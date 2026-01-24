Noi detalii în cazul exploziei din Rahova. O nouă victimă a murit la aproape două luni de la tragedie
StirileProtv.ro, 24 ianuarie 2026 08:50
Ancheta în cazul exploziei din Calea Rahovei, care a omorât pe loc 3 persoane și a distrus 54 de apartamente, a fost extinsă.
Acum 10 minute
09:10
Polițiștii au avut parte de o surpriză „cu coarne” la o bancă din New York. Nu se așteptau la un asemenea intrus # StirileProtv.ro
Polițiștii chemați să intervină la sediul unei bănci din statul New York după declanșarea alarmei au avut parte de o surpriză. Intrusul, rămas captiv în clădire, avea coarne și patru picioare.
Acum 30 minute
09:00
Ziua Unirii Principatelor Române. Nicușor Dan Sandu participă la ceremoniile oficiale de la Iași și Focșani # StirileProtv.ro
Sâmbătă sărbătorim 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. Festivitățile vor debuta la Focșani, după care se vor muta la Iași. Președintele Nicușor Dan va fi prezent la ambele evenimente.
09:00
Cum a declanșat un schior canadian o avalanșă. Se afla la peste 2.400 de metri altitudine # StirileProtv.ro
Un schior canadian a declanșat din greșeală o avalanșă care aproape i-a costat viața. Momentul, surprins de un martor, a fost postat pe internet de autoritățile canadiene, în chip de avertisment.
08:50
Continuă căutările băiețelului de patru ani care a căzut în râul Someș. Scafandrii au fost nevoiți să spargă gheața # StirileProtv.ro
Incident grav, petrecut vineri în Gherla, județul Cluj. Doi veri, de 4 și 5 ani, au căzut în râul Someș, după ce s-au dat cu un sac pe un derdeluș de pe malul apei. Un adolescent a sărit după ei, dar l-a găsit doar pe cel mai mare.
08:50
Horoscop săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie 2026. Săptămâna schimbărilor și a surprizelor. Previziuni pentru fiecare zodie # StirileProtv.ro
Horoscopul săptămânii 26 ianuarie – 1 februarie 2026 aduce schimbări importante în horoscopul tuturor zodiilor, odată cu intrarea lui Neptun în Berbec.
08:50
Acum o oră
08:40
Bătaie între doi elevi la o școală din Maramureș. „Unul dintre ei a fost transportat la spital” # StirileProtv.ro
După un conflict verbal, doi elevi din Maramureș s-au luat la bătaie în pauza dintre ore. Unul a fost transportat cu ambulanța la spital. Directorul a fost cel care a sunat la 112, iar conducerea școlii a deschis și o anchetă internă.
08:20
A doua zi de negocieri Rusia–Ucraina–SUA. Controlul Donbasului, principalul blocaj în discuțiile de la Abu Dhabi # StirileProtv.ro
În Emiratele Arabe Unite continuă - pentru a doua zi la rând - discuțiile menite să oprească războiul din Ucraina. În premieră de la începutul conflictului, stau în aceeași încăpere reprezentanți ai Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite.
08:20
Cum a fost salvată o casă de la distrugere, după ce a fost cuprinsă de flăcări. Intervenția jandarmilor a făcut diferența # StirileProtv.ro
Intervenția unei patrule de jandarmi din județul Bacău a salvat de la distrugere o locuință cuprinsă de flăcări. Dacă lua amploare, incendiul risca să ajungă inclusiv la casele din apropiere.
Acum 2 ore
08:00
Robbie Williams a depășit The Beatles în topurile britanice. Imaginea artistului care a renăscut | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Robbie Williams a atins un prag important în topul albumelor din Marea Britanie, depăşind The Beatles şi devenind artistul cu cele mai multe albume pe locul întâi în istoria topului.
08:00
Ilie Bolojan, răspuns pentru PSD-iștii care cer schimbarea ”lăutarului”: Cineva trebuia să-și asume guvernarea # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat despre declaraţia lui Claudiu Manda care a spus că s-ar putea schimba „lăutarul”, şeful Guvernului răspunzând că cineva trebuia să îşi asume responsabilitatea când România trecea printr-o situaţie dificilă.
08:00
Părinții nu-și mai duc copiii la școală, după crima din Timiș. „Nu avea voie să îi spună ceva, pentru că el era zmeu” # StirileProtv.ro
Povestea crimei din Timiș se complică. Un dosar penal in rem – pentru trafic și deținere de substanțe de risc în vederea consumului propriu – a fost deschis de procurorii DIICOT.
07:20
Delegarea în funcțiile de conducere din instanțe a devenit o regulă, nu o excepție – judecător CSM # StirileProtv.ro
Judecătoarea Ramona Graţiela Milu, membru al CSM, a publicat, vineri, o serie de date statistice privind ocuparea funcţiilor de conducere în instanţe, atrăgând atenţia că delegarea a devenit o "soluţie excepţională devenită regulă".
07:20
Declarația momentului, făcută de Guardiola. Care este „cea mai bună echipă din lume în acest moment" # StirileProtv.ro
Arsenal este „cea mai bună echipă din lume în acest moment", dar Manchester City încă mai are speranţa de a „ajunge din urmă" liderul Premier League, a declarat antrenorul lui „Citizens", Pep Guardiola, într-o conferinţă de presă de vineri.
Acum 12 ore
22:40
Cristian Chivu va purta torţa olimpică pentru JO de iarnă Milano Cortina. Cine va fi portdrapelul României # StirileProtv.ro
Tehnicianul echipei Inter Milano, Cristian Chivu, va purta torţa olimpică pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina.
22:30
Decizia procurorilor după ce suspectul de 13 ani în cazul crimei din Timiș a fost testat pozitiv la substanțe interzise # StirileProtv.ro
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a anunțat deschiderea unui dosar penal la Timișoara, în urma unor date rezultate dintr-o cauză instrumentată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș.
22:10
România sărbătorește 167 de ani de la Unirea Principatelor. Președintele Nicușor Dan, așteptat la Focșani și Iași # StirileProtv.ro
Sâmbătă, 24 ianuarie, sărbătorim 167 de ani, de la Unirea Principatelor Române. Festivitățile vor debuta la Focșani, dimineața, după care se vor muta la Iași. Președintele Nicușor Dan va fi prezent la ambele evenimente.
22:10
Bolojan, după ce a fost acuzat că a lăsat Craiova în frig: „168 de milioane de euro alocate pentru CET, fără nicio lucrare” # StirileProtv.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că la Craiova au fost alocate 168 milioane de euro, pentru termoficare, dar că nu s-au făcut lucrări, iar el n-a avut nicio vină şi nicio implicare.
21:30
Bilanțul forumului de la Davos, scenă deschisă pentru Donald Trump. „A fost foarte pe față împotriva Europei” # StirileProtv.ro
Revenirea lui Donald Trump pe scena de la Davos a lăsat în urmă un amestec de neliniște, iritare și resemnare printre participanții la Forumul Economic Mondial.
21:30
Giorgia Meloni speră ca Donald Trump să aducă pacea în Ucraina. „L-am putea nominaliza la Premiul Nobel de Pace” # StirileProtv.ro
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat vineri că speră ca preşedintele american Donald Trump să pună capăt conflictului din Ucraina, astfel încât să-l poată nominaliza pentru Premiul Nobel pentru Pace, relatează The Guardian.
21:10
Procurorii spanioli renunță la cazul împotriva lui Julio Iglesias. Motivul pentru care s-au sucit # StirileProtv.ro
Justiţia spaniolă a clasat vineri plângerea pentru delicte sexuale formulată împotriva cântăreţului Julio Iglesias, Parchetul considerând că acest caz nu este de competenţa sa deoarece faptele nu ar fi fost comise în Spania.
21:10
Horoscop 24 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu revederi emoționante. O să ne bucurăm de vești bune, de întâlnirile cu acei oameni care ne-au lipsit și o să facem puțină ordine în viața noastră.
20:50
Scrisul de mână spune multe despre personalitate. Ce spun experții despre cei care notează doar pe telefon sau laptop # StirileProtv.ro
În era tehnologiei, oamenii apelează tot mai rar la foaie și pix. Nu își mai scriu gândurile pe hârtie, ci în telefon.
20:50
Autoritățile franceze investighează moartea a doi bebeluși după ce ar fi consumat lapte praf retras preventiv # StirileProtv.ro
Autorităţile franceze investighează moartea a doi sugari care ar fi consumat formule de lapte pentru bebeluşi retrase preventiv de pe piaţă la începutul lunii, a anunţat vineri Ministerul Sănătăţii.
20:50
Valentino Garavani a fost condus pe ultimul drum la Roma. Zeci de vedete și personalități l-au omagiat. „El este viața mea” # StirileProtv.ro
Mii de persoane, printre care și numeroase personalități din lumea modei, cinematografiei și aristocrației europene, au luat parte la funeraliile celebrului designer Valentino Garavani, care au avut loc la o bazilică istorică din centrul Romei.
20:50
„Europa nu mai are cale de întoarcere”. Liderii UE strâng rândurile, după avertizarea lui Trump. Bruxelles-ul are un plan # StirileProtv.ro
Donald Trump a făcut anunțul: „SUA vor colabora cu NATO, în privința Groenlandei”. Însă, chiar dacă tensiunile dintre SUA și UE s-au mai atenuat, amenințările lui Trump în legătură cu insula arctică au zguduit puternic încrederea Europei în americani.
20:40
Destinația de iarnă ideală pentru românii care vor să schieze. Pârtiile sunt mai libere decât în Brașov și Valea Prahovei # StirileProtv.ro
Județul Harghita poate fi un loc potrivit pentru cei care sunt în căutarea unei destinații de vacanță la noi.
20:30
Producția energetică solară și eoliană în UE a fost mai mare în 2025 față de cea din arderea combustibililor fosili # StirileProtv.ro
Uniunea Europeană devine verde, și marchează astfel o premieră în domeniul energiei. În 2025, producția solară și eoliană a fost pentru prima dată mai mare decât cea din arderea cărbunelui ori gazelor.
20:20
Cum va funcționa noul sistem de 400 de radare care vor împânzi șoselele: Amendă dacă faci 6km în sub 3 minute, pe autostradă # StirileProtv.ro
400 de camere fixe, cu radar, ar urma să monitorizeze traficul pe drumurile naționale și autostrăzile de la noi.
Acum 24 ore
20:10
Cum vor fi reclasificate spitalele din România. Un indicator-cheie va fi rata reinternărilor în 48 de ore # StirileProtv.ro
Ministerul Sănătății începe o evaluare a spitalelor pentru a stabili care pot avea un rol strategic în tratarea cazurilor grave și a urgențelor majore și care nu.
20:10
Veterani și lideri europeni au condamat declarațiile lui Trump: „Aliații NATO au plătit cu sânge în Afganistan” # StirileProtv.ro
Veterani din toată Europa au ripostat la sugestia preşedintelui american Donald Trump că ar fi rămas în spatele liniei frontului în Afganistan, spunând vineri că sute de camarazi ai lor au murit luptând alături de forţele americane, relatează Reuters.
20:10
Un elev de 16 ani, găsit inconștient la Colegiul German Goethe. Autoritățile suspectează că a consumat un praf alb # StirileProtv.ro
Autorităţile au fost alertate, vineri, prin apel la 112, că un elev de 16 ani a fost găsit inconştient într-un grup sanitar de la Colegiul German Goethe din Bucureşti. Este posibil ca elevul să fi consumat un praf de culoare albă, după ore.
20:10
Proiectul nuclear de la Doicești intră în etapa finală a documentelor. Momentul cheie # StirileProtv.ro
Nuclearelectrica face un nou pas decisiv în direcția construirii primei centrale cu Reactoare Modulare Mici (SMR) din România, la Doicești, anunțând că proiectul avansează către decizia finală de investiție (FID).
20:00
Guvernul vrea să sancționeze primăriile care nu colectează destui bani din taxe. Banii de la buget vor veni după performanțe # StirileProtv.ro
Premierul României anunță că avem dezechilibre în administrația locală, față de alte state ale Uniunii Europene.
19:40
Cei doi copii din Cluj care au căzut în râul înghețat se dădeau pe derdeluș. Doar unul a fost salvat # StirileProtv.ro
Incident grav petrecut în Gherla, județul Cluj. Doi veri, de 4 și 5 ani, au căzut în Râul Someș, după ce s-au dat, cu un sac, pe un derdeluş de pe malul apei.
19:40
Începe „Românii au Talent”, sezonul al 16-lea, de la ora 20:30, la PRO TV și pe VOYO. Surprizele show-ului # StirileProtv.ro
Vineri seară, de la ora 20 si 30 de minute, revine la PRO TV și pe VOYO cel mai iubit show de televiziune, „Românii au talent”.
19:30
„Ingredientul” ascuns din peștele congelat. „Se pot forma metaboliți extrem de toxici pentru consumator” # StirileProtv.ro
32 de milioane de lei, din amenzi aplicate comercianților de alimente congelate – atât au strâns inspectorii de la Protecția Consumatorului în ultima lună.
19:20
Minorul de 13 ani lăsat liber după ce și-a ucis amicul își construise un alibi. La ce s-a gândit ca să nu dea de bănuit # StirileProtv.ro
Povestea crimei din Timiş se complică şi scoate la iveală încă o informaţie terifiantă. Potrivit unor surse din anchetă, băiatul de 13 ani suspectat că a participat la uciderea amicului său, de 15 ani, a ieșit pozitiv la substanțe interzise.
19:20
Ce au găsit polițiștii în casele românilor băgați într-o rețea de asasini la comandă. Britanicii au transmis rapid mulțumiri # StirileProtv.ro
O grupare de crimă organizată din Marea Britanie, bănuită că intermedia asasinate la comandă cu ajutorul unui site, ar avea legături și în România.
19:00
Un lider PSD cere PNL și USR să plece din Guvern. „Eu cu AUR lucrez foarte bine. La Bucureşti, decid ei ce fac” # StirileProtv.ro
Liderul social-democraţilor vâlceni, Constantin Rădulescu, este de părere că PSD ar trebui să rămână să guverneze, iar dacă trebuie să plece cineva din actuala coaliţie, atunci să plece PNL şi USR.
18:30
MAI a avertizat că videoclipul cu un preot și un jandarm în biserică este fals: „Vă rugăm să nu distribuiţi acest material” # StirileProtv.ro
MAI atrage atenţia asupra unui clip video, generat cu ajutorul inteligenţei artificiale, în care un preot ar avea o divergenţă cu un jandarm, într-un lăcaş de cult. MAI subliniază că un astfel de incident nu s-a petrecut în realitate.
18:30
Imagini bizare cu Kim Jong Un într-un spa aburos, îmbrăcat de iarnă, lângă supușii înfierbântați | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Liderul suprem al Coreei de Nord, Kim Jong Un, a vizitat recent un centru spa, la inaugurarea taberei de vacanță pentru muncitori din provincia Hamgyong de Nord.
18:10
Guvernul pregătește pachetul de relansare economică. Trece pe politica „fără taxe noi” și pregătește măsuri de stimulare # StirileProtv.ro
Guvernul va veni cu un proiect de lege amplu de relansare economică, care va fi asumat în Parlament la pachet cu reforma administrației publice centrale și locale.
18:00
Greșeala făcută de Casa Albă la Davos. Statul care a apărut ca membru al „Consiliului de Pace” # StirileProtv.ro
Belgia a fost prezentată pentru scurt timp ca făcând parte din „Consiliul de Pace” lansat joi la Davos de preşedintele american Donald Trump.
17:50
Un copil care a căzut în râul Someș este căutat de pompierii și scafandrii din Cluj. Desfășurare de forțe la fața locului # StirileProtv.ro
Poliția municipiului Gherla a fost sesizată prin apel la 112 cu privire la un incident petrecut în zona digului râului Someșul Mic din municipiul Gherla.
17:50
Mister după moartea mamei cu opt copii din Făgăraș. Ipoteza șocantă rostită cu teamă de vecini # StirileProtv.ro
Anchetatorii nu au reușit deocamdată să afle cu ce substanță s-a intoxicat femeia de 39 de ani, care a murit joi, în Făgăraș.
17:50
Doi paznici au fost răniți în incidentul de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. Victimele primesc îngrijiri medicale # StirileProtv.ro
Incident la Spitalul de Psihiatrie Săpoca din județul Buzău. Doi paznici au fost răniți când încercau să împiedice un deținut periculos să evadeze. Deținutul a fost oprit, în cele din urmă.
17:50
Un adolescent de 15 ani a fost pălmuit de tatăl unui copil de 8 ani, în incinta școlii. „Este puțin mai nervos” # StirileProtv.ro
Incident șocant într-o comună din județul Galați. Un adolescent de 15 ani a fost pălmuit și umilit de tatăl unui copil de 8 ani. Scenele au fost filmate cu telefonul de un alt elev. Polițiștii au demarat o anchetă.
17:40
Un tânăr a fost înjunghiat într-o parcare din București pentru un motiv halucinant: A refuzat să-i dea o țigară unui bărbat # StirileProtv.ro
Atac violent în parcarea unui bloc din București. Un tânăr a fost tăiat cu un cuțit, după ce ar fi refuzat să-i dea o țigară unui bărbat.
17:30
Încă o descoperire șocantă în cazul crimei din Timiș. Ce arată analizele băiatului de 13 ani # StirileProtv.ro
Analizele de sânge în cazul copilului de 13 ani, suspect în ancheta crimei din Timiș, arată prezența unor substanțe interzise, potrivit unor surse judiciare apropiate anchetei.
