Bolojan: Taxele pe proprietate nu vor creşte în 2027; un soft va genera valoarea de piaţă a proprietăţilor

Financial Intelligence, 23 ianuarie 2026 17:50

Taxele pe proprietate nu vor creşte în 2027, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan, dar acestea ar urma să […]

Acum 5 minute
18:20
Kelemen Hunor: Plângerea permanentă, jelirea vechii ordini și așteptarea tăcută nu reprezintă o strategie nici măcar pentru state mai mici, precum România; Președinte să ridice nivelul politicii externe a României Financial Intelligence
Ce poate face România în această lume bulversată și în rapidă schimbare, în care deja e sigur că […]
Acum 30 minute
18:00
Ministerul Finanţelor propune modificări la Codul de Procedură Fiscală pentru alinierea legislaţiei la standardele europene şi internaţionale Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor (MF) a lansat în consultare publică un proiect de Ordonanţă de Guvern pentru modificarea şi completarea […]
18:00
Primele negocieri trilaterale de pace între Ucraina, Rusia și SUA la Abu Dhabi Financial Intelligence
Echipele de înalt nivel din cele trei țări au aterizat vineri la Abu Dhabi, după întâlnirea lui Trump […]
Acum o oră
17:50
Acum 4 ore
16:20
Zelenski a fost nedrept în criticile sale faţă de Europa, apreciază ministrul de externe italian Financial Intelligence
Vicepremierul şi ministrul de externe italian, Antonio Tajani, a apreciat vineri că preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a fost […]
15:30
Bolojan spune că nu îi e teamă că va fi schimbat din funcție: “Nu am constatat că exista vreo dorință în PNL” Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, într-un interviu acordat Radio România Actualități, că nu se teme de o […]
15:30
Bolojan: Nu este certă eliminarea plafonării la gazele naturale; într-o săptămână-două vom lua o decizie Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că nu este certă eliminarea plafonării la gazele naturale din luna aprilie, […]
15:20
Bolojan: „Anul acesta nu vor mai crește taxe. Trebuie crescută vârsta de pensionare pentru cei care ies la pensie la 40-50 de ani” Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, la Radio România Actualități, că „anul acesta nu vor mai crește taxe și […]
15:20
Bolojan: Tinţa este să angajăm răspunderea Guvernului în Parlament pe reforma administraţiei înainte de 1 februarie Financial Intelligence
Guvernul vrea să-şi angajeze răspunderea în Parlament pentru reforma administraţiei publice locale şi centrale, la pachet cu măsurile […]
15:20
Sondaj INSCOP: 7 din 10 români cred că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită Financial Intelligence
Şapte din zece români consideră că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, conform ultimului Barometru Informat.ro – INSCOP […]
15:20
Bolojan vrea eliminarea facilităților pentru vehiculele hibride: „O mașină hibrid are nevoie de un asfalt pe care să circule, cineva trebuie să plătească acel asfalt” Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că sistemul de impozitare a autovehiculelor din România trebuie să fie regândit astfel […]
14:30
Buzoianu: SUMAL a fost actualizată pentru a opri metoda furtului de lemn la care apelau unii transportatori Financial Intelligence
Aplicaţia SUMAL (Sistemul de Urmărire a Materialului Lemnos) a fost actualizată, astfel încât încărcarea pe server a avizelor […]
Acum 6 ore
14:20
Dezvoltatorii imobiliari vor fi obligaţi să-i informeze pe cumpărători asupra dotărilor, finisajelor şi echipamentelor locuinţele noi (proiect) Financial Intelligence
Dezvoltatorii imobiliari vor fi obligaţi să-i informeze pe potenţialii cumpărători cu privire la dotările, finisajele şi echipamentele care […]
13:10
PPC Energie este primul furnizor de energie care introduce plățile instant de tip RoPay prin aplicația myPPC Financial Intelligence
PPC Energie este primul furnizor de energie electrică și gaze naturale din România care integrează facilitatea RoPay, prin […]
13:00
Trump pune pe seama consumului excesiv de aspirină o nouă vânătaie de pe mână Financial Intelligence
Preşedintele american, Donald Trump, a pus pe seama consumului excesiv de aspirină o nouă vânătaie vizibilă pe mâna […]
12:50
Orban îl acuză pe Zelenski că “a depăşit limita” la Davos Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, "a depăşit limita" la Davos, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, într-o postare […]
12:50
China se oferă ca “ancoră de stabilitate” într-un context de fragmentare la nivel global şi tensiuni geopolitice în creştere Financial Intelligence
China s-a oferit vineri să fie o "ancoră de stabilitate" într-un context internaţional marcat de o fragmentare tot […]
12:40
Nicuşor Dan: Relaţia transatlantică – de o importanţă crucială pentru Uniunea Europeană Financial Intelligence
Relaţia transatlantică are o istorie care a adus stabilitate şi prosperitate, fiind de o importanţă crucială pentru Uniunea […]
12:30
300 de miliarde de euro din economiile europenilor se scurg anual către alte piețe, din cauza fragmentării burselor europene (raport) Financial Intelligence
Fragmentarea piețelor de capital europene afectează formarea capitalului, lichiditatea și eficiența (Citi) Europa are șansa de a se […]
Acum 8 ore
12:20
Producătorul și distribuitorul ochelarilor de lux din grupul Louis Vuitton, amendat de Consiliul Concurenței, cu aproape un milion de euro Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei a sancţionat compania Thelios SpA cu amendă în valoare de 4.552.647 lei (915.068 euro) pentru participarea, […]
11:10
Preşedintele chinez Xi Jinping îl îndeamnă pe omologul său brazilian să se implice în protejarea comună a intereselor Sudului Global Financial Intelligence
China şi Brazilia ar trebui să apere interesele comune ale Sudului Global şi să menţină împreună rolul central […]
10:50
Val de indignare în Regatul Unit după declaraţiile lui Donald Trump despre NATO şi Afganistan Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a provocat un val de indignare în rândul parlamentarilor şi veteranilor forţelor armate britanice […]
10:50
TikTok a anunţat crearea unei societăţi mixte în SUA pentru a evita o interdicţie Financial Intelligence
Compania TikTok a anunţat joi că a creat o societate mixtă, deţinută majoritar de investitori americani, pentru a-şi […]
10:30
Interviu Cosmin Ghiţă: “Proiectul Reactoarelor Modulare Mici, adițional retehnologizării Unității 1 și Unităților 3 și 4, tehnologie CANDU, vor poziționa România pe harta internațională a industriei nucleare” Financial Intelligence
"Energia nucleară reprezintă un pilon central al Parteneriatului Strategic România-SUA și apreciem că relația cu SUA rămâne una […]
Acum 12 ore
09:50
CNN: Ministrul Țoiu dă de pământ cu Trump, spunând că NATO a răspuns apelului său; Liderii europeni prezenți în Elveția au ajuns la concluzia că trebuie construită o nouă „cale de colaborare” cu SUA și nu mai pot conta pe „nostalgie” Financial Intelligence
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a declarat, într-un interviu pentru CNN International, că după discursul lui Donald Trump […]
09:20
Dan Armeanu, ASF: Fondurile de pensii private au ajuns la o pondere de peste 11% din PIB, consolidându‑se ca cea mai mare piață financiară non‑bancară supravegheată de ASF Financial Intelligence
"Pilonul II reprezintă astăzi unul dintre principalii furnizori de capital pe termen lung ai economiei românești" "Riscurile sistemice […]
08:50
Davos 2026, ca pregătire tactică pentru strategicul Davos 2027 (Radu Magdin) Financial Intelligence
Autor: Radu Magdin, CEO al Smartlink Communications și consultant și analist de risc (geo)politic  E un semn bun […]
07:30
Nicuşor Dan: Statele Unite reprezintă un partener strategic esenţial pentru securitatea României Financial Intelligence
Pentru România, Statele Unite ale Americii reprezintă un partener strategic esenţial pentru securitatea ţării şi acţionăm în consecinţă, […]
07:30
Nicuşor Dan: Nu e vorba să ne ducem la Davos să ne vadă lumea pe acolo; întrebarea e cum putem să avem acces la oricine din zona asta Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, că nu a mers la Davos deoarece a înţeles din votul românilor […]
07:20
Nicuşor Dan: Coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni Financial Intelligence
Coaliţia stă "ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni", a afirmat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, dar şi-a […]
07:20
Nicuşor Dan, despre numirile la SRI şi SIE: Sunt şanse să fie în următoarele săptămâni Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan, a anunţat, vineri, că există şanse ca numirea unor şefi la SRI şi SIE să […]
07:00
UE dorește reluarea negocierilor comerciale cu SUA, dar avertizează că se va apăra dacă va fi amenințată din nou; Ursula von der Leyen: „Am avut succes fiind fermi”; Macron: “Gata să folosim instrumentele de care dispunem, dacă vom fi ținta unor amenințări” Financial Intelligence
Liderii UE – ușurați de retragerea amenințărilor lui Trump cu privire la Groenlanda Persistă îngrijorările cu privire la […]
06:50
Consilierul Kremlinului subliniază caracterul „extrem de substanțial” al întâlnirii lui Putin cu emisarii SUA; “Nu se poate aștepta o soluție pe termen lung dacă problema teritorială nu este rezolvată pe baza formulei convenite la Anchorage” Financial Intelligence
Întâlnirea președintelui rus Vladimir Putin cu trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, și omul de afaceri Jared […]
06:40
Canada “nu există datorită Statelor Unite”, îi răspunde Carney lui Trump Financial Intelligence
Canada "nu există datorită Statelor Unite", a declarat joi premierul canadian Mark Carney ca răspuns la atacurile preşedintelui […]
06:40
Trump îi retrage invitaţia adresată lui Carney de a se alătura “Consiliului pentru Pace” Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că îi retrage invitaţia adresată premierului canadian Mark Carney de a […]
06:40
Kremlinul anunţă o întâlnire trilaterală pe teme de securitate vineri, în Emiratele Arabe Unite, cu reprezentanţi ucraineni şi americani Financial Intelligence
Kremlinul a anunţat vineri o reuniune trilaterală cu reprezentanţi ucraineni şi americani în Emiratele Arabe Unite în aceeaşi […]
06:40
Ursula von der Leyen: Mai mulţi lideri doresc aplicarea rapidă a acordului Mercosur Financial Intelligence
Mai mulţi lideri europeni doresc ca acordul comercial cu Mercosur să fie pus în aplicare "cât mai curând […]
06:40
UE are “îndoieli serioase” cu privire la “Consiliul pentru Pace” al preşedintelui Trump Financial Intelligence
Uniunea Europeană are "îndoieli serioase" cu privire la "Consiliul pentru Pace" lansat de Donald Trump, în special în […]
Acum 24 ore
21:00
Donald Trump dă în judecată JPMorgan și pe Jamie Dimon, cerând 5 miliarde de dolari, pentru calomnie comercială Financial Intelligence
Președintele SUA Donald Trump a dat în judecată JPMorgan Chase & Co. și pe directorul său executiv, Jamie […]
20:40
Premier Energy a finalizat achiziția unui parc eolian de 158 MW în Ungaria de la Iberdrola Financial Intelligence
Premier Energy PLC a anunțat finalizarea tranzacției privind achiziția a 51% și  controlul asupra Iberdrola Renovables Magyarorszag KFT […]
20:40
THR Marea Neagră a vândut complexul hotelier Siret, pentru 3,5 milioane de euro Financial Intelligence
THR Marea Neagră a vândut complexul hotelier Siret, pentru 3,5 milioane de euro, potrivit unui raport transmis Bursei […]
20:30
Nicuşor Dan, despre invitaţia lui Trump în Consiliul Păcii: Subiectul este în continuare în analiză Financial Intelligence
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi, la Bruxelles, că nu a fost luată încă o decizie privind […]
20:20
Bogdan Ivan, la Davos: Plănuim să găsim o modalitate prin care am putea aduce mai multe resurse de gaze și LNG din SUA, prin Coridorul Vertical; Fatih Birol: Să ne gândim din nou dacă ar trebui sau nu să stabilim prețul energiei electrice pe baza prețurilor gazelor Financial Intelligence
Plănuim să găsim o modalitate prin care am putea aduce mai multe resurse de gaze și LNG din […]
20:20
Nicuşor Dan, înainte de Consiliul European: Avem nevoie de această relaţie transatlantică, Europa şi România; E foarte bine că, în urma dialogului, o oarecare escaladare care se produsese s-a diminuat şi am revenit în parametri normali Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, înainte de Consiliul European informal de la Bruxelles, că mesajul său general […]
20:20
Nicuşor Dan, după ce Volodimir Zelenski a criticat liderii europeni: Important este dialogul; pentru moment, suntem într-o poziţie de echilibru Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, după ce Volodimir Zelenski a criticat liderii europeni, la Davos că important […]
19:40
Bogdan Ivan, la Davos: Dublarea resurselor de energie este singura modalitate de a reduce prețurile energiei; Trebuie să discutăm foarte clar despre debirocratizarea accesării fondurilor europene Financial Intelligence
Cele mai importante sunt deciziile bazate pe date, nu pe ideologie, a spus Ministrul Energiei Bogdan Ivan, la […]
Ieri
18:00
Trump îi transmite lui Putin un mesaj, după întâlnirea cu cu Zelenski: „Războiul trebuie să se încheie” Financial Intelligence
Președintele american Donald Trump a declarat că mesajul său către liderul rus Vladimir Putin a fost că războiul […]
17:50
Zelenski acuză Europa că „evită să ia măsuri” în privința Ucrainei, după întâlnirea cu Trump la Davos Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat, joi, după întâlnirea cu Donald Trump de la Davos, răspunsul slab al […]
16:30
Modificarea Planului de reorganizare a combinatului siderurgic Liberty Galați, analizată la Palatul Victoria Financial Intelligence
Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galați S.A și S.C. Liberty Tubular Products Galați – […]
16:20
Fostul deputat UDMR, Istvan Antal, a încetat din viață Financial Intelligence
Fostul deputat UDMR, Istvan Antal, a încetat din viață la vârsta de 77 de ani, după o lungă […]
