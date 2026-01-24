Continuă căutările băiețelului de patru ani care a căzut în râul Someș. Scafandrii au fost nevoiți să spargă gheața

Incident grav, petrecut vineri în Gherla, județul Cluj. Doi veri, de 4 și 5 ani, au căzut în râul Someș, după ce s-au dat cu un sac pe un derdeluș de pe malul apei. Un adolescent a sărit după ei, dar l-a găsit doar pe cel mai mare.

