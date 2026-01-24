Bolojan: Decizia privind Mercosur a fost luată de comun acord între Guvern şi Preşedinţie; Bolojan a respins ideea că ar fi existat tensiuni în procesul de decizie
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, în privinţa acordului comercial UE-Mercosur, că decizia a fost luată de comun acord între Guvern şi Preşedinţie; Bolojan a respins ideea că ar fi existat tensiuni în procesul de decizie
Un fost oficial al administrației Trump dorește să construiască un centru de date de mari dimensiuni într-un colț îndepărtat al Groenlandei # Financial Intelligence
Un fost oficial al primei administrații a președintelui american Donald Trump planifică un proiect de centru de date de mari dimensiuni într-un colț îndepărtat al Groenlandei
Bolojan despre ieşirea PSD de la guvernare: Este decizia PSD; stabilitatea României – element important; Bolojan despre criticile social-democraţilor: Nu pe mine mă afectează # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, referitor la posibilitatea ieşirii PSD de la guvernare, că aceasta este decizia PSD; stabilitatea României – element important; Bolojan despre criticile social-democraţilor: Nu pe mine mă afectează
Bolojan: Nu văd niciun fel de problemă în momentul de faţă legat de schimbarea mea # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, a declarat, vineri, că nu vede niciun fel de problemă în momentul de faţă legat de schimbarea sa din funcţie
Bolojan: Anul acesta nu mai cresc taxele, să mutăm nota de plată pe aparatul de stat # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan afirmă că taxele nu vor mai creşte în 2026, punctând însă că "nota de plată" trebuie mutată pe aparatul de stat
Davos: Liderii economici apreciază rezilienţa creşterii economiei mondiale, în pofida perturbărilor # Financial Intelligence
Oficiali de rang înalt din domeniul economiei mondiale au cerut la Forumul de la Davos ţărilor şi companiilor să aprecieze rezilienţa creşterii economiei mondiale, în pofida perturbărilor
Premierul Starmer consideră jignitoare afirmaţia prin care Trump a minimalizat sacrificiile aliaţilor NATO în Afganistan # Financial Intelligence
Premierul britanic Keir Starmer a descris vineri drept jignitoare declaraţia în care preşedintele american Donald Trump a susţinut că aliaţii NATO au minimalizat sacrificiile în Afganistan
Bolojan: România trebuie să analizeze împreună cu ţările europene participarea la Consiliul pentru Pace al lui Trump; România are posibilitatea să aloce pentru un proiect sau pentru altul un miliard de dolari, dar trebuie calculat foarte bine cum facem acest lucru # Financial Intelligence
România trebuie să analizeze împreună cu ţările europene, ceea ce s-a şi convenit între liderii europeni, subiectul participării la Consiliul pentru Pace al lui Trump; România are posibilitatea să aloce pentru un proiect sau pentru altul un miliard de dolari, dar trebuie calculat foarte bine cum facem acest lucru
Bolojan despre Groenlanda: România nu poate fi altfel decât un susţinător al regulilor internaţionale # Financial Intelligence
România nu poate fi altfel decât un susţinător al regulilor internaţionale, pentru că aceasta este calea sigură pentru securitatea României
Bolojan, despre scenariul de a ajunge ministru interimar la Justiţie şi să numească şefii Parchetelor: Nu sunt atât de inovativ # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a respins, vineri, scenariul că, în calitate de ministrul interimar al Justiţiei, funcţie în care ar putea ajunge, să numească şefii Parchetelor: Nu sunt atât de inovativ
Zonele tampon și mecanismele de control, printre subiectele discuțiilor de la Abu Dhabi — TASS # Financial Intelligence
Zonele tampon și diverse mecanisme de control se numără printre subiectele abordate la reuniunea grupului de lucru trilateral de la Abu Dhabi
„Productive” — Casa Albă despre discuțiile cu Ucraina și Rusia, în contextul continuării negocierilor pe 24 ianuarie (Kiev Independent) # Financial Intelligence
Ucraina a început pe 23 ianuarie o întâlnire trilaterală de două zile cu Rusia și Statele Unite în Abu Dhabi
Instanța elvețiană a ordonat eliberarea pe cauțiune a lui Jacques Moretti, proprietarul barului care a ars de Revelion, în Crans Montana # Financial Intelligence
O instanță elvețiană a decis, vineri, eliberarea pe cauțiune a unuia dintre proprietarii barului elvețian din Crans Montana care a ars de Revelion
Raportul Macro Risks al CPAG: Deficitele gemene, condițiile de finanțare și dinamica inflației rămân teme centrale pentru perspectiva macroeconomică # Financial Intelligence
Deficitele gemene rămân o caracteristică structurală relevantă: un deficit bugetar ridicat, concomitent cu un deficit extern ridicat (importuri mai mari decât exporturi) – Raportul Macro Risks al CPAG
Robert Pană a renunțat la numirea în funcția de Director General Adjunct al SAI Muntenia Invest, administratorul Longshield Investment # Financial Intelligence
Robert Pană a renunțat la numirea în funcția de Director General Adjunct al SAI Muntenia Invest, administratorul Longshield Investment
Nuclearelectrica: Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești avansează spre Decizia Finală de Investiție # Financial Intelligence
Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești avansează spre Decizia Finală de Investiție, anunţă Nuclearelectrica. Solicitarea de finanțare a fost depusă la Comisia Europeană
Explozie în Rahova/ Parchetul extinde urmărirea penală față de distribuitorul de energie electrică de la bloc # Financial Intelligence
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat vineri că a extins urmărirea penală în dosarul exploziei din Rahova față de distribuitorul de energie electrică de la bloc
Consiliul pentru Pace al lui Trump: Cancelarul german şi şefa guvernului italian susţin un format modificat # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că ar fi gata să se alăture iniţiativei Consiliului pentru Pace a lui Trump, dar într-un format modificat; şefa guvernului italian susţine un format modificat
Bogdan Ivan: Discuții directe despre investiții în energie cu Howard Lutnick, Secretar al Comerțului în Administrația Trump; Miza reală la Forumul Economic Mondial de la Davos – a crea oportunități concrete pentru țara ta # Financial Intelligence
Miza reală în participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos este capacitatea de a construi relații, de a crea oportunități concrete pentru țara ta – Bogdan Ivan despre discuții directe despre investiții în energie cu Howard Lutnick, Secretar al Comerțului în Administrația Trump
Acționarii existenți ai BVB pot participa la majorarea de capital în perioada 27 ianuarie – 10 februarie # Financial Intelligence
Acționarii existenți ai Bursei de Valori București pot participa la majorarea de capital în perioada 27 ianuarie – 10 februarie
Kelemen Hunor: Plângerea permanentă, jelirea vechii ordini și așteptarea tăcută nu reprezintă o strategie nici măcar pentru state mai mici, precum România; Președinte să ridice nivelul politicii externe a României # Financial Intelligence
Ce poate face România în această lume bulversată și în rapidă schimbare, în care deja e sigur că nimic nu va mai fi la fel? Plângerea permanentă, jelirea vechii ordini și așteptarea tăcută nu reprezintă o strategie nici măcar pentru state mai mici, precum România – Kelemen Hunor
Ministerul Finanţelor propune modificări la Codul de Procedură Fiscală pentru alinierea legislaţiei la standardele europene şi internaţionale # Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor (MF) a lansat în consultare publică un proiect de Ordonanţă de Guvern pentru modificarea şi completarea Codului de Procedură Fiscală pentru alinierea legislaţiei la standardele europene şi internaţionale
Primele negocieri trilaterale de pace între Ucraina, Rusia și SUA la Abu Dhabi # Financial Intelligence
Echipele de înalt nivel din cele trei țări au aterizat vineri la Abu Dhabi, după întâlnirea lui Trump cu Zelenski – primele negocieri trilaterale de pace între Ucraina, Rusia și SUA
Bolojan: Taxele pe proprietate nu vor creşte în 2027; un soft va genera valoarea de piaţă a proprietăţilor # Financial Intelligence
Taxele pe proprietate nu vor creşte în 2027, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan, dar acestea ar urma să fie calculate pe baza valorii de piaţă a proprietăţilor; un soft va genera valoarea de piaţă a proprietăţilor
Zelenski a fost nedrept în criticile sale faţă de Europa, apreciază ministrul de externe italian # Financial Intelligence
Vicepremierul şi ministrul de externe italian, Antonio Tajani, a apreciat vineri că preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a fost nedrept în criticile sale faţă de Europa
Bolojan spune că nu îi e teamă că va fi schimbat din funcție: “Nu am constatat că exista vreo dorință în PNL” # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, într-un interviu acordat Radio România Actualități, că nu se teme de o schimbare din funcție: "Nu am constatat că exista vreo dorință în PNL"
Bolojan: Nu este certă eliminarea plafonării la gazele naturale; într-o săptămână-două vom lua o decizie # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că nu este certă eliminarea plafonării la gazele naturale din luna aprilie; într-o săptămână-două vom lua o decizie
Bolojan: „Anul acesta nu vor mai crește taxe. Trebuie crescută vârsta de pensionare pentru cei care ies la pensie la 40-50 de ani” # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, la Radio România Actualități, că „anul acesta nu vor mai crește taxe și trebuie crescută vârsta de pensionare pentru cei care ies la pensie la 40-50 de ani"
Bolojan: Tinţa este să angajăm răspunderea Guvernului în Parlament pe reforma administraţiei înainte de 1 februarie # Financial Intelligence
Guvernul vrea să-şi angajeze răspunderea în Parlament pentru reforma administraţiei publice locale şi centrale, la pachet cu măsurile de consolidare fiscală; tinţa este să angajăm răspunderea Guvernului în Parlament pe reforma administraţiei înainte de 1 februarie
Sondaj INSCOP: 7 din 10 români cred că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită # Financial Intelligence
Şapte din zece români consideră că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, conform ultimului Barometru Informat.ro – INSCOP
Bolojan vrea eliminarea facilităților pentru vehiculele hibride: „O mașină hibrid are nevoie de un asfalt pe care să circule, cineva trebuie să plătească acel asfalt” # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că sistemul de impozitare a autovehiculelor din România trebuie să fie regândit astfel încât să fie eliminate facilităţile pentru vehiculele hibride: „O mașină hibrid are nevoie de un asfalt pe care să circule, cineva trebuie să plătească acel asfalt"
Buzoianu: SUMAL a fost actualizată pentru a opri metoda furtului de lemn la care apelau unii transportatori # Financial Intelligence
Aplicaţia SUMAL (Sistemul de Urmărire a Materialului Lemnos) a fost actualizată, astfel încât încărcarea pe server a avizelor de însoţire a materialului lemnos să se facă în timp real – Buzoianu
Dezvoltatorii imobiliari vor fi obligaţi să-i informeze pe cumpărători asupra dotărilor, finisajelor şi echipamentelor locuinţele noi (proiect) # Financial Intelligence
Dezvoltatorii imobiliari vor fi obligaţi să-i informeze pe potenţialii cumpărători cu privire la dotările, finisajele şi echipamentele care vor fi instalate în locuinţele noi (proiect)
PPC Energie este primul furnizor de energie care introduce plățile instant de tip RoPay prin aplicația myPPC # Financial Intelligence
PPC Energie este primul furnizor de energie electrică și gaze naturale din România care integrează facilitatea RoPay, prin aplicația myPPC
Trump pune pe seama consumului excesiv de aspirină o nouă vânătaie de pe mână # Financial Intelligence
Preşedintele american, Donald Trump, a pus pe seama consumului excesiv de aspirină o nouă vânătaie vizibilă pe mâna sa
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, "a depăşit limita" la Davos, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban
China se oferă ca “ancoră de stabilitate” într-un context de fragmentare la nivel global şi tensiuni geopolitice în creştere # Financial Intelligence
China s-a oferit vineri să fie o "ancoră de stabilitate" într-un context internaţional marcat de o fragmentare tot mai accentuată şi tensiuni geopolitice în creştere
Nicuşor Dan: Relaţia transatlantică – de o importanţă crucială pentru Uniunea Europeană # Financial Intelligence
Relaţia transatlantică are o istorie care a adus stabilitate şi prosperitate, fiind de o importanţă crucială pentru Uniunea Europeană – Nicuşor Dan
300 de miliarde de euro din economiile europenilor se scurg anual către alte piețe, din cauza fragmentării burselor europene (raport) # Financial Intelligence
Fragmentarea piețelor de capital europene afectează formarea capitalului, lichiditatea și eficiența (Citi); 300 de miliarde de euro din economiile europenilor se scurg anual către alte piețe, din cauza fragmentării burselor europene
Producătorul și distribuitorul ochelarilor de lux din grupul Louis Vuitton, amendat de Consiliul Concurenței, cu aproape un milion de euro # Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei a sancţionat compania Thelios SpA cu amendă în valoare de 4.552.647 lei (915.068 euro) pentru participarea la o înţelegere anticoncurenţială – producătorul și distribuitorul ochelarilor de lux din grupul Louis Vuitton
Preşedintele chinez Xi Jinping îl îndeamnă pe omologul său brazilian să se implice în protejarea comună a intereselor Sudului Global # Financial Intelligence
China şi Brazilia ar trebui să apere interesele comune ale Sudului Global şi să menţină împreună rolul central al ONU – Preşedintele chinez Xi Jinping îl îndeamnă pe omologul său brazilian să se implice în protejarea comună a intereselor Sudului Global
Val de indignare în Regatul Unit după declaraţiile lui Donald Trump despre NATO şi Afganistan # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a provocat un val de indignare în rândul parlamentarilor şi veteranilor forţelor armate britanice prin declaraţiile sale despre NATO şi Afganistan
TikTok a anunţat crearea unei societăţi mixte în SUA pentru a evita o interdicţie # Financial Intelligence
Compania TikTok a anunţat joi că a creat o societate mixtă, deţinută majoritar de investitori americani, pentru a-şi continua operaţiunile în SUA și a evita o interdicţie
Interviu Cosmin Ghiţă: “Proiectul Reactoarelor Modulare Mici, adițional retehnologizării Unității 1 și Unităților 3 și 4, tehnologie CANDU, vor poziționa România pe harta internațională a industriei nucleare” # Financial Intelligence
"Energia nucleară reprezintă un pilon central al Parteneriatului Strategic România-SUA și apreciem că relația cu SUA rămâne una strategică" – Interviu Cosmin Ghiţă: "Proiectul Reactoarelor Modulare Mici, adițional retehnologizării Unității 1 și Unităților 3 și 4, tehnologie CANDU, vor poziționa România pe harta internațională a industriei nucleare"
CNN: Ministrul Țoiu dă de pământ cu Trump, spunând că NATO a răspuns apelului său; Liderii europeni prezenți în Elveția au ajuns la concluzia că trebuie construită o nouă „cale de colaborare” cu SUA și nu mai pot conta pe „nostalgie” # Financial Intelligence
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a declarat, într-un interviu pentru CNN International, că după discursul lui Donald Trump de la Davos, liderii europeni prezenți în Elveția au ajuns la concluzia că trebuie construită o nouă „cale de colaborare" cu SUA și nu mai pot conta pe „nostalgie"; Ministrul Țoiu: NATO a răspuns apelului lui Trump
Dan Armeanu, ASF: Fondurile de pensii private au ajuns la o pondere de peste 11% din PIB, consolidându‑se ca cea mai mare piață financiară non‑bancară supravegheată de ASF # Financial Intelligence
"Pilonul II reprezintă astăzi unul dintre principalii furnizori de capital pe termen lung ai economiei românești" – Dan Armeanu, ASF: Fondurile de pensii private au ajuns la o pondere de peste 11% din PIB, consolidându‑se ca cea mai mare piață financiară non‑bancară supravegheată de ASF
Davos 2026, ca pregătire tactică pentru strategicul Davos 2027 (Radu Magdin) # Financial Intelligence
Autor: Radu Magdin, CEO al Smartlink Communications și consultant și analist de risc (geo)politic E un semn bun […] The post Davos 2026, ca pregătire tactică pentru strategicul Davos 2027 (Radu Magdin) appeared first on Financial Intelligence.
Nicuşor Dan: Statele Unite reprezintă un partener strategic esenţial pentru securitatea României # Financial Intelligence
Pentru România, Statele Unite ale Americii reprezintă un partener strategic esenţial pentru securitatea ţării şi acţionăm în consecinţă, […] The post Nicuşor Dan: Statele Unite reprezintă un partener strategic esenţial pentru securitatea României appeared first on Financial Intelligence.
Nicuşor Dan: Nu e vorba să ne ducem la Davos să ne vadă lumea pe acolo; întrebarea e cum putem să avem acces la oricine din zona asta # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, că nu a mers la Davos deoarece a înţeles din votul românilor […] The post Nicuşor Dan: Nu e vorba să ne ducem la Davos să ne vadă lumea pe acolo; întrebarea e cum putem să avem acces la oricine din zona asta appeared first on Financial Intelligence.
Coaliţia stă “ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni”, a afirmat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, dar şi-a […] The post Nicuşor Dan: Coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni appeared first on Financial Intelligence.
