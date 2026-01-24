Ce job-uri poți avea cu doar 8 clase, în România. Ce salariu primești în 2026, pentru fiecare în parte
Gândul, 24 ianuarie 2026 07:20
Ce job-uri poți avea cu doar 8 clase, în România. Ce salariu primești în 2026, pentru fiecare în parte. Ce job-uri poți avea cu doar 8 clase, în România România anului 2026 presupune o piață a muncii deschisă celor cu studii gimnaziale (8 clase). Sectoarele disponibile sunt retail, logistică, construcții și pază. Începând cu ianuarie […]
• • •
Acum 5 minute
07:40
Pensionarii din România care pot primi 750 lei în plus la pensie. Cine se încadrează. Pensionarii din România care pot primi 750 lei în plus la pensie Pensionarii așteaptă cu sufletul la gură vești de la Guvern, pentru a vedea cum vor trăi în 2026. Sorin Grindeanu a anunțat că PSD va continua la guvernare […]
07:40
Victor Ponta: „Donald Trump are meritul de a arunca în aer ipocrizia în care trăim după pandemie” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a vorbit despre intențiile lui Donald Trump privind anexarea Groenlandei și reacția liderilor europeni cu privire la aceste declarații. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Victor Ponta susține că politicienii români care ar fi fost de acord în trecut cu […]
Acum 30 minute
07:20
24 Ianuarie, calendarul zilei: Nastassja Kinski împlinește 65 de ani. Deșteaptă-te, române! devine imn de stat al României # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 24 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Nastassja Kinski este o actriță germană de renume internațional, considerată una dintre cele mai fascinante prezențe ale cinematografiei din ultimele decenii. Născută la 24 ianuarie 1961, la Berlin, este fiica celebrului actor […]
07:20
Ce job-uri poți avea cu doar 8 clase, în România. Ce salariu primești în 2026, pentru fiecare în parte # Gândul
Acum o oră
07:10
Ponta: „Nicușor Dan este prizonier al Sistemului. Dacă ar fi rupt lanțurile, ar fi fost un moment crucial pentru România să negocieze ceva important” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show de joi seară, fostul premier Victor Ponta a lansat o critică la adresa conducerii actuale de la București, acuzând-o că a ratat o oportunitate istorică odată cu revenirea lui Donald Trump la putere. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Discuția, s-a axat pe scenariul în care Nicușor Dan ar […]
07:10
Câți bani primește Aris Eram, de la Antena 1, pentru fiecare săptămână la Survivor. Fiul faimoasei Andreea Esca a dat lovitura # Gândul
07:10
Un român care a pornit într-o călătorie în jurul lumii fără avion ajunge în Teheran. Când ar urma să se întoarcă în Gara de Nord # Gândul
Un român aflat într-o călătorie în jurul lumii fără avion, a anunțat că pleacă spre Teheran, capitala Iranului. Informația a fost transmisă printr-un videoclip publicat pe pagina sa de Instagram. Potrivit acestuia, plecarea a fost amânată cu câteva zile, după ce situația din zonă a dus la modificarea programului de transport. După cinci zile de […]
Acum 2 ore
06:30
După ce președintele Nicușor Dan a anunțat că se va afla sâmbătă, de Ziua Unirii Principatelor, la Focșani și Iași, premierul Ilie Bolojan a transmis că nu va pleca din București. Sâmbătă dimineață, la ora 10:00, premierul Bolojan va participa la ceremonia militară și religioasă organizată cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române, la Monumentul Domnitorului Alexandru […]
06:10
Președintele Nicușor Dan sărbătorește Ziua Unirii Principatelor Române cu un tur prin Moldova. Prima oprire va fi la Focșani, apoi șeful statului va merge la Iași. Potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială, sâmbătă dimineață, la ora 09:00, Nicușor Dan va vizita Colegiul Național „Unirea” din Focșani, unde școala va fi decorată de președinte cu prilejul […]
06:10
Deficitul lui Bolojan, o scamatorie contabilă. Fondurile europene pierdute au fost adăugate „pe hârtie” la venituri. În realitate, deficitul este apropiat de cel din 2024 și am rămas și fără 7 miliarde de euro din PNRR. Gândul prezintă documentele # Gândul
Guvernul Bolojan se laudă că România a atins un deficit bugetar de 7,7%, în loc de 8,4%, ținta oficială. Deficitul, așadar, ar urma să înregistreze o scădere de 0,7 puncte procentuale din PIB în 2025, față de același an, și să fie un semnal de încredere pentru piețe și investitori. Surpriza din execuția bugetară din […]
Acum 4 ore
05:10
Un faimos lider interlop român a murit în Franța. Costel Țăranu făcuse avere pe străzile Parisului # Gândul
Unul dintre cei mai cunoscuți lideri interlopi români, care s-a impus în mediile infracționale încă din perioada comunistă, a murit, joi, la Paris. Costel Țăranu ar fi plecat definitiv din România undeva în cursul anului 1978 și a reușit, cu metodele învățate de la pungașii bulevardieri din București, să se îmbogățească la Paris. Cunoscut sub […]
05:10
24 ianuarie 1859, clipa în care inimile românilor din Principate bat la unison. Istoricul Adrian Cioroianu, în exclusivitate pentru Gândul: Îi rog pe toți românii să nu mai spună Mica Unire. Este total incorect. A stat la baza statului român modern # Gândul
Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1959 semnifică un moment crucial în istoria României, deschizând calea procesului de formare a statului român modern. Istoricul Adrian Cioroianu apreciază că este nedrept, din punct de istoric și simbolic, să numim „Mica Unire“ marele eveniment din 24 ianuarie 1859. În această paradigmă de interpretare, granițele dintre Marea Unire […]
Acum 6 ore
03:40
Laurențiu Beșu admite că filmul Recorder a fost publicat la 4 luni după ce i s-a luat interviul. Ce spune despre coincidențele momentului publicării # Gândul
Laurențiu Beșu a comentat acuzațiile potrivit cărora nu ar fi îndeplinit condițiile pentru intrarea în magistratură și a recunoscut că a vorbit cu jurnaliștii de la Recorder cu patru luni înainte de difuzarea documentarului. Laurențiu Beșu, eroul Recorder: „Am dat interviul în luna august” Laurențiu Beșu, „eroul” din filmul Recorder, care a făcur acuzații grave […]
Acum 8 ore
01:20
Semnalele unui război în Iran: Mai multe companii aeriene occidentale au anulat zborurile către țări din Orientul Mijlociu # Gândul
Mai multe companii aeriene au anulat zboruri către țări din Orientul Mijlociu pe fondul avertismentelor unor oficiali turci că guvernul israelian condus de premierul Benjamin Netanyahu pregătește să atace Iranul. Air Canada, United Airlines, KLM Royal Dutch Airlines, Air France, British Airways, Lufthansa și Swiss Intrnational Air Lines au suspendat toate zborurile către Tel Aviv. […]
00:50
Vești proaste pentru fanii „Prințului Persiei”: De ce a fost anulată versiunea remasterizată, așteptată de 6 ani # Gândul
Ubisoft, cunoscut pentru jocuri populare ca „Assassin’s Creed”, „Far Cry”, „Rainbow Six”, „Watch Dogs” și „The Crew”, a anunțat anularea a șase jocuri video. Printre care și mult așteptata versiune remasterizată a popularului joc video „Prince of Persia: The Sands of Time”, chiar la puțin timp după ce atenția lumii a fost captată asupra protestelor din […]
Acum 12 ore
23:40
Robbie Williams a spart recordul deținut de formația „The Beatles”. Care este cel mai popular album din istoria Marii Britanii # Gândul
Robbie Williams a depășit formația „The Beatles” la cele mai cumpărate și ascultate albumuri muzicale. Vineri, el a lansat albumul Britpop, fiind al 16-lea din cariera sa solo. El a intrat în industria muzicală cu „Life Thru A Lens” din 1997, momentul remarcabil când muzica sa a cucerit insulele britanice. „Este de necrezut. Absolut de […]
23:20
Un vlogger de origine română le prezintă francezilor mâncarea românească. Ce spune Cyprien despre mici, sarmalele și brânza cu smântână și mămăligă # Gândul
Celebrii vloggeri francezi Mcfly și Carlito au vrut să descopere aromele gastronomiei românești, cu ajutorul unui invitat special. Este vorba de Cyprien, un alt vlogger francez, dar de origine română. El este născut în Franța din părinți emigrați din România. A fost ghidul lor în materie de cultură și realități românești din cadrul episodului, care […]
23:10
Traian Băsescu e convins că Mercosur e o directivă UE: „Cu toată respingerea de la Parlament, va intra în funcțiune” # Gândul
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat la B1TV că acordul Mercosur va trece, în ciuda opoziției din Parlamentul European, deoarece este vorba de o directivă europeană. Traian Băsescu a comentat Acordul Mercosur, având în vedere decizia Parlamentului European de a solicita Curții de Justiției a Uniunii Europene o analiză asupra acestui proiect. „Doar atât vă […]
23:00
Un nou ceas de lux a fost lansat în India de către cel mai bogat om din Asia. Este Mukesh Ambani, un om de afaceri indian cu o avere de aproape 120 de miliarde de dolari. Fabulosul ceas ar valora cât costă un conac de lux din statul american Indiana, a fost proiectat de compania Jacob & […]
22:50
Unde se află insula perfect circulară și de ce a atras atenția oamenilor de știință din întreaga lume. A fost descoperită în 2016 # Gândul
O insulă perfect circulară a fost descoperită în 2016, în nordul Argentinei, atrăgând imediat atenția oamenilor de știință din întreaga lume, dintr-un motiv incredibil. Această mică formațiune naturală a devenit faimoasă datorită faptului că se mișcă. Este vorba despre El Ojo, supranumită și „ochiul”, o mică insulă perfect circulară din nordul Argentinei, identificată în urmă […]
22:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat la vineri seară a B1 TV că nu mai are de gând să majoreze taxele pentru anul în curs. „Anul acesta nu mai cresc taxele. Trebuie să mutăm nota de plată pe aparatul de stat care în multe locuri e supradimensionat și dacă nu se restrânge baza de la care […]
22:10
Trump ia în calcul o blocadă totală pe petrolul din Cuba pentru a forța răsturnarea regimului, spune Politico # Gândul
Președintele american Donald Trump ia în considerare noi tactici pentru a răsturna regimul comunist din Cuba la 67 de ani de când a fost instaurat de dictatorul Fidel Castro. Administrația prezidențială ar urma să impună o blocadă totală asupra importurilor de petrol, o manevră care ar zgudui din temelii economia insulei din Caraibe care a […]
21:50
Elev în vârstă de 16 ani, găsit inconştient în toaleta unui liceu important din București. Care este prima ipoteză, în acest caz # Gândul
Autorităţile din București au fost alertate, vineri după-amiază, printr-un apel la 112, că un elev în vârstă de 16 ani a fost găsit inconştient într-un grup sanitar de la Colegiul German Goethe din sectorul 1. Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că apelul a fost făcut în jurul orei 18.30, fiind posibil ca adolescentul să […]
21:30
21:20
Laurențiu Beșu, eroul „Recorder”, aruncă vina pe Comisia de Examinare, după acuzațiile că nu ar fi îndeplinit condițiile pentru a deveni judecător # Gândul
21:20
Cât de fiabile sunt centralele electrice pentru încălzirea locuințelor și producerea apei calde. Detalii despre varianta de 12 kw # Gândul
Centralele electrice reprezintă soluții moderne și tot mai des folosite pentru încălzirea locuințelor și pentru producerea apei calde menajere, ca alternativă la sistemele clasice de încălzire pe gaz, mai ales în zonele unde racordarea la rețeaua de gaze naturale nu este posibilă sau presupune costuri ridicate. Ele funcționează exclusiv pe bază de energie electrică, fără […]
21:10
Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj-manifest pe social-media, ca un gest de revoltă împotriva acuzațiilor care i s-au adus de-a lungul timpul, din cauza ideilor exprimate în spațiul public. „MARȘ LA MOSCOVA! Nu l-ai votat pe Nicușor? Marș la Moscova! Ai păreri proprii? Marș la Moscova! Îți iubești țara? Marș la Moscova! Vrei […]
21:10
20:50
Prințul Harry se alătură revoltei britanicilor anti-Trump: „Am fost în Afganistan. Mi-am făcut prieteni acolo. 457 de britanici au murit” # Gândul
Prințul Harry a intervenit în scandalul diplomatic dintre SUA și Regatul Unit al Marii Britanii provocat după ultima declarație a lui Trump care ar putea arunca în aer „relația specială” dintre Londra și Washington DC de după mai bine de 80 de ani. Președintele american a discreditat contribuția trupelor aliate din NATO la războiul împotriva […]
20:30
Cinci minori au furat de la alt copil bonurile obţinute în urma reciclării unor ambalaje, în zona unui supermarket din Bistriţa # Gândul
Cinci minori, cu vârste între 7 şi 15 ani, sunt au sustras de la alt copil bonurile obţinute de acesta în urma reciclării unor ambalaje, în zona unui supermarket din municipiul Bistriţa, a informat – vineri – Poliţia Locală. Incidentul s-a petrecut în urmă cu două zile, iar vineri poliţiştii locali s-au deplasat la domiciliile […]
20:30
Bolojan, nemilos cu taxarea românilor vulnerabili: „Dacă mașinile persoanelor cu dizabilități nu sunt impozitate cine plătește impozite statului” # Gândul
Premierul Bolojan a discutat la DIGI24 despre reformele de austeritate care au afectat cetățenii, în special persoanele cu dizabilități și mamele aflate în concediu de maternitate. „Anul acesta nu mai cresc taxele , trebuie să mutăm nota de plată pe aparatul de stat. În multe locuri aparatul de stat este supradimensionat. Revina discuția legată de […]
20:20
Bolojan compară România cu Groenlanda, în cazul gestului făcut de Simion la Washington: „Trebuie să ne gândim dacă cineva ar fi făcut un gest legat de harta României” # Gândul
Bolojan a vorbit la DIGI24 despre gestul lui George Simion la evenimentul de la Washington, unde a tăiat un tort în formă de Groenlanda cu drapelul SUA pe el. „Trebuie să ne gândim ca români dacă cineva ar fi făcut un gest legat de harta României dacă s-ar fi simțit bine. Legat de probleme teritoriale […]
20:10
Bolojan recunoaște că România are bani pentru Consiliul pentru Pace, dar nu e sigur dacă este în interesul țării: „Fiecare leu trebuie justificat” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat la DIGI24 că România dispune de un miliard de dolari pentru a aface parte din Consiliul pentru Pace. „România trebuie să analizeze cu țările europene ceea ce s-a convenit cu privire la acest Consiliu. În ceea ce privește suma de un miliard de dolari, România are bani să aloce pentru […]
20:10
Obezitatea este în fenomen în creștere accelerată în Europa. România este printre țările cele mai afectate. Aproape un sfert dintre adulți sunt obezi, iar medicii constată că tot mai mulți pacienți tineri au diabet și boli cardiovasculare. În același timp, crește puternic cererea pentru injecții de slăbit, inclusiv în rândul persoanelor care nu sunt obeze […]
19:40
Cum obținea Adolf Hitler victorii fulger, în primii ani din Al Doilea Război Mondial. Militarii germani se transformau în „super-soldați” pe front # Gândul
A fost descoperit unul dintre secretele victoriilor fulger ale Germaniei naziste, în frunte cu Adolf Hitler, în primii ani ai celui de-Al Doilea Război Mondial. Este vorba de un drog puternic, administrat în cantități mari soldaților, care le permitea astfel să lupte și să mărșăluiască zi și noapte, fără oprire. Metamfetamina, datorită căreia nemții puteau […]
19:40
Ediția din acest an a Forumului de la Davos a fost dominată fără echivoc de criza relației transatlantice, rezultat direct al redefinirii priorităților strategice ale administrației Trump II. Elementele de suprafață — tonalitatea discursului președintelui american, forma intervenției premierului canadian Carney sau chiar detalii simbolice precum apariția cu ochelari de soare a președintelui francez Emmanuel […]
19:20
Războiul Primarilor | Băluță, mesaj pentru Ciucu: „Prefer să termin o competiție pe ultimul loc, decât să nu le spun oamenilor adevărul” # Gândul
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și președintele PSD București, îi transmite lui Ciprian Ciucu, proaspătul Primar General al Capitalei, că preferă să încheie o competiție „pe ultimul loc”, decât să nu le transmită „adevărul” bucureștenilor. „Îi transmit domnului Primar General că prefer să termin o competiție pe ultimul loc, decât să nu le spun oamenilor […]
19:10
De ce Jocurile Olimpice de iarnă 2026 din Italia sunt unice în istorie. Sporturile noi incluse în competiție # Gândul
Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 încep pe 4 februarie și se anunță a fi o experiență unică în istoria acestei competiții. Motivul? Este pentru prima dată când concursurile se desfășoară concomitent în locații aflate sute de kilometri distanță. Acest aspect transformă ediția de anul acesta în cea mai grandioasă Olimpiadă din istorie, din […]
19:10
Trump trimite o „armadă” a forțelor navale americane spre Iran „pentru orice eventualitate”. „Îi supraveghem atent”. Componența gurpului de atac # Gândul
Întors de la forumul de la Davos, la bordul avionului prezidențial, Donald Trump a asigurat că o „armadă” a forțelor navale americane se îndreaptă spre Iran și Golful Persic, „pentru orice eventualitate”, relatează Financial Times (FT). Pentru cazul în care ar fi nevoit să ia măsuri împotriva Teheranului, mai exact. „Avem multe nave care se […]
19:00
Incredibil. Amenințările lui Trump asupra Groenlandei au avut efect pozitiv pentru turismul din insulă. De ce amână turiștii vizitele acum # Gândul
Din 21 ianuarie 2026, Guvernul Groenlandei distribuie populației broșuri despre cum să se pregătească în fața invaziei americane. Între timp, directorul executiv al unei companii turistice dezvăluie public că interesul călătorilor din întreaga lume pentru insula arctică a crescut dramatic. Momentan, mulți turiști și-au amânat deplasările din motive de securitate pe fondul tensiunilor în creștere […]
19:00
Incendiul de la Crans-Montana: O instanță elvețiană a ordonat eliberarea lui Jacques Moretti, proprietarul barului Le Constellation # Gândul
Jacques Moretti, coproprietarul barului Le Constellation din Crans-Montana, unde a avut loc incentiul devastator din noaptea de Revelion, va fi eliberat din închisoare, potrivit informațiilor BFMTV. Un tribunal elvețian a dispus, vineri, 23 ianuarie, eliberarea lui Jacques Moretti, coproprietarul barului Le Constellation din Crans-Montana, unde a avut loc un incendiu în ajunul Anului Nou, a […]
18:50
Cum completezi declaraţia pentru asigurarea de sănătate dacă nu mai eşti coasigurat. Cât trebuie să plătească soţii şi părinţii # Gândul
Din 2026, românii care au în întreținere soțul, soția sau părinții fără venituri proprii fiscalizate trebuie să țină cont de reguli noi privind accesul acestora la sistemul public de sănătate. Eliminarea statutului de coasigurat fără plată pentru aceste categorii de persoane obligă contribuabilii să opteze explicit pentru asigurarea lor, prin depunerea Declarației unice și plata […]
18:40
Ce stil de viață are Mihai Onilă. ”Nu e o dietă forțată, ci o formă de respect pentru sănătatea mea” # Gândul
Mihai Onilă, în vârstă de 51 de ani, a spus ce stil de viață are și ce anume face pentru a fi într-o formă fizică foarte bună. Mihai Onilă are grijă să fie într-o formă fizică cât se poate de bună. Artistul a dat câteva detalii despre stilul său de viață. Ce stil de […]
18:10
După ce Trump a retras amenințările cu tarife, UE suspendă timp de 6 luni pachetul de retorsiune împotriva SUA. Acesta poate fi reactivat oricând # Gândul
Comisia Europeană a anunțat vineri decizia de a prelungi cu șase luni suspendarea pachetului de măsuri de retorsiune împotriva Statelor Unite. Această măsură, în valoare de 93 de miliarde de euro, vizează tarifele vamale asupra unor produse americane cheie, precum avioanele Boeing, mașinile fabricate în SUA și bourbon-ul. Dacă liderul de la Casa Albă ar […]
18:00
Prima reprezentativă de handbal a României se va duela cu reprezentativa Turciei pentru calificarea în faza a treia a calificărilor europene la Campionatul Mondial din 2027. La fotbal, România se va înfrunta cu Turcia în semifinala play-off-urilor pentru Cupa Mondială din 2026, în deplasare, pe 26 martie de la ora 19:00. Jucăm cu Turcia și […]
18:00
Drumuri închise și parcuri inundate în Franța: mai multe râuri au ieșit din matcă din cauza furtunii Ingrid. Ciclonul „Herry” face ravagii în Turcia # Gândul
Furtuna Ingrid provoacă haos în mai mai multe departamente din Franța. În această dimineață, în Ille-et-Vilaine, mai multe zone de-a lungul râurilor Seiche și Vilaine s-au confruntat cu inundații din cauza ploilor abundente aduse de furtuna Ingrid, relatează publicația Ouest-france. Autoritățile au închis mai multe drumuri și parcuri municipale. A fost emis un ordin care […]
17:50
Proiect privind incluziunea în baschet! Obiectivul: sprijinirea jucătorilor în scaun rulant # Gândul
Proiectul Erasmus+ Sport „Wheelchair Basketball Players as Future Basketball Managers” (WBBM) a atins cu succes etapa de evaluare intermediară. Se confirmă un progres la nivelul tuturor pachetelor de lucru și reconfirmând misiunea sa de a promova incluziunea, diversitatea și parcursurile de carieră duală în baschetul european. Proiect privind incluziunea în baschet! Obiectivul: sprijinirea jucătorilor în […]
17:50
Avertismentul unui american cu privire la dependența dobândită odată cu mutarea în România: „Nimeni nu mi-a spus că se vând la fiecare colț” # Gândul
Mike, un american stabilit în România, și-a amuzat urmăritorii de pe TikTok după ce a vorbit despre „dependența” cu care se confruntă de când s-a mutat în țara noastră. Bărbatul a povestit că a fost nevoit să se confrunte cu o „problenă”… la fiecare colț de stradă. Este vorba despre delicioșii covrigi, de care el […]
17:40
Cum se înțelege Elena Gheorghe cu soțul ei. ”Apar foarte multe scântei când vine vorba de partea profesională” # Gândul
Elena Gheorge, în vârstă de 40 de ani, a oferit amănunte din relația cu soțul ei, Cornel Ene. ”Apar foarte multe scântei când vine vorba de partea profesională”, a mărturisit artista. Elena Gheorghe a debutat pe scena muzicii populare la vârsta de trei ani, cântând un duet împreună cu mama sa, cântăreața de muzică […]
17:30
„Leacuri băbești” recomandate de medicii specialiști. Ce variante propun gastroenterologii pentru arsurile de stomac # Gândul
Așa-zisele leacuri bătrânești nu trebuie disprețuite, folosite ca paleative sau chiar înlocuitoare pentru medicamentele alopate, post rezolva situații se sănătate de moment. Dr. Claudia Marin, medic primar de familie și specialist în gastroenterologie recomandă remedii naturiste, bazate pe ceaiuri din plante, care pot fi folosite fără probleme acasă. De altfel, plantele, extractele animale sau minerale […]
