentar.
16:30
Tâlhăria bonurilor. Un copil a rămas fără voucherele Returo de la aparatul de reciclare # StirileProtv.ro
Reciclarea ambalajelor s-a transformat într-un episod violent pentru un copil din municipiul Bistrița.Reciclarea ambalajelor s-a transformat într-un episod violent pentru un copil din municipiul Bistrița.
16:20
Bolojan, despre plafonarea la gaze: „Nu poate fi prelungită la nesfârșit. În una-două săptămâni vom lua o decizie” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că nu este certă eliminarea plafonării la gaze, dar nici nu o putem lungi foarte mult, pentru că avem o procedură de infringement, el arătând că cel mult într-o săptămână, două, vor lua o decizie.
16:20
Statul care a sărit în ajutorul Ucrainei cu sute de generatoare. După atacurile ruse, țara a rămas fără căldură și curent # StirileProtv.ro
Polonia va trimite sute de generatoare în Ucraina, au anunţat vineri autorităţile de la Varşovia şi organizatorii unor campanii de strângere de fonduri.
16:00
Fost primar, mort într-un incendiu violent izbucnit în locuința sa. Bărbatul locuia singur # StirileProtv.ro
Un incendiu violent izbucnit vineri dimineaţă, într-o locuinţă din localitatea Roşiori, s-a soldat cu decesul fostului primar al comunei, Neculai Soceanu, în vârstă de 64 de ani.
16:00
Liceul „Nicolae Titulescu” din Slatina, evacuat după ce a apărut miros de gaze. De unde provenea, de fapt mirosul # StirileProtv.ro
Elevii, profesorii și personalul auxiliar de la Liceul „Nicolae Titulescu” din Slatina au fost evacuați preventiv vineri după-amiază, în urma unei sesizări privind un posibil miros de gaze în zona unității de învățământ.
15:40
24 ianuarie 1859, Mica Unire. Ce se sărbătorește odată cu Unirea Principatelor Române # StirileProtv.ro
La fiecare 24 ianuarie, România sărbătorește un moment semnificativ în istoria sa - Mica Unire din 1859, momentul în care Țara Românească și Moldova s-au unit sub un singur domnitor.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.