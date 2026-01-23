Semnalele unui război în Iran: Mai multe companii aeriene occidentale au anulat zborurile către țări din Orientul Mijlociu
Gândul, 24 ianuarie 2026 01:20
Mai multe companii aeriene au anulat zboruri către țări din Orientul Mijlociu pe fondul avertismentelor unor oficiali turci că guvernul israelian condus de premierul Benjamin Netanyahu pregătește să atace Iranul. Air Canada, United Airlines, KLM Royal Dutch Airlines, Air France, British Airways, Lufthansa și Swiss Intrnational Air Lines au suspendat toate zborurile către Tel Aviv. […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 30 minute
01:20
Semnalele unui război în Iran: Mai multe companii aeriene occidentale au anulat zborurile către țări din Orientul Mijlociu # Gândul
Mai multe companii aeriene au anulat zboruri către țări din Orientul Mijlociu pe fondul avertismentelor unor oficiali turci că guvernul israelian condus de premierul Benjamin Netanyahu pregătește să atace Iranul. Air Canada, United Airlines, KLM Royal Dutch Airlines, Air France, British Airways, Lufthansa și Swiss Intrnational Air Lines au suspendat toate zborurile către Tel Aviv. […]
Acum o oră
00:50
Vești proaste pentru fanii „Prințului Persiei”: De ce a fost anulată versiunea remasterizată, așteptată de 6 ani # Gândul
Ubisoft, cunoscut pentru jocuri populare ca „Assassin’s Creed”, „Far Cry”, „Rainbow Six”, „Watch Dogs” și „The Crew”, a anunțat anularea a șase jocuri video. Printre care și mult așteptata versiune remasterizată a popularului joc video „Prince of Persia: The Sands of Time”, chiar la puțin timp după ce atenția lumii a fost captată asupra protestelor din […]
Acum 2 ore
23:40
Robbie Williams a spart recordul deținut de formația „The Beatles”. Care este cel mai popular album din istoria Marii Britanii # Gândul
Robbie Williams a depășit formația „The Beatles” la cele mai cumpărate și ascultate albumuri muzicale. Vineri, el a lansat albumul Britpop, fiind al 16-lea din cariera sa solo. El a intrat în industria muzicală cu „Life Thru A Lens” din 1997, momentul remarcabil când muzica sa a cucerit insulele britanice. „Este de necrezut. Absolut de […]
Acum 4 ore
23:20
Un vlogger de origine română le prezintă francezilor mâncarea românească. Ce spune Cyprien despre mici, sarmalele și brânza cu smântână și mămăligă # Gândul
Celebrii vloggeri francezi Mcfly și Carlito au vrut să descopere aromele gastronomiei românești, cu ajutorul unui invitat special. Este vorba de Cyprien, un alt vlogger francez, dar de origine română. El este născut în Franța din părinți emigrați din România. A fost ghidul lor în materie de cultură și realități românești din cadrul episodului, care […]
23:10
Traian Băsescu e convins că Mercosur e o directivă UE: „Cu toată respingerea de la Parlament, va intra în funcțiune” # Gândul
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat la B1TV că acordul Mercosur va trece, în ciuda opoziției din Parlamentul European, deoarece este vorba de o directivă europeană. Traian Băsescu a comentat Acordul Mercosur, având în vedere decizia Parlamentului European de a solicita Curții de Justiției a Uniunii Europene o analiză asupra acestui proiect. „Doar atât vă […]
23:00
Un nou ceas de lux a fost lansat în India de către cel mai bogat om din Asia. Este Mukesh Ambani, un om de afaceri indian cu o avere de aproape 120 de miliarde de dolari. Fabulosul ceas ar valora cât costă un conac de lux din statul american Indiana, a fost proiectat de compania Jacob & […]
22:50
Unde se află insula perfect circulară și de ce a atras atenția oamenilor de știință din întreaga lume. A fost descoperită în 2016 # Gândul
O insulă perfect circulară a fost descoperită în 2016, în nordul Argentinei, atrăgând imediat atenția oamenilor de știință din întreaga lume, dintr-un motiv incredibil. Această mică formațiune naturală a devenit faimoasă datorită faptului că se mișcă. Este vorba despre El Ojo, supranumită și „ochiul”, o mică insulă perfect circulară din nordul Argentinei, identificată în urmă […]
22:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat la vineri seară a B1 TV că nu mai are de gând să majoreze taxele pentru anul în curs. „Anul acesta nu mai cresc taxele. Trebuie să mutăm nota de plată pe aparatul de stat care în multe locuri e supradimensionat și dacă nu se restrânge baza de la care […]
22:10
Trump ia în calcul o blocadă totală pe petrolul din Cuba pentru a forța răsturnarea regimului, spune Politico # Gândul
Președintele american Donald Trump ia în considerare noi tactici pentru a răsturna regimul comunist din Cuba la 67 de ani de când a fost instaurat de dictatorul Fidel Castro. Administrația prezidențială ar urma să impună o blocadă totală asupra importurilor de petrol, o manevră care ar zgudui din temelii economia insulei din Caraibe care a […]
21:50
Elev în vârstă de 16 ani, găsit inconştient în toaleta unui liceu important din București. Care este prima ipoteză, în acest caz # Gândul
Autorităţile din București au fost alertate, vineri după-amiază, printr-un apel la 112, că un elev în vârstă de 16 ani a fost găsit inconştient într-un grup sanitar de la Colegiul German Goethe din sectorul 1. Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că apelul a fost făcut în jurul orei 18.30, fiind posibil ca adolescentul să […]
Acum 6 ore
21:30
Laurențiu Beșu admite că filmul Recorder a fost publicat la 4 luni după ce i s-a luat interviul. Ce spune despre coincidențele momentului publicării # Gândul
Laurențiu Beșu a comentat acuzațiile potrivit cărora nu ar fi îndeplinit condițiile pentru intrarea în magistratură și a recunoscut că a vorbit cu jurnaliștii de la Recorder cu patru luni înainte de difuzare. Laurențiu Beșu, eroul Recorder: „Am dat interviul în luna august” Laurențiu Beșu, „eroul” din filmul Recorder, care a făcur acuzații grave la […]
21:20
Laurențiu Beșu, eroul „Recorder”, aruncă vina pe Comisia de Examinare, după acuzațiile că nu ar fi îndeplinit condițiile pentru a deveni judecător # Gândul
Laurențiu Beșu a comentat acuzațiile potrivit cărora nu ar fi îndeplinit condițiile pentru intrarea în magistratură. „A reacționat și domnul președinte s-a întâlnit cu o parte a judecătorilor. În sistemul concret nu s-a întâmplat nimic. Singura reacție a fost să încerce să discredirteze judecătorii care u aconsiderat necar să vorbească desre aceste probleme. Singura reacție […]
21:20
Cât de fiabile sunt centralele electrice pentru încălzirea locuințelor și producerea apei calde. Detalii despre varianta de 12 kw # Gândul
Centralele electrice reprezintă soluții moderne și tot mai des folosite pentru încălzirea locuințelor și pentru producerea apei calde menajere, ca alternativă la sistemele clasice de încălzire pe gaz, mai ales în zonele unde racordarea la rețeaua de gaze naturale nu este posibilă sau presupune costuri ridicate. Ele funcționează exclusiv pe bază de energie electrică, fără […]
21:10
Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj-manifest pe social-media, ca un gest de revoltă împotriva acuzațiilor care i s-au adus de-a lungul timpul, din cauza ideilor exprimate în spațiul public. „MARȘ LA MOSCOVA! Nu l-ai votat pe Nicușor? Marș la Moscova! Ai păreri proprii? Marș la Moscova! Îți iubești țara? Marș la Moscova! Vrei […]
21:10
Laurențiu Beșu aruncă vina pe Comisia de Examinare, după acuzațiile că nu nu ar fi îndeplinit condițiile pentru intrarea în magistratură. # Gândul
Laurențiu Beșu a comentat acuzațiile potrivit cărora nu ar fi îndeplinit condițiile pentru intrarea în magistratură. „A reacționat și domnul președinte s-a întâlnit cu o parte a judecătorilor. În sistemul concret nu s-a întâmplat nimic. Singura reacție a fost să încerce să discredirteze judecătorii care u aconsiderat necar să vorbească desre aceste probleme. Singura reacție […]
20:50
Prințul Harry se alătură revoltei britanicilor anti-Trump: „Am fost în Afganistan. Mi-am făcut prieteni acolo. 457 de britanici au murit” # Gândul
Prințul Harry a intervenit în scandalul diplomatic dintre SUA și Regatul Unit al Marii Britanii provocat după ultima declarație a lui Trump care ar putea arunca în aer „relația specială” dintre Londra și Washington DC de după mai bine de 80 de ani. Președintele american a discreditat contribuția trupelor aliate din NATO la războiul împotriva […]
20:30
Cinci minori au furat de la alt copil bonurile obţinute în urma reciclării unor ambalaje, în zona unui supermarket din Bistriţa # Gândul
Cinci minori, cu vârste între 7 şi 15 ani, sunt au sustras de la alt copil bonurile obţinute de acesta în urma reciclării unor ambalaje, în zona unui supermarket din municipiul Bistriţa, a informat – vineri – Poliţia Locală. Incidentul s-a petrecut în urmă cu două zile, iar vineri poliţiştii locali s-au deplasat la domiciliile […]
20:30
Bolojan, nemilos cu taxarea românilor vulnerabili: „Dacă mașinile persoanelor cu dizabilități nu sunt impozitate cine plătește impozite statului” # Gândul
Premierul Bolojan a discutat la DIGI24 despre reformele de austeritate care au afectat cetățenii, în special persoanele cu dizabilități și mamele aflate în concediu de maternitate. „Anul acesta nu mai cresc taxele , trebuie să mutăm nota de plată pe aparatul de stat. În multe locuri aparatul de stat este supradimensionat. Revina discuția legată de […]
20:20
Bolojan compară România cu Groenlanda, în cazul gestului făcut de Simion la Washington: „Trebuie să ne gândim dacă cineva ar fi făcut un gest legat de harta României” # Gândul
Bolojan a vorbit la DIGI24 despre gestul lui George Simion la evenimentul de la Washington, unde a tăiat un tort în formă de Groenlanda cu drapelul SUA pe el. „Trebuie să ne gândim ca români dacă cineva ar fi făcut un gest legat de harta României dacă s-ar fi simțit bine. Legat de probleme teritoriale […]
20:10
Bolojan recunoaște că România are bani pentru Consiliul pentru Pace, dar nu e sigur dacă este în interesul țării: „Fiecare leu trebuie justificat” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat la DIGI24 că România dispune de un miliard de dolari pentru a aface parte din Consiliul pentru Pace. „România trebuie să analizeze cu țările europene ceea ce s-a convenit cu privire la acest Consiliu. În ceea ce privește suma de un miliard de dolari, România are bani să aloce pentru […]
20:10
Obezitatea este în fenomen în creștere accelerată în Europa. România este printre țările cele mai afectate. Aproape un sfert dintre adulți sunt obezi, iar medicii constată că tot mai mulți pacienți tineri au diabet și boli cardiovasculare. În același timp, crește puternic cererea pentru injecții de slăbit, inclusiv în rândul persoanelor care nu sunt obeze […]
19:40
Cum obținea Adolf Hitler victorii fulger, în primii ani din Al Doilea Război Mondial. Militarii germani se transformau în „super-soldați” pe front # Gândul
A fost descoperit unul dintre secretele victoriilor fulger ale Germaniei naziste, în frunte cu Adolf Hitler, în primii ani ai celui de-Al Doilea Război Mondial. Este vorba de un drog puternic, administrat în cantități mari soldaților, care le permitea astfel să lupte și să mărșăluiască zi și noapte, fără oprire. Metamfetamina, datorită căreia nemții puteau […]
19:40
Ediția din acest an a Forumului de la Davos a fost dominată fără echivoc de criza relației transatlantice, rezultat direct al redefinirii priorităților strategice ale administrației Trump II. Elementele de suprafață — tonalitatea discursului președintelui american, forma intervenției premierului canadian Carney sau chiar detalii simbolice precum apariția cu ochelari de soare a președintelui francez Emmanuel […]
Acum 8 ore
19:20
Războiul Primarilor | Băluță, mesaj pentru Ciucu: „Prefer să termin o competiție pe ultimul loc, decât să nu le spun oamenilor adevărul” # Gândul
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și președintele PSD București, îi transmite lui Ciprian Ciucu, proaspătul Primar General al Capitalei, că preferă să încheie o competiție „pe ultimul loc”, decât să nu le transmită „adevărul” bucureștenilor. „Îi transmit domnului Primar General că prefer să termin o competiție pe ultimul loc, decât să nu le spun oamenilor […]
19:10
De ce Jocurile Olimpice de iarnă 2026 din Italia sunt unice în istorie. Sporturile noi incluse în competiție # Gândul
Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 încep pe 4 februarie și se anunță a fi o experiență unică în istoria acestei competiții. Motivul? Este pentru prima dată când concursurile se desfășoară concomitent în locații aflate sute de kilometri distanță. Acest aspect transformă ediția de anul acesta în cea mai grandioasă Olimpiadă din istorie, din […]
19:10
Trump trimite o „armadă” a forțelor navale americane spre Iran „pentru orice eventualitate”. „Îi supraveghem atent”. Componența gurpului de atac # Gândul
Întors de la forumul de la Davos, la bordul avionului prezidențial, Donald Trump a asigurat că o „armadă” a forțelor navale americane se îndreaptă spre Iran și Golful Persic, „pentru orice eventualitate”, relatează Financial Times (FT). Pentru cazul în care ar fi nevoit să ia măsuri împotriva Teheranului, mai exact. „Avem multe nave care se […]
19:00
Incredibil. Amenințările lui Trump asupra Groenlandei au avut efect pozitiv pentru turismul din insulă. De ce amână turiștii vizitele acum # Gândul
Din 21 ianuarie 2026, Guvernul Groenlandei distribuie populației broșuri despre cum să se pregătească în fața invaziei americane. Între timp, directorul executiv al unei companii turistice dezvăluie public că interesul călătorilor din întreaga lume pentru insula arctică a crescut dramatic. Momentan, mulți turiști și-au amânat deplasările din motive de securitate pe fondul tensiunilor în creștere […]
19:00
Incendiul de la Crans-Montana: O instanță elvețiană a ordonat eliberarea lui Jacques Moretti, proprietarul barului Le Constellation # Gândul
Jacques Moretti, coproprietarul barului Le Constellation din Crans-Montana, unde a avut loc incentiul devastator din noaptea de Revelion, va fi eliberat din închisoare, potrivit informațiilor BFMTV. Un tribunal elvețian a dispus, vineri, 23 ianuarie, eliberarea lui Jacques Moretti, coproprietarul barului Le Constellation din Crans-Montana, unde a avut loc un incendiu în ajunul Anului Nou, a […]
18:50
Cum completezi declaraţia pentru asigurarea de sănătate dacă nu mai eşti coasigurat. Cât trebuie să plătească soţii şi părinţii # Gândul
Din 2026, românii care au în întreținere soțul, soția sau părinții fără venituri proprii fiscalizate trebuie să țină cont de reguli noi privind accesul acestora la sistemul public de sănătate. Eliminarea statutului de coasigurat fără plată pentru aceste categorii de persoane obligă contribuabilii să opteze explicit pentru asigurarea lor, prin depunerea Declarației unice și plata […]
18:40
Ce stil de viață are Mihai Onilă. ”Nu e o dietă forțată, ci o formă de respect pentru sănătatea mea” # Gândul
Mihai Onilă, în vârstă de 51 de ani, a spus ce stil de viață are și ce anume face pentru a fi într-o formă fizică foarte bună. Mihai Onilă are grijă să fie într-o formă fizică cât se poate de bună. Artistul a dat câteva detalii despre stilul său de viață. Ce stil de […]
18:10
După ce Trump a retras amenințările cu tarife, UE suspendă timp de 6 luni pachetul de retorsiune împotriva SUA. Acesta poate fi reactivat oricând # Gândul
Comisia Europeană a anunțat vineri decizia de a prelungi cu șase luni suspendarea pachetului de măsuri de retorsiune împotriva Statelor Unite. Această măsură, în valoare de 93 de miliarde de euro, vizează tarifele vamale asupra unor produse americane cheie, precum avioanele Boeing, mașinile fabricate în SUA și bourbon-ul. Dacă liderul de la Casa Albă ar […]
18:00
Prima reprezentativă de handbal a României se va duela cu reprezentativa Turciei pentru calificarea în faza a treia a calificărilor europene la Campionatul Mondial din 2027. La fotbal, România se va înfrunta cu Turcia în semifinala play-off-urilor pentru Cupa Mondială din 2026, în deplasare, pe 26 martie de la ora 19:00. Jucăm cu Turcia și […]
18:00
Drumuri închise și parcuri inundate în Franța: mai multe râuri au ieșit din matcă din cauza furtunii Ingrid. Ciclonul „Herry” face ravagii în Turcia # Gândul
Furtuna Ingrid provoacă haos în mai mai multe departamente din Franța. În această dimineață, în Ille-et-Vilaine, mai multe zone de-a lungul râurilor Seiche și Vilaine s-au confruntat cu inundații din cauza ploilor abundente aduse de furtuna Ingrid, relatează publicația Ouest-france. Autoritățile au închis mai multe drumuri și parcuri municipale. A fost emis un ordin care […]
17:50
Proiect privind incluziunea în baschet! Obiectivul: sprijinirea jucătorilor în scaun rulant # Gândul
Proiectul Erasmus+ Sport „Wheelchair Basketball Players as Future Basketball Managers” (WBBM) a atins cu succes etapa de evaluare intermediară. Se confirmă un progres la nivelul tuturor pachetelor de lucru și reconfirmând misiunea sa de a promova incluziunea, diversitatea și parcursurile de carieră duală în baschetul european. Proiect privind incluziunea în baschet! Obiectivul: sprijinirea jucătorilor în […]
17:50
Avertismentul unui american cu privire la dependența dobândită odată cu mutarea în România: „Nimeni nu mi-a spus că se vând la fiecare colț” # Gândul
Mike, un american stabilit în România, și-a amuzat urmăritorii de pe TikTok după ce a vorbit despre „dependența” cu care se confruntă de când s-a mutat în țara noastră. Bărbatul a povestit că a fost nevoit să se confrunte cu o „problenă”… la fiecare colț de stradă. Este vorba despre delicioșii covrigi, de care el […]
17:40
Cum se înțelege Elena Gheorghe cu soțul ei. ”Apar foarte multe scântei când vine vorba de partea profesională” # Gândul
Elena Gheorge, în vârstă de 40 de ani, a oferit amănunte din relația cu soțul ei, Cornel Ene. ”Apar foarte multe scântei când vine vorba de partea profesională”, a mărturisit artista. Elena Gheorghe a debutat pe scena muzicii populare la vârsta de trei ani, cântând un duet împreună cu mama sa, cântăreața de muzică […]
Acum 12 ore
17:30
„Leacuri băbești” recomandate de medicii specialiști. Ce variante propun gastroenterologii pentru arsurile de stomac # Gândul
Așa-zisele leacuri bătrânești nu trebuie disprețuite, folosite ca paleative sau chiar înlocuitoare pentru medicamentele alopate, post rezolva situații se sănătate de moment. Dr. Claudia Marin, medic primar de familie și specialist în gastroenterologie recomandă remedii naturiste, bazate pe ceaiuri din plante, care pot fi folosite fără probleme acasă. De altfel, plantele, extractele animale sau minerale […]
17:30
Situație ciudată în Marea Britanie. Mașinile Tesla, amendate că nu vor “sa toarne” la poliția britanică # Gândul
Filiala britanică a companiei americane Tesla a fost inculpată de 18 ori și obligată să plătească amenzi de peste 20.000 de lire sterline. Multiple acuzații și procese au fost lansate împotriva departamentului financiar al companiei condusă de miliardarul Elon Musk. Motivul: Autovehiculele Tesla refuză să coopereze cu forțele de poliție din Regatul Unit. Șoferii de Tesla […]
17:30
Anna Paulina Luna, congressmană SUA, ironizează reacțiile de la București după ce George Simion a tăiat tortul în formă de Groenlanda: „Trebuie să vă relaxați” # Gândul
Scandalul în care George Simion tăia o felie din „tortul Groenlanda, cucerit de SUA”, în timp ce era în Washington DC a ajuns înapoi la americani. Congressmana republicană Anna Paulina Luna a comentat episodul într-o postare în care a ironizat reacțiile din presă. ”Am o mărturisire de făcut: le-am dat prăjiturele decorate cu steagul Germaniei […]
17:30
Comisia Europeană trimite 447 de generatoare de urgență, în valoare de 3,7 milioane euro Ucrainei, din rezervele strategice rescEU # Gândul
Uniunea Europeană a anunțat trimiterea de urgență a 447 de generatoare electrice în Ucraina, după ce peste un milion de oameni au rămas fără curent electric, apă și încălzire, în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice. Generatoarele, în valoare totală de 3,7 milioane euro, provin din rezervele strategice rescEU, găzduite de Polonia. Ele vor fi […]
17:00
Bansko, Bulgaria, cea mai accesibilă stațiune de schi din Europa. Prețuri incredibile față de Poiana Brașov # Gândul
Staţiunea Bansko din Bulgaria este notorie pentru toți schiorii din Sudul României. Aflată la vreo 40 de kilometri sud de Sofia este e la vreo cinci ore și ceva de condus, plecând din București; cum ar veni, cât într-o zi poastă spre Poiana Brașov, sau una bună spre Straja. Banko a fost desemnată cea mai […]
17:00
Unde se află cea mai lungă pârtie de schi din România și ce lungime are. Turiștii o așteaptă de mult timp # Gândul
Iubitorii sporturilor de iarnă au primit vestea că cea mai lungă pârtie de schi din România este, de acum, deschisă. Se află în stațiunea Straja, din județul Hunedoara, și are nu mai puțin de 8,2 kilometri. Și cum weekend-ul bate la ușă, dar și vacanța de ski a elevilor, turiștii sunt așteptați să o testeze […]
16:40
Ce spune Analia Selis despre o nouă relație sentimentală. ”Sunt pretențioasă și nu mă arunc să încerc cu oricine apare” # Gândul
Cântăreața Analia Selis, în vârstă de 48 de ani, a vorbit despre o nouă relație sentimentală. Artista a recunoscut că este pretențioasă când vine vorba de un partener. Analia Selis este originară din Argentina. Analia Selis a reprezentat Argentina la Festivalul Cerbul de Aur 2004 și a reușit să se claseze pe locul 3. […]
16:40
Regele romilor vrea în Consiliul pentru Pace al lui Trump. Cioabă vrea să discute personal cu președintele american și îi trimite o scrisoare # Gândul
Dorin Cioabă, care se prezintă drept regele romilor, a anunțat că va trimite o scrisoare oficială de adeziune către noul Consiliu pentru Pace lansat de Donald Trump. Totodată, acesta intenționează să solicite o întrevedere oficială cu liderul de la Casa Albă pentru a discuta situația romilor la nivel internațional, relatează turnulsfatului. Potrivit unui comunicat de […]
16:40
Răsturnare de situație în Groenlanda. Danemarca și NATO au decis să consolideze apărarea după înțelegerea cu Trump. Ce spune președintele SUA # Gândul
Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, s-a întâlnit vineri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a discuta despre acordul de principiu privind Groenlanda pe care acesta l-a încheiat cu Donald Trump la Forumul din Davos. În urma întâlnirii, Frederiksen și Rutte au convenit ca Alianța trebuie să își consolideze semnificativ prezența și măsurile de securitate […]
16:40
Viktor Orbán pune piciorul în prag și spune NU aderării Ucrainei la UE: „Nici peste 100 de ani” # Gândul
Premierul ungar Viktor Orbán spune că Ucraina nu are nicio șansă de a deveni membră a Uniunii Europeane în viitorul apropiat. Potrivit liderului ungar, „în următorii 100 de ani nu va exista un parlament în Ungaria care să voteze pentru aderarea ucrainenilor la Uniunea Europeană”, relatează The Moscow Times. „Cred că în următorii 100 de […]
16:40
Scandal între Trump și premierul Canadei: Președintele SUA îi retrage invitația la Consiliul Păcii, după disputa la Davos. Ce replici „acide“ au schimbat # Gândul
Donald Trump a retras invitația adresată premierului canadian Mark Carney de a se alătura Consiliului pentru Pace, după ce acesta din urmă a avertizat la Davos asupra unei „rupturi” în ordinea mondială condusă de SUA, relatează The Washington Post. „Stimate domnule prim-ministru Carney”, a scris Trump pe Truth Social joi seară. „Vă rugăm să considerați […]
16:20
Cel mai mare cutremur din istoria omenirii. Câte grade a avut, în ce an s-a întâmplat și care au fost urmările catastrofale # Gândul
Cel mai mare cutremur din istoria omenirii. Câte grade a avut, în ce an s-a întâmplat și care au fost urmările catastrofale. Cel mai mare cutremur din istoria omenirii Cataclismul istoric a avut loc pe 22 mai 1960, în orașul Valdivia din Chile. A fost cel mai puternic cutremur înregistrat vreodată în lume: 9,5 grade […]
16:10
Mai ai pe acasă vreun telefon Nokia 3310? Cu câți lei se vinde acum celebra „cărămidă” de la începutul anilor 2000 # Gândul
Mai ai pe acasă vreun telefon Nokia 3310? Cu câți lei se vinde acum celebra „cărămidă” de la începutul anilor 2000. Mai ai pe acasă vreun telefon Nokia 3310? „Nemuritorul” Nokia 3310 se vinde cu 500 de lei pe OLX. Telefonul deja clasic este liber de rețea, fiind fabricat în Finlanda. Terminalul este în stare […]
16:00
Cursurile anului școlar 2026 – 2027 încep pe 7 septembrie 2026 și se încheie pe 18 iunie 2027. Anul școlar 2026-2027 începe la data de 1 septembrie 2026, se încheie la data de 31 august 2027 şi are o durată de 36 de săptămâni de cursuri, conform proiectului pus în consultare publică de Ministerul Educației. […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.